Сьон
1:1
Первый тайм: 41'
Стадион: Турбийон
Санкт-Галлен
0:1
5' ГолГийемено Джереми
1:1
14' ГолГргич Анто
20' Желтая карточкаАбделлауи Аюб
25' Желтая карточкаТраоре Бубакар
32' Желтая карточкаГргич Анто
34
Ндойе
Бирама
52
Весли
Давид
26
Ди
Сере
14
Гргич
Анто
77
Телер
Сандро
31
Луан
Патрик
23
Фазлии
Бетим
26
Штаубли
Тим
24
Дуа
Квадво
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
77 Телер СандроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Луан ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Лакруа ЛеоЗащитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
-
29 Хаза ЖаредПолузащитник
- Нападающий
-
99 Оаро ГийомНападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
3 Нуу МусаПолузащитник
-
34 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
-
20 Йуан ЭльеНападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
5'
14'
1:1
20'
25'
32'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|5 (2)
|0.28
|2.
|Карлен Гаэтан
|4
|0.22
|3.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.11
|4.
|Хаза Жаред
|2
|0.11
|5.
|Бамер Жан
|2
|0.11
|6.
|Абделлауи Аюб
|2
|0.11
|7.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.06
|8.
|Зок Кристиан
|1
|0.06
|9.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|10.
|Араз Муса
|0
|0
|11.
|Клеменца Лука
|0
|0
|12.
|Телер Сандро
|0
|0
|13.
|Noah Lovisa
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуа Квадво
|5
|0.29
|2.
|Руис Виктор III
|2
|0.12
|3.
|Стильхарт Базиль
|2
|0.12
|4.
|Йуан Элье
|2
|0.12
|5.
|Кинтилья Хорди
|1
|0.06
|6.
|Бабич Борис
|1
|0.06
|7.
|Гийемено Джереми
|1
|0.06
|8.
|Штаубли Тим
|1
|0.06
|9.
|Фазлии Бетим
|1
|0.06
|10.
|Рибейру Андре
|1
|0.06
|11.
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|12.
|Кройхи Алессандро
|0
|0
|13.
|Стеригу Леонидас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|6
|1
|2.
|Ди Сере
|4
|0
|3.
|Зок Кристиан
|4
|0
|4.
|Мартич Иван
|3
|0
|5.
|Гргич Анто
|3
|0
|6.
|Карлен Гаэтан
|3
|0
|7.
|Руиз Жан
|3
|0
|8.
|Бамер Жан
|3
|0
|9.
|Телер Сандро
|3
|0
|10.
|Ндойе Бирама
|1
|1
|11.
|Араз Муса
|2
|0
|12.
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|13.
|Бальтазар
|2
|0
|14.
|Вакацуки Ямато
|2
|0
|15.
|Оаро Гийом
|1
|0
|16.
|Япикино Деннис
|1
|0
|17.
|Лакруа Лео
|1
|0
|18.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кинтилья Хорди
|4
|0
|2.
|Стильхарт Базиль
|4
|0
|3.
|Траоре Бубакар
|2
|1
|4.
|Рюфли Венсан
|3
|0
|5.
|Гёртлер Лукас
|3
|0
|6.
|Фазлии Бетим
|3
|0
|7.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|8.
|Кройхи Алессандро
|2
|0
|9.
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|10.
|Рибейру Андре
|1
|0
|11.
|Бабич Борис
|1
|0
|12.
|Гийемено Джереми
|1
|0
|13.
|Штаубли Тим
|1
|0
|14.
|Летар Яннис
|1
|0
|15.
|Йуан Элье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|Санкт-Галлен
|31.25% (5)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|25% (4)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +5 =7 -8Янг Бойз 2:1 Сьон Сьон 2:3 Базель Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Сьон 1:1 Лугано
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +8 =6 -6Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Санкт-Галлен 0:1 Лугано Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах
Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон
Последние игры между собой
Сьон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Санкт-Галлен: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Сьон 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Сьон Кубок Санкт-Галлен 2:4 Сьон Суперлига Сьон 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|28 - 12
|38
|2.
|Базель
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 24
|27
|3.
|Лугано
|1:1 Заявка
|17
|5
|10
|2
|18 - 16
|25
|4.
|Цюрих
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|27 - 24
|25
|5.
|Санкт-Галлен
|1:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 16
|24
|6.
|Серветт
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 15
|20
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|19 - 19
|20
|8.
|Сьон
|1:1 Заявка
|18
|3
|8
|7
|19 - 26
|17
|9.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|10.
|Вадуц
|1:1 Заявка
|17
|2
|6
|9
|13 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|2.
|Базель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 15
|15
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|4.
|Лугано
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|5.
|Серветт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|6.
|Цюрих
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|7.
|Санкт-Галлен
|1:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|8.
|Сьон
|1:1 Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|1:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Цюрих
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|3.
|Санкт-Галлен
|1:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 5
|13
|4.
|Лугано
|1:1 Заявка
|9
|2
|7
|0
|11 - 9
|13
|5.
|Базель
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|6.
|Серветт
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 11
|8
|8.
|Вадуц
|1:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|10.
|Сьон
|1:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
Победитель
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