Аустрия Вена
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Дженерали Арена
Хартберг
22
Мартель
Эрик
39
Тейгль
Георг
27
Эбнер
Томас
31
Роттер
Томас
23
Кайнц
Тобиас
29
Хорват
Саша
27
Рид
Лукас
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мартель ЭрикПолузащитник
-
39 Тейгль ГеоргПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Зека АгимНападающий
-
Главный тренер: Штёгер Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
-
27 Рид ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пихлер Бенедикт
|6
|0.35
|2.
|Моншайн Кристоф
|4 (3)
|0.24
|3.
|Тейгль Георг
|2
|0.12
|4.
|Виммер Патрик
|2
|0.12
|5.
|Хандль Йоханнес
|2
|0.12
|6.
|Саркария Манприт
|1
|0.06
|7.
|Джукич Александар
|1
|0.06
|8.
|Тургеман Алон
|1
|0.06
|9.
|Мартель Эрик
|1
|0.06
|10.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|11.
|Мадль Михаэль
|0
|0
|12.
|Поульсен Андреас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|5 (2)
|0.31
|2.
|Реп Райко
|3
|0.19
|3.
|Роттер Томас
|3
|0.19
|4.
|Люкенедер Феликс
|1
|0.06
|5.
|Раковиц Штефан
|1
|0.06
|6.
|Кайнц Тобиас
|1
|0.06
|7.
|Шаби Сейфедин
|1
|0.06
|8.
|Хорват Саша
|0
|0
|9.
|Линхарт Андреас
|0
|0
|10.
|Клем Кристиан
|0
|0
|11.
|Нимага Бакари
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грюнвальд Александр
|2
|2
|2.
|Тейгль Георг
|4
|0
|3.
|Зуттнер Маркус
|2
|1
|4.
|Мартель Эрик
|2
|1
|5.
|Палмер-Браун Эрик
|3
|0
|6.
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|7.
|Хан Нильс
|2
|0
|8.
|Фитц Доминик
|0
|1
|9.
|Сакс Максимилиан
|1
|0
|10.
|Марчинко Кристоф
|1
|0
|11.
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хайль Юрген
|5
|0
|2.
|Клем Кристиан
|4
|0
|3.
|Нимага Бакари
|2
|1
|4.
|Реп Райко
|3
|0
|5.
|Гольнер Манфред
|3
|0
|6.
|Роттер Томас
|3
|0
|7.
|Эртльталер Юлиус
|3
|0
|8.
|Тиджани Самсон
|1
|1
|9.
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|10.
|Свете Рене
|2
|0
|11.
|Шаби Сейфедин
|1
|0
|12.
|Хорват Саша
|1
|0
|13.
|Рид Лукас
|1
|0
|14.
|Люкенедер Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аустрия Вена
|25% (5)
|5% (1)
|10% (2)
|20% (4)
|20% (4)
|20% (4)
|Хартберг
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Адмира 0:4 Аустрия Вена
Рид 0:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 8:0 Хорн ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:4 Штурм Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:3 Хартберг Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 0:0 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид
Хартберг Последние 20 матчей: +6 =5 -9Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:1 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Хартберг Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт
Хартберг 3:0 Амштеттен Хартберг 4:2 Блау-Вайс Линц Хартберг 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Хартберг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|54 - 18
|40
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 20
|37
|3.
|Штурм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|28 - 13
|31
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 17
|30
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|29 - 26
|24
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 29
|24
|7.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 23
|19
|8.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|27 - 32
|17
|9.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|16
|3
|7
|6
|15 - 28
|16
|10.
|Рид
|0:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|18 - 34
|15
|11.
|Альтах
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 36
|12
|12.
|Адмира
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|2.
|Штурм
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|28 - 10
|18
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 7
|18
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 13
|11
|6.
|Рид
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|7.
|Адмира
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|8.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|9.
|Альтах
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|10.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|11.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 13
|8
|12.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 8
|22
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 11
|17
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|15
|4.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Штурм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|6.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|8.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|9.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 17
|8
|10.
|Рид
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 22
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 24
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аустрия Вена» – «Хартберг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аустрия Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хартберг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аустрия Вена» – «Хартберг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров