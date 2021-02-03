Цюрих
0:3
Второй тайм: 62'
Стадион: Летцигрунд
Янг Бойз
21' Желтая карточкаНгамале Муми
0:1
26' ГолЛаупер Сандро
42' Желтая карточкаЛустенбергер Фабиан
0:2
43' ГолСибачо Жордан
0:3
45' ГолСибачо Жордан
48' Желтая карточкаНатан Рафаэл
0:3
49' Не забитый пенальтиНгамале Муми
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
15
Тосин
Айегун
26
Хелифи
Салим
18
Крамер
Блаж
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
-
15 Тосин АйегунПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Хелифи СалимПолузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
21'
26'
0:1
43'
0:2
45'
0:3
48'
49'
0:3
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 7
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|0.33
|2.
|Кололли Беньямин
|4 (1)
|0.22
|3.
|Зобих Лассе
|3
|0.17
|4.
|Тосин Айегун
|3
|0.17
|5.
|Сисей Ассан
|2
|0.11
|6.
|Домджони Тони
|2
|0.11
|7.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0.06
|8.
|Крамер Блаж
|1
|0.06
|9.
|Хелифи Салим
|1
|0.06
|10.
|Ньонто Вильфред
|1
|0.06
|11.
|Джемаили Блерим
|0
|0
|12.
|Винтер Адриан
|0
|0
|13.
|Валльнер Сильван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|7 (1)
|0.41
|2.
|Сибачо Жордан
|6 (1)
|0.35
|3.
|Элиа Мешак
|3
|0.18
|4.
|Фасснахт Кристиан
|3
|0.18
|5.
|Мамбимби Феликс
|3
|0.18
|6.
|Лаупер Сандро
|2
|0.12
|7.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.06
|8.
|Нгамале Муми
|1
|0.06
|9.
|Лефор Жордан
|1
|0.06
|10.
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|11.
|Зесигер Седрик
|0
|0
|12.
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|13.
|Сьерро Венсан
|0
|0
|14.
|Эбишер Мишель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Усман
|6
|0
|2.
|Натан Рафаэл
|6
|0
|3.
|Тосин Айегун
|3
|1
|4.
|Сисей Ассан
|4
|0
|5.
|Крамер Блаж
|2
|1
|6.
|Крьезиу Хекуран
|1
|1
|7.
|Маркезано Антонио
|2
|0
|8.
|Алити Фидан
|2
|0
|9.
|Винтер Адриан
|1
|0
|10.
|Джемаили Блерим
|1
|0
|11.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0
|12.
|Бреше Янник
|1
|0
|13.
|Кололли Беньямин
|1
|0
|14.
|Ронер Фабиан
|1
|0
|15.
|Домджони Тони
|1
|0
|16.
|Ньонто Вильфред
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зесигер Седрик
|3
|1
|2.
|Эбишер Мишель
|4
|0
|3.
|Али Мохамед
|4
|0
|4.
|Сьерро Венсан
|2
|1
|5.
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|1
|6.
|Лефор Жордан
|3
|0
|7.
|Гарсия Улиссес
|3
|0
|8.
|Масейрас Кентен
|2
|0
|9.
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|10.
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|11.
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|12.
|Хефти Сильван
|1
|0
|13.
|Элиа Мешак
|1
|0
|14.
|Нгамале Муми
|1
|0
|15.
|Бюрги Николас
|1
|0
|16.
|Сибачо Жордан
|1
|0
|17.
|Ридер Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цюрих
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|Янг Бойз
|8.33% (2)
|29.17% (7)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
|8.33% (2)
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +9 =4 -7Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Цюрих 0:1 Вадуц Базель 1:4 Цюрих Цюрих 3:1 Люцерн
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау
Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Цюрих 0:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Цюрих Суперлига Янг Бойз 1:3 Цюрих Кубок Цюрих 1:1 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3:0 Заявка
|17
|11
|5
|1
|27 - 11
|38
|2.
|Базель
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 24
|27
|3.
|Цюрих
|0:3 Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 23
|25
|4.
|Лугано
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|17 - 15
|24
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 15
|23
|6.
|Серветт
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 15
|20
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|19 - 19
|20
|8.
|Сьон
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 25
|16
|9.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|2.
|Базель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 15
|15
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|4.
|Лугано
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|5.
|Серветт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|6.
|Цюрих
|0:3 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|7.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|8.
|Сьон
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|2.
|Цюрих
|0:3 Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|3.
|Лугано
|Заявка
|9
|2
|7
|0
|11 - 9
|13
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Базель
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|6.
|Серветт
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 11
|8
|8.
|Люцерн
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Вадуц
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|10.
|Сьон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
Победитель
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