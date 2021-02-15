Копенгаген
1:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Паркен
Сённерйюск
35' Желтая карточкаЭкани Виктор
1:0
38' ГолФишер Виктор
40' Желтая карточкаАльбек Мадс
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
23
Винд
Жонас
90
Альбек
Мадс
29
Экани
Виктор
25
Райт
Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
23 Винд ЖонасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Биэл ПепНападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Райт ХаджиНападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
29'
35'
38'
1:0
40'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винд Жонас
|6 (2)
|0.38
|2.
|Вильчек Камиль
|5
|0.31
|3.
|Фальк Расмус
|4
|0.25
|4.
|Фишер Виктор
|2
|0.13
|5.
|Биэл Пеп
|2
|0.13
|6.
|Зека Карлос
|2
|0.13
|7.
|Бойлесен Николай
|1
|0.06
|8.
|Бартолец Карло
|1
|0.06
|9.
|Кауфманн Миккель
|1
|0.06
|10.
|Дарами Мохаммед
|1
|0.06
|11.
|Анкерсен Петер
|1
|0.06
|12.
|Стаге Йенс
|1
|0.06
|13.
|Бенгтссон Пьер
|0
|0
|14.
|Овьедо Брайан
|0
|0
|15.
|Бунду Мустафа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Райт Хаджи
|7
|0.44
|2.
|Якобсен Андерс
|6 (2)
|0.38
|3.
|Бах Александр
|4
|0.25
|4.
|Симонсен Йеппе
|1
|0.06
|5.
|Гартенманн Стефан
|1
|0.06
|6.
|Экани Виктор
|1
|0.06
|7.
|Альбек Мадс
|1
|0.06
|8.
|Anders Jacobsen II
|1
|0.06
|9.
|Абсалонсен Йохан
|1 (1)
|0.06
|10.
|Хенде Марк-Даль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зека Карлос
|5
|1
|2.
|Кауфманн