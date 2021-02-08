Раннерс
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Cepheus Park Randers
Митьюлланд
11
Марксен
Эрик
22
Греве
Матиас
45
Эгхо
Марвин
29
Паулиньо
VI
38
Ониика
Фрэнк
40
Каюсте
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
-
22 Греве МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
-
46 Сери ЯфетЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Аль-Хаджи
|7
|0.47
|2.
|Рёмер Андре
|4 (4)
|0.27
|3.
|Греве Матиас
|3
|0.2
|4.
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|3 (1)
|0.2
|5.
|Якобсен Эмиль Рис
|2
|0.13
|6.
|Эгхо Марвин
|1
|0.07
|7.
|Клюснер Тобиас
|1
|0.07
|8.
|Писингер Симон
|1
|0.07
|9.
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.07
|10.
|Самбу Бассала
|1
|0.07
|11.
|Кехинде Тосин
|0
|0
|12.
|Лауридсен Йеспер
|0
|0
|13.
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрейер Андерс
|5
|0.33
|2.
|Каба Сори
|5
|0.33
|3.
|Систо Пионе
|5
|0.33
|4.
|Святченко Эрик
|2
|0.13
|5.
|Шольц Александр
|2 (1)
|0.13
|6.
|Феррейра Эвандер
|1
|0.07
|7.
|Ониика Фрэнк
|1
|0.07
|8.
|Краев Божидар
|1
|0.07
|9.
|Брумадо Жуниор
|1
|0.07
|10.
|Коолс Дион
|0
|0
|11.
|Андерсон Микаэль
|0
|0
|12.
|Дюр Николас
|0
|0
|13.
|Паулиньо VI
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каллесеэ Миккель
|6
|0
|2.
|Рёмер Андре
|6
|0
|3.
|Лауэнборг Фредерик
|4
|0
|4.
|Греве Матиас
|3
|0
|5.
|Камара Аль-Хаджи
|3
|0
|6.
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|3
|0
|7.
|Самбу Бассала
|3
|0
|8.
|Копплин Бьорн
|2
|0
|9.
|Эгхо Марвин
|2
|0
|10.
|Гравес Симон
|2
|0
|11.
|Марксен Эрик
|1
|0
|12.
|Писингер Симон
|1
|0
|13.
|Кехинде Тосин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каюсте Йенс
|3
|0
|2.
|Святченко Эрик
|2
|0
|3.
|Коолс Дион
|2
|0
|4.
|Феррейра Эвандер
|2
|0
|5.
|Брумадо Жуниор
|2
|0
|6.
|Ониика Фрэнк
|2
|0
|7.
|Паулиньо VI
|2
|0
|8.
|Шольц Александр
|1
|0
|9.
|Краев Божидар
|1
|0
|10.
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|11.
|Каба Сори
|1
|0
|12.
|Мадсен Николас
|1
|0
|13.
|Исаксен Густав
|1
|0
|14.
|Манджрекар Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Раннерс
|12.5% (3)
|0
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|37.5% (9)
|Митьюлланд
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|4.35% (1)
|30.43% (7)
|13.04% (3)
Предыдущие игры
Раннерс Последние 20 матчей: +13 =2 -5Раннерс 3:0 Хорсенс Оденсе 0:1 Раннерс Колдинг 2:2 Раннерс Раннерс 3:1 Ольборг
Раннерс 5:3 Эсбьерг Сённерйюск 0:1 Раннерс Хольстебро 1:3 Раннерс Раннерс 3:1 Вайле Люнгбю 0:3 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Копенгаген 1:2 Раннерс Орхус Фремад 1:3 Раннерс Раннерс 1:2 Ольборг Вайле 0:3 Раннерс Раннерс 1:2 Сённерйюск Нордшелланн 1:0 Раннерс Сюдвест 1:4 Раннерс Раннерс 1:2 Брондбю Митьюлланд 1:0 Раннерс Раннерс 1:1 Орхус
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =4 -5Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Силькеборг Митьюлланд 3:1 Ольборг
Митьюлланд 2:0 Орхус Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Копенгаген 1:1 Митьюлланд Оденсе 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Вайле 0:2 Митьюлланд Аталанта 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд
Последние игры между собой
Раннерс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 18
Митьюлланд: победы: 18, ничьи: 2, поражения: 0
Митьюлланд 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:4 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Раннерс Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Раннерс Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Раннерс Товарищеские матчи Раннерс 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 5:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Раннерс Товарищеские матчи Митьюлланд 3:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Раннерс Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|28 - 20
|31
|2.
|Орхус
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|3.
|Митьюлланд
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|24 - 16
|28
|4.
|Раннерс
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 12
|26
|5.
|Копенгаген
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 23
|26
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 19
|24
|7.
|Ольборг
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 22
|20
|8.
|Оденсе
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 21
|19
|9.
|Вайле
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 24
|19
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 22
|16
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|13 - 31
|7
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орхус
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 8
|18
|2.
|Митьюлланд
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|3.
|Брондбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 10
|16
|4.
|Нордшелланн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|6.
|Оденсе
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|7.
|Ольборг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Раннерс
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|9.
|Копенгаген
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|10.
|Вайле
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|2.
|Раннерс
|0:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 3
|15
|3.
|Брондбю
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 10
|15
|4.
|Митьюлланд
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 12
|12
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|6.
|Вайле
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Орхус
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Ольборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|9.
|Оденсе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|9 - 14
|3
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 13
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Раннерс» – «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Раннерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Раннерс» – «Митьюлланд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров