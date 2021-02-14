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ЛАСК
 
Позже

Стадион:
Штурм
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
10
Михорль
Петер
16
Поцманн
Марвин
17
Грубер
Андреас
27
Гойгингер
Томас
13
Эггештайн
Йоханнес
27
Зибенхандль
Йорг
11
Газибегович
Юсуф
6
Немет
Давид
35
Гайрхофер
Никлас
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
10
Китеишвили
Отар
30
Любич
Иван
20
Фризенбихлер
Кевин
23
Йебоа
Келвин
ЛАСК
3-4-2-1
Штурм
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эггештайн Йоханнес 6 0.38
2. Грубер Андреас 4 0.25
3. Михорль Петер 3 0.19
4. Гойгингер Томас 3 0.19
5. Холланд Джеймс 3 0.19
6. Траунер Гернот 2 0.13
7. Ранфтль Райнхольд 2 0.13
8. Рагуц Марко 2 (2) 0.13
9. Гргич Лукас 2 0.13
10. Балик Гусейн 2 0.13
11. Карамоко Мамуду 1 (1) 0.06
12. Филипович Петар 1 0.06
13. Райтер Доминик 1 0.06
14. Визингер Филип 1 (1) 0.06
15. Андраде Андреас 0 0
16. Мадсен Мадс Эмиль 0 0
Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янтшер Якоб 6 0.38
2. Китеишвили Отар 5 0.31
3. Любич Иван 4 0.25
4. Фризенбихлер Кевин 3 0.19
5. Балай Беким 3 0.19
6. Горенц-Станкович Йон 2 0.13
7. Куэн Андреас 1 0.06
8. Хирлендер Штефан 1 0.06
9. Вютрих Грегори 1 0.06
10. Газибегович Юсуф 1 0.06
11. Немет Давид 1 0.06
12. Хузпек Филипп 0 0
13. Инголич Сандро 0 0

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 5 0
2. Траунер Гернот 4 0
3. Михорль Петер 3 0
4. Холланд Джеймс 2 0
5. Филипович Петар 2 0
6. Грубер Андреас 2 0
7. Реннер Рене 2 0
8. Мадсен Мадс Эмиль 2 0
9. Рамсебнер Кристиан 0 1
10. Шлагер Александер 1 0
11. Гойгингер Томас 1 0
12. Ранфтль Райнхольд 1 0
13. Андраде Андреас 1 0
14. Райтер Доминик 1 0
15. Рагуц Марко 1 0
Штурм
# Игрок      
1. Инголич Сандро 4 1
2. Вютрих Грегори 5 0
3. Горенц-Станкович Йон 5 0
4. Хирлендер Штефан 4 0
5. Фризенбихлер Кевин 3 0
6. Балай Беким 1 1
7. Данте Амаду 1 1
8. Куэн Андреас 2 0
9. Китеишвили Отар 2 0
10. Любич Иван 2 0
11. Янтшер Якоб 1 0
12. Йегер Лукас 1 0
13. Мвепу Франциско 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 6.06% (2) 24.24% (8) 18.18% (6) 18.18% (6) 12.12% (4) 21.21% (7)
 Штурм 10.71% (3) 17.86% (5) 17.86% (5) 21.43% (6) 10.71% (3) 21.43% (6)

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК ЛАСК 5:3 Аустрия Клагенфурт ЛАСК 1:2 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК
ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль ЛАСК 5:0 Лафниц ЛАСК 4:4 Юниорс Пашинг ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Электра Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Лудогорец 1:3 ЛАСК ЛАСК 3:0 Рид ЛАСК 3:3 Тоттенхэм ЛАСК 3:0 Альтах ЛАСК 0:2 Антверпен Хартберг 1:1 ЛАСК ЛАСК 4:0 Адмира Антверпен 0:1 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК
Штурм Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Штурм 2:1 Рид Штурм 1:0 Фёрст Вена Альтах 2:1 Штурм Штурм 2:1 Хартберг
Рапид Вена 4:1 Штурм Штурм 3:0 Капфенберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Фехервар 1:3 Штурм Штурм 3:2 Осиек Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Штурм 3:0 Адмира Аустрия Вена 0:4 Штурм Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Рид 0:2 Штурм Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Штурм: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Штурм 0:2 ЛАСК Бундеслига Штурм 0:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 4:0 Штурм Бундеслига ЛАСК 2:0 Штурм Кубок
ЛАСК 3:3 Штурм Бундеслига Штурм 0:2 ЛАСК Бундеслига Штурм 2:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Штурм 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 17 13 1 3 54 - 18 40
2. Рапид Вена Заявка 17 11 4 2 35 - 20 37
3. Штурм Заявка 16 9 4 3 28 - 13 31
4. ЛАСК Заявка 16 9 3 4 33 - 17 30
5. Сваровски Тироль Заявка 16 7 3 6 29 - 26 24
6. Вольфсбергер Заявка 17 7 3 7 26 - 29 24
7. Хартберг Заявка 16 4 6 6 16 - 28 18
8. Аустрия Вена Заявка 17 4 6 7 20 - 24 18
9. Санкт-Пёльтен Заявка 17 4 5 8 28 - 33 17
10. Рид Заявка 17 4 3 10 19 - 35 15
11. Альтах Заявка 17 3 3 11 15 - 36 12
12. Адмира Заявка 17 3 3 11 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
2. Штурм Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 8 6 0 2 28 - 10 18
4. ЛАСК Заявка 8 6 0 2 21 - 7 18
5. Сваровски Тироль Заявка 8 3 2 3 15 - 13 11
6. Рид Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
7. Адмира Заявка 8 3 0 5 10 - 18 9
8. Вольфсбергер Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Альтах Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
10. Хартберг Заявка 7 2 2 3 6 - 11 8
11. Аустрия Вена Заявка 8 1 4 3 8 - 14 7
12. Санкт-Пёльтен Заявка 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 1 1 26 - 8 22
2. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 16 - 11 17
3. Вольфсбергер Заявка 8 5 0 3 14 - 11 15
4. Сваровски Тироль Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
5. Штурм Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
6. ЛАСК Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Санкт-Пёльтен Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
8. Аустрия Вена Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
9. Хартберг Заявка 9 2 4 3 10 - 17 10
10. Рид Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
11. Альтах Заявка 8 1 0 7 8 - 22 3
12. Адмира Заявка 9 0 3 6 8 - 24 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Raiffeisen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЛАСК - Штурм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 февраля 2021, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Штурм
1.60
4.47
5.56
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.60 4.40 5.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.56 4.30 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.59 4.40 5.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.40 5.40
  1.59 4.47 5.56

Самый высокий коэффициент на матч «ЛАСК» – «Штурм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЛАСК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штурм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЛАСК» – «Штурм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.60 1.17 2.33 1.56 1.85 1.89 1.54 2.38 1.21 4.10 1.08 7.20
4.55 1.15 3.72 1.24 2.32 1.58 1.86 1.94 1.58 2.53 1.28 3.64 1.23 3.98 1.07 7.10 1.05 7.60
11.50 1.01 4.60 1.16 3.80 1.25 2.35 1.58 2.11 1.72 1.86 1.94 1.70 2.15 1.53 2.41 1.27 3.50 1.20 4.20 1.09 6.90 1.06 7.50 1.01 11.50
5.16 1.19 2.46 1.59 2.19 1.74 1.93 1.96 1.71 2.22 1.58 2.49 1.23 4.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.36 1.55 1.57 2.30 1.15 5.00
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35
2.33 1.57 1.58 2.33 1.20 4.20
3.14 1.40 2.48 1.58 1.87 2.02 1.60 2.44 1.41 3.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.16 1.98 1.77 1.29 3.40
4.95 1.18 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60
1.97 1.78 1.47 2.60 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.16
1.62 2.21
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
2.85 1.39
Где смотреть матч ЛАСК - Штурм онлайн

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