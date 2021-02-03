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  2. Матчи
  3. Швейцария
Лугано
1:1
Конец матча

Стадион:
Вадуц
0'
0:1
2' Гол
Шмид Йоэль
1:1
23' Гол
Герндт Александр
34' Желтая карточка
Ловрич Санди
35' Желтая карточка
Симани Денис
45' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
80' Вторая желтая карточка
Ловрич Санди
90'+4
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
4
Кечкеш
Акош
30
Дапрела
Фабио
91
Фаччинетти
Микаэль
6
Човило
Мирослав
24
Ловрич
Санди
14
Саббатини
Хонатан
8
Лунгой
Кристофер
17
Абубакар-Анкра
Асума
19
Герндт
Александр
1
Бюхель
Бенджамин
21
Дорн
Пиус
5
Шмид
Йоэль
15
Шмид
Янник
4
Симани
Денис
27
Обексер
Линус
24
Гассер
Седрик
14
Гайич
Милан
7
Ди
Джусто
Маттео
30
Люхингер
Габриэль
9
Зуттер
Мануэль
Лугано
4-1-2-3
Вадуц
5-4-1

Ход матча

2'
0:1
Шмид Йоэль
(Шмид Янник)
23'
Герндт Александр
(Лунгой Кристофер)
1:1
34'
Ловрич Санди
 
35'
 
Симани Денис
45'
Саббатини Хонатан
 
46'
Боттани Маттиа
Лунгой Кристофер
 
57'
 
Чичек Тунахан
Ди Джусто Маттео
57'
 
Прокопич Борис
Люхингер Габриэль
61'
Ардаис Хоакин
Герндт Александр
 
69'
 
Кулибали Мохамед
Зуттер Мануэль
80'
Ловрич Санди
 
84'
Кустодио Оливье
Саббатини Хонатан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герндт Александр 3 0.18
2. Боттани Маттиа 3 0.18
3. Лаванши Нума 2 0.12
4. Марич Мият 2 (2) 0.12
5. Дапрела Фабио 2 0.12
6. Гвидотти Стефано 2 0.12
7. Ловрич Санди 1 0.06
8. Лунгой Кристофер 1 0.06
9. Ошс Марцис 1 0.06
10. Абубакар-Анкра Асума 1 0.06
11. Саббатини Хонатан 0 0
12. Човило Мирослав 0 0
13. Кечкеш Акош 0 0
14. Одгор Йенс 0 0
15. Герреро Адрия 0 0
Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичек Тунахан 3 (1) 0.18
2. Шмид Йоэль 2 0.12
3. Гайич Милан 1 (1) 0.06
4. Люхингер Габриэль 1 0.06
5. Милинчану Николай 1 0.06
6. Шмид Янник 1 0.06
7. Зуттер Мануэль 1 0.06
8. Визер Сандро 1 0.06
9. Кулибали Мохамед 1 0.06
10. Дорн Пиус 1 0.06
11. Джокич Деян 0 0
12. Прокопич Борис 0 0
13. Обексер Линус 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Ловрич Санди 5 1
2. Лаванши Нума 5 0
3. Кустодио Оливье 5 0
4. Саббатини Хонатан 3 1
5. Герндт Александр 4 0
6. Кечкеш Акош 3 0
7. Герреро Адрия 3 0
8. Марич Мият 2 0
9. Дапрела Фабио 2 0
10. Боттани Маттиа 2 0
11. Мацек Роман 2 0
12. Лунгой Кристофер 0 1
13. Човило Мирослав 1 0
14. Абубакар-Анкра Асума 1 0
15. Бауман Ноам 1 0
16. Осигве Себастьян 1 0
17. Гвидотти Стефано 1 0
18. Монцьяло Кевин 1 0
Вадуц
# Игрок      
1. Визер Сандро 5 1
2. Симани Денис 6 0
3. Люхингер Габриэль 5 0
4. Прокопич Борис 3 1
5. Шмид Янник 3 0
6. Обексер Линус 3 0
7. Гассер Седрик 3 0
8. Зуттер Мануэль 2 0
9. Чичек Тунахан 2 0
10. Гайич Милан 2 0
11. Дорн Пиус 2 0
12. Кулибали Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 11.11% (2) 22.22% (4) 11.11% (2) 5.56% (1) 11.11% (2) 38.89% (7)
 Вадуц 7.69% (1) 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 15.38% (2) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Базель 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:1 Лугано Лугано 0:2 Янг Бойз Сьон 1:1 Лугано
Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо
Вадуц Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Цюрих 0:1 Вадуц Вадуц 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Вадуц 5:1 Дорнбирн
Вадуц 2:3 Винтертур Серветт 1:1 Вадуц Сьон 2:1 Вадуц Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен

Последние игры между собой

Лугано: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Вадуц: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Вадуц 1:1 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Лугано Суперлига Вадуц 5:1 Лугано Суперлига
Лугано 0:2 Вадуц Суперлига Вадуц 0:0 Лугано Суперлига Лугано 2:5 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Вадуц Суперлига Лугано 3:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 0:0 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 2:1 Лугано Челлендж Лига Вадуц 0:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 3:3 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 3:1 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Вадуц Челлендж Лига Лугано 2:1 Вадуц Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 17 11 5 1 28 - 12 38
2. Базель Заявка 17 8 3 6 26 - 24 27
3. Лугано Заявка 17 5 10 2 18 - 16 25
4. Цюрих Заявка 18 7 4 7 27 - 24 25
5. Санкт-Галлен Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
6. Серветт Заявка 15 5 5 5 14 - 15 20
7. Лозанна-Спорт Заявка 16 5 5 6 19 - 19 20
8. Сьон Заявка 18 4 7 7 21 - 27 19
9. Люцерн Заявка 14 3 4 7 20 - 23 13
10. Вадуц Заявка 17 2 6 9 13 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
2. Базель Заявка 9 4 3 2 15 - 15 15
3. Сьон Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
4. Лозанна-Спорт Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
5. Лугано Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
6. Серветт Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
7. Цюрих Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
8. Санкт-Галлен Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
9. Люцерн Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Цюрих Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
3. Лугано Заявка 9 2 7 0 11 - 9 13
4. Базель Заявка 8 4 0 4 11 - 9 12
5. Санкт-Галлен Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
6. Серветт Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
7. Лозанна-Спорт Заявка 8 1 5 2 8 - 11 8
8. Вадуц Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
9. Люцерн Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
10. Сьон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 15.00 1.11 10.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.88 3.35 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.14 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 1.09 10.50
  4.66 1.45 6.46

Самый высокий коэффициент на матч «Лугано» – «Вадуц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лугано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вадуц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лугано» – «Вадуц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.07 3.00 1.36 2.27 1.59 1.67 2.12 1.25 3.75 1.08 7.20
6.70 1.07 5.60 1.11 2.70 1.44 2.05 1.77 1.62 2.44 1.28 3.64 1.20 4.40 1.05 7.90 1.03 8.40
8.00 1.06 5.90 1.11 7.20 1.07 5.55 1.12 1.76 2.06 1.10 6.25 1.17 4.70 1.09 6.50 1.38 5.80 1.25 7.00 1.07 7.50 1.05 8.50 0.00 20.00
2.75 1.48 2.38 1.62 2.01 1.86 1.71 2.20 1.55 2.51 1.33 3.42 1.68 2.23 1.45 2.83 1.44 2.86 1.53 2.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.60 1.46 1.71 2.05 1.34 3.10 1.07 7.40
2.48 1.54 1.64 2.26 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.40
1.69 2.17 2.30 1.58 1.50 2.48 1.57 2.31 1.10 6.25 1.05 8.50
2.66 1.51 2.18 1.74 1.67 2.28 1.43 2.95 2.28 1.66 1.88 1.99 1.45 2.82 1.30 3.60 1.37 3.17 1.20 4.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.27 2.39 1.53 1.58 2.29 1.14 5.20
3.20 1.35 2.15 1.70 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
2.07 1.70 1.47 2.55 1.15 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.79
1.27 3.55
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
2.11 1.68
Букмекер Да Нет
3.75 1.24
4.20 1.20
Где смотреть матч Лугано 1:1 Вадуц онлайн

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