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  3. Дания
Раннерс
1:2
Конец матча

Стадион:
Митьюлланд
0'
63' Желтая карточка
Марксен Эрик
64' Желтая карточка
Кехинде Тосин
0:1
69' Гол
Пфайффер Лука
70' Желтая карточка
Паулиньо VI
1:1
71' Гол
Камара Аль-Хаджи
86' Желтая карточка
Коолс Дион
1:2
90' Гол
Мабиль Авер
90'+6
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
2
Гравес
Симон
11
Марксен
Эрик
17
Лауридсен
Йеспер
22
Греве
Матиас
6
Рёмер
Андре
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
10
Кехинде
Тосин
45
Эгхо
Марвин
99
Камара
Аль-Хаджи
1
Хансен
Йеспер
2
Коолс
Дион
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
40
Каюсте
Йенс
38
Ониика
Фрэнк
10
Феррейра
Эвандер
45
Исаксен
Густав
33
Пфайффер
Лука
7
Систо
Пионе
Раннерс
4-4-2
Митьюлланд
4-3-3

Ход матча

63'
Марксен Эрик
 
64'
Кехинде Тосин
 
66'
 
Мабиль Авер
Исаксен Густав
66'
 
Дрейер Андерс
Каюсте Йенс
69'
0:1
Пфайффер Лука
(Паулиньо VI)
70'
Клюснер Тобиас
Кехинде Тосин
 
70'
 
Паулиньо VI
71'
Камара Аль-Хаджи
(Марксен Эрик)
1:1
82'
 
Мадсен Николас
Систо Пионе
85'
Писингер Симон
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
 
85'
Самбу Бассала
Эгхо Марвин
 
86'
 
Коолс Дион
90'
1:2
Мабиль Авер
(Дрейер Андерс)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Аль-Хаджи 8 0.53
2. Рёмер Андре 4 (4) 0.27
3. Греве Матиас 3 0.2
4. Хаммерсхёй-Мистрати Вито 3 (1) 0.2
5. Якобсен Эмиль Рис 2 0.13
6. Эгхо Марвин 1 0.07
7. Клюснер Тобиас 1 0.07
8. Писингер Симон 1 0.07
9. Лауэнборг Фредерик 1 0.07
10. Самбу Бассала 1 0.07
11. Кехинде Тосин 0 0
12. Марксен Эрик 0 0
13. Лауридсен Йеспер 0 0
14. Каллесеэ Миккель 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрейер Андерс 5 0.33
2. Каба Сори 5 0.33
3. Систо Пионе 5 0.33
4. Святченко Эрик 2 0.13
5. Шольц Александр 2 (1) 0.13
6. Феррейра Эвандер 1 0.07
7. Ониика Фрэнк 1 0.07
8. Мабиль Авер 1 0.07
9. Краев Божидар 1 0.07
10. Пфайффер Лука 1 0.07
11. Брумадо Жуниор 1 0.07
12. Паулиньо VI 0 0
13. Коолс Дион 0 0
14. Андерсон Микаэль 0 0
15. Дюр Николас 0 0

Карточки

Раннерс
# Игрок      
1. Каллесеэ Миккель 6 0
2. Рёмер Андре 6 0
3. Лауэнборг Фредерик 4 0
4. Греве Матиас 3 0
5. Камара Аль-Хаджи 3 0
6. Хаммерсхёй-Мистрати Вито 3 0
7. Самбу Бассала 3 0
8. Марксен Эрик 2 0
9. Копплин Бьорн 2 0
10. Эгхо Марвин 2 0
11. Гравес Симон 2 0
12. Кехинде Тосин 2 0
13. Писингер Симон 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Коолс Дион 3 0
2. Каюсте Йенс 3 0
3. Паулиньо VI 3 0
4. Святченко Эрик 2 0
5. Феррейра Эвандер 2 0
6. Брумадо Жуниор 2 0
7. Ониика Фрэнк 2 0
8. Шольц Александр 1 0
9. Краев Божидар 1 0
10. Андерсон Микаэль 1 0
11. Каба Сори 1 0
12. Мадсен Николас 1 0
13. Исаксен Густав 1 0
14. Манджрекар Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Раннерс 12% (3) 0 8% (2) 20% (5) 24% (6) 36% (9)
 Митьюлланд 16% (4) 8% (2) 24% (6) 4% (1) 32% (8) 16% (4)

Предыдущие игры

Раннерс Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Раннерс 3:0 Хорсенс Оденсе 0:1 Раннерс Колдинг 2:2 Раннерс Раннерс 3:1 Ольборг
Раннерс 5:3 Эсбьерг Сённерйюск 0:1 Раннерс Хольстебро 1:3 Раннерс Раннерс 3:1 Вайле Люнгбю 0:3 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе Копенгаген 1:2 Раннерс Орхус Фремад 1:3 Раннерс Раннерс 1:2 Ольборг Вайле 0:3 Раннерс Раннерс 1:2 Сённерйюск Нордшелланн 1:0 Раннерс Сюдвест 1:4 Раннерс Раннерс 1:2 Брондбю Митьюлланд 1:0 Раннерс Раннерс 1:1 Орхус
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Силькеборг Митьюлланд 3:1 Ольборг
Митьюлланд 2:0 Орхус Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Копенгаген 1:1 Митьюлланд Оденсе 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Вайле 0:2 Митьюлланд Аталанта 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд

Последние игры между собой

Раннерс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 18
Митьюлланд: победы: 18, ничьи: 2, поражения: 0
Митьюлланд 1:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании
Митьюлланд 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:4 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Раннерс Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Раннерс Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Раннерс Товарищеские матчи Раннерс 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 5:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Раннерс Товарищеские матчи Митьюлланд 3:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:1 Раннерс Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 15 10 1 4 28 - 20 31
2. Митьюлланд Заявка 15 9 3 3 26 - 17 30
3. Орхус Заявка 15 8 4 3 27 - 16 28
4. Копенгаген Заявка 15 8 2 5 27 - 23 26
5. Раннерс Заявка 15 8 1 6 25 - 14 25
6. Сённерйюск Заявка 15 7 3 5 23 - 19 24
7. Ольборг Заявка 15 5 5 5 18 - 22 20
8. Оденсе Заявка 15 5 4 6 20 - 21 19
9. Вайле Заявка 15 5 4 6 19 - 24 19
10. Нордшелланн Заявка 15 4 4 7 22 - 22 16
11. Люнгбю Заявка 15 1 4 10 13 - 31 7
12. Хорсенс Заявка 15 1 3 11 10 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орхус Заявка 8 6 0 2 19 - 8 18
2. Митьюлланд Заявка 7 5 1 1 13 - 4 16
3. Брондбю Заявка 7 5 1 1 17 - 10 16
4. Нордшелланн Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
5. Сённерйюск Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Оденсе Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
7. Ольборг Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Копенгаген Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
9. Раннерс Заявка 8 3 1 4 13 - 11 10
10. Вайле Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Хорсенс Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
12. Люнгбю Заявка 7 0 4 3 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Раннерс Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
3. Брондбю Заявка 8 5 0 3 11 - 10 15
4. Митьюлланд Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
5. Сённерйюск Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
6. Вайле Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Орхус Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Ольборг Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
9. Оденсе Заявка 7 2 1 4 11 - 13 7
10. Нордшелланн Заявка 7 0 3 4 9 - 14 3
11. Люнгбю Заявка 8 1 0 7 9 - 20 3
12. Хорсенс Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 4.20 3.60 1.81
Бонус: 5 000 ₽ 4.33 3.58 1.81
Бонус: 5 000 ₽ 7.77 1.55 3.30
  7.34 1.47 4.28

Самый высокий коэффициент на матч «Раннерс» – «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Раннерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Раннерс» – «Митьюлланд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.65 1.25 2.85 1.39 1.93 1.81 1.54 2.38 1.37 2.95 1.13 5.40
9.70 1.02 8.60 1.03 3.88 1.24 2.95 1.40 2.03 1.87 1.55 2.45 1.41 2.82 1.18 4.40 1.13 5.00 1.03 8.70
2.80 1.40 1.82 1.92 1.37 2.95 1.11 5.80 1.08 7.00 1.76 2.02 1.11 5.80 1.07 7.50 1.02 11.00 1.01 12.60 1.04 9.90 1.03 9.80 0.00 14.50
2.52 1.56 2.08 1.81 1.62 2.37 1.41 3.02 1.75 2.16 1.53 2.61 1.54 2.57 1.41 3.02 1.55 2.55 1.32 3.52 1.55 2.55 1.48 2.80 1.38 3.21 1.14 6.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.97 1.78 1.44 2.65 1.10 6.20
3.00 1.39 2.09 1.74 1.51 2.56 1.15 5.40 1.11 6.70
1.44 2.65 1.05 8.50 1.03 10.00 1.03 10.00 1.02 11.00
1.25 3.99 1.13 6.22 1.29 3.70 1.61 2.36 1.44 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.75 2.01 1.20 4.20
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20
2.90 1.38 1.75 2.00 1.36 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.25 1.31
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