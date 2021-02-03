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Сьон
3:2
Конец матча

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
0:1
4' Гол
Гийемено Джереми
1:1
14' Гол
Гргич Анто
20' Желтая карточка
Абделлауи Аюб
25' Желтая карточка
Траоре Бубакар
32' Желтая карточка
Гргич Анто
2:1
61' Пенальти
Гргич Анто
2:2
75' Гол в свои ворота
Лакруа Лео
3:2
90' Гол
Гргич Анто
90'+8
1
Фаюлу
Тимоти
34
Ндойе
Бирама
5
Бамер
Жан
30
Абделлауи
Аюб
52
Весли
Давид
26
Ди
Сере
14
Гргич
Анто
77
Телер
Сандро
7
Клеменца
Лука
9
Робертс
Улдрикис
31
Луан
Патрик
1
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Кройхи
Алессандро
4
Стеригу
Леонидас
23
Фазлии
Бетим
25
Траоре
Бубакар
16
Гёртлер
Лукас
26
Штаубли
Тим
6
Стильхарт
Базиль
10
Руис
Виктор
III
9
Гийемено
Джереми
24
Дуа
Квадво
Сьон
3-4-1-2
Санкт-Галлен
4-4-2

Ход матча

4'
0:1
Гийемено Джереми
(Стеригу Леонидас)
14'
Гргич Анто
(Ди Сере)
1:1
20'
Абделлауи Аюб
 
25'
 
Траоре Бубакар
32'
Гргич Анто
 
33'
 
Euclides Cabral
Траоре Бубакар
61'
Гргич Анто
2:1
62'
 
Нуу Муса
Штаубли Тим
62'
 
Йуан Элье
Гийемено Джереми
63'
Лакруа Лео
Ндойе Бирама
 
63'
Карлен Гаэтан
Луан Патрик
 
74'
 
Бабич Борис
Стильхарт Базиль
74'
 
Диррассуба Салифу
Руис Виктор III
75'
2:2
Лакруа Лео
78'
Хаза Жаред
Телер Сандро
 
78'
Оаро Гийом
Робертс Улдрикис
 
90'
Руиз Жан
Весли Давид
 
90'
Гргич Анто
(Абделлауи Аюб)
3:2

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 10
  • 9 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 7 (3) 0.39
2. Карлен Гаэтан 4 0.22
3. Робертс Улдрикис 2 0.11
4. Абделлауи Аюб 2 0.11
5. Хаза Жаред 2 0.11
6. Бамер Жан 2 0.11
7. Ди Сере 1 (1) 0.06
8. Зок Кристиан 1 0.06
9. Тосетти Маттео 0 0
10. Араз Муса 0 0
11. Клеменца Лука 0 0
12. Телер Сандро 0 0
13. Noah Lovisa 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 5 0.29
2. Руис Виктор III 2 0.12
3. Стильхарт Базиль 2 0.12
4. Йуан Элье 2 0.12
5. Кинтилья Хорди 1 0.06
6. Бабич Борис 1 0.06
7. Гийемено Джереми 1 0.06
8. Штаубли Тим 1 0.06
9. Фазлии Бетим 1 0.06
10. Рибейру Андре 1 0.06
11. Гёртлер Лукас 0 0
12. Кройхи Алессандро 0 0
13. Стеригу Леонидас 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 6 1
2. Ди Сере 4 0
3. Зок Кристиан 4 0
4. Мартич Иван 3 0
5. Гргич Анто 3 0
6. Карлен Гаэтан 3 0
7. Руиз Жан 3 0
8. Бамер Жан 3 0
9. Телер Сандро 3 0
10. Ндойе Бирама 1 1
11. Араз Муса 2 0
12. Робертс Улдрикис 2 0
13. Бальтазар 2 0
14. Вакацуки Ямато 2 0
15. Оаро Гийом 1 0
16. Япикино Деннис 1 0
17. Лакруа Лео 1 0
18. Тосетти Маттео 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Кинтилья Хорди 4 0
2. Стильхарт Базиль 4 0
3. Траоре Бубакар 2 1
4. Рюфли Венсан 3 0
5. Гёртлер Лукас 3 0
6. Фазлии Бетим 3 0
7. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
8. Кройхи Алессандро 2 0
9. Стеригу Леонидас 2 0
10. Рибейру Андре 1 0
11. Бабич Борис 1 0
12. Гийемено Джереми 1 0
13. Штаубли Тим 1 0
14. Летар Яннис 1 0
15. Йуан Элье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 14.29% (3) 14.29% (3) 9.52% (2) 14.29% (3) 23.81% (5) 23.81% (5)
 Санкт-Галлен 35.29% (6) 5.88% (1) 11.76% (2) 5.88% (1) 23.53% (4) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Янг Бойз 2:1 Сьон Сьон 2:3 Базель Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Сьон 1:1 Лугано
Цюрих 0:0 Сьон Сьон 2:1 Вадуц Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Санкт-Галлен 0:1 Лугано Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах
Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон

Последние игры между собой

Сьон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Санкт-Галлен: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Санкт-Галлен 1:0 Сьон Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Сьон Суперлига
Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Сьон 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Сьон Кубок Санкт-Галлен 2:4 Сьон Суперлига Сьон 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 17 11 5 1 28 - 12 38
2. Базель Заявка 17 8 3 6 26 - 24 27
3. Лугано Заявка 17 5 10 2 18 - 16 25
4. Цюрих Заявка 18 7 4 7 27 - 24 25
5. Санкт-Галлен Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
6. Серветт Заявка 15 5 5 5 14 - 15 20
7. Лозанна-Спорт Заявка 16 5 5 6 19 - 19 20
8. Сьон Заявка 18 4 7 7 21 - 27 19
9. Люцерн Заявка 14 3 4 7 20 - 23 13
10. Вадуц Заявка 17 2 6 9 13 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
2. Базель Заявка 9 4 3 2 15 - 15 15
3. Сьон Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
4. Лозанна-Спорт Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
5. Лугано Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
6. Серветт Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
7. Цюрих Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
8. Санкт-Галлен Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
9. Люцерн Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Цюрих Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
3. Лугано Заявка 9 2 7 0 11 - 9 13
4. Базель Заявка 8 4 0 4 11 - 9 12
5. Санкт-Галлен Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
6. Серветт Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
7. Лозанна-Спорт Заявка 8 1 5 2 8 - 11 8
8. Вадуц Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
9. Люцерн Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
10. Сьон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 1.22 7.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.66 3.65 1.99
Бонус: 5 000 ₽ 8.20 1.22 7.50
  3.46 2.86 2.42

Самый высокий коэффициент на матч «Сьон» – «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сьон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сьон» – «Санкт-Галлен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.01 10.25 1.02 3.98 1.22 3.26 1.34 2.16 1.77 1.67 2.21 1.42 2.78 1.19 4.30 1.14 4.90 1.03 8.50
15.00 0.00 9.80 1.03 4.20 1.21 3.30 1.30 5.50 1.12 1.94 1.86 3.90 1.23 2.75 1.42 1.80 1.95 1.22 4.00 1.10 6.25 1.07 7.50 1.01 12.60 1.09 6.50
4.66 1.21 2.68 1.50 2.22 1.70 1.98 1.89 3.36 1.33 2.29 1.65 1.88 1.98 1.65 2.30 1.42 2.95 1.43 2.88 2.47 1.57 2.01 1.85 1.52 2.59 1.33 3.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.30 1.33 2.21 1.67 1.52 2.53 1.18 4.85 1.13 6.05
2.11 1.73 1.47 2.60 1.15 5.10 1.87 1.87 1.22 4.00 1.11 5.80
3.37 1.35 2.80 1.47 2.20 1.71 1.72 2.20 2.99 1.41 2.47 1.57 1.93 1.93 1.57 2.46 1.62 2.34 1.37 3.15 1.13 6.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05
3.30 1.30 1.89 1.85 1.41 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.28
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Сьон 3:2 Санкт-Галлен онлайн

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