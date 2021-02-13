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  2. Матчи
  3. Голландия
Гронинген
1:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
1:0
16' Гол
Ларсен Йорген
26'
1
Падт
Серджио
32
Те
Вирик
Мик
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
15
Гудмундссон
Габриэль
26
Ван
Кам
Даниэль
7
Лундквист
Рамон-Паскаль
31
Суслов
Томаш
21
Да
Крус
Алессио
11
Эль-Ханкури
Мохамед
9
Ларсен
Йорген
1
Маус
Ксавье
31
Ван
Вермескеркен
Саи
13
Штридер
Рико
3
Лам
Томас
4
Накаяма
Юта
6
Саймак
Мустафа
25
Ферай
Иммануэль
22
Клемент
Пелле
7
Мисиджан
Вирджил
29
Бёйтинк
Томас
14
Бенсон
Манюэль
Гронинген
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

16'
Ларсен Йорген
(Гудмундссон Габриэль)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Йорген 9 0.43
2. Эль-Мессауди Ахмед 6 0.29
3. Йоостен Патрик 3 0.14
4. Эль-Ханкури Мохамед 2 0.1
5. Ван Хинтум Барт 1 0.05
6. Да Крус Алессио 1 0.05
7. Суслов Томаш 1 0.05
8. Даммерс Вессель 1 0.05
9. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.05
10. Итакура Ко 1 0.05
11. Ван Кам Даниэль 1 0.05
12. Remco Balk 1 0.05
13. Гудмундссон Габриэль 0 0
ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гучаннеджад Реза 6 (2) 0.27
2. Леманс Клинт 3 0.14
3. Ван Дёйнен Майк 3 (1) 0.14
4. Рейндерс Элиано 2 0.09
5. Мисиджан Вирджил 2 0.09
6. Лам Томас 2 (1) 0.09
7. Дрост Йеспер 1 0.05
8. Накаяма Юта 1 0.05
9. Бёйтинк Томас 1 0.05
10. Ферай Иммануэль 1 0.05
11. Саймак Мустафа 1 0.05
12. Клемент Пелле 1 0.05
13. Ван Вермескеркен Саи 0 0
14. Паал Кеннет 0 0
15. Тедич Слободан 0 0

Карточки

Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 6 0
2. Данкерлёй Дамил 2 1
3. Ван Хинтум Барт 3 0
4. Remco Balk 3 0
5. Эль-Мессауди Ахмед 2 0
6. Да Крус Алессио 2 0
7. Матусива Азор 2 0
8. Эль-Ханкури Мохамед 0 1
9. Падт Серджио 1 0
10. Йоостен Патрик 1 0
11. Итакура Ко 1 0
12. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
13. Гудмундссон Габриэль 1 0
14. Шрек Сэм 1 0
15. Ларсен Йорген 1 0
16. Суслов Томаш 1 0
17. Joel van Kaam 1 0
ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 2 2
2. Ван Полен Брам 3 1
3. Керстен Сэм 4 0
4. Хюйбертс Дин 4 0
5. Накаяма Юта 3 0
6. Саймак Мустафа 1 1
7. Ван Дёйнен Майк 2 0
8. Дрост Йеспер 1 0
9. Мисиджан Вирджил 1 0
10. Паал Кеннет 1 0
11. Леманс Клинт 1 0
12. Рейндерс Элиано 1 0
13. Байселмани Дестан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гронинген 3.7% (1) 25.93% (7) 3.7% (1) 29.63% (8) 22.22% (6) 14.81% (4)
 ПЕК Зволле 8.33% (2) 0 16.67% (4) 25% (6) 41.67% (10) 8.33% (2)

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Хераклес 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 1:0 Гронинген Гронинген 2:2 Твенте
Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +3 =11 -6
ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Утрехт 3:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 7
ПЕК Зволле: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 10
Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Товарищеские матчи ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Эредивизие
Гронинген 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 5:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:4 Гронинген Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Гронинген Кубок ПЕК Зволле 2:0 Гронинген Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Гронинген Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 20 16 2 2 66 - 15 50
2. ПСВ Заявка 21 14 4 3 49 - 22 46
3. Витесс Заявка 21 13 3 5 34 - 19 42
4. АЗ Алкмаар Заявка 21 11 7 3 45 - 31 40
5. Фейеноорд Заявка 20 11 5 4 37 - 20 38
6. Гронинген 1:0 Заявка 21 11 4 6 29 - 23 37
7. Твенте Заявка 21 8 6 7 33 - 28 30
8. Херенвен Заявка 21 7 8 6 29 - 27 29
9. Утрехт Заявка 20 6 10 4 27 - 27 28
10. Хераклес Заявка 21 8 4 9 24 - 30 28
11. Фортуна Ситтард Заявка 21 7 4 10 31 - 40 25
12. Спарта Роттердам Заявка 20 6 5 9 29 - 32 23
13. ПЕК Зволле 0:1 Заявка 22 4 11 7 26 - 34 23
14. ВВВ-Венло Заявка 20 6 4 10 34 - 49 22
15. Ваалвейк Заявка 22 4 7 11 19 - 35 19
16. Виллем II Заявка 20 3 4 13 24 - 42 13
17. АДО Ден Хааг Заявка 20 2 6 12 17 - 45 12
18. Эммен Заявка 22 0 6 16 17 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 10 9 0 1 24 - 6 27
2. Витесс Заявка 10 8 2 0 17 - 4 26
3. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4. Гронинген 1:0 Заявка 11 6 3 2 14 - 8 21
5. Фейеноорд Заявка 10 5 4 1 18 - 9 19
6. Утрехт Заявка 11 4 6 1 18 - 15 18
7. Херенвен Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
8. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
9. Хераклес Заявка 10 5 1 4 15 - 9 16
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
12. ПЕК Зволле 0:1 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
13. Фортуна Ситтард Заявка 11 3 2 6 17 - 23 11
14. Виллем II Заявка 10 3 1 6 15 - 21 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
16. Спарта Роттердам Заявка 10 2 3 5 19 - 21 9
17. АДО Ден Хааг Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
18. Эммен Заявка 11 0 3 8 13 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 10 8 1 1 35 - 6 25
2. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 5 0 27 - 17 23
3. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ Заявка 11 5 4 2 25 - 16 19
5. Твенте Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
6. Гронинген 1:0 Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
7. Витесс Заявка 11 5 1 5 17 - 15 16
8. Спарта Роттердам Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
9. Фортуна Ситтард Заявка 10 4 2 4 14 - 17 14
10. Хераклес Заявка 11 3 3 5 9 - 21 12
11. Херенвен Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
12. ПЕК Зволле 0:1 Заявка 11 2 5 4 15 - 21 11
13. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
14. ВВВ-Венло Заявка 10 3 1 6 19 - 21 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Виллем II Заявка 10 0 3 7 9 - 21 3
18. Эммен Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
ПЕК Зволле
2.19
4.40
7.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.17 3.35 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.14 3.48 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 4.40 7.00
  2.19 3.37 3.41

Самый высокий коэффициент на матч «Гронинген» – «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гронинген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гронинген» – «ПЕК Зволле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.03 7.60 1.06 3.14 1.34 2.43 1.56 1.84 2.07 1.42 2.88 1.28 3.54 1.09 6.25 1.06 6.55 1.00 11.25
11.00 1.02 8.00 1.06 7.50 1.07 5.80 1.11 2.12 1.72 2.75 1.42 1.75 2.08 2.05 1.72 1.58 2.30 1.27 3.55 1.20 4.20 1.07 7.50 1.05 8.50 0.00 17.00
3.61 1.31 2.98 1.43 2.60 1.53 2.10 1.79 1.83 2.05 1.63 2.36 1.43 2.93 1.33 3.45 1.13 6.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.85 1.95 1.39 3.00 1.11 6.50 1.08 7.90
1.88 1.93 1.90 1.85 1.27 3.55 1.15 5.00
2.87 1.43 2.36 1.62 1.84 2.02 1.52 2.59 1.37 3.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.50 1.53 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30
2.65 1.45 1.67 2.12 1.27 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.75
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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