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Рид
1:1
Конец матча

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
1:0
44' Гол
Шмидт Патрик
46' Желтая карточка
Шульц Кофи
71' Желтая карточка
Taylor Booth
71' Желтая карточка
Покорны Петер
1:1
83' Гол
Тетте Самуэл
90' Желтая карточка
Салли Садам
90'+4
1
Радлингер
Самуэль
2
Майзль
Лука
28
Райфельтсхаммер
Томас
14
Боатенг
Кеннеди
12
Байич
Анте
4
Цигль
Марсель
10
Висмейер
Юлиан
5
Лергер
Михель
22
Нутц
Штефан
8
Шмидт
Патрик
17
Грюлль
Марко
1
Риглер
Кристоф
14
Блауэнштайнер
Микаэль
3
Лейте
Луан
17
Мухамедбегович
Ахмет
21
Шульц
Кофи
10
Луксбахер
Даниэль
6
Покорны
Петер
30
Taylor
Booth
11
Дейвис
Джордж
9
Шмидт
Александер
19
Хуги
Дор
Рид
3-4-1-2
Санкт-Пёльтен
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грюлль Марко 6 (4) 0.35
2. Байич Анте 2 0.12
3. Гшвайдль Бернд 2 0.12
4. Висмейер Юлиан 2 (1) 0.12
5. Нутц Штефан 1 0.06
6. Грубек Валентин 1 0.06
7. Пэйнтсил Сет 1 0.06
8. Шмидт Патрик 1 0.06
9. Райнер Константин 1 0.06
10. Цигль Марсель 0 0
11. Райфельтсхаммер Томас 0 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмидт Александер 10 0.59
2. Хуги Дор 7 (1) 0.41
3. Мухамедбегович Ахмет 2 0.12
4. Майстер Николас 2 (1) 0.12
5. Любичич Роберт 1 0.06
6. Шульц Кофи 1 0.06
7. Гальпер Кристоф 1 0.06
8. Танзмар Марсель 1 0.06
9. Грозурек Лукас 1 0.06
10. Лейте Луан 1 0.06
11. Тетте Самуэл 1 0.06
12. Блауэнштайнер Микаэль 0 0
13. Дейвис Джордж 0 0
14. Покорны Петер 0 0
15. Луксбахер Даниэль 0 0
16. Taylor Booth 0 0

Карточки

Рид
# Игрок      
1. Лергер Михель 3 1
2. Оффенбахер Даниэль 4 0
3. Райнер Константин 2 1
4. Райфельтсхаммер Томас 3 0
5. Лакнер Маркус 1 1
6. Такугнади Балакием 2 0
7. Салли Садам 2 0
8. Байич Анте 2 0
9. Радлингер Самуэль 1 0
10. Нутц Штефан 1 0
11. Гшвайдль Бернд 1 0
12. Майзль Лука 1 0
13. Сатин Мурат 1 0
14. Грюлль Марко 1 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Покорны Петер 6 0
2. Луксбахер Даниэль 4 0
3. Шуц Даниэль 3 0
4. Мухамедбегович Ахмет 3 0
5. Риглер Кристоф 2 0
6. Шульц Кофи 2 0
7. Маранда Мануэль 2 0
8. Шмидт Александер 2 0
9. Любичич Роберт 2 0
10. Штайнвендер Михаэль 2 0
11. Дейвис Джордж 1 0
12. Майстер Николас 1 0
13. Гальпер Кристоф 1 0
14. Taylor Booth 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рид 0 11.76% (2) 17.65% (3) 35.29% (6) 5.88% (1) 29.41% (5)
 Санкт-Пёльтен 17.86% (5) 25% (7) 21.43% (6) 10.71% (3) 14.29% (4) 10.71% (3)

Предыдущие игры

Рид Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Штурм 2:1 Рид Рид 0:0 Адмира Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Рид 0:1 Аустрия Вена
Рид 3:1 Юниорс Пашинг Рид 2:2 Ваккер Инсбрук Рид 2:0 Амштеттен Сваровски Тироль 1:3 Рид Рид 1:4 Альтах ЛАСК 3:0 Рид Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Санкт-Пёльтен 2:1 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 2:1 Форвертс Штайр Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен

Последние игры между собой

Рид: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Санкт-Пёльтен: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Бундеслига Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Санкт-Пёльтен 1:0 Рид Кубок Санкт-Пёльтен 2:1 Рид Товарищеские матчи
Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Рид Бундеслига Рид 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Рид Кубок Санкт-Пёльтен 2:3 Рид Бундеслига Рид 1:2 Санкт-Пёльтен Кубок Австрии Рид 4:1 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 17 13 1 3 54 - 18 40
2. Рапид Вена Заявка 17 11 4 2 35 - 20 37
3. Штурм Заявка 16 9 4 3 28 - 13 31
4. ЛАСК Заявка 16 9 3 4 33 - 17 30
5. Сваровски Тироль Заявка 16 7 3 6 29 - 26 24
6. Вольфсбергер Заявка 17 7 3 7 26 - 29 24
7. Хартберг Заявка 16 4 6 6 16 - 28 18
8. Аустрия Вена Заявка 17 4 6 7 20 - 24 18
9. Санкт-Пёльтен Заявка 17 4 5 8 28 - 33 17
10. Рид Заявка 17 4 3 10 19 - 35 15
11. Альтах Заявка 17 3 3 11 15 - 36 12
12. Адмира Заявка 17 3 3 11 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
2. Штурм Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 8 6 0 2 28 - 10 18
4. ЛАСК Заявка 8 6 0 2 21 - 7 18
5. Сваровски Тироль Заявка 8 3 2 3 15 - 13 11
6. Рид Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
7. Адмира Заявка 8 3 0 5 10 - 18 9
8. Вольфсбергер Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Альтах Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
10. Хартберг Заявка 7 2 2 3 6 - 11 8
11. Аустрия Вена Заявка 8 1 4 3 8 - 14 7
12. Санкт-Пёльтен Заявка 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 1 1 26 - 8 22
2. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 16 - 11 17
3. Вольфсбергер Заявка 8 5 0 3 14 - 11 15
4. Сваровски Тироль Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
5. Штурм Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
6. ЛАСК Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Санкт-Пёльтен Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
8. Аустрия Вена Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
9. Хартберг Заявка 9 2 4 3 10 - 17 10
10. Рид Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
11. Альтах Заявка 8 1 0 7 8 - 22 3
12. Адмира Заявка 9 0 3 6 8 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Шмидт Патрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Josko Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.50 1.17 17.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.29 3.76 2.84
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 1.09 15.00

Самый высокий коэффициент на матч «Рид» – «Санкт-Пёльтен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рид» – «Санкт-Пёльтен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.75 1.00 4.85 1.14 3.62 1.25 2.30 1.59 1.95 1.85 1.64 2.39 1.33 3.32 1.24 3.88 1.08 6.50 1.06 6.95
6.50 1.09 5.00 1.15 2.31 1.57 1.50 2.48 1.09 6.50 2.08 1.74 1.04 9.00 1.77 2.05 1.03 10.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.08 7.50 1.05 8.50 1.01 12.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.17 5.40
1.75 2.01 1.18 4.50 1.10 6.25 1.18 4.50 1.12 5.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38
3.45 1.28 2.10 1.69 1.57 2.33 1.35 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Где смотреть матч Рид 1:1 Санкт-Пёльтен онлайн

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