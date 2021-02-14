ЛАСК
2:0
Конец матча
Стадион: Raiffeisen Arena
Штурм
1:0
45' ГолЭггештайн Йоханнес
54' Желтая карточкаГайрхофер Никлас
80' Желтая карточкаГазибегович Юсуф
2:0
84' ГолБалик Гусейн
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
23
Йебоа
Келвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Плоер ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
23 Йебоа КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
45'
54'
80'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эггештайн Йоханнес
|7
|0.41
|2.
|Грубер Андреас
|4
|0.24
|3.
|Михорль Петер
|3
|0.18
|4.
|Гойгингер Томас
|3
|0.18
|5.
|Холланд Джеймс
|3
|0.18
|6.
|Балик Гусейн
|3
|0.18
|7.
|Траунер Гернот
|2
|0.12
|8.
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.12
|9.
|Рагуц Марко
|2 (2)
|0.12
|10.
|Гргич Лукас
|2
|0.12
|11.
|Карамоко Мамуду
|1 (1)
|0.06
|12.
|Филипович Петар
|1
|0.06
|13.
|Райтер Доминик
|1
|0.06
|14.
|Визингер Филип
|1 (1)
|0.06
|15.
|Андраде Андреас
|0
|0
|16.
|Мадсен Мадс Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Янтшер Якоб
|6
|0.35
|2.
|Китеишвили Отар
|5
|0.29
|3.
|Любич Иван
|4
|0.24
|4.
|Фризенбихлер Кевин
|3
|0.18
|5.
|Балай Беким
|3
|0.18
|6.
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.12
|7.
|Куэн Андреас
|1
|0.06
|8.
|Хирлендер Штефан
|1
|0.06
|9.
|Вютрих Грегори
|1
|0.06
|10.
|Газибегович Юсуф
|1
|0.06
|11.
|Немет Давид
|1
|0.06
|12.
|Хузпек Филипп
|0
|0
|13.
|Инголич Сандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|5
|0
|2.
|Траунер Гернот
|4
|0
|3.
|Михорль Петер
|3
|0
|4.
|Холланд Джеймс
|2
|0
|5.
|Филипович Петар
|2
|0
|6.
|Грубер Андреас
|2
|0
|7.
|Реннер Рене
|2
|0
|8.
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|9.
|Рамсебнер Кристиан
|0
|1
|10.
|Шлагер Александер
|1
|0
|11.
|Гойгингер Томас
|1
|0
|12.
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|13.
|Андраде Андреас
|1
|0
|14.
|Райтер Доминик
|1
|0
|15.
|Рагуц Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инголич Сандро
|4
|1
|2.
|Вютрих Грегори
|5
|0
|3.
|Горенц-Станкович Йон
|5
|0
|4.
|Хирлендер Штефан
|4
|0
|5.
|Фризенбихлер Кевин
|3
|0
|6.
|Балай Беким
|1
|1
|7.
|Данте Амаду
|1
|1
|8.
|Куэн Андреас
|2
|0
|9.
|Китеишвили Отар
|2
|0
|10.
|Любич Иван
|2
|0
|11.
|Янтшер Якоб
|1
|0
|12.
|Йегер Лукас
|1
|0
|13.
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|14.
|Гайрхофер Никлас
|1
|0
|15.
|Мвепу Франциско
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛАСК
|6.06% (2)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|Штурм
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =4 -4Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК ЛАСК 5:3 Аустрия Клагенфурт ЛАСК 1:2 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК
ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль ЛАСК 5:0 Лафниц ЛАСК 4:4 Юниорс Пашинг ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Электра Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Лудогорец 1:3 ЛАСК ЛАСК 3:0 Рид ЛАСК 3:3 Тоттенхэм ЛАСК 3:0 Альтах ЛАСК 0:2 Антверпен Хартберг 1:1 ЛАСК ЛАСК 4:0 Адмира Антверпен 0:1 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК
Штурм Последние 20 матчей: +16 =1 -3Штурм 2:1 Рид Штурм 1:0 Фёрст Вена Альтах 2:1 Штурм Штурм 2:1 Хартберг
Рапид Вена 4:1 Штурм Штурм 3:0 Капфенберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Фехервар 1:3 Штурм Штурм 3:2 Осиек Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Штурм 3:0 Адмира Аустрия Вена 0:4 Штурм Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Рид 0:2 Штурм Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Штурм: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
ЛАСК 3:3 Штурм Бундеслига Штурм 0:2 ЛАСК Бундеслига Штурм 2:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Штурм 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|54 - 18
|40
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 20
|37
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 17
|33
|4.
|Штурм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 15
|31
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|29 - 26
|24
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 29
|24
|7.
|Хартберг
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 28
|18
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18
|9.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|28 - 33
|17
|10.
|Рид
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 35
|15
|11.
|Альтах
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 36
|12
|12.
|Адмира
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 7
|21
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Штурм
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|28 - 10
|18
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 13
|11
|6.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|7.
|Адмира
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|8.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|9.
|Альтах
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|10.
|Хартберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|11.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 8
|22
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 11
|17
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|15
|4.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|5.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|6.
|Штурм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 13
|11
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|9.
|Хартберг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 17
|10
|10.
|Рид
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 22
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 24
|3
Победитель
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