Рид
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Josko Arena
Санкт-Пёльтен
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
17
Грюлль
Марко
21
Шульц
Кофи
30
Taylor
Booth
19
Хуги
Дор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Нападающий
-
17 Грюлль МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мёшль ПатрикПолузащитник
-
19 Салли СадамНападающий
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Taylor BoothПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Хуги ДорНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Мету ЭмилианПолузащитник
-
20 Шуц ДаниэльПолузащитник
-
99 Тетте СамуэлПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грюлль Марко
|6 (4)
|0.35
|2.
|Байич Анте
|2
|0.12
|3.
|Гшвайдль Бернд
|2
|0.12
|4.
|Висмейер Юлиан
|2 (1)
|0.12
|5.
|Нутц Штефан
|1
|0.06
|6.
|Грубек Валентин
|1
|0.06
|7.
|Пэйнтсил Сет
|1
|0.06
|8.
|Райнер Константин
|1
|0.06
|9.
|Райфельтсхаммер Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шмидт Александер
|10
|0.59
|2.
|Хуги Дор
|7 (1)
|0.41
|3.
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0.12
|4.
|Майстер Николас
|2 (1)
|0.12
|5.
|Любичич Роберт
|1
|0.06
|6.
|Шульц Кофи
|1
|0.06
|7.
|Гальпер Кристоф
|1
|0.06
|8.
|Танзмар Марсель
|1
|0.06
|9.
|Грозурек Лукас
|1
|0.06
|10.
|Лейте Луан
|1
|0.06
|11.
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|12.
|Дейвис Джордж
|0
|0
|13.
|Покорны Петер
|0
|0
|14.
|Луксбахер Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лергер Михель
|3
|1
|2.
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0
|3.
|Райнер Константин
|2
|1
|4.
|Райфельтсхаммер Томас
|3
|0
|5.
|Лакнер Маркус
|1
|1
|6.
|Такугнади Балакием
|2
|0
|7.
|Байич Анте
|2
|0
|8.
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|9.
|Нутц Штефан
|1
|0
|10.
|Гшвайдль Бернд
|1
|0
|11.
|Майзль Лука
|1
|0
|12.
|Салли Садам
|1
|0
|13.
|Сатин Мурат
|1
|0
|14.
|Грюлль Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Покорны Петер
|5
|0
|2.
|Луксбахер Даниэль
|4
|0
|3.
|Шуц Даниэль
|3
|0
|4.
|Мухамедбегович Ахмет
|3
|0
|5.
|Риглер Кристоф
|2
|0
|6.
|Маранда Мануэль
|2
|0
|7.
|Шмидт Александер
|2
|0
|8.
|Любичич Роберт
|2
|0
|9.
|Штайнвендер Михаэль
|2
|0
|10.
|Шульц Кофи
|1
|0
|11.
|Дейвис Джордж
|1
|0
|12.
|Майстер Николас
|1
|0
|13.
|Гальпер Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рид
|0
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|37.5% (6)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|Санкт-Пёльтен
|18.52% (5)
|25.93% (7)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|7.41% (2)
Предыдущие игры
Рид Последние 20 матчей: +6 =4 -10Штурм 2:1 Рид Рид 0:0 Адмира Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Рид 0:1 Аустрия Вена
Рид 3:1 Юниорс Пашинг Рид 2:2 Ваккер Инсбрук Рид 2:0 Амштеттен Сваровски Тироль 1:3 Рид Рид 1:4 Альтах ЛАСК 3:0 Рид Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +6 =3 -11Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Санкт-Пёльтен 2:1 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 2:1 Форвертс Штайр Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен
Последние игры между собой
Рид: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Санкт-Пёльтен: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|54 - 18
|40
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 20
|37
|3.
|Штурм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|28 - 13
|31
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 17
|30
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|29 - 26
|24
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 29
|24
|7.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 23
|19
|8.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|27 - 32
|17
|9.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|16
|3
|7
|6
|15 - 28
|16
|10.
|Рид
|0:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|18 - 34
|15
|11.
|Альтах
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 36
|12
|12.
|Адмира
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|2.
|Штурм
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|28 - 10
|18
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 7
|18
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 13
|11
|6.
|Рид
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|7.
|Адмира
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|8.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|9.
|Альтах
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|10.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|11.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 13
|8
|12.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 8
|22
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 11
|17
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|15
|4.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Штурм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|6.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|8.
|Аустрия Вена
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|9.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 17
|8
|10.
|Рид
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 22
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 24
|3
Победитель
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