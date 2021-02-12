Ваалвейк
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Мандемейкерс
Эммен
28
Бакари
Саид
59
Тоуба
Ахмед
25
Остинг
Тейс
11
Джон
Ола
20
Влак
Яри
10
Пенья
Серхио
31
Фрей
Керим
17
Гладон
Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Остинг ТейсНападающий
-
11 Джон ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Грим МайкВратарь
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Азхиль АйманПолузащитник
-
27 Мин ДавидНападающий
- Нападающий
-
19 Со СиллаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Фрей КеримПолузащитник
-
17 Гладон ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штоккерс Финн
|5
|0.23
|2.
|Нгонж Сириль
|2
|0.09
|3.
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0.09
|4.
|Домашкан Виталий
|2
|0.09
|5.
|Тоуба Ахмед
|2
|0.09
|6.
|Джон Ола
|1
|0.05
|7.
|Тахири Анас
|1 (1)
|0.05
|8.
|Данеелс Леннерд
|1
|0.05
|9.
|Бакари Саид
|1
|0.05
|10.
|Мин Давид
|1
|0.05
|11.
|Мёленстен Мелле
|0
|0
|12.
|Анита Вурнон
|0
|0
|13.
|Со Силла
|0
|0
|14.
|Ольсак Николас
|0
|0
|15.
|Азхиль Айман
|0
|0
|16.
|Лутонда Тьерри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Леув Михаэль
|6
|0.27
|2.
|Араухо Мигель
|4
|0.18
|3.
|Лаурсен Николай
|2
|0.09
|4.
|Колар Марко
|1
|0.05
|5.
|Де Вос Робберт
|1
|0.05
|6.
|Бернаду Лукас
|1
|0.05
|7.
|Янсен Анко
|1 (1)
|0.05
|8.
|Кавлан Канер
|0
|0
|9.
|Бейл Гленн
|0
|0
|10.
|Luciano Carty
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Анита Вурнон
|5
|0
|2.
|Ван дер Венне Рихард
|3
|0
|3.
|Со Силла
|2
|0
|4.
|Бакари Саид
|2
|0
|5.
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|6.
|Нгонж Сириль
|2
|0
|7.
|Ваутерс Луук
|0
|1
|8.
|Лампру Костантинос
|1
|0
|9.
|Тахири Анас
|1
|0
|10.
|Вассен Этьенн
|1
|0
|11.
|Домашкан Виталий
|1
|0
|12.
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|13.
|Тоуба Ахмед
|1
|0
|14.
|Азхиль Айман
|1
|0
|15.
|Лутонда Тьерри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тибблинг Симон
|3
|1
|2.
|Янсен Анко
|2
|1
|3.
|Бейл Гленн
|2
|1
|4.
|Де Леув Михаэль
|3
|0
|5.
|Баккер Ник
|3
|0
|6.
|Лаурсен Николай
|1
|1
|7.
|Бернаду Лукас
|1
|1
|8.
|Пенья Серхио
|2
|0
|9.
|Кавлан Канер
|2
|0
|10.
|Веендорп Кезиа
|2
|0
|11.
|Араухо Мигель
|2
|0
|12.
|Чакон Майкл
|2
|0
|13.
|Ван Рейн Рикардо
|1
|0
|14.
|Видвальд Феликс
|1
|0
|15.
|Бен Мусса Хилал
|1
|0
|16.
|Колар Марко
|1
|0
|17.
|Влак Яри
|1
|0
|18.
|Luciano Carty
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ваалвейк
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|33.33% (6)
|Эммен
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|43.75% (7)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
Предыдущие игры
Ваалвейк Последние 20 матчей: +3 =7 -10ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Витесс 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Ваалвейк
Ваалвейк 1:1 Виллем II Херенвен 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:4 ПСВ Гронинген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:2 Камбюр Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк
Эммен Последние 20 матчей: +2 =4 -14Эммен 0:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:0 Эммен Эммен 0:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:0 Эммен
Эммен 1:2 Херенвен Эммен 1:4 Витесс Хераклес 4:0 Эммен Эммен 1:4 Твенте Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард
Последние игры между собой
Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
Эммен: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
Ваалвейк 1:5 Эммен Первый дивизион Ваалвейк 1:1 Эммен Первый дивизион Эммен 1:0 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 0:1 Эммен Первый дивизион Эммен 6:1 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 1:1 Эммен Первый дивизион Эммен 5:3 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 2:0 Эммен Первый дивизион Эммен 2:1 Ваалвейк Первый дивизион Эммен 2:1 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Ваалвейк 1:0 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 1:2 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|66 - 15
|50
|2.
|ПСВ
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|49 - 22
|46
|3.
|Витесс
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|34 - 19
|42
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|45 - 31
|40
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|37 - 20
|38
|6.
|Гронинген
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|28 - 23
|34
|7.
|Твенте
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|33 - 28
|30
|8.
|Херенвен
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|29 - 27
|29
|9.
|Утрехт
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|27 - 27
|28
|10.
|Хераклес
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|24 - 30
|28
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|31 - 40
|25
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|29 - 32
|23
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|21
|4
|11
|6
|26 - 33
|23
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|34 - 49
|22
|15.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|22
|3
|8
|11
|18 - 35
|17
|16.
|Виллем II
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|24 - 42
|13
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 45
|12
|18.
|Эммен
|0:0 Заявка
|22
|0
|7
|15
|17 - 50
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 6
|27
|2.
|Витесс
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 4
|26
|3.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 9
|19
|5.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|6.
|Утрехт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 15
|18
|7.
|Херенвен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|9.
|Хераклес
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 9
|16
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 23
|11
|14.
|Виллем II
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|15 - 21
|10
|15.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|19 - 21
|9
|16.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 17
|8
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|18.
|Эммен
|0:0 Заявка
|11
|0
|3
|8
|13 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|35 - 6
|25
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|27 - 17
|23
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|4.
|ПСВ
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|25 - 16
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|6.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|7.
|Витесс
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|10.
|Хераклес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 21
|12
|11.
|Херенвен
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 20
|11
|13.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|19 - 21
|10
|15.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|17.
|Эммен
|0:0 Заявка
|11
|0
|4
|7
|4 - 19
|4
|18.
|Виллем II
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 21
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ваалвейк» – «Эммен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ваалвейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эммен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ваалвейк» – «Эммен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров