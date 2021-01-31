Сент-Трюйден
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Стааен
Серкль Брюгге
24
Марселен
Жан
20
Оггас
Кевин
9
Угбо
Ике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ито ТацуяПолузащитник
-
24 Конате МориПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мас Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Угбо ИкеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
-
12 Денкей КевинНападающий
-
Главный тренер: Клемент Пол
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Судзуки Юма
|12 (3)
|0.48
|2.
|Назон Даккенс
|6
|0.24
|3.
|Колидио Факундо
|2
|0.08
|4.
|Ли Сын-Ву
|2
|0.08
|5.
|Филиппов Александр
|1
|0.04
|6.
|Тена Поль Гарсия
|1
|0.04
|7.
|Номбе Мбойо
|1
|0.04
|8.
|Де Риддер Стив
|1
|0.04
|9.
|Кауфриз Максимилиано
|1
|0.04
|10.
|Буату-Мананга Жонатан
|1
|0.04
|11.
|Накамура Кейто
|1
|0.04
|12.
|Балонго Нельсон
|1
|0.04
|13.
|Какас Либерато
|0
|0
|14.
|Тейшейра Жорже
|0
|0
|15.
|Мацубара Ко
|0
|0
|16.
|Коломбатто Сантьяго
|0
|0
|17.
|Санкон Ибраима
|0
|0
|18.
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|19.
|Конате Мори
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Угбо Ике
|11 (1)
|0.44
|2.
|Мусаба Антони
|6
|0.24
|3.
|Хотич Дино
|4 (1)
|0.16
|4.
|Мбенза Гай
|2
|0.08
|5.
|Оггас Кевин
|1
|0.04
|6.
|Азар Килиан
|1
|0.04
|7.
|Витиньо Виктор II
|1
|0.04
|8.
|Кануте Франк
|1
|0.04
|9.
|Марселен Жан
|1
|0.04
|10.
|Павлович Страхиня
|1
|0.04
|11.
|Сомерс Тибо
|1
|0.04
|12.
|Таравель Жереми
|0
|0
|13.
|Велковски Димитар
|0
|0
|14.
|Ванхутт Шарль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санкон Ибраима
|7
|1
|2.
|Конате Мори
|6
|1
|3.
|Де Риддер Стив
|5
|1
|4.
|Асамоа Самуэль
|5
|1
|5.
|Тена Поль Гарсия
|4
|0
|6.
|Дуркин Кристофер
|4
|0
|7.
|Колидио Факундо
|4
|0
|8.
|Какас Либерато
|4
|0
|9.
|Тейшейра Жорже
|2
|1
|10.
|Назон Даккенс
|2
|1
|11.
|Кауфриз Максимилиано
|2
|1
|12.
|Ли Сын-Ву
|3
|0
|13.
|Судзуки Юма
|2
|0
|14.
|Коломбатто Сантьяго
|2
|0
|15.
|Буату-Мананга Жонатан
|1
|0
|16.
|Ммаэ Сами
|1
|0
|17.
|Мацубара Ко
|1
|0
|18.
|Янсенс Вольке
|1
|0
|19.
|Шмидт Даниэль
|1
|0
|20.
|Лукас Джонни
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|6
|0
|2.
|Бейтс Дэвид
|4
|1
|3.
|Марселен Жан
|5
|0
|4.
|Лопес Леонардо
|2
|1
|5.
|Таравель Жереми
|3
|0
|6.
|Хотич Дино
|3
|0
|7.
|Азар Килиан
|3
|0
|8.
|Кануте Франк
|3
|0
|9.
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|10.
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|11.
|Угбо Ике
|2
|0
|12.
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|13.
|Мусаба Антони
|2
|0
|14.
|Сомерс Тибо
|2
|0
|15.
|Коррин Александр
|1
|0
|16.
|Велковски Димитар
|1
|0
|17.
|Оггас Кевин
|1
|0
|18.
|Декостере Роббе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Трюйден
|20% (6)
|16.67% (5)
|20% (6)
|16.67% (5)
|10% (3)
|16.67% (5)
|Серкль Брюгге
|6.67% (2)
|20% (6)
|10% (3)
|20% (6)
|6.67% (2)
|36.67% (11)
Предыдущие игры
Сент-Трюйден Последние 20 матчей: +6 =4 -10Гент 1:1 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:2 Мускрон-Перювельз Кортрейк 0:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 3:1 АХ Лёвен
Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк Стандард 1:2 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1:2 Шарлеруа Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1:1 Васланд-Беверен АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1:2 Генк Сент-Трюйден 2:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Мехелен 2:0 Сент-Трюйден Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2:3 Антверпен
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +5 =1 -14Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:1 Стандард
Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 0:1 Остенде АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
Сент-Трюйден: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
Серкль Брюгге: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Сент-Трюйден 0:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 3:1 Сент-Трюйден Товарищеские матчи Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:2 Сент-Трюйден Премьер-лига Серкль Брюгге 0:1 Сент-Трюйден Товарищеские матчи Серкль Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Playoff UEFA Сент-Трюйден 1:1 Серкль Брюгге Playoff UEFA Сент-Трюйден 0:3 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 4:2 Сент-Трюйден Премьер-лига Серкль Брюгге 3:1 Сент-Трюйден Премьер-лига Сент-Трюйден 1:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Сент-Трюйден 0:0 Серкль Брюгге Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|53 - 18
|57
|2.
|Антверпен
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|41 - 34
|43
|3.
|Генк
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|49 - 33
|43
|4.
|Стандард
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|36 - 29
|38
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|25
|9
|11
|5
|34 - 26
|38
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|38 - 34
|37
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|46 - 48
|37
|8.
|Остенде
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 33
|36
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|40 - 41
|36
|10.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|38 - 45
|33
|11.
|Мехелен
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|38 - 42
|33
|12.
|Гент
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|34 - 31
|32
|13.
|Эйпен
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|30 - 40
|31
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|29 - 37
|30
|15.
|Сент-Трюйден
|0:0 Заявка
|25
|7
|7
|11
|30 - 37
|28
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|23 - 34
|26
|17.
|Серкль Брюгге
|0:0 Заявка
|25
|7
|2
|16
|30 - 41
|23
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|32 - 54
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|18 - 6
|27
|3.
|Генк
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|28 - 14
|25
|4.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|5.
|Остенде
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|24 - 16
|22
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|7.
|Стандард
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 17
|20
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|11.
|Сент-Трюйден
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|13.
|Мехелен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|14.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|0:0 Заявка
|12
|3
|0
|9
|18 - 24
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 7
|29
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 17
|19
|4.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 17
|19
|5.
|Мехелен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|6.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|7.
|Генк
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 24
|16
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|11.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|13.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|14.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|15.
|Кортрейк
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|16.
|Сент-Трюйден
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 23
|12
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|18.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 20
|11
Победитель
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