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Сент-Трюйден
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Серкль Брюгге
0' 13'
21
Шмидт
Даниэль
3
Кауфриз
Максимилиано
39
Буату-Мананга
Жонатан
26
Тейшейра
Жорже
27
Лавале
Димитри
13
Какас
Либерато
32
Дуркин
Кристофер
44
Брюлс
Кристиан
16
Де
Риддер
Стив
9
Судзуки
Юма
7
Номбе
Мбойо
1
Дидийон
Томас
24
Марселен
Жан
3
Бейтс
Дэвид
15
Павлович
Страхиня
41
Бьянкон
Жулиан
20
Оггас
Кевин
14
Ванхутт
Шарль
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
2
Витиньо
Виктор
II
11
Мусаба
Антони
9
Угбо
Ике
Сент-Трюйден
5-3-2
Серкль Брюгге
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трюйден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Судзуки Юма 12 (3) 0.48
2. Назон Даккенс 6 0.24
3. Колидио Факундо 2 0.08
4. Ли Сын-Ву 2 0.08
5. Филиппов Александр 1 0.04
6. Тена Поль Гарсия 1 0.04
7. Номбе Мбойо 1 0.04
8. Де Риддер Стив 1 0.04
9. Кауфриз Максимилиано 1 0.04
10. Буату-Мананга Жонатан 1 0.04
11. Накамура Кейто 1 0.04
12. Балонго Нельсон 1 0.04
13. Какас Либерато 0 0
14. Тейшейра Жорже 0 0
15. Мацубара Ко 0 0
16. Коломбатто Сантьяго 0 0
17. Санкон Ибраима 0 0
18. Дуркин Кристофер 0 0
19. Конате Мори 0 0
Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Угбо Ике 11 (1) 0.44
2. Мусаба Антони 6 0.24
3. Хотич Дино 4 (1) 0.16
4. Мбенза Гай 2 0.08
5. Оггас Кевин 1 0.04
6. Азар Килиан 1 0.04
7. Витиньо Виктор II 1 0.04
8. Кануте Франк 1 0.04
9. Марселен Жан 1 0.04
10. Павлович Страхиня 1 0.04
11. Сомерс Тибо 1 0.04
12. Таравель Жереми 0 0
13. Велковски Димитар 0 0
14. Ванхутт Шарль 0 0

Карточки

Сент-Трюйден
# Игрок      
1. Санкон Ибраима 7 1
2. Конате Мори 6 1
3. Де Риддер Стив 5 1
4. Асамоа Самуэль 5 1
5. Тена Поль Гарсия 4 0
6. Дуркин Кристофер 4 0
7. Колидио Факундо 4 0
8. Какас Либерато 4 0
9. Тейшейра Жорже 2 1
10. Назон Даккенс 2 1
11. Кауфриз Максимилиано 2 1
12. Ли Сын-Ву 3 0
13. Судзуки Юма 2 0
14. Коломбатто Сантьяго 2 0
15. Буату-Мананга Жонатан 1 0
16. Ммаэ Сами 1 0
17. Мацубара Ко 1 0
18. Янсенс Вольке 1 0
19. Шмидт Даниэль 1 0
20. Лукас Джонни 1 0
Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 6 0
2. Бейтс Дэвид 4 1
3. Марселен Жан 5 0
4. Лопес Леонардо 2 1
5. Таравель Жереми 3 0
6. Хотич Дино 3 0
7. Азар Килиан 3 0
8. Кануте Франк 3 0
9. Ванхутт Шарль 3 0
10. Бьянкон Жулиан 3 0
11. Угбо Ике 2 0
12. Витиньо Виктор II 2 0
13. Мусаба Антони 2 0
14. Сомерс Тибо 2 0
15. Коррин Александр 1 0
16. Велковски Димитар 1 0
17. Оггас Кевин 1 0
18. Декостере Роббе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Трюйден 20% (6) 16.67% (5) 20% (6) 16.67% (5) 10% (3) 16.67% (5)
 Серкль Брюгге 6.67% (2) 20% (6) 10% (3) 20% (6) 6.67% (2) 36.67% (11)

Предыдущие игры

Сент-Трюйден Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Гент 1:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:2 Мускрон-Перювельз Кортрейк 0:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 3:1 АХ Лёвен
Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк Стандард 1:2 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1:2 Шарлеруа Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1:1 Васланд-Беверен АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1:2 Генк Сент-Трюйден 2:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Мехелен 2:0 Сент-Трюйден Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2:3 Антверпен
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:1 Стандард
Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 0:1 Остенде АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге

Последние игры между собой

Сент-Трюйден: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
Серкль Брюгге: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Первый дивизион А Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:1 Сент-Трюйден Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трюйден Первый дивизион А
Сент-Трюйден 0:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 3:1 Сент-Трюйден Товарищеские матчи Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:2 Сент-Трюйден Премьер-лига Серкль Брюгге 0:1 Сент-Трюйден Товарищеские матчи Серкль Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Playoff UEFA Сент-Трюйден 1:1 Серкль Брюгге Playoff UEFA Сент-Трюйден 0:3 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 4:2 Сент-Трюйден Премьер-лига Серкль Брюгге 3:1 Сент-Трюйден Премьер-лига Сент-Трюйден 1:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Сент-Трюйден 0:0 Серкль Брюгге Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 25 18 3 4 53 - 18 57
2. Антверпен Заявка 25 13 4 8 41 - 34 43
3. Генк Заявка 25 12 7 6 49 - 33 43
4. Стандард Заявка 25 10 8 7 36 - 29 38
5. Андерлехт Заявка 25 9 11 5 34 - 26 38
6. Шарлеруа Заявка 25 11 4 10 38 - 34 37
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 25 11 4 10 46 - 48 37
8. Остенде Заявка 25 10 6 9 36 - 33 36
9. АХ Лёвен Заявка 25 10 6 9 40 - 41 36
10. Зульте-Варегем Заявка 25 10 3 12 38 - 45 33
11. Мехелен Заявка 25 9 6 10 38 - 42 33
12. Гент Заявка 25 9 5 11 34 - 31 32
13. Эйпен Заявка 25 7 10 8 30 - 40 31
14. Кортрейк Заявка 25 8 6 11 29 - 37 30
15. Сент-Трюйден 0:0 Заявка 25 7 7 11 30 - 37 28
16. Мускрон-Перювельз Заявка 25 6 8 11 23 - 34 26
17. Серкль Брюгге 0:0 Заявка 25 7 2 16 30 - 41 23
18. Васланд-Беверен Заявка 25 5 6 14 32 - 54 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 9 1 3 24 - 11 28
2. Андерлехт Заявка 13 7 6 0 18 - 6 27
3. Генк Заявка 12 7 4 1 28 - 14 25
4. Антверпен Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
5. Остенде Заявка 12 6 4 2 24 - 16 22
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 12 6 3 3 25 - 20 21
7. Стандард Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
8. АХ Лёвен Заявка 13 6 2 5 16 - 17 20
9. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 12 - 8 17
10. Кортрейк Заявка 14 5 2 7 21 - 27 17
11. Сент-Трюйден 0:0 Заявка 13 4 4 5 14 - 14 16
12. Эйпен Заявка 13 4 4 5 18 - 22 16
13. Мехелен Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
14. Гент Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
15. Мускрон-Перювельз Заявка 12 3 5 4 13 - 13 14
16. Зульте-Варегем Заявка 14 4 2 8 16 - 28 14
17. Серкль Брюгге 0:0 Заявка 12 3 0 9 18 - 24 9
18. Васланд-Беверен Заявка 11 2 1 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 12 9 2 1 29 - 7 29
2. Шарлеруа Заявка 14 6 2 6 26 - 26 20
3. Зульте-Варегем Заявка 11 6 1 4 22 - 17 19
4. Антверпен Заявка 12 6 1 5 19 - 17 19
5. Мехелен Заявка 11 5 3 3 16 - 17 18
6. Стандард Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
7. Генк Заявка 13 5 3 5 21 - 19 18
8. Гент Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
9. АХ Лёвен Заявка 12 4 4 4 24 - 24 16
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 5 1 7 21 - 28 16
11. Эйпен Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
12. Серкль Брюгге 0:0 Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
13. Остенде Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
14. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
15. Кортрейк Заявка 11 3 4 4 8 - 10 13
16. Сент-Трюйден 0:0 Заявка 12 3 3 6 16 - 23 12
17. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 3 7 10 - 21 12
18. Андерлехт Заявка 12 2 5 5 16 - 20 11
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Лучшие коэффициенты
Сент-Трюйден
Ничья
Серкль Брюгге
2.35
3.65
3.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.20 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.29 3.34 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.15 3.00
  2.35 3.34 3.25

Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Трюйден» – «Серкль Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Трюйден» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серкль Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Трюйден» – «Серкль Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.03 7.90 1.05 3.50 1.28 2.75 1.45 1.95 1.94 1.51 2.56 1.34 3.14 1.13 5.15 1.09 5.75 1.01 10.25
8.50 1.05 7.00 1.08 3.05 1.35 2.35 1.55 1.72 2.05 1.69 2.17 1.37 2.95 1.27 3.55 1.10 6.25 1.08 7.00 1.02 10.00 1.01 10.50 0.00 16.50
3.80 1.28 2.89 1.44 2.25 1.68 1.94 1.93 1.73 2.17 1.53 2.61 1.51 2.66 1.36 3.27 1.13 6.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.88 1.42 1.94 1.86 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
2.48 1.50 1.60 2.25 1.28 3.45 1.07 7.50 1.05 8.50
3.09 1.40 2.54 1.55 1.99 1.88 1.61 2.40 1.44 2.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.75 1.45 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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