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  3. Австрия
Адмира
3:1
Конец матча

Стадион:
Альтах
0'
1:0
22' Гол
Вутен Эндрю
40' Желтая карточка
Бауэр Себастьян
2:0
67' Гол
Атанга Давид
2:1
76' Гол
Обаси Чинеду
81' Красная карточка
Цвишенбруггер Ян
88' Желтая карточка
Оливейра Андерсон
3:1
90' Гол
Вутен Эндрю
90'+5
1
Ляйтнер
Андреас
12
Малишек
Лукас
93
Даткович
Нико
4
Бауэр
Себастьян
84
Остшолек
Маттиас
2
Ауэр
Штефан
27
Айву
Эмануэль
77
Атанга
Давид
8
Кершбаум
Роман
7
Старкль
Доминик
99
Вутен
Эндрю
1
Кобрас
Мартин
28
Оливейра
Андерсон
24
Бумбергер
Давид
5
Нетцер
Филипп
19
Карич
Эмир
23
Казар
Альяж
27
Хаудум
Штефан
30
Фишер
Манфред
11
Майлингер
Марко
25
Обаси
Чинеду
16
Шрайнер
Эммануэль
Адмира
4-2-3-1
Альтах
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кершбаум Роман 4 (2) 0.25
2. Бройниг Максимилиан 3 0.19
3. Хоффер Эрвин 2 0.13
4. Вутен Эндрю 2 0.13
5. Томич Томислав 1 0.06
6. Атанга Давид 1 0.06
7. Хаусьелль Марко 1 0.06
8. Айву Эмануэль 1 0.06
9. Гартнер Кристиан 0 0
10. Остшолек Маттиас 0 0
11. Спасич Милош 0 0
12. Форсагер Вильгельм 0 0
Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фишер Манфред 3 (1) 0.19
2. Штефель Марио 2 0.13
3. Нуссбаумер Даниэль 2 0.13
4. Шрайнер Эммануэль 2 0.13
5. Турнвальд Мануэль 1 0.06
6. Обаси Чинеду 1 0.06
7. Тартаротти Йоханнес 1 0.06
8. Казар Альяж 1 0.06
9. Нетцер Филипп 1 0.06
10. Мадернер Даниэль 1 0.06
11. Майлингер Марко 0 0
12. Гомес Андерсон Сантос 0 0

Карточки

Адмира
# Игрок      
1. Кершбаум Роман 6 1
2. Майер Маркус 3 0
3. Бройниг Максимилиан 3 0
4. Бауэр Себастьян 1 1
5. Томич Томислав 2 0
6. Спасич Милош 2 0
7. Хаусьелль Марко 2 0
8. Айву Эмануэль 2 0
9. Юлманд Мортен 2 0
10. Майерхофер Штефан 1 0
11. Рат Лукас 1 0
12. Ауэр Штефан 1 0
13. Малишек Лукас 1 0
14. Чиркович Александар 1 0
15. Ганда Йосеф 1 0
Альтах
# Игрок      
1. Уисс Алан 5 0
2. Цвишенбруггер Ян 3 1
3. Эдокполор Носа Ийобоса 3 1
4. Мадернер Даниэль 4 0
5. Фишер Манфред 4 0
6. Нетцер Филипп 3 0
7. Карич Эмир 3 0
8. Хаудум Штефан 1 1
9. Гуэ Самюэль 1 1
10. Шрайнер Эммануэль 2 0
11. Дабанлы Беркай 2 0
12. Турнвальд Мануэль 2 0
13. Бумбергер Давид 2 0
14. Оливейра Андерсон 1 0
15. Обаси Чинеду 1 0
16. Нуссбаумер Даниэль 1 0
17. Тартаротти Йоханнес 1 0
18. Казар Альяж 1 0
19. Гомес Андерсон Сантос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Адмира 20% (3) 26.67% (4) 0 13.33% (2) 20% (3) 20% (3)
 Альтах 6.67% (1) 6.67% (1) 40% (6) 0 6.67% (1) 40% (6)

