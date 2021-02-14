Аустрия Вена
0:1
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена
Хартберг
19' Желтая карточкаЭбнер Томас
0:1
22' ГолФлеккер Флориан
33' Желтая карточкаГольнер Манфред
37' Желтая карточкаМартель Эрик
87' Желтая карточкаШёссвендтер Кристоф
22
Мартель
Эрик
39
Тейгль
Георг
27
Эбнер
Томас
31
Роттер
Томас
23
Кайнц
Тобиас
29
Хорват
Саша
27
Рид
Лукас
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мартель ЭрикПолузащитник
-
39 Тейгль ГеоргПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Зека АгимНападающий
-
Главный тренер: Штёгер Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
-
27 Рид ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
Ход матча
19'
22'
0:1
33'
37'
56'
73'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пихлер Бенедикт
|6
|0.35
|2.
|Моншайн Кристоф
|4 (3)
|0.24
|3.
|Тейгль Георг
|2
|0.12
|4.
|Виммер Патрик
|2
|0.12
|5.
|Хандль Йоханнес
|2
|0.12
|6.
|Саркария Манприт
|1
|0.06
|7.
|Джукич Александар
|1
|0.06
|8.
|Тургеман Алон
|1
|0.06
|9.
|Мартель Эрик
|1
|0.06
|10.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|11.
|Мадль Михаэль
|0
|0
|12.
|Поульсен Андреас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|5 (2)
|0.31
|2.
|Реп Райко
|3
|0.19
|3.
|Роттер Томас
|3
|0.19
|4.
|Люкенедер Феликс
|1
|0.06
|5.
|Раковиц Штефан
|1
|0.06
|6.
|Кайнц Тобиас
|1
|0.06
|7.
|Шаби Сейфедин
|1
|0.06
|8.
|Флеккер Флориан
|1
|0.06
|9.
|Хорват Саша
|0
|0
|10.
|Линхарт Андреас
|0
|0
|11.
|Клем Кристиан
|0
|0
|12.
|Нимага Бакари
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грюнвальд Александр
|2
|2
|2.
|Мартель Эрик
|3
|1
|3.
|Тейгль Георг
|4
|0
|4.
|Зуттнер Маркус
|2
|1
|5.
|Палмер-Браун Эрик
|3
|0
|6.
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|7.
|Хан Нильс
|2
|0
|8.
|Фитц Доминик
|0
|1
|9.
|Шёссвендтер Кристоф
|1
|0
|10.
|Эбнер Томас
|1
|0
|11.
|Сакс Максимилиан
|1
|0
|12.
|Марчинко Кристоф
|1
|0
|13.
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хайль Юрген
|5
|0
|2.
|Клем Кристиан
|4
|0
|3.
|Гольнер Манфред
|4
|0
|4.
|Нимага Бакари
|2
|1
|5.
|Реп Райко
|3
|0
|6.
|Роттер Томас
|3
|0
|7.
|Эртльталер Юлиус
|3
|0
|8.
|Тиджани Самсон
|1
|1
|9.
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|10.
|Свете Рене
|2
|0
|11.
|Шаби Сейфедин
|1
|0
|12.
|Хорват Саша
|1
|0
|13.
|Рид Лукас
|1
|0
|14.
|Люкенедер Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аустрия Вена
|25% (5)
|5% (1)
|10% (2)
|20% (4)
|20% (4)
|20% (4)
|Хартберг
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Адмира 0:4 Аустрия Вена
Рид 0:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 8:0 Хорн ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:4 Штурм Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:3 Хартберг Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 0:0 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид
Хартберг Последние 20 матчей: +6 =5 -9Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:1 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Хартберг Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт
Хартберг 3:0 Амштеттен Хартберг 4:2 Блау-Вайс Линц Хартберг 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Хартберг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|54 - 18
|40
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 20
|37
|3.
|Штурм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|28 - 13
|31
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 17
|30
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|29 - 26
|24
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 29
|24
|7.
|Хартберг
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 28
|18
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18
|9.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|28 - 33
|17
|10.
|Рид
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 35
|15
|11.
|Альтах
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 36
|12
|12.
|Адмира
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|2.
|Штурм
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|28 - 10
|18
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 7
|18
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 13
|11
|6.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|7.
|Адмира
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|8.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|9.
|Альтах
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|10.
|Хартберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|11.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 8
|22
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 11
|17
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|15
|4.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Штурм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|6.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 13
|11
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|9.
|Хартберг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 17
|10
|10.
|Рид
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 22
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 24
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аустрия Вена» – «Хартберг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аустрия Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хартберг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аустрия Вена» – «Хартберг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров