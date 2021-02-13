Гронинген
1:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
ПЕК Зволле
1:0
16' ГолЛарсен Йорген
32
Те
Вирик
Мик
31
Суслов
Томаш
13
Штридер
Рико
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Те Вирик МикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бротвейт ПерВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
8 Шрек СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Слор КианНападающий
-
17 Леаль МигельНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Штридер РикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Дрост ЙесперПолузащитник
- Нападающий
-
-
21 Samir Lagsir
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
16'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларсен Йорген
|9
|0.43
|2.
|Эль-Мессауди Ахмед
|6
|0.29
|3.
|Йоостен Патрик
|3
|0.14
|4.
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.1
|5.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0.05
|6.
|Да Крус Алессио
|1
|0.05
|7.
|Суслов Томаш
|1
|0.05
|8.
|Даммерс Вессель
|1
|0.05
|9.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.05
|10.
|Итакура Ко
|1
|0.05
|11.
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.05
|12.
|Remco Balk
|1
|0.05
|13.
|Гудмундссон Габриэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гучаннеджад Реза
|6 (2)
|0.27
|2.
|Леманс Клинт
|3
|0.14
|3.
|Ван Дёйнен Майк
|3 (1)
|0.14
|4.
|Рейндерс Элиано
|2
|0.09
|5.
|Мисиджан Вирджил
|2
|0.09
|6.
|Лам Томас
|2 (1)
|0.09
|7.
|Дрост Йеспер
|1
|0.05
|8.
|Накаяма Юта
|1
|0.05
|9.
|Бёйтинк Томас
|1
|0.05
|10.
|Ферай Иммануэль
|1
|0.05
|11.
|Саймак Мустафа
|1
|0.05
|12.
|Клемент Пелле
|1
|0.05
|13.
|Ван Вермескеркен Саи
|0
|0
|14.
|Паал Кеннет
|0
|0
|15.
|Тедич Слободан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|6
|0
|2.
|Данкерлёй Дамил
|2
|1
|3.
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|4.
|Remco Balk
|3
|0
|5.
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0
|6.
|Да Крус Алессио
|2
|0
|7.
|Матусива Азор
|2
|0
|8.
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|1
|9.
|Падт Серджио
|1
|0
|10.
|Йоостен Патрик
|1
|0
|11.
|Итакура Ко
|1
|0
|12.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|13.
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|14.
|Шрек Сэм
|1
|0
|15.
|Ларсен Йорген
|1
|0
|16.
|Суслов Томаш
|1
|0
|17.
|Joel van Kaam
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лам Томас
|2
|2
|2.
|Ван Полен Брам
|3
|1
|3.
|Керстен Сэм
|4
|0
|4.
|Хюйбертс Дин
|4
|0
|5.
|Накаяма Юта
|3
|0
|6.
|Саймак Мустафа
|1
|1
|7.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|8.
|Дрост Йеспер
|1
|0
|9.
|Мисиджан Вирджил
|1
|0
|10.
|Паал Кеннет
|1
|0
|11.
|Леманс Клинт
|1
|0
|12.
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|13.
|Байселмани Дестан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гронинген
|3.7% (1)
|25.93% (7)
|3.7% (1)
|29.63% (8)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|ПЕК Зволле
|8.33% (2)
|0
|16.67% (4)
|25% (6)
|41.67% (10)
|8.33% (2)
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +10 =4 -6Хераклес 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 1:0 Гронинген Гронинген 2:2 Твенте
Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +3 =11 -6ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Утрехт 3:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 7
ПЕК Зволле: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 10
Гронинген 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 5:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:4 Гронинген Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Гронинген Кубок ПЕК Зволле 2:0 Гронинген Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Гронинген Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|66 - 15
|50
|2.
|ПСВ
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|49 - 22
|46
|3.
|Витесс
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|34 - 19
|42
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|45 - 31
|40
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|37 - 20
|38
|6.
|Гронинген
|1:0 Заявка
|21
|11
|4
|6
|29 - 23
|37
|7.
|Твенте
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|33 - 28
|30
|8.
|Херенвен
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|29 - 27
|29
|9.
|Утрехт
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|27 - 27
|28
|10.
|Хераклес
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|24 - 30
|28
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|31 - 40
|25
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|29 - 32
|23
|13.
|ПЕК Зволле
|0:1 Заявка
|22
|4
|11
|7
|26 - 34
|23
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|34 - 49
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|19 - 35
|19
|16.
|Виллем II
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|24 - 42
|13
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 45
|12
|18.
|Эммен
|Заявка
|22
|0
|6
|16
|17 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 6
|27
|2.
|Витесс
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 4
|26
|3.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Гронинген
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 8
|21
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 9
|19
|6.
|Утрехт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 15
|18
|7.
|Херенвен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|9.
|Хераклес
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 9
|16
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|0:1 Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 23
|11
|14.
|Виллем II
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|15 - 21
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|19 - 21
|9
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|18.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|13 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|35 - 6
|25
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|27 - 17
|23
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|4.
|ПСВ
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|25 - 16
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|6.
|Гронинген
|1:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|7.
|Витесс
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|8.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|10.
|Хераклес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 21
|12
|11.
|Херенвен
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|0:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 21
|11
|13.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|19 - 21
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|17.
|Виллем II
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 21
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
Победитель
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