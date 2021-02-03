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  3. Швейцария
Цюрих
1:4
Конец матча

Стадион:
Янг Бойз
0'
21' Желтая карточка
Нгамале Муми
0:1
26' Гол
Лаупер Сандро
42' Желтая карточка
Лустенбергер Фабиан
0:2
43' Гол
Сибачо Жордан
0:3
45' Гол
Сибачо Жордан
48' Желтая карточка
Натан Рафаэл
0:3
49' Не забитый пенальти
Нгамале Муми
0:4
63' Гол
Сибачо Жордан
1:4
76' Гол
Домджони Тони
90'+3
25
Бреше
Янник
42
Валльнер
Сильван
4
Омерагич
Бечир
3
Натан
Рафаэл
6
Алити
Фидан
21
Джемаили
Блерим
20
Думбия
Усман
15
Тосин
Айегун
10
Маркезано
Антонио
26
Хелифи
Салим
18
Крамер
Блаж
26
Фон
Балльмоос
Давид
24
Масейрас
Кентен
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
30
Лаупер
Сандро
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
17
Сибачо
Жордан
Цюрих
4-2-3-1
Янг Бойз
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркезано Антонио 6 (3) 0.33
2. Кололли Беньямин 4 (1) 0.22
3. Домджони Тони 3 0.17
4. Зобих Лассе 3 0.17
5. Тосин Айегун 3 0.17
6. Сисей Ассан 2 0.11
7. Шёнбахлер Марко 1 0.06
8. Крамер Блаж 1 0.06
9. Ньонто Вильфред 1 0.06
10. Хелифи Салим 1 0.06
11. Джемаили Блерим 0 0
12. Винтер Адриан 0 0
13. Валльнер Сильван 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 7 (1) 0.41
2. Сибачо Жордан 7 (1) 0.41
3. Элиа Мешак 3 0.18
4. Фасснахт Кристиан 3 0.18
5. Мамбимби Феликс 3 0.18
6. Лаупер Сандро 2 0.12
7. Гарсия Улиссес 1 0.06
8. Нгамале Муми 1 0.06
9. Лефор Жордан 1 0.06
10. Сулеймани Миралем 0 0
11. Зесигер Седрик 0 0
12. Фон Балльмоос Давид 0 0
13. Сьерро Венсан 0 0
14. Эбишер Мишель 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Думбия Усман 6 0
2. Натан Рафаэл 6 0
3. Тосин Айегун 3 1
4. Сисей Ассан 4 0
5. Крамер Блаж 2 1
6. Крьезиу Хекуран 1 1
7. Маркезано Антонио 2 0
8. Алити Фидан 2 0
9. Винтер Адриан 1 0
10. Джемаили Блерим 1 0
11. Шёнбахлер Марко 1 0
12. Бреше Янник 1 0
13. Кололли Беньямин 1 0
14. Ронер Фабиан 1 0
15. Домджони Тони 1 0
16. Ньонто Вильфред 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Зесигер Седрик 3 1
2. Эбишер Мишель 4 0
3. Али Мохамед 4 0
4. Сьерро Венсан 2 1
5. Нсаме Жан-Пьер 2 1
6. Лефор Жордан 3 0
7. Гарсия Улиссес 3 0
8. Масейрас Кентен 2 0
9. Лустенбергер Фабиан 1 0
10. Сулеймани Миралем 1 0
11. Мартинс Кристофер 1 0
12. Хефти Сильван 1 0
13. Элиа Мешак 1 0
14. Нгамале Муми 1 0
15. Бюрги Николас 1 0
16. Сибачо Жордан 1 0
17. Ридер Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 8% (2) 20% (5) 20% (5) 16% (4) 12% (3) 24% (6)
 Янг Бойз 7.14% (2) 28.57% (8) 17.86% (5) 10.71% (3) 28.57% (8) 7.14% (2)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Цюрих 0:1 Вадуц Базель 1:4 Цюрих Цюрих 3:1 Люцерн
Цюрих 0:0 Сьон Цюрих 0:1 Серветт Люцерн 0:0 Цюрих Лугано 0:1 Цюрих Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау
Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:5 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Цюрих Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Кубок
Цюрих 0:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Цюрих Суперлига Янг Бойз 1:3 Цюрих Кубок Цюрих 1:1 Янг Бойз Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 17 11 5 1 28 - 12 38
2. Базель Заявка 17 8 3 6 26 - 24 27
3. Лугано 1:1 Заявка 17 5 10 2 18 - 16 25
4. Цюрих Заявка 18 7 4 7 27 - 24 25
5. Санкт-Галлен 1:1 Заявка 17 6 6 5 17 - 16 24
6. Серветт Заявка 15 5 5 5 14 - 15 20
7. Лозанна-Спорт Заявка 16 5 5 6 19 - 19 20
8. Сьон 1:1 Заявка 18 3 8 7 19 - 26 17
9. Люцерн Заявка 14 3 4 7 20 - 23 13
10. Вадуц 1:1 Заявка 17 2 6 9 13 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
2. Базель Заявка 9 4 3 2 15 - 15 15
3. Лозанна-Спорт Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
4. Лугано 1:1 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
5. Серветт Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
6. Цюрих Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
7. Санкт-Галлен 1:1 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
8. Сьон 1:1 Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
9. Люцерн Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц 1:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Цюрих Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
3. Санкт-Галлен 1:1 Заявка 8 3 4 1 7 - 5 13
4. Лугано 1:1 Заявка 9 2 7 0 11 - 9 13
5. Базель Заявка 8 4 0 4 11 - 9 12
6. Серветт Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
7. Лозанна-Спорт Заявка 8 1 5 2 8 - 11 8
8. Вадуц 1:1 Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
9. Люцерн Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
10. Сьон 1:1 Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 5.40 3.85 1.60
Бонус: 5 000 ₽ 5.25 3.94 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 15.00 5.40 1.20
  5.32 3.41 1.75

Самый высокий коэффициент на матч «Цюрих» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цюрих» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цюрих» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.60 1.18 2.21 1.62 1.81 1.99 1.53 2.48 1.20 4.20 1.07 7.40
12.00 1.00 11.75 1.01 4.35 1.20 3.52 1.30 2.26 1.71 1.73 2.11 1.46 2.64 1.22 3.90 1.15 4.60 1.04 8.00 1.04 7.70
8.20 1.05 6.25 1.10 4.70 1.37 3.45 1.60 1.95 1.80 1.98 1.82 1.44 2.65 2.90 1.38 1.90 1.85 1.40 2.80 1.11 5.80 1.47 2.55 1.07 7.50 1.03 10.00
4.83 1.20 2.49 1.56 2.11 1.76 1.78 2.09 1.59 2.41 1.43 2.88 1.61 2.37 1.48 2.70 1.50 2.66 3.25 1.35 2.27 1.66 2.62 1.51 2.16 1.73 1.69 2.22 1.45 2.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.34 1.56 1.57 2.32 1.14 5.00
3.38 1.32 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
2.15 1.65 1.40 2.80 1.23 3.90 1.03 10.00 1.02 11.00
1.90 1.96 1.56 2.47 1.24 4.14 1.58 2.44 1.41 2.97 1.37 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.17 1.91 1.83 1.28 3.50
4.65 1.20 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85
3.35 1.30 1.91 1.83 1.42 2.75 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.12
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.95 1.36
3.00 1.36
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