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  3. Голландия
Гронинген
1:0
Конец матча

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
1:0
16' Гол
Ларсен Йорген
48' Желтая карточка
Те Вирик Мик
51' Желтая карточка
Ферай Иммануэль
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Клемент Пелле
59' Красная карточка
Клемент Пелле
90'+7
1
Падт
Серджио
32
Те
Вирик
Мик
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
15
Гудмундссон
Габриэль
26
Ван
Кам
Даниэль
7
Лундквист
Рамон-Паскаль
11
Эль-Ханкури
Мохамед
31
Суслов
Томаш
21
Да
Крус
Алессио
9
Ларсен
Йорген
1
Маус
Ксавье
31
Ван
Вермескеркен
Саи
13
Штридер
Рико
3
Лам
Томас
4
Накаяма
Юта
6
Саймак
Мустафа
25
Ферай
Иммануэль
22
Клемент
Пелле
7
Мисиджан
Вирджил
29
Бёйтинк
Томас
14
Бенсон
Манюэль
Гронинген
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

16'
Ларсен Йорген
(Гудмундссон Габриэль)
1:0
48'
Те Вирик Мик
 
51'
 
Ферай Иммануэль
57'
 
Клемент Пелле
59'
 
Клемент Пелле
63'
 
Паал Кеннет
Саймак Мустафа
63'
 
Хюйбертс Дин
Бёйтинк Томас
71'
 
Рейндерс Элиано
Ферай Иммануэль
78'
Paulos Abraham
Да Крус Алессио
 
78'
Данкерлёй Дамил
Суслов Томаш
 
83'
 
Дрост Йеспер
Мисиджан Вирджил
90'
Даммерс Вессель
Ларсен Йорген
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Йорген 9 0.43
2. Эль-Мессауди Ахмед 6 0.29
3. Йоостен Патрик 3 0.14
4. Эль-Ханкури Мохамед 2 0.1
5. Ван Хинтум Барт 1 0.05
6. Да Крус Алессио 1 0.05
7. Суслов Томаш 1 0.05
8. Даммерс Вессель 1 0.05
9. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.05
10. Итакура Ко 1 0.05
11. Ван Кам Даниэль 1 0.05
12. Remco Balk 1 0.05
13. Гудмундссон Габриэль 0 0
ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гучаннеджад Реза 6 (2) 0.27
2. Леманс Клинт 3 0.14
3. Ван Дёйнен Майк 3 (1) 0.14
4. Рейндерс Элиано 2 0.09
5. Мисиджан Вирджил 2 0.09
6. Лам Томас 2 (1) 0.09
7. Дрост Йеспер 1 0.05
8. Накаяма Юта 1 0.05
9. Бёйтинк Томас 1 0.05
10. Ферай Иммануэль 1 0.05
11. Саймак Мустафа 1 0.05
12. Клемент Пелле 1 0.05
13. Ван Вермескеркен Саи 0 0
14. Паал Кеннет 0 0
15. Тедич Слободан 0 0

Карточки

Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 6 0
2. Данкерлёй Дамил 2 1
3. Ван Хинтум Барт 3 0
4. Remco Balk 3 0
5. Эль-Мессауди Ахмед 2 0
6. Да Крус Алессио 2 0
7. Матусива Азор 2 0
8. Эль-Ханкури Мохамед 0 1
9. Падт Серджио 1 0
10. Те Вирик Мик 1 0
11. Йоостен Патрик 1 0
12. Итакура Ко 1 0
13. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
14. Гудмундссон Габриэль 1 0
15. Шрек Сэм 1 0
16. Ларсен Йорген 1 0
17. Суслов Томаш 1 0
18. Joel van Kaam 1 0
ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 2 2
2. Ван Полен Брам 3 1
3. Керстен Сэм 4 0
4. Хюйбертс Дин 4 0
5. Накаяма Юта 3 0
6. Саймак Мустафа 1 1
7. Ван Дёйнен Майк 2 0
8. Клемент Пелле 0 1
9. Дрост Йеспер 1 0
10. Мисиджан Вирджил 1 0
11. Паал Кеннет 1 0
12. Леманс Клинт 1 0
13. Рейндерс Элиано 1 0
14. Байселмани Дестан 1 0
15. Ферай Иммануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гронинген 3.57% (1) 28.57% (8) 3.57% (1) 28.57% (8) 21.43% (6) 14.29% (4)
 ПЕК Зволле 8.33% (2) 0 16.67% (4) 25% (6) 41.67% (10) 8.33% (2)

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Хераклес 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 1:0 Гронинген Гронинген 2:2 Твенте
Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +3 =11 -6
ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Утрехт 3:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 7
ПЕК Зволле: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 10
Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Товарищеские матчи ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Эредивизие
Гронинген 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 5:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:4 Гронинген Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Гронинген Кубок ПЕК Зволле 2:0 Гронинген Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Гронинген Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 20 16 2 2 66 - 15 50
2. ПСВ Заявка 21 14 4 3 49 - 22 46
3. Витесс Заявка 21 13 3 5 34 - 19 42
4. АЗ Алкмаар Заявка 21 11 7 3 45 - 31 40
5. Фейеноорд Заявка 20 11 5 4 37 - 20 38
6. Гронинген Заявка 21 11 4 6 29 - 23 37
7. Твенте Заявка 21 8 6 7 33 - 28 30
8. Херенвен Заявка 21 7 8 6 29 - 27 29
9. Утрехт Заявка 20 6 10 4 27 - 27 28
10. Хераклес Заявка 21 8 4 9 24 - 30 28
11. Фортуна Ситтард 1:1 Заявка 22 7 5 10 32 - 41 26
12. Спарта Роттердам 1:1 Заявка 21 6 6 9 30 - 33 24
13. ПЕК Зволле Заявка 22 4 11 7 26 - 34 23
14. ВВВ-Венло Заявка 20 6 4 10 34 - 49 22
15. Ваалвейк Заявка 22 4 7 11 19 - 35 19
16. Виллем II Заявка 20 3 4 13 24 - 42 13
17. АДО Ден Хааг Заявка 20 2 6 12 17 - 45 12
18. Эммен Заявка 22 0 6 16 17 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 10 9 0 1 24 - 6 27
2. Витесс Заявка 10 8 2 0 17 - 4 26
3. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4. Гронинген Заявка 11 6 3 2 14 - 8 21
5. Фейеноорд Заявка 10 5 4 1 18 - 9 19
6. Утрехт Заявка 11 4 6 1 18 - 15 18
7. Херенвен Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
8. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
9. Хераклес Заявка 10 5 1 4 15 - 9 16
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
12. ПЕК Зволле Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
13. Фортуна Ситтард 1:1 Заявка 11 3 2 6 17 - 23 11
14. Виллем II Заявка 10 3 1 6 15 - 21 10
15. Спарта Роттердам 1:1 Заявка 11 2 4 5 20 - 22 10
16. Ваалвейк Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. АДО Ден Хааг Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
18. Эммен Заявка 11 0 3 8 13 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 10 8 1 1 35 - 6 25
2. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 5 0 27 - 17 23
3. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
4. ПСВ Заявка 11 5 4 2 25 - 16 19
5. Твенте Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
6. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
7. Витесс Заявка 11 5 1 5 17 - 15 16
8. Фортуна Ситтард 1:1 Заявка 11 4 3 4 15 - 18 15
9. Спарта Роттердам 1:1 Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
10. Хераклес Заявка 11 3 3 5 9 - 21 12
11. Херенвен Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
12. ПЕК Зволле Заявка 11 2 5 4 15 - 21 11
13. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
14. ВВВ-Венло Заявка 10 3 1 6 19 - 21 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Виллем II Заявка 10 0 3 7 9 - 21 3
18. Эммен Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.14 3.48 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 8.00 47.00
  1.12 7.58 34.99

Самый высокий коэффициент на матч «Гронинген» – «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гронинген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гронинген» – «ПЕК Зволле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.03 7.60 1.06 3.14 1.34 2.43 1.56 1.84 2.07 1.42 2.88 1.28 3.54 1.09 6.25 1.06 6.55 1.00 11.25
11.00 1.02 8.00 1.06 1.80 1.95 1.20 4.20 2.12 1.72 1.11 5.80 1.75 2.08 1.18 4.50 1.13 5.40 1.02 11.00 1.02 11.00 1.07 7.50 1.05 8.50 0.00 17.00
1.57 2.45 1.33 3.37 1.84 2.02 1.52 2.59 1.37 3.16 1.62 2.38 1.37 3.24 1.33 3.45 1.13 6.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.85 1.95 1.39 3.00 1.11 6.50 1.08 7.90
1.88 1.93 1.35 3.05 1.03 10.00 1.02 11.00
2.87 1.43 2.36 1.62 1.84 2.02 1.52 2.59 1.37 3.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.50 1.53 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30
2.65 1.45 1.67 2.12 1.27 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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