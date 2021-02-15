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  3. Дания
Копенгаген
1:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Сённерйюск
0'
35' Желтая карточка
Экани Виктор
1:0
38' Гол
Фишер Виктор
40' Желтая карточка
Альбек Мадс
42'
21
Йонссон
Карл-Йохан
17
Бартолец
Карло
4
Нельссон
Виктор
25
Йоргенсен
Матиас
20
Бойлесен
Николай
6
Стаге
Йенс
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
23
Винд
Жонас
28
Бунду
Мустафа
7
Фишер
Виктор
1
Лоуренс
Томас
12
Канструп
Пьер
2
Гартенманн
Стефан
26
Бангор
Патрик
5
Хенде
Марк-Даль
21
Симонсен
Йеппе
90
Альбек
Мадс
29
Экани
Виктор
24
Виндерслев
Расмус
10
Anders
Jacobsen
II
25
Райт
Хаджи
Копенгаген
4-3-1-2
Сённерйюск
4-5-1

Ход матча

29'
Биэл Пеп
Фальк Расмус
 
35'
 
Экани Виктор
38'
Фишер Виктор
(Винд Жонас)
1:0
40'
 
Альбек Мадс

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винд Жонас 6 (2) 0.38
2. Вильчек Камиль 5 0.31
3. Фальк Расмус 4 0.25
4. Фишер Виктор 2 0.13
5. Биэл Пеп 2 0.13
6. Зека Карлос 2 0.13
7. Бойлесен Николай 1 0.06
8. Бартолец Карло 1 0.06
9. Кауфманн Миккель 1 0.06
10. Дарами Мохаммед 1 0.06
11. Анкерсен Петер 1 0.06
12. Стаге Йенс 1 0.06
13. Бенгтссон Пьер 0 0
14. Овьедо Брайан 0 0
15. Бунду Мустафа 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 7 0.44
2. Якобсен Андерс 6 (2) 0.38
3. Бах Александр 4 0.25
4. Симонсен Йеппе 1 0.06
5. Гартенманн Стефан 1 0.06
6. Экани Виктор 1 0.06
7. Альбек Мадс 1 0.06
8. Anders Jacobsen II 1 0.06
9. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.06
10. Хенде Марк-Даль 0 0

