Хераклес
0:1
Перерыв
Стадион: Erve Asito
Аякс
0:1
15' ГолКлассен Дэви
15
Схоофс
Лукас
10
Влут
Рай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
10 Влут РайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Букер КунВратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Агка РохатПолузащитник
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
15'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влут Рай
|9 (2)
|0.41
|2.
|Бюргзорг Делано
|5
|0.23
|3.
|ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.14
|4.
|Бакыш Синан
|3
|0.14
|5.
|Схоофс Лукас
|2
|0.09
|6.
|Кнустер Матс
|1
|0.05
|7.
|Сзоке Адриан
|1
|0.05
|8.
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|9.
|Проппер Робин
|0
|0
|10.
|Аззауи Исмаил
|0
|0
|11.
|Ренте Марко
|0
|0
|12.
|Лундинг Каспер
|0
|0
|13.
|Бейлевелд Тён
|0
|0
|14.
|Кутуджу Ахмед
|0
|0
|15.
|Фадига Ноа
|0
|0
|16.
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|10 (4)
|0.48
|2.
|Антони
|8
|0.38
|3.
|Классен Дэви
|8 (1)
|0.38
|4.
|Траоре Лассина
|7
|0.33
|5.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|7 (1)
|0.33
|6.
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.29
|7.
|Лабьяд Закария
|5
|0.24
|8.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.14
|9.
|Алле Себастьян
|2
|0.1
|10.
|Гравенберх Райан
|2
|0.1
|11.
|Нерес Давид
|2
|0.1
|12.
|Броббей Брайан
|2
|0.1
|13.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.1
|14.
|Кудус Мохаммед
|1
|0.05
|15.
|Блинд Дэйли
|1
|0.05
|16.
|Тальяфико Николас
|0
|0
|17.
|Клейбер Шон
|0
|0
|18.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|19.
|Альварес Эдсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бакыш Синан
|4
|1
|2.
|Бейлевелд Тён
|4
|0
|3.
|Кваглиата Джакомо
|4
|0
|4.
|Проппер Робин
|3
|0
|5.
|Киомурцоглу Орестис
|3
|0
|6.
|Сзоке Адриан
|1
|1
|7.
|Брейкерс Тим
|2
|0
|8.
|Влут Рай
|2
|0
|9.
|Схоофс Лукас
|2
|0
|10.
|Кнустер Матс
|2
|0
|11.
|Ренте Марко
|2
|0
|12.
|Хардевельд Джефф
|1
|0
|13.
|Лундинг Каспер
|1
|0
|14.
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|15.
|Бюргзорг Делано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|2
|1
|2.
|Блинд Дэйли
|3
|0
|3.
|Гравенберх Райан
|3
|0
|4.
|Шуурс Перр
|2
|0
|5.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|6.
|Тадич Душан
|1
|0
|7.
|Антони
|1
|0
|8.
|Классен Дэви
|1
|0
|9.
|Клейбер Шон
|1
|0
|10.
|Онана Андре
|1
|0
|11.
|Нерес Давид
|1
|0
|12.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|13.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хераклес
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|25% (6)
|8.33% (2)
|25% (6)
|20.83% (5)
|Аякс
|13.85% (9)
|15.38% (10)
|18.46% (12)
|12.31% (8)
|16.92% (11)
|23.08% (15)
Предыдущие игры
Хераклес Последние 20 матчей: +8 =3 -9Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес Хераклес 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Хераклес 1:0 Херенвен
Фейеноорд 3:2 Хераклес Утрехт 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Гронинген 0:1 Хераклес Херенвен 1:2 Хераклес Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 0:0 Хераклес Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар Аякс 5:0 Хераклес ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Хераклес 4:1 Утрехт Хераклес 3:0 Телстар Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:1 Ваалвейк Витесс 3:0 Хераклес
Аякс Последние 20 матчей: +15 =2 -3Аякс 2:1 ПСВ АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс
Последние игры между собой
Хераклес: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Аякс: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Аякс 1:1 Хераклес Эредивизие Аякс 1:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:2 Аякс Эредивизие Хераклес 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Хераклес Эредивизие Аякс 4:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:3 Аякс Эредивизие Аякс 6:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Хераклес Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0 Заявка
|21
|17
|2
|2
|67 - 15
|53
|2.
|ПСВ
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|51 - 24
|47
|3.
|Витесс
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|34 - 19
|42
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|45 - 31
|40
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|37 - 20
|38
|6.
|Гронинген
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|29 - 23
|37
|7.
|Твенте
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|33 - 28
|30
|8.
|Херенвен
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|29 - 27
|29
|9.
|Утрехт
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|27 - 27
|28
|10.
|Хераклес
|0:1 Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 31
|28
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|33 - 41
|28
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|30 - 34
|23
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|22
|4
|11
|7
|26 - 34
|23
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|34 - 49
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|19 - 35
|19
|16.
|Виллем II
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|24 - 42
|13
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|21
|2
|7
|12
|19 - 47
|13
|18.
|Эммен
|Заявка
|22
|0
|6
|16
|17 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 6
|27
|2.
|Витесс
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 4
|26
|3.
|Аякс
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Гронинген
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 8
|21
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 9
|19
|6.
|Утрехт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 15
|18
|7.
|Херенвен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|9.
|Хераклес
|0:1 Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 10
|16
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 23
|11
|14.
|Виллем II
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|15 - 21
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|20 - 23
|9
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 23
|5
|18.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|13 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|36 - 6
|28
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|27 - 17
|23
|3.
|ПСВ
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|27 - 18
|20
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|6.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|7.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|8.
|Витесс
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|10.
|Хераклес
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 21
|12
|11.
|Херенвен
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 21
|11
|13.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|19 - 21
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|17.
|Виллем II
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 21
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
Победитель
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