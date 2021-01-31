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Андерлехт
0:0
Перерыв

Стадион:
Гент
0'
1
Велленройтер
Тимон
54
Сарделла
Киллиан
20
Миазга
Мэтт
42
Делькруа
Ханнес
92
Лоуренс
Кемар
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
46
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
25
Требель
Адриен
40
Амузу
Френсис
7
Нмеча
Лукас
11
Ларсен
Якоб-Бруун
1
Болат
Синан
25
Фортуна
Нуриу
36
Арсланаджич
Дино
21
Ханше-Ольсен
Андреас
15
Мохаммади
Милад
24
Кумс
Свен
30
Дорш
Никлас
14
Кастро-Монтес
Алессио
11
Ньянгбо
Догбол
29
Депуатр
Лоран
20
Букари
Осман
Андерлехт
4-3-3
Гент
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нмеча Лукас 12 (7) 0.48
2. Тау Перси 4 0.16
3. Докю Жереми 2 0.08
4. Мурильо Микаэль 2 0.08
5. Требель Адриен 2 0.08
6. Версхарен Яри 2 0.08
7. Мукайру Пол 2 0.08
8. Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0.08
9. Димата Ландри 2 (1) 0.08
10. Михайличенко Богдан 1 0.04
11. Амузу Френсис 1 0.04
12. Влап Михел 1 (1) 0.04
13. Коббо Элиас 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яремчук Роман 10 (1) 0.4
2. Букари Осман 4 0.16
3. Кумс Свен 3 (1) 0.12
4. Дорш Никлас 3 (1) 0.12
5. Депуатр Лоран 2 0.08
6. Пластун Игорь 2 0.08
7. Кастро-Монтес Алессио 2 0.08
8. Мохаммади Милад 1 0.04
9. Кляйндинст Тим 1 (1) 0.04
10. Ньянгбо Догбол 1 0.04
11. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.04
12. Фортуна Нуриу 1 0.04
13. Самуаз Матисс 1 0.04
14. Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
15. Нгадеу Майкл 0 0

Карточки

Андерлехт
# Игрок      
1. Мурильо Микаэль 4 0
2. Лоуренс Кемар 2 1
3. Цуль Петер 3 0
4. Влап Михел 3 0
5. Нмеча Лукас 3 0
6. Колассен Антуан 3 0
7. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 1
8. Требель Адриен 2 0
9. Люккассен Деррик 2 0
10. Миазга Мэтт 2 0
11. Михайличенко Богдан 2 0
12. Димата Ландри 2 0
13. Амузу Френсис 2 0
14. Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
15. Лиссенс Лукас 0 1
16. Враньеш Огнен 1 0
17. Велленройтер Тимон 1 0
18. Куллен Джош 1 0
19. Тау Перси 1 0
20. Кана Марко 1 0
21. Делькруа Ханнес 1 0
22. Докю Жереми 1 0
23. Арнстад Кристиан 1 0
24. Мукайру Пол 1 0
Гент
# Игрок      
1. Нгадеу Майкл 4 1
2. Дорш Никлас 4 0
3. Кумс Свен 3 0
4. Марре Сулейман 3 0
5. Букари Осман 3 0
6. Яремчук Роман 1 1
7. Безус Роман 2 0
8. Депуатр Лоран 2 0
9. Кляйндинст Тим 2 0
10. Фортуна Нуриу 2 0
11. Мохаммади Милад 2 0
12. Кастро-Монтес Алессио 2 0
13. Болат Синан 1 0
14. Арсланаджич Дино 1 0
15. Ботака Жордан 1 0
16. Ханше-Ольсен Андреас 1 0
17. Овусу Элиша 1 0
18. Чакветадзе Георгий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Андерлехт 6.06% (2) 12.12% (4) 27.27% (9) 18.18% (6) 21.21% (7) 15.15% (5)
 Гент 18.75% (6) 18.75% (6) 21.88% (7) 12.5% (4) 15.63% (5) 12.5% (4)

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Андерлехт 3:0 Шарлеруа Андерлехт 0:1 Унион Сент-Жиллуаз
Эйпен 2:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:0 Андерлехт Льерс Кемпензонен 2:1 Андерлехт Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Остенде Андерлехт 1:0 Генк Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен
Гент Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Гент 1:1 Сент-Трюйден АХ Лёвен 0:3 Гент Генк 1:1 Гент Гент 0:1 Антверпен
Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Кортрейк 1:0 Гент Брюгге 0:1 Гент Гент 3:0 Васланд-Беверен Гент 2:1 Стандард Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 5
Гент: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 5
Гент 1:1 Андерлехт Первый дивизион А Гент 1:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 3:3 Гент Первый дивизион А Гент 2:1 Андерлехт Первый дивизион А
Андерлехт 0:0 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:2 Гент Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Гент Первый дивизион А Гент 0:0 Андерлехт Первый дивизион А Гент 0:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 0:0 Гент Лига Про Гент 2:3 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:2 Гент Лига Про Андерлехт 2:0 Гент Лига Про Гент 1:1 Андерлехт Лига Про Гент 2:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Гент Лига Про Андерлехт 2:1 Гент Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 25 18 3 4 53 - 18 57
2. Антверпен Заявка 25 13 4 8 41 - 34 43
3. Генк Заявка 25 12 7 6 49 - 33 43
4. Стандард Заявка 25 10 8 7 36 - 29 38
5. Андерлехт 0:0 Заявка 25 9 11 5 34 - 26 38
6. Шарлеруа Заявка 25 11 4 10 38 - 34 37
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 25 11 4 10 46 - 48 37
8. Остенде Заявка 25 10 6 9 36 - 33 36
9. АХ Лёвен Заявка 25 10 6 9 40 - 41 36
10. Зульте-Варегем Заявка 25 10 3 12 38 - 45 33
11. Мехелен Заявка 25 9 6 10 38 - 42 33
12. Гент 0:0 Заявка 25 9 5 11 34 - 31 32
13. Эйпен Заявка 25 7 10 8 30 - 40 31
14. Кортрейк Заявка 25 8 6 11 29 - 37 30
15. Сент-Трюйден Заявка 24 7 6 11 30 - 37 27
16. Мускрон-Перювельз Заявка 25 6 8 11 23 - 34 26
17. Серкль Брюгге Заявка 24 7 1 16 30 - 41 22
18. Васланд-Беверен Заявка 25 5 6 14 32 - 54 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 9 1 3 24 - 11 28
2. Андерлехт 0:0 Заявка 13 7 6 0 18 - 6 27
3. Генк Заявка 12 7 4 1 28 - 14 25
4. Антверпен Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
5. Остенде Заявка 12 6 4 2 24 - 16 22
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 12 6 3 3 25 - 20 21
7. Стандард Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
8. АХ Лёвен Заявка 13 6 2 5 16 - 17 20
9. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 12 - 8 17
10. Кортрейк Заявка 14 5 2 7 21 - 27 17
11. Эйпен Заявка 13 4 4 5 18 - 22 16
12. Сент-Трюйден Заявка 12 4 3 5 14 - 14 15
13. Мехелен Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
14. Гент 0:0 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
15. Мускрон-Перювельз Заявка 12 3 5 4 13 - 13 14
16. Зульте-Варегем Заявка 14 4 2 8 16 - 28 14
17. Серкль Брюгге Заявка 12 3 0 9 18 - 24 9
18. Васланд-Беверен Заявка 11 2 1 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 12 9 2 1 29 - 7 29
2. Шарлеруа Заявка 14 6 2 6 26 - 26 20
3. Зульте-Варегем Заявка 11 6 1 4 22 - 17 19
4. Антверпен Заявка 12 6 1 5 19 - 17 19
5. Мехелен Заявка 11 5 3 3 16 - 17 18
6. Стандард Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
7. Генк Заявка 13 5 3 5 21 - 19 18
8. Гент 0:0 Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
9. АХ Лёвен Заявка 12 4 4 4 24 - 24 16
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 5 1 7 21 - 28 16
11. Эйпен Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
12. Остенде Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
13. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
14. Кортрейк Заявка 11 3 4 4 8 - 10 13
15. Серкль Брюгге Заявка 12 4 1 7 12 - 17 13
16. Сент-Трюйден Заявка 12 3 3 6 16 - 23 12
17. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 3 7 10 - 21 12
18. Андерлехт 0:0 Заявка 12 2 5 5 16 - 20 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Гент
2.58
3.25
3.69
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.20 3.25
Бонус: 10 000 ₽ 2.24 3.25 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.06 3.38
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 2.55 3.40
  2.58 2.54 3.69

Самый высокий коэффициент на матч «Андерлехт» – «Гент» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Андерлехт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гент» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Андерлехт» – «Гент», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.06 3.15 1.33 2.40 1.53 1.73 2.03 1.42 2.75 1.28 3.50 1.09 6.60
7.60 1.05 6.75 1.08 3.26 1.32 2.48 1.54 1.83 2.08 1.44 2.79 1.30 3.40 1.11 5.45 1.08 6.25 1.01 11.00 1.05 7.50
4.05 1.20 2.90 1.38 1.75 2.01 1.33 3.15 2.04 1.74 1.22 4.00 1.74 2.10 1.05 8.50 1.72 2.12 1.04 9.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 11.50 1.02 9.90 1.01 18.00
3.28 1.35 2.61 1.51 1.93 1.93 1.64 2.31 1.43 2.88 1.59 2.41 1.44 2.84 1.64 2.31 1.47 2.74 1.45 2.85 1.51 2.61 1.32 3.50 1.11 7.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.76 1.99 1.36 3.00 1.07 7.20
2.59 1.50 1.79 2.02 1.40 2.95 1.12 6.10 1.09 7.50
1.15 5.00 1.28 3.45 1.15 5.00 1.01 12.60 1.08 7.00
1.68 2.21 1.41 2.93 1.14 5.69 1.37 3.10 1.39 3.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.25 2.55 1.48 1.63 2.20 1.16 4.80
3.68 1.28 2.62 1.49 1.67 2.20 1.28 3.64 1.18 4.85
2.50 1.47 1.64 2.17 1.23 3.65 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.93
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
3.45 1.30
Где смотреть матч Андерлехт 0:0 Гент онлайн

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