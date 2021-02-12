  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Ваалвейк
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Эммен
0' 6'
31
Лампру
Костантинос
28
Бакари
Саид
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
5
Пол
Куастен
10
Ван
дер
Венне
Рихард
4
Анита
Вурнон
8
Тахири
Анас
21
Данеелс
Леннерд
25
Остинг
Тейс
11
Джон
Ола
28
Веррипс
Михаэл
34
Ван
Рейн
Рикардо
5
Араухо
Мигель
4
Баккер
Ник
35
Ринер
Жан-Пьер
20
Влак
Яри
21
Бен
Мусса
Хилал
10
Пенья
Серхио
8
Де
Леув
Михаэль
31
Фрей
Керим
17
Гладон
Пол
Ваалвейк
4-3-3
Эммен
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штоккерс Финн 5 0.23
2. Нгонж Сириль 2 0.09
3. Ван дер Венне Рихард 2 0.09
4. Домашкан Виталий 2 0.09
5. Тоуба Ахмед 2 0.09
6. Джон Ола 1 0.05
7. Тахири Анас 1 (1) 0.05
8. Данеелс Леннерд 1 0.05
9. Бакари Саид 1 0.05
10. Мин Давид 1 0.05
11. Мёленстен Мелле 0 0
12. Анита Вурнон 0 0
13. Со Силла 0 0
14. Ольсак Николас 0 0
15. Азхиль Айман 0 0
16. Лутонда Тьерри 0 0
Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 6 0.27
2. Араухо Мигель 4 0.18
3. Лаурсен Николай 2 0.09
4. Колар Марко 1 0.05
5. Де Вос Робберт 1 0.05
6. Бернаду Лукас 1 0.05
7. Янсен Анко 1 (1) 0.05
8. Кавлан Канер 0 0
9. Бейл Гленн 0 0
10. Luciano Carty 0 0

Карточки

Ваалвейк
# Игрок      
1. Анита Вурнон 5 0
2. Ван дер Венне Рихард 3 0
3. Со Силла 2 0
4. Бакари Саид 2 0
5. Мёленстен Мелле 2 0
6. Нгонж Сириль 2 0
7. Ваутерс Луук 0 1
8. Лампру Костантинос 1 0
9. Тахири Анас 1 0
10. Вассен Этьенн 1 0
11. Домашкан Виталий 1 0
12. Гаари Жюрьен 1 0
13. Тоуба Ахмед 1 0
14. Азхиль Айман 1 0
15. Лутонда Тьерри 1 0
Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Янсен Анко 2 1
3. Бейл Гленн 2 1
4. Де Леув Михаэль 3 0
5. Баккер Ник 3 0
6. Лаурсен Николай 1 1
7. Бернаду Лукас 1 1
8. Пенья Серхио 2 0
9. Кавлан Канер 2 0
10. Веендорп Кезиа 2 0
11. Араухо Мигель 2 0
12. Чакон Майкл 2 0
13. Ван Рейн Рикардо 1 0
14. Видвальд Феликс 1 0
15. Бен Мусса Хилал 1 0
16. Колар Марко 1 0
17. Влак Яри 1 0
18. Luciano Carty 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ваалвейк 11.11% (2) 22.22% (4) 5.56% (1) 16.67% (3) 11.11% (2) 33.33% (6)
 Эммен 18.75% (3) 6.25% (1) 12.5% (2) 43.75% (7) 12.5% (2) 6.25% (1)

Предыдущие игры

Ваалвейк Последние 20 матчей: +3 =7 -10
ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Витесс 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Ваалвейк
Ваалвейк 1:1 Виллем II Херенвен 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:4 ПСВ Гронинген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:2 Камбюр Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк
Эммен Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Эммен 0:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:0 Эммен Эммен 0:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:0 Эммен
Эммен 1:2 Херенвен Эммен 1:4 Витесс Хераклес 4:0 Эммен Эммен 1:4 Твенте Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард

Последние игры между собой

Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
Эммен: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
Ваалвейк 1:1 Эммен Эредивизие Эммен 2:1 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 0:2 Эммен Первый дивизион Эммен 0:1 Ваалвейк Первый дивизион
Ваалвейк 1:5 Эммен Первый дивизион Ваалвейк 1:1 Эммен Первый дивизион Эммен 1:0 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 0:1 Эммен Первый дивизион Эммен 6:1 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 1:1 Эммен Первый дивизион Эммен 5:3 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 2:0 Эммен Первый дивизион Эммен 2:1 Ваалвейк Первый дивизион Эммен 2:1 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Ваалвейк 1:0 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 1:2 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 20 16 2 2 66 - 15 50
2. ПСВ Заявка 21 14 4 3 49 - 22 46
3. Витесс Заявка 21 13 3 5 34 - 19 42
4. АЗ Алкмаар Заявка 21 11 7 3 45 - 31 40
5. Фейеноорд Заявка 20 11 5 4 37 - 20 38
6. Гронинген Заявка 20 10 4 6 28 - 23 34
7. Твенте Заявка 21 8 6 7 33 - 28 30
8. Херенвен Заявка 21 7 8 6 29 - 27 29
9. Утрехт Заявка 20 6 10 4 27 - 27 28
10. Хераклес Заявка 21 8 4 9 24 - 30 28
11. Фортуна Ситтард Заявка 21 7 4 10 31 - 40 25
12. Спарта Роттердам Заявка 20 6 5 9 29 - 32 23
13. ПЕК Зволле Заявка 21 4 11 6 26 - 33 23
14. ВВВ-Венло Заявка 20 6 4 10 34 - 49 22
15. Ваалвейк 0:0 Заявка 22 3 8 11 18 - 35 17
16. Виллем II Заявка 20 3 4 13 24 - 42 13
17. АДО Ден Хааг Заявка 20 2 6 12 17 - 45 12
18. Эммен 0:0 Заявка 22 0 7 15 17 - 50 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 10 9 0 1 24 - 6 27
2. Витесс Заявка 10 8 2 0 17 - 4 26
3. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4. Фейеноорд Заявка 10 5 4 1 18 - 9 19
5. Гронинген Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
6. Утрехт Заявка 11 4 6 1 18 - 15 18
7. Херенвен Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
8. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
9. Хераклес Заявка 10 5 1 4 15 - 9 16
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
12. ПЕК Зволле Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
13. Фортуна Ситтард Заявка 11 3 2 6 17 - 23 11
14. Виллем II Заявка 10 3 1 6 15 - 21 10
15. Спарта Роттердам Заявка 10 2 3 5 19 - 21 9
16. Ваалвейк 0:0 Заявка 11 1 5 5 10 - 17 8
17. АДО Ден Хааг Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
18. Эммен 0:0 Заявка 11 0 3 8 13 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 10 8 1 1 35 - 6 25
2. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 5 0 27 - 17 23
3. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ Заявка 11 5 4 2 25 - 16 19
5. Твенте Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
6. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
7. Витесс Заявка 11 5 1 5 17 - 15 16
8. Спарта Роттердам Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
9. Фортуна Ситтард Заявка 10 4 2 4 14 - 17 14
10. Хераклес Заявка 11 3 3 5 9 - 21 12
11. Херенвен Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
12. ПЕК Зволле Заявка 10 2 5 3 15 - 20 11
13. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
14. ВВВ-Венло Заявка 10 3 1 6 19 - 21 10
15. Ваалвейк 0:0 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Эммен 0:0 Заявка 11 0 4 7 4 - 19 4
18. Виллем II Заявка 10 0 3 7 9 - 21 3
  • Первый тайм
  • 6'
    Контроль мяча: Ваалвейк: 51%, Эммен: 49%.
  • 6'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Тейс Остинг из команды Ваалвейк отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    5'
    Ван дер Венне Рихард из команды Ваалвейк подал угловой справа.
  • 5'
    Араухо Мигель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 5'
    Ван дер Венне Рихард из команды Ваалвейк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 5'
    Ван Рейн Рикардо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 5'
    Пенья Серхио из команды Эммен делает пас партнеру.
  • 5'
    Бен Мусса Хилал из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 4'
    Эммен начинает контратаку
  • 4'
    Джон Ола ошибается в защите.
  • 4'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Мёленстен Мелле из команды Ваалвейк делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 4'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Тейс Остинг из команды Ваалвейк делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Ваалвейк
  • 2'
    Опасность! Бен Мусса Хилал из команды Эммен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 1'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ваалвейк контролирует мяч.
  • 1'
    Эммен пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Эммен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
Эммен
2.28
3.70
3.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.55 3.15
Бонус: 10 000 ₽ 2.06 3.70 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.22 3.62 3.16
Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.50 3.05
  2.28 3.62 3.19

Самый высокий коэффициент на матч «Ваалвейк» – «Эммен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ваалвейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эммен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ваалвейк» – «Эммен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.40 1.19 2.22 1.61 1.77 1.98 1.50 2.49 1.19 4.30 1.06 7.60
10.75 1.01 9.80 1.03 3.88 1.24 3.15 1.36 2.10 1.81 1.62 2.30 1.40 2.86 1.17 4.50 1.12 5.10 1.02 8.90
13.50 0.00 9.10 1.04 3.90 1.22 3.05 1.35 2.07 1.77 1.85 1.97 1.62 2.28 1.40 2.85 1.18 4.50 1.14 5.10 1.04 9.10 1.03 9.20 1.01 15.00
4.34 1.24 2.51 1.57 2.10 1.79 1.88 2.01 1.65 2.33 1.52 2.65 1.43 2.95 1.16 5.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.22 1.61 1.53 2.40 1.13 5.40
3.20 1.35 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.05 1.12 6.25
2.20 1.68 1.48 2.55 1.16 4.80
3.38 1.35 2.79 1.48 2.20 1.74 1.72 2.21 1.51 2.69 1.35 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.16 1.94 1.81 1.27 3.55
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20
2.95 1.37 1.76 1.98 1.33 3.10 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
1.60 2.25
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
3.90 1.22
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
3.05 1.35
Где смотреть матч Ваалвейк 0:0 Эммен онлайн

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