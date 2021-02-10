Санкт-Пёльтен
1:3
Конец матча
Стадион: НВ Арена
ЛАСК
0:1
10' ГолМихорль Петер
0:2
33' ПенальтиВизингер Филип
41' Желтая карточкаЛуксбахер Даниэль
1:2
65' ГолМухамедбегович Ахмет
76' Желтая карточкаАндраде Андреас
76' Желтая карточкаТраунер Гернот
1:3
83' ГолМихорль Петер
21
Шульц
Кофи
99
Тетте
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Тетте СамуэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Мету ЭмилианПолузащитник
-
20 Шуц ДаниэльПолузащитник
-
19 Хуги ДорНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Плоер ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
Ход матча
10'
0:1
33'
0:2
65'
66'
76'
76'
83'
1:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шмидт Александер
|10
|0.63
|2.
|Хуги Дор
|7 (1)
|0.44
|3.
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0.13
|4.
|Майстер Николас
|2 (1)
|0.13
|5.
|Любичич Роберт
|1
|0.06
|6.
|Шульц Кофи
|1
|0.06
|7.
|Гальпер Кристоф
|1
|0.06
|8.
|Танзмар Марсель
|1
|0.06
|9.
|Грозурек Лукас
|1
|0.06
|10.
|Лейте Луан
|1
|0.06
|11.
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|12.
|Дейвис Джордж
|0
|0
|13.
|Покорны Петер
|0
|0
|14.
|Луксбахер Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.38
|2.
|Грубер Андреас
|4
|0.25
|3.
|Михорль Петер
|3
|0.19
|4.
|Гойгингер Томас
|3
|0.19
|5.
|Холланд Джеймс
|3
|0.19
|6.
|Траунер Гернот
|2
|0.13
|7.
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.13
|8.
|Рагуц Марко
|2 (2)
|0.13
|9.
|Гргич Лукас
|2
|0.13
|10.
|Балик Гусейн
|2
|0.13
|11.
|Карамоко Мамуду
|1 (1)
|0.06
|12.
|Филипович Петар
|1
|0.06
|13.
|Райтер Доминик
|1
|0.06
|14.
|Визингер Филип
|1 (1)
|0.06
|15.
|Андраде Андреас
|0
|0
|16.
|Мадсен Мадс Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Покорны Петер
|5
|0
|2.
|Луксбахер Даниэль
|4
|0
|3.
|Шуц Даниэль
|3
|0
|4.
|Мухамедбегович Ахмет
|3
|0
|5.
|Риглер Кристоф
|2
|0
|6.
|Маранда Мануэль
|2
|0
|7.
|Шмидт Александер
|2
|0
|8.
|Любичич Роберт
|2
|0
|9.
|Штайнвендер Михаэль
|2
|0
|10.
|Шульц Кофи
|1
|0
|11.
|Дейвис Джордж
|1
|0
|12.
|Майстер Николас
|1
|0
|13.
|Гальпер Кристоф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|5
|0
|2.
|Траунер Гернот
|4
|0
|3.
|Михорль Петер
|3
|0
|4.
|Холланд Джеймс
|2
|0
|5.
|Филипович Петар
|2
|0
|6.
|Грубер Андреас
|2
|0
|7.
|Реннер Рене
|2
|0
|8.
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|9.
|Рамсебнер Кристиан
|0
|1
|10.
|Шлагер Александер
|1
|0
|11.
|Гойгингер Томас
|1
|0
|12.
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|13.
|Андраде Андреас
|1
|0
|14.
|Райтер Доминик
|1
|0
|15.
|Рагуц Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Пёльтен
|18.52% (5)
|25.93% (7)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|7.41% (2)
|ЛАСК
|6.06% (2)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +6 =4 -10Санкт-Пёльтен 2:1 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира
Санкт-Пёльтен 0:1 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 2:1 Форвертс Штайр Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм
ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =4 -4ЛАСК 5:3 Аустрия Клагенфурт ЛАСК 1:2 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль
ЛАСК 5:0 Лафниц ЛАСК 4:4 Юниорс Пашинг ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Электра Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Лудогорец 1:3 ЛАСК ЛАСК 3:0 Рид ЛАСК 3:3 Тоттенхэм ЛАСК 3:0 Альтах ЛАСК 0:2 Антверпен Хартберг 1:1 ЛАСК ЛАСК 4:0 Адмира Антверпен 0:1 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:3 Лудогорец
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
ЛАСК: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен Кубок Санкт-Пёльтен 2:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 3:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 20
|36
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|47 - 15
|35
|3.
|Штурм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|28 - 13
|31
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 17
|30
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 22
|24
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|24 - 28
|21
|7.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 20
|19
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|27 - 32
|16
|9.
|Хартберг
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|10.
|Рид
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 34
|14
|11.
|Адмира
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 40
|12
|12.
|Альтах
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|2.
|Штурм
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 7
|18
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|25 - 9
|16
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Рид
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|7.
|Адмира
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|8.
|Хартберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|9.
|Альтах
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|10.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|11.
|Вольфсбергер
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 6
|19
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|15
|4.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Штурм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|6.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 7
|12
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 12
|10
|9.
|Хартберг
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|10.
|Рид
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 22
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 22
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Пёльтен» – «ЛАСК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЛАСК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Пёльтен» – «ЛАСК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров