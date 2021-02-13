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  2. Матчи
  3. Голландия
Хераклес
0:2
Конец матча

Стадион:
Аякс
0'
0:1
14' Гол
Классен Дэви
66' Желтая карточка
Алле Себастьян
0:2
79' Гол
Алле Себастьян
84' Желтая карточка
Кваглиата Джакомо
90'+6
1
Бласвих
Янис
2
Брейкерс
Тим
5
Ренте
Марко
4
Проппер
Робин
3
Кваглиата
Джакомо
8
Бейлевелд
Тён
18
Аззауи
Исмаил
15
Схоофс
Лукас
14
Де
ла
Торре
Лука
10
Влут
Рай
37
Бюргзорг
Делано
1
Стекеленбург
Мартен
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
4
Альварес
Эдсон
6
Классен
Дэви
8
Гравенберх
Райан
7
Нерес
Давид
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
Хераклес
4-3-3
Аякс
4-3-3

Ход матча

14'
0:1
Классен Дэви
(Алле Себастьян)
65'
Кутуджу Ахмед
Влут Рай
 
66'
ван дер Ватер Силвестр
Бейлевелд Тён
 
66'
 
Алле Себастьян
71'
 
Антони
Нерес Давид
72'
 
Ренсх Девайн
Мазрауи Нуссер
79'
0:2
Алле Себастьян
(Классен Дэви)
81'
Бакыш Синан
Аззауи Исмаил
 
84'
Кваглиата Джакомо
 
88'
 
Кудус Мохаммед
Классен Дэви
88'
 
Лабьяд Закария
Тадич Душан

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влут Рай 9 (2) 0.41
2. Бюргзорг Делано 5 0.23
3. ван дер Ватер Силвестр 3 0.14
4. Бакыш Синан 3 0.14
5. Схоофс Лукас 2 0.09
6. Кнустер Матс 1 0.05
7. Сзоке Адриан 1 0.05
8. Де ла Торре Лука 0 0
9. Проппер Робин 0 0
10. Аззауи Исмаил 0 0
11. Ренте Марко 0 0
12. Лундинг Каспер 0 0
13. Бейлевелд Тён 0 0
14. Кутуджу Ахмед 0 0
15. Фадига Ноа 0 0
16. Кваглиата Джакомо 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 10 (4) 0.48
2. Антони 8 0.38
3. Классен Дэви 8 (1) 0.38
4. Траоре Лассина 7 0.33
5. Хунтелаар Клаас-Ян 7 (1) 0.33
6. Промес Куинси 6 (1) 0.29
7. Лабьяд Закария 5 0.24
8. Алле Себастьян 3 0.14
9. Эккеленкамп Юрген 3 0.14
10. Гравенберх Райан 2 0.1
11. Нерес Давид 2 0.1
12. Броббей Брайан 2 0.1
13. Мартинес Лисандро 2 0.1
14. Кудус Мохаммед 1 0.05
15. Блинд Дэйли 1 0.05
16. Тальяфико Николас 0 0
17. Клейбер Шон 0 0
18. Мазрауи Нуссер 0 0
19. Альварес Эдсон 0 0

Карточки

Хераклес
# Игрок      
1. Бакыш Синан 4 1
2. Кваглиата Джакомо 5 0
3. Бейлевелд Тён 4 0
4. Проппер Робин 3 0
5. Киомурцоглу Орестис 3 0
6. Сзоке Адриан 1 1
7. Брейкерс Тим 2 0
8. Влут Рай 2 0
9. Схоофс Лукас 2 0
10. Кнустер Матс 2 0
11. Ренте Марко 2 0
12. Хардевельд Джефф 1 0
13. Лундинг Каспер 1 0
14. Кутуджу Ахмед 1 0
15. Бюргзорг Делано 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 2 1
2. Блинд Дэйли 3 0
3. Гравенберх Райан 3 0
4. Шуурс Перр 2 0
5. Альварес Эдсон 0 1
6. Тадич Душан 1 0
7. Антони 1 0
8. Алле Себастьян 1 0
9. Классен Дэви 1 0
10. Клейбер Шон 1 0
11. Онана Андре 1 0
12. Нерес Давид 1 0
13. Мартинес Лисандро 1 0
14. Кудус Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хераклес 12.5% (3) 8.33% (2) 25% (6) 8.33% (2) 25% (6) 20.83% (5)
 Аякс 14.93% (10) 14.93% (10) 17.91% (12) 11.94% (8) 16.42% (11) 23.88% (16)

