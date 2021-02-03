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Сьон
1:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
0:1
5' Гол
Гийемено Джереми
1:1
14' Гол
Гргич Анто
20' Желтая карточка
Абделлауи Аюб
25' Желтая карточка
Траоре Бубакар
32' Желтая карточка
Гргич Анто
41'
1
Фаюлу
Тимоти
34
Ндойе
Бирама
5
Бамер
Жан
30
Абделлауи
Аюб
52
Весли
Давид
26
Ди
Сере
14
Гргич
Анто
77
Телер
Сандро
7
Клеменца
Лука
9
Робертс
Улдрикис
31
Луан
Патрик
1
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Кройхи
Алессандро
4
Стеригу
Леонидас
23
Фазлии
Бетим
25
Траоре
Бубакар
16
Гёртлер
Лукас
26
Штаубли
Тим
6
Стильхарт
Базиль
10
Руис
Виктор
III
9
Гийемено
Джереми
24
Дуа
Квадво
Сьон
3-4-1-2
Санкт-Галлен
4-4-2

Ход матча

5'
0:1
Гийемено Джереми
(Стеригу Леонидас)
14'
Гргич Анто
(Ди Сере)
1:1
20'
Абделлауи Аюб
 
25'
 
Траоре Бубакар
32'
Гргич Анто
 
33'
 
Euclides Cabral
Траоре Бубакар

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 5 (2) 0.28
2. Карлен Гаэтан 4 0.22
3. Робертс Улдрикис 2 0.11
4. Хаза Жаред 2 0.11
5. Бамер Жан 2 0.11
6. Абделлауи Аюб 2 0.11
7. Ди Сере 1 (1) 0.06
8. Зок Кристиан 1 0.06
9. Тосетти Маттео 0 0
10. Араз Муса 0 0
11. Клеменца Лука 0 0
12. Телер Сандро 0 0
13. Noah Lovisa 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 5 0.29
2. Руис Виктор III 2 0.12
3. Стильхарт Базиль 2 0.12
4. Йуан Элье 2 0.12
5. Кинтилья Хорди 1 0.06
6. Бабич Борис 1 0.06
7. Гийемено Джереми 1 0.06
8. Штаубли Тим 1 0.06
9. Фазлии Бетим 1 0.06
10. Рибейру Андре 1 0.06
11. Гёртлер Лукас 0 0
12. Кройхи Алессандро 0 0
13. Стеригу Леонидас 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 6 1
2. Ди Сере 4 0
3. Зок Кристиан 4 0
4. Мартич Иван 3 0
5. Гргич Анто 3 0
6. Карлен Гаэтан 3 0
7. Руиз Жан 3 0
8. Бамер Жан 3 0
9. Телер Сандро 3 0
10. Ндойе Бирама 1 1
11. Араз Муса 2 0
12. Робертс Улдрикис 2 0
13. Бальтазар 2 0
14. Вакацуки Ямато 2 0
15. Оаро Гийом 1 0
16. Япикино Деннис 1 0
17. Лакруа Лео 1 0
18. Тосетти Маттео 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Кинтилья Хорди 4 0
2. Стильхарт Базиль 4 0
3. Траоре Бубакар 2 1
4. Рюфли Венсан 3 0
5. Гёртлер Лукас 3 0
6. Фазлии Бетим 3 0
7. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
8. Кройхи Алессандро 2 0
9. Стеригу Леонидас 2 0
10. Рибейру Андре 1 0
11. Бабич Борис 1 0
12. Гийемено Джереми 1 0
13. Штаубли Тим 1 0
14. Летар Яннис 1 0
15. Йуан Элье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 11.11% (2) 16.67% (3) 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 22.22% (4)
 Санкт-Галлен 31.25% (5) 6.25% (1) 12.5% (2) 6.25% (1) 25% (4) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Янг Бойз 2:1 Сьон Сьон 2:3 Базель Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Сьон 1:1 Лугано
Цюрих 0:0 Сьон Сьон 2:1 Вадуц Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Санкт-Галлен 0:1 Лугано Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах
Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон

Последние игры между собой

Сьон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Санкт-Галлен: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Санкт-Галлен 1:0 Сьон Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Сьон Суперлига
Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Сьон 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Сьон Кубок Санкт-Галлен 2:4 Сьон Суперлига Сьон 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 17 11 5 1 28 - 12 38
2. Базель Заявка 17 8 3 6 26 - 24 27
3. Лугано 1:1 Заявка 17 5 10 2 18 - 16 25
4. Цюрих Заявка 18 7 4 7 27 - 24 25
5. Санкт-Галлен 1:1 Заявка 17 6 6 5 17 - 16 24
6. Серветт Заявка 15 5 5 5 14 - 15 20
7. Лозанна-Спорт Заявка 16 5 5 6 19 - 19 20
8. Сьон 1:1 Заявка 18 3 8 7 19 - 26 17
9. Люцерн Заявка 14 3 4 7 20 - 23 13
10. Вадуц 1:1 Заявка 17 2 6 9 13 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
2. Базель Заявка 9 4 3 2 15 - 15 15
3. Лозанна-Спорт Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
4. Лугано 1:1 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
5. Серветт Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
6. Цюрих Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
7. Санкт-Галлен 1:1 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
8. Сьон 1:1 Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
9. Люцерн Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц 1:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Цюрих Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
3. Санкт-Галлен 1:1 Заявка 8 3 4 1 7 - 5 13
4. Лугано 1:1 Заявка 9 2 7 0 11 - 9 13
5. Базель Заявка 8 4 0 4 11 - 9 12
6. Серветт Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
7. Лозанна-Спорт Заявка 8 1 5 2 8 - 11 8
8. Вадуц 1:1 Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
9. Люцерн Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
10. Сьон 1:1 Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Санкт-Галлен
3.66
3.75
2.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.55 3.40 2.03
Бонус: 5 000 ₽ 3.66 3.65 1.99
Бонус: 5 000 ₽ 3.15 3.75 2.10
  3.13 3.58 2.20

Самый высокий коэффициент на матч «Сьон» – «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сьон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сьон» – «Санкт-Галлен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.01 10.25 1.02 3.98 1.22 3.26 1.34 2.16 1.77 1.67 2.21 1.42 2.78 1.19 4.30 1.14 4.90 1.03 8.50
15.00 0.00 9.80 1.03 4.20 1.21 3.30 1.30 11.00 1.02 1.94 1.86 8.50 1.05 3.30 1.30 2.62 1.45 1.82 1.92 1.44 2.65 1.30 3.30 1.12 5.55 1.09 6.50
4.66 1.21 2.68 1.50 2.22 1.70 1.98 1.89 1.72 2.18 2.47 1.57 2.09 1.78 2.71 1.48 2.35 1.62 1.97 1.89 1.75 2.14 1.55 2.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.30 1.33 2.21 1.67 1.52 2.53 1.18 4.85 1.13 6.05
2.11 1.73 1.47 2.60 1.15 5.10 1.87 1.87 1.22 4.00 1.11 5.80
3.37 1.35 2.80 1.47 2.20 1.71 1.72 2.20 2.99 1.41 2.47 1.57 1.93 1.93 1.57 2.46 1.62 2.34 1.37 3.15 1.13 6.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05
3.30 1.30 1.89 1.85 1.41 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.28
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Сьон 1:1 Санкт-Галлен онлайн

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