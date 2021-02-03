Сьон
3:2
Конец матча
Стадион: Турбийон
Санкт-Галлен
0:1
4' ГолГийемено Джереми
1:1
14' ГолГргич Анто
20' Желтая карточкаАбделлауи Аюб
25' Желтая карточкаТраоре Бубакар
32' Желтая карточкаГргич Анто
2:1
61' ПенальтиГргич Анто
2:2
75' Гол в свои воротаЛакруа Лео
3:2
90' ГолГргич Анто
34
Ндойе
Бирама
52
Весли
Давид
26
Ди
Сере
14
Гргич
Анто
77
Телер
Сандро
31
Луан
Патрик
23
Фазлии
Бетим
26
Штаубли
Тим
24
Дуа
Квадво
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
77 Телер СандроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Луан ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Лакруа ЛеоЗащитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
-
29 Хаза ЖаредПолузащитник
- Нападающий
-
99 Оаро ГийомНападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
3 Нуу МусаПолузащитник
-
34 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
-
20 Йуан ЭльеНападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
4'
14'
1:1
20'
25'
32'
61'
2:1
62'
75'
2:2
90'
90'
3:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 10
-
9 Удары в створ 6
-
5 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|7 (3)
|0.39
|2.
|Карлен Гаэтан
|4
|0.22
|3.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.11
|4.
|Абделлауи Аюб
|2
|0.11
|5.
|Хаза Жаред
|2
|0.11
|6.
|Бамер Жан
|2
|0.11
|7.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.06
|8.
|Зок Кристиан
|1
|0.06
|9.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|10.
|Араз Муса
|0
|0
|11.
|Клеменца Лука
|0
|0
|12.
|Телер Сандро
|0
|0
|13.
|Noah Lovisa
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуа Квадво
|5
|0.29
|2.
|Руис Виктор III
|2
|0.12
|3.
|Стильхарт Базиль
|2
|0.12
|4.
|Йуан Элье
|2
|0.12
|5.
|Кинтилья Хорди
|1
|0.06
|6.
|Бабич Борис
|1
|0.06
|7.
|Гийемено Джереми
|1
|0.06
|8.
|Штаубли Тим
|1
|0.06
|9.
|Фазлии Бетим
|1
|0.06
|10.
|Рибейру Андре
|1
|0.06
|11.
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|12.
|Кройхи Алессандро
|0
|0
|13.
|Стеригу Леонидас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|6
|1
|2.
|Ди Сере
|4
|0
|3.
|Зок Кристиан
|4
|0
|4.
|Мартич Иван
|3
|0
|5.
|Гргич Анто
|3
|0
|6.
|Карлен Гаэтан
|3
|0
|7.
|Руиз Жан
|3
|0
|8.
|Бамер Жан
|3
|0
|9.
|Телер Сандро
|3
|0
|10.
|Ндойе Бирама
|1
|1
|11.
|Араз Муса
|2
|0
|12.
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|13.
|Бальтазар
|2
|0
|14.
|Вакацуки Ямато
|2
|0
|15.
|Оаро Гийом
|1
|0
|16.
|Япикино Деннис
|1
|0
|17.
|Лакруа Лео
|1
|0
|18.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кинтилья Хорди
|4
|0
|2.
|Стильхарт Базиль
|4
|0
|3.
|Траоре Бубакар
|2
|1
|4.
|Рюфли Венсан
|3
|0
|5.
|Гёртлер Лукас
|3
|0
|6.
|Фазлии Бетим
|3
|0
|7.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|8.
|Кройхи Алессандро
|2
|0
|9.
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|10.
|Рибейру Андре
|1
|0
|11.
|Бабич Борис
|1
|0
|12.
|Гийемено Джереми
|1
|0
|13.
|Штаубли Тим
|1
|0
|14.
|Летар Яннис
|1
|0
|15.
|Йуан Элье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
|Санкт-Галлен
|35.29% (6)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +5 =7 -8Янг Бойз 2:1 Сьон Сьон 2:3 Базель Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Сьон 1:1 Лугано
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +8 =6 -6Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Санкт-Галлен 0:1 Лугано Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах
Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон
Последние игры между собой
Сьон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Санкт-Галлен: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Сьон 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Сьон Кубок Санкт-Галлен 2:4 Сьон Суперлига Сьон 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|28 - 12
|38
|2.
|Базель
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 24
|27
|3.
|Лугано
|Заявка
|17
|5
|10
|2
|18 - 16
|25
|4.
|Цюрих
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|27 - 24
|25
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|6.
|Серветт
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 15
|20
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|19 - 19
|20
|8.
|Сьон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|21 - 27
|19
|9.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|13 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|2.
|Базель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 15
|15
|3.
|Сьон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|5.
|Лугано
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|6.
|Серветт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|7.
|Цюрих
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|8.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Цюрих
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|3.
|Лугано
|Заявка
|9
|2
|7
|0
|11 - 9
|13
|4.
|Базель
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|6.
|Серветт
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 11
|8
|8.
|Вадуц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|10.
|Сьон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
Победитель
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