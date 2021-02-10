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  3. Австрия
Санкт-Пёльтен
1:3
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
0'
0:1
10' Гол
Михорль Петер
0:2
33' Пенальти
Визингер Филип
41' Желтая карточка
Луксбахер Даниэль
1:2
65' Гол
Мухамедбегович Ахмет
76' Желтая карточка
Андраде Андреас
76' Желтая карточка
Траунер Гернот
1:3
83' Гол
Михорль Петер
90'+5
1
Риглер
Кристоф
14
Блауэнштайнер
Микаэль
4
Штайнвендер
Михаэль
29
Дрешер
Даниэль
17
Мухамедбегович
Ахмет
21
Шульц
Кофи
11
Дейвис
Джордж
6
Покорны
Петер
10
Луксбахер
Даниэль
99
Тетте
Самуэл
9
Шмидт
Александер
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
10
Михорль
Петер
16
Поцманн
Марвин
27
Гойгингер
Томас
13
Эггештайн
Йоханнес
14
Балик
Гусейн
Санкт-Пёльтен
5-4-1
ЛАСК
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмидт Александер 10 0.63
2. Хуги Дор 7 (1) 0.44
3. Мухамедбегович Ахмет 2 0.13
4. Майстер Николас 2 (1) 0.13
5. Любичич Роберт 1 0.06
6. Шульц Кофи 1 0.06
7. Гальпер Кристоф 1 0.06
8. Танзмар Марсель 1 0.06
9. Грозурек Лукас 1 0.06
10. Лейте Луан 1 0.06
11. Блауэнштайнер Микаэль 0 0
12. Дейвис Джордж 0 0
13. Покорны Петер 0 0
14. Луксбахер Даниэль 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эггештайн Йоханнес 6 0.38
2. Грубер Андреас 4 0.25
3. Михорль Петер 3 0.19
4. Гойгингер Томас 3 0.19
5. Холланд Джеймс 3 0.19
6. Траунер Гернот 2 0.13
7. Ранфтль Райнхольд 2 0.13
8. Рагуц Марко 2 (2) 0.13
9. Гргич Лукас 2 0.13
10. Балик Гусейн 2 0.13
11. Карамоко Мамуду 1 (1) 0.06
12. Филипович Петар 1 0.06
13. Райтер Доминик 1 0.06
14. Визингер Филип 1 (1) 0.06
15. Андраде Андреас 0 0
16. Мадсен Мадс Эмиль 0 0

Карточки

Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Покорны Петер 5 0
2. Луксбахер Даниэль 4 0
3. Шуц Даниэль 3 0
4. Мухамедбегович Ахмет 3 0
5. Риглер Кристоф 2 0
6. Маранда Мануэль 2 0
7. Шмидт Александер 2 0
8. Любичич Роберт 2 0
9. Штайнвендер Михаэль 2 0
10. Шульц Кофи 1 0
11. Дейвис Джордж 1 0
12. Майстер Николас 1 0
13. Гальпер Кристоф 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 5 0
2. Траунер Гернот 4 0
3. Михорль Петер 3 0
4. Холланд Джеймс 2 0
5. Филипович Петар 2 0
6. Грубер Андреас 2 0
7. Реннер Рене 2 0
8. Мадсен Мадс Эмиль 2 0
9. Рамсебнер Кристиан 0 1
10. Шлагер Александер 1 0
11. Гойгингер Томас 1 0
12. Ранфтль Райнхольд 1 0
13. Андраде Андреас 1 0
14. Райтер Доминик 1 0
15. Рагуц Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Пёльтен 18.52% (5) 25.93% (7) 22.22% (6) 11.11% (3) 14.81% (4) 7.41% (2)
 ЛАСК 6.06% (2) 24.24% (8) 18.18% (6) 18.18% (6) 12.12% (4) 21.21% (7)

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Санкт-Пёльтен 2:1 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира
Санкт-Пёльтен 0:1 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 2:1 Форвертс Штайр Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм
ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ЛАСК 5:3 Аустрия Клагенфурт ЛАСК 1:2 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль
ЛАСК 5:0 Лафниц ЛАСК 4:4 Юниорс Пашинг ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Электра Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Лудогорец 1:3 ЛАСК ЛАСК 3:0 Рид ЛАСК 3:3 Тоттенхэм ЛАСК 3:0 Альтах ЛАСК 0:2 Антверпен Хартберг 1:1 ЛАСК ЛАСК 4:0 Адмира Антверпен 0:1 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:3 Лудогорец

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
ЛАСК: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Бундеслига
Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен Кубок Санкт-Пёльтен 2:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 3:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена Заявка 16 11 3 2 35 - 20 36
2. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 16 11 2 3 47 - 15 35
3. Штурм Заявка 16 9 4 3 28 - 13 31
4. ЛАСК Заявка 16 9 3 4 33 - 17 30
5. Сваровски Тироль Заявка 15 7 3 5 27 - 22 24
6. Вольфсбергер Заявка 16 6 3 7 24 - 28 21
7. Аустрия Вена 0:0 Заявка 16 4 7 5 19 - 20 19
8. Санкт-Пёльтен Заявка 16 4 4 8 27 - 32 16
9. Хартберг Заявка 15 3 6 6 15 - 28 15
10. Рид Заявка 16 4 2 10 18 - 34 14
11. Адмира Заявка 16 3 3 10 17 - 40 12
12. Альтах Заявка 16 3 2 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
2. Штурм Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
3. ЛАСК Заявка 8 6 0 2 21 - 7 18
4. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 8 5 1 2 25 - 9 16
5. Сваровски Тироль Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Рид Заявка 8 3 1 4 11 - 15 10
7. Адмира Заявка 8 3 0 5 10 - 18 9
8. Хартберг Заявка 7 2 2 3 6 - 11 8
9. Альтах Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
10. Аустрия Вена 0:0 Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
11. Вольфсбергер Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
12. Санкт-Пёльтен Заявка 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 8 6 1 1 22 - 6 19
2. Рапид Вена Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Вольфсбергер Заявка 8 5 0 3 14 - 11 15
4. Сваровски Тироль Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
5. Штурм Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
6. ЛАСК Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Аустрия Вена 0:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 7 12
8. Санкт-Пёльтен Заявка 7 3 1 3 15 - 12 10
9. Хартберг Заявка 8 1 4 3 9 - 17 7
10. Рид Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
11. Альтах Заявка 8 1 0 7 8 - 22 3
12. Адмира Заявка 8 0 3 5 7 - 22 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Луксбахер Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Визингер Филип из команды ЛАСК забивает с точки!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Михорль Петер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 9.80 5.60 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 8.50 1.07

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Пёльтен» – «ЛАСК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЛАСК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Пёльтен» – «ЛАСК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.40 1.11 4.70 1.16 2.86 1.40 2.19 1.68 1.83 2.07 1.44 2.77 1.33 3.20 1.13 4.90 1.11 5.40 1.02 9.00
14.00 0.00 10.50 1.02 8.50 1.05 6.50 1.09 5.00 1.15 2.02 1.80 2.65 1.44 1.75 2.01 1.20 4.20 1.09 6.50 1.07 7.50 1.04 10.00 1.03 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.85 1.26 2.77 1.44 1.73 2.04 1.33 3.30 1.22 4.30
4.10 1.20 2.80 1.40 1.97 1.77 1.31 3.25 1.17 4.70 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.95 1.13 4.55 1.20 2.26 1.64 1.69 2.17 1.41 2.91 1.16 5.15
2.30 1.62 1.71 2.06 1.42 2.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК онлайн

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