Карточки

Копенгаген
# Игрок      
1. Зека Карлос 5 1
2. Кауфманн Миккель 4 1
3. Нельссон Виктор 4 0
4. Йоргенсен Матиас 3 0
5. Овьедо Брайан 3 0
6. Фишер Виктор 1 1
7. Вильчек Камиль 2 0
8. Фальк Расмус 2 0
9. Бьеллан Андреас 1 0
10. Йонссон Карл-Йохан 1 0
11. Биэл Пеп 1 0
12. Дарами Мохаммед 1 0
13. Стаменич Марко 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Экани Виктор 5 1
2. Райт Хаджи 4 1
3. Бах Александр 4 0
4. Альбек Мадс 3 0
5. Якобсен Андерс 3 0
6. Лоуренс Томас 2 0
7. Бангор Патрик 2 0
8. Симонсен Йеппе 2 0
9. Гартенманн Стефан 2 0
10. Абсалонсен Йохан 1 0
11. Канструп Пьер 1 0
12. Хассан Рилван 1 0
13. Хенде Марк-Даль 1 0
14. Эскесен Юлиус 1 0
15. Фредериксен Эмиль 1 0
16. Кристиансен Петер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Копенгаген 23.08% (6) 19.23% (5) 7.69% (2) 23.08% (6) 11.54% (3) 15.38% (4)
 Сённерйюск 4.35% (1) 8.7% (2) 26.09% (6) 21.74% (5) 13.04% (3) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Хорсенс 0:2 Копенгаген Ольборг 2:3 Копенгаген Копенгаген 6:1 Орхус Копенгаген 3:2 Хельсингёр
Копенгаген 2:2 Видовре Копенгаген 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Хорсенс Сённерйюск 1:3 Копенгаген Копенгаген 1:2 Раннерс Митьюлланд 4:0 Копенгаген Аварта 1:2 Копенгаген Копенгаген 4:2 Люнгбю Орхус 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:2 Ольборг Копенгаген 3:2 Нордшелланн Копенгаген 0:1 Риека Вайле 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:0 Пяст
Сённерйюск Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск
Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Сённерйюск: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Сённерйюск 1:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Копенгаген 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании
Сённерйюск 0:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Копенгаген Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 16 11 1 4 32 - 20 34
2. Митьюлланд Заявка 16 10 3 3 27 - 17 33
3. Копенгаген 1:0 Заявка 16 9 2 5 28 - 23 29
4. Орхус Заявка 16 8 5 3 27 - 16 29
5. Раннерс Заявка 16 8 2 6 25 - 14 26
6. Сённерйюск 0:1 Заявка 16 7 3 6 23 - 20 24
7. Ольборг Заявка 16 5 6 5 18 - 22 21
8. Оденсе Заявка 16 5 5 6 20 - 21 20
9. Вайле Заявка 16 5 5 6 21 - 26 20
10. Нордшелланн Заявка 16 4 5 7 24 - 24 17
11. Люнгбю Заявка 16 1 4 11 13 - 35 7
12. Хорсенс Заявка 16 1 3 12 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2. Орхус Заявка 8 6 0 2 19 - 8 18
3. Брондбю Заявка 7 5 1 1 17 - 10 16
4. Нордшелланн Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
5. Копенгаген 1:0 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
6. Сённерйюск 0:1 Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
7. Оденсе Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
8. Ольборг Заявка 8 3 3 2 11 - 11 12
9. Раннерс Заявка 8 3 1 4 13 - 11 10
10. Вайле Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Хорсенс Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
12. Люнгбю Заявка 8 0 4 4 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 9 6 0 3 15 - 10 18
2. Раннерс Заявка 8 5 1 2 12 - 3 16
3. Копенгаген 1:0 Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
4. Митьюлланд Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
5. Сённерйюск 0:1 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
6. Вайле Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Орхус Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Ольборг Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
9. Оденсе Заявка 7 2 1 4 11 - 13 7
10. Нордшелланн Заявка 8 0 4 4 11 - 16 4
11. Люнгбю Заявка 8 1 0 7 9 - 20 3
12. Хорсенс Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Сённерйюск
1.92
4.40
5.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.45 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.40 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.10 4.80
  1.92 3.09 5.02

Самый высокий коэффициент на матч «Копенгаген» – «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Копенгаген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Копенгаген» – «Сённерйюск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.25 1.00 9.10 1.02 3.70 1.26 2.95 1.40 2.13 1.79 1.64 2.26 1.36 3.02 1.18 4.40 1.13 5.50 1.03 8.70
5.80 1.11 4.20 1.20 2.15 1.65 1.60 2.25 1.37 2.95 1.81 2.00 1.13 5.40 1.10 6.25 1.02 11.00 1.01 12.60 1.05 9.40 1.04 9.10 0.00 14.00
4.00 1.26 2.56 1.55 2.05 1.83 1.77 2.12 1.50 2.69 1.89 1.99 1.67 2.28 1.50 2.71 1.61 2.43 1.48 2.79 1.39 3.13 1.14 6.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.11 1.73 1.49 2.62 1.18 4.95 1.12 6.15
1.52 2.42 1.07 7.50 1.04 9.00 1.05 8.50 1.03 10.00
1.28 3.72 1.15 5.71 1.35 3.30 1.68 2.29 1.48 2.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.91 1.41 1.82 1.99 1.33 3.30 1.23 4.20
3.10 1.33 1.81 1.94 1.36 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.50 1.25
Где смотреть матч Копенгаген 1:0 Сённерйюск онлайн

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