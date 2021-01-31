Андерлехт
0:0
Конец матча
Стадион: Lotto Park
Гент
60' Желтая карточкаАрсланаджич Дино
20
Миазга
Мэтт
24
Кумс
Свен
30
Дорш
Никлас
20
Букари
Осман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хан УорнерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мукайру ПолПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Букари ОсманНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мбайо ДиланНападающий
-
23 Yonas Malede
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нмеча Лукас
|12 (7)
|0.48
|2.
|Тау Перси
|4
|0.16
|3.
|Докю Жереми
|2
|0.08
|4.
|Мурильо Микаэль
|2
|0.08
|5.
|Требель Адриен
|2
|0.08
|6.
|Версхарен Яри
|2
|0.08
|7.
|Мукайру Пол
|2
|0.08
|8.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0.08
|9.
|Димата Ландри
|2 (1)
|0.08
|10.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.04
|11.
|Амузу Френсис
|1
|0.04
|12.
|Влап Михел
|1 (1)
|0.04
|13.
|Коббо Элиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|10 (1)
|0.4
|2.
|Букари Осман
|4
|0.16
|3.
|Кумс Свен
|3 (1)
|0.12
|4.
|Дорш Никлас
|3 (1)
|0.12
|5.
|Депуатр Лоран
|2
|0.08
|6.
|Пластун Игорь
|2
|0.08
|7.
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.08
|8.
|Мохаммади Милад
|1
|0.04
|9.
|Кляйндинст Тим
|1 (1)
|0.04
|10.
|Ньянгбо Догбол
|1
|0.04
|11.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.04
|12.
|Фортуна Нуриу
|1
|0.04
|13.
|Самуаз Матисс
|1
|0.04
|14.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|15.
|Нгадеу Майкл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Микаэль
|4
|0
|2.
|Лоуренс Кемар
|2
|1
|3.
|Цуль Петер
|3
|0
|4.
|Влап Михел
|3
|0
|5.
|Нмеча Лукас
|3
|0
|6.
|Колассен Антуан
|3
|0
|7.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|1
|8.
|Требель Адриен
|2
|0
|9.
|Люккассен Деррик
|2
|0
|10.
|Миазга Мэтт
|2
|0
|11.
|Михайличенко Богдан
|2
|0
|12.
|Димата Ландри
|2
|0
|13.
|Амузу Френсис
|2
|0
|14.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|15.
|Лиссенс Лукас
|0
|1
|16.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|17.
|Велленройтер Тимон
|1
|0
|18.
|Куллен Джош
|1
|0
|19.
|Тау Перси
|1
|0
|20.
|Кана Марко
|1
|0
|21.
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|22.
|Докю Жереми
|1
|0
|23.
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|24.
|Мукайру Пол
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нгадеу Майкл
|4
|1
|2.
|Дорш Никлас
|4
|0
|3.
|Кумс Свен
|3
|0
|4.
|Марре Сулейман
|3
|0
|5.
|Букари Осман
|3
|0
|6.
|Яремчук Роман
|1
|1
|7.
|Безус Роман
|2
|0
|8.
|Депуатр Лоран
|2
|0
|9.
|Арсланаджич Дино
|2
|0
|10.
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|11.
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|12.
|Мохаммади Милад
|2
|0
|13.
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|14.
|Болат Синан
|1
|0
|15.
|Ботака Жордан
|1
|0
|16.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|17.
|Овусу Элиша
|1
|0
|18.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Андерлехт
|6.06% (2)
|12.12% (4)
|27.27% (9)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|Гент
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =7 -7Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Андерлехт 3:0 Шарлеруа Андерлехт 0:1 Унион Сент-Жиллуаз
Эйпен 2:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:0 Андерлехт Льерс Кемпензонен 2:1 Андерлехт Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Остенде Андерлехт 1:0 Генк Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен
Гент Последние 20 матчей: +6 =4 -10Гент 1:1 Сент-Трюйден АХ Лёвен 0:3 Гент Генк 1:1 Гент Гент 0:1 Антверпен
Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Кортрейк 1:0 Гент Брюгге 0:1 Гент Гент 3:0 Васланд-Беверен Гент 2:1 Стандард Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 5
Гент: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 5
Андерлехт 0:0 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:2 Гент Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Гент Первый дивизион А Гент 0:0 Андерлехт Первый дивизион А Гент 0:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 0:0 Гент Лига Про Гент 2:3 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:2 Гент Лига Про Андерлехт 2:0 Гент Лига Про Гент 1:1 Андерлехт Лига Про Гент 2:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Гент Лига Про Андерлехт 2:1 Гент Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|53 - 18
|57
|2.
|Антверпен
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|41 - 34
|43
|3.
|Генк
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|49 - 33
|43
|4.
|Стандард
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|36 - 29
|38
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|25
|9
|11
|5
|34 - 26
|38
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|38 - 34
|37
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|46 - 48
|37
|8.
|Остенде
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 33
|36
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|40 - 41
|36
|10.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|38 - 45
|33
|11.
|Мехелен
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|38 - 42
|33
|12.
|Гент
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|34 - 31
|32
|13.
|Эйпен
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|30 - 40
|31
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|29 - 37
|30
|15.
|Сент-Трюйден
|0:0 Заявка
|25
|7
|7
|11
|30 - 37
|28
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|23 - 34
|26
|17.
|Серкль Брюгге
|0:0 Заявка
|25
|7
|2
|16
|30 - 41
|23
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|32 - 54
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|18 - 6
|27
|3.
|Генк
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|28 - 14
|25
|4.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|5.
|Остенде
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|24 - 16
|22
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|7.
|Стандард
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 17
|20
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|11.
|Сент-Трюйден
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|13.
|Мехелен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|14.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|0:0 Заявка
|12
|3
|0
|9
|18 - 24
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 7
|29
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 17
|19
|4.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 17
|19
|5.
|Мехелен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|6.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|7.
|Генк
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 24
|16
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|11.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|13.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|14.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|15.
|Кортрейк
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|16.
|Сент-Трюйден
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 23
|12
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|18.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 20
|11
Победитель
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