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Рид 0:0 Адмира Адмира 0:4 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Рапид Вена 3:1 Адмира
Адмира 0:1 Рапид Вена Штурм 3:0 Адмира Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Адмира 2:3 Хартберг Сваровски Тироль 3:0 Адмира Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира
Альтах Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Альтах 2:1 Штурм Сваровски Тироль 3:1 Альтах Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Галлен 2:0 Альтах
Хартберг 1:0 Альтах Рид 1:4 Альтах Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Альтах Фёрст Вена 2:1 Альтах Альтах 0:2 Вольфсбергер Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг

Последние игры между собой

Адмира: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Альтах: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Альтах 4:2 Адмира Бундеслига Альтах 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Адмира 2:0 Альтах Бундеслига
Альтах 1:4 Адмира Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:4 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Альтах Бундеслига Адмира 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена Заявка 16 11 3 2 35 - 20 36
2. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 16 11 2 3 47 - 15 35
3. Штурм Заявка 16 9 4 3 28 - 13 31
4. ЛАСК Заявка 16 9 3 4 33 - 17 30
5. Сваровски Тироль Заявка 15 7 3 5 27 - 22 24
6. Вольфсбергер Заявка 16 6 3 7 24 - 28 21
7. Аустрия Вена 0:0 Заявка 16 4 7 5 19 - 20 19
8. Санкт-Пёльтен Заявка 16 4 4 8 27 - 32 16
9. Хартберг Заявка 15 3 6 6 15 - 28 15
10. Рид Заявка 16 4 2 10 18 - 34 14
11. Адмира Заявка 16 3 3 10 17 - 40 12
12. Альтах Заявка 16 3 2 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
2. Штурм Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
3. ЛАСК Заявка 8 6 0 2 21 - 7 18
4. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 8 5 1 2 25 - 9 16
5. Сваровски Тироль Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Рид Заявка 8 3 1 4 11 - 15 10
7. Адмира Заявка 8 3 0 5 10 - 18 9
8. Хартберг Заявка 7 2 2 3 6 - 11 8
9. Альтах Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
10. Аустрия Вена 0:0 Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
11. Вольфсбергер Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
12. Санкт-Пёльтен Заявка 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 8 6 1 1 22 - 6 19
2. Рапид Вена Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Вольфсбергер Заявка 8 5 0 3 14 - 11 15
4. Сваровски Тироль Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
5. Штурм Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
6. ЛАСК Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Аустрия Вена 0:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 7 12
8. Санкт-Пёльтен Заявка 7 3 1 3 15 - 12 10
9. Хартберг Заявка 8 1 4 3 9 - 17 7
10. Рид Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
11. Альтах Заявка 8 1 0 7 8 - 22 3
12. Адмира Заявка 8 0 3 5 7 - 22 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Бауэр Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Вутен Эндрю бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.05 12.00 48.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.55 3.50 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.79 3.22 2.62
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 12.00 86.00
  1.53 3.44 9.76

Самый высокий коэффициент на матч «Адмира» – «Альтах» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Адмира» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Альтах» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Адмира» – «Альтах», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.00 1.22 2.90 1.37 2.07 1.71 1.64 2.17 1.43 2.70 1.16 4.90
7.80 1.04 6.70 1.08 3.04 1.36 2.32 1.61 1.75 2.19 1.37 3.10 1.25 3.78 1.08 6.55 1.06 7.10 1.01 10.75
8.20 1.05 6.25 1.10 3.15 1.33 2.11 1.68 1.94 1.86 1.48 2.55 1.76 2.07 1.17 4.70 1.12 5.55 1.01 12.60 1.02 11.00 1.02 12.00 1.01 12.50 0.00 18.50
3.32 1.35 2.67 1.50 2.02 1.86 1.58 2.46 1.74 2.17 1.44 2.89 1.15 5.83 1.49 2.76 1.28 3.87 1.10 7.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.05 1.34 2.08 1.70 1.48 2.55 1.12 5.80
2.68 1.47 1.78 2.04 1.37 3.10 1.10 6.85 1.07 8.30
2.55 1.47 1.65 2.15 1.04 9.00 1.11 5.80 1.07 7.50
2.42 1.59 2.00 1.87 1.54 2.54 1.35 3.24 1.47 2.74 1.27 3.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.18 1.84 1.90 1.24 3.80
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.45
2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.26
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
3.55 1.27
Где смотреть матч Адмира 3:1 Альтах онлайн

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