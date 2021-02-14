  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
Аустрия Вена
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Хартберг
0' 12'
1
Пенц
Патрик
8
Цвиршиц
Штефан
2
Шёссвендтер
Кристоф
4
Палмер-Браун
Эрик
20
Поульсен
Андреас
22
Мартель
Эрик
39
Тейгль
Георг
77
Джукич
Александар
27
Эбнер
Томас
70
Саркария
Манприт
11
Пихлер
Бенедикт
1
Свете
Рене
6
Линхарт
Андреас
31
Роттер
Томас
32
Люкенедер
Феликс
5
Гольнер
Манфред
23
Кайнц
Тобиас
42
Нимага
Бакари
29
Хорват
Саша
27
Рид
Лукас
22
Флеккер
Флориан
24
Тадич
Дарио
Аустрия Вена
4-4-2
Хартберг
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пихлер Бенедикт 6 0.35
2. Моншайн Кристоф 4 (3) 0.24
3. Тейгль Георг 2 0.12
4. Виммер Патрик 2 0.12
5. Хандль Йоханнес 2 0.12
6. Саркария Манприт 1 0.06
7. Джукич Александар 1 0.06
8. Тургеман Алон 1 0.06
9. Мартель Эрик 1 0.06
10. Зуттнер Маркус 0 0
11. Мадль Михаэль 0 0
12. Поульсен Андреас 0 0
Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 5 (2) 0.31
2. Реп Райко 3 0.19
3. Роттер Томас 3 0.19
4. Люкенедер Феликс 1 0.06
5. Раковиц Штефан 1 0.06
6. Кайнц Тобиас 1 0.06
7. Шаби Сейфедин 1 0.06
8. Хорват Саша 0 0
9. Линхарт Андреас 0 0
10. Клем Кристиан 0 0
11. Нимага Бакари 0 0

Карточки

Аустрия Вена
# Игрок      
1. Грюнвальд Александр 2 2
2. Тейгль Георг 4 0
3. Зуттнер Маркус 2 1
4. Мартель Эрик 2 1
5. Палмер-Браун Эрик 3 0
6. Цвиршиц Штефан 2 0
7. Хан Нильс 2 0
8. Фитц Доминик 0 1
9. Сакс Максимилиан 1 0
10. Марчинко Кристоф 1 0
11. Хандль Йоханнес 1 0
Хартберг
# Игрок      
1. Хайль Юрген 5 0
2. Клем Кристиан 4 0
3. Нимага Бакари 2 1
4. Реп Райко 3 0
5. Гольнер Манфред 3 0
6. Роттер Томас 3 0
7. Эртльталер Юлиус 3 0
8. Тиджани Самсон 1 1
9. Кайнц Тобиас 2 0
10. Свете Рене 2 0
11. Шаби Сейфедин 1 0
12. Хорват Саша 1 0
13. Рид Лукас 1 0
14. Люкенедер Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аустрия Вена 25% (5) 5% (1) 10% (2) 20% (4) 20% (4) 20% (4)
 Хартберг 6.67% (1) 6.67% (1) 6.67% (1) 33.33% (5) 13.33% (2) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Адмира 0:4 Аустрия Вена
Рид 0:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 8:0 Хорн ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:4 Штурм Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:3 Хартберг Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 0:0 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид
Хартберг Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:1 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Хартберг Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт
Хартберг 3:0 Амштеттен Хартберг 4:2 Блау-Вайс Линц Хартберг 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Хартберг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Аустрия Вена 5:3 Хартберг Кубок Хартберг 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Хартберг 0:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:3 Хартберг Бундеслига
Аустрия Вена 1:0 Хартберг Товарищеские матчи Аустрия Вена 5:0 Хартберг Бундеслига Хартберг 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:2 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 Хартберг Товарищеские матчи Хартберг 0:6 Аустрия Вена Кубок Австрии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 17 13 1 3 54 - 18 40
2. Рапид Вена Заявка 17 11 4 2 35 - 20 37
3. Штурм Заявка 16 9 4 3 28 - 13 31
4. ЛАСК Заявка 16 9 3 4 33 - 17 30
5. Сваровски Тироль Заявка 16 7 3 6 29 - 26 24
6. Вольфсбергер Заявка 17 7 3 7 26 - 29 24
7. Аустрия Вена 0:0 Заявка 17 4 7 6 20 - 23 19
8. Санкт-Пёльтен 0:0 Заявка 17 4 5 8 27 - 32 17
9. Хартберг 0:0 Заявка 16 3 7 6 15 - 28 16
10. Рид 0:0 Заявка 17 4 3 10 18 - 34 15
11. Альтах Заявка 17 3 3 11 15 - 36 12
12. Адмира Заявка 17 3 3 11 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
2. Штурм Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 8 6 0 2 28 - 10 18
4. ЛАСК Заявка 8 6 0 2 21 - 7 18
5. Сваровски Тироль Заявка 8 3 2 3 15 - 13 11
6. Рид 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
7. Адмира Заявка 8 3 0 5 10 - 18 9
8. Вольфсбергер Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Альтах Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
10. Хартберг 0:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 11 8
11. Аустрия Вена 0:0 Заявка 8 1 5 2 8 - 13 8
12. Санкт-Пёльтен 0:0 Заявка 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 1 1 26 - 8 22
2. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 16 - 11 17
3. Вольфсбергер Заявка 8 5 0 3 14 - 11 15
4. Сваровски Тироль Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
5. Штурм Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
6. ЛАСК Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Санкт-Пёльтен 0:0 Заявка 8 3 2 3 15 - 12 11
8. Аустрия Вена 0:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
9. Хартберг 0:0 Заявка 9 1 5 3 9 - 17 8
10. Рид 0:0 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
11. Альтах Заявка 8 1 0 7 8 - 22 3
12. Адмира Заявка 9 0 3 6 8 - 24 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Хартберг
2.01
3.90
3.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.80 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.01 3.90 3.38
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.70 3.40

Самый высокий коэффициент на матч «Аустрия Вена» – «Хартберг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аустрия Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хартберг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аустрия Вена» – «Хартберг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 4.70 1.14 3.88 1.22 2.39 1.55 1.85 1.95 1.61 2.46 1.28 3.68 1.21 4.20 1.08 6.80 1.05 7.50
11.50 1.01 4.50 1.18 3.55 1.27 2.25 1.60 2.15 1.70 1.77 1.97 1.70 2.11 1.50 2.48 1.25 3.75 1.18 4.50 1.07 7.50 1.05 8.50 1.01 12.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.43 1.53 1.62 2.30 1.23 4.20 1.16 5.15
3.30 1.30 2.20 1.62 1.52 2.42 1.18 4.50 1.12 5.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.10 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.48 2.65 1.28 3.64
2.00 1.75 1.49 2.55 1.29 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
2.60 1.44
Где смотреть матч Аустрия Вена 0:0 Хартберг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 