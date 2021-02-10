1:0
22' ГолВутен Эндрю
40' Желтая карточкаБауэр Себастьян
2:0
67' ГолАтанга Давид
2:1
76' ГолОбаси Чинеду
81' Красная карточкаЦвишенбруггер Ян
88' Желтая карточкаОливейра Андерсон
3:1
90' ГолВутен Эндрю
77
Атанга
Давид
99
Вутен
Эндрю
19
Карич
Эмир
23
Казар
Альяж
25
Обаси
Чинеду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Вутен ЭндрюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Рат ЛукасЗащитник
-
22 Майер МаркусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хоффер ЭрвинПолузащитник
-
33 Mamina Badji
-
Главный тренер: Damir Buric
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
-
23 Казар АльяжПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Обаси ЧинедуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Csaba Bukta
-
Главный тренер: Пастор Алекс
Ход матча
22'
1:0
40'
67'
2:0
76'
2:1
81'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кершбаум Роман
|4 (2)
|0.25
|2.
|Бройниг Максимилиан
|3
|0.19
|3.
|Хоффер Эрвин
|2
|0.13
|4.
|Вутен Эндрю
|2
|0.13
|5.
|Томич Томислав
|1
|0.06
|6.
|Атанга Давид
|1
|0.06
|7.
|Хаусьелль Марко
|1
|0.06
|8.
|Айву Эмануэль
|1
|0.06
|9.
|Гартнер Кристиан
|0
|0
|10.
|Остшолек Маттиас
|0
|0
|11.
|Спасич Милош
|0
|0
|12.
|Форсагер Вильгельм
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фишер Манфред
|3 (1)
|0.19
|2.
|Штефель Марио
|2
|0.13
|3.
|Нуссбаумер Даниэль
|2
|0.13
|4.
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0.13
|5.
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.06
|6.
|Обаси Чинеду
|1
|0.06
|7.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.06
|8.
|Казар Альяж
|1
|0.06
|9.
|Нетцер Филипп
|1
|0.06
|10.
|Мадернер Даниэль
|1
|0.06
|11.
|Майлингер Марко
|0
|0
|12.
|Гомес Андерсон Сантос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кершбаум Роман
|6
|1
|2.
|Майер Маркус
|3
|0
|3.
|Бройниг Максимилиан
|3
|0
|4.
|Бауэр Себастьян
|1
|1
|5.
|Томич Томислав
|2
|0
|6.
|Спасич Милош
|2
|0
|7.
|Хаусьелль Марко
|2
|0
|8.
|Айву Эмануэль
|2
|0
|9.
|Юлманд Мортен
|2
|0
|10.
|Майерхофер Штефан
|1
|0
|11.
|Рат Лукас
|1
|0
|12.
|Ауэр Штефан
|1
|0
|13.
|Малишек Лукас
|1
|0
|14.
|Чиркович Александар
|1
|0
|15.
|Ганда Йосеф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уисс Алан
|5
|0
|2.
|Цвишенбруггер Ян
|3
|1
|3.
|Эдокполор Носа Ийобоса
|3
|1
|4.
|Мадернер Даниэль
|4
|0
|5.
|Фишер Манфред
|4
|0
|6.
|Нетцер Филипп
|3
|0
|7.
|Карич Эмир
|3
|0
|8.
|Хаудум Штефан
|1
|1
|9.
|Гуэ Самюэль
|1
|1
|10.
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0
|11.
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|12.
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|13.
|Бумбергер Давид
|2
|0
|14.
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|15.
|Обаси Чинеду
|1
|0
|16.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|17.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|18.
|Казар Альяж
|1
|0
|19.
|Гомес Андерсон Сантос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Адмира
|20% (3)
|26.67% (4)
|0
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
|Альтах
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|40% (6)
|0
|6.67% (1)
|40% (6)
Предыдущие игры
Адмира Последние 20 матчей: +4 =5 -11Рид 0:0 Адмира Адмира 0:4 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Рапид Вена 3:1 Адмира
Адмира 0:1 Рапид Вена Штурм 3:0 Адмира Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Адмира 2:3 Хартберг Сваровски Тироль 3:0 Адмира Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира
Альтах Последние 20 матчей: +6 =2 -12Альтах 2:1 Штурм Сваровски Тироль 3:1 Альтах Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Галлен 2:0 Альтах
Хартберг 1:0 Альтах Рид 1:4 Альтах Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Альтах Фёрст Вена 2:1 Альтах Альтах 0:2 Вольфсбергер Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг
Последние игры между собой
Адмира: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Альтах: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Альтах 1:4 Адмира Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:4 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Альтах Бундеслига Адмира 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 20
|36
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|47 - 15
|35
|3.
|Штурм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|28 - 13
|31
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 17
|30
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 22
|24
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|24 - 28
|21
|7.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 20
|19
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|27 - 32
|16
|9.
|Хартберг
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|10.
|Рид
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 34
|14
|11.
|Адмира
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 40
|12
|12.
|Альтах
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|2.
|Штурм
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 7
|18
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|25 - 9
|16
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Рид
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|7.
|Адмира
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|8.
|Хартберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|9.
|Альтах
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|10.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|11.
|Вольфсбергер
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 6
|19
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|15
|4.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Штурм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|6.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 7
|12
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 12
|10
|9.
|Хартберг
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|10.
|Рид
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 22
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 22
|3
Победитель
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