Предыдущие игры

Хераклес Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес Хераклес 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Хераклес 1:0 Херенвен
Фейеноорд 3:2 Хераклес Утрехт 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Гронинген 0:1 Хераклес Херенвен 1:2 Хераклес Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 0:0 Хераклес Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар Аякс 5:0 Хераклес ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Хераклес 4:1 Утрехт Хераклес 3:0 Телстар Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:1 Ваалвейк Витесс 3:0 Хераклес
Аякс Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Аякс 2:1 ПСВ АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс
АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд Твенте 1:3 Аякс Аякс 2:2 ПСВ Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле Аякс 0:1 Аталанта Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс

Последние игры между собой

Хераклес: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Аякс: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Аякс 5:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:0 Аякс Эредивизие
Аякс 1:1 Хераклес Эредивизие Аякс 1:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:2 Аякс Эредивизие Хераклес 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Хераклес Эредивизие Аякс 4:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:3 Аякс Эредивизие Аякс 6:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Хераклес Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 21 17 2 2 68 - 15 53
2. ПСВ Заявка 22 14 5 3 51 - 24 47
3. Витесс Заявка 21 13 3 5 34 - 19 42
4. АЗ Алкмаар Заявка 21 11 7 3 45 - 31 40
5. Фейеноорд Заявка 20 11 5 4 37 - 20 38
6. Гронинген Заявка 21 11 4 6 29 - 23 37
7. Твенте Заявка 21 8 6 7 33 - 28 30
8. Херенвен Заявка 21 7 8 6 29 - 27 29
9. Утрехт Заявка 20 6 10 4 27 - 27 28
10. Хераклес Заявка 22 8 4 10 24 - 32 28
11. Фортуна Ситтард Заявка 22 8 4 10 33 - 41 28
12. Спарта Роттердам Заявка 21 6 5 10 30 - 34 23
13. ПЕК Зволле Заявка 22 4 11 7 26 - 34 23
14. ВВВ-Венло Заявка 20 6 4 10 34 - 49 22
15. Ваалвейк Заявка 22 4 7 11 19 - 35 19
16. Виллем II Заявка 20 3 4 13 24 - 42 13
17. АДО Ден Хааг Заявка 21 2 7 12 19 - 47 13
18. Эммен Заявка 22 0 6 16 17 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 10 9 0 1 24 - 6 27
2. Витесс Заявка 10 8 2 0 17 - 4 26
3. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4. Гронинген Заявка 11 6 3 2 14 - 8 21
5. Фейеноорд Заявка 10 5 4 1 18 - 9 19
6. Утрехт Заявка 11 4 6 1 18 - 15 18
7. Херенвен Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
8. АЗ Алкмаар Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
9. Хераклес Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
12. ПЕК Зволле Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
13. Фортуна Ситтард Заявка 11 3 2 6 17 - 23 11
14. Виллем II Заявка 10 3 1 6 15 - 21 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
16. Спарта Роттердам Заявка 11 2 3 6 20 - 23 9
17. АДО Ден Хааг Заявка 11 0 5 6 11 - 23 5
18. Эммен Заявка 11 0 3 8 13 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 11 9 1 1 37 - 6 28
2. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 5 0 27 - 17 23
3. ПСВ Заявка 12 5 5 2 27 - 18 20
4. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
5. Твенте Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
6. Фортуна Ситтард Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
7. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Витесс Заявка 11 5 1 5 17 - 15 16
9. Спарта Роттердам Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
10. Хераклес Заявка 11 3 3 5 9 - 21 12
11. Херенвен Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
12. ПЕК Зволле Заявка 11 2 5 4 15 - 21 11
13. Утрехт Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
14. ВВВ-Венло Заявка 10 3 1 6 19 - 21 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Виллем II Заявка 10 0 3 7 9 - 21 3
18. Эммен Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
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Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 9.10 5.85 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 6.80 1.11
  21.09 7.41 1.16

Самый высокий коэффициент на матч «Хераклес» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хераклес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хераклес» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
5.55 1.10 4.80 1.15 2.74 1.43 2.22 1.66 1.78 2.15 1.43 2.83 1.29 3.46 1.13 5.30 1.09 5.75 1.01 9.80
13.00 0.00 2.35 1.55 1.52 2.42 1.27 3.55 1.05 8.50 1.94 1.87 1.03 10.00 1.10 6.25 1.08 7.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 8.90 1.02 9.70 0.00 14.00
2.08 1.80 1.71 2.22 1.33 3.48 2.18 1.74 1.81 2.07 1.59 2.46 1.36 3.27 1.53 2.60 1.75 2.16 1.56 2.53 1.99 1.88 1.76 2.14 1.61 2.40 1.14 6.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.05 1.24 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
3.25 1.31 2.15 1.65 1.70 2.55 1.17 4.70 1.09 6.50
3.69 1.31 2.98 1.43 2.13 1.79 1.50 2.66 1.28 3.79 1.86 2.00 1.53 2.55 1.38 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.80 1.14 4.20 1.23 2.15 1.70 1.63 2.28 1.38 3.04 1.15 5.40
2.18 1.64 1.62 2.21 1.37 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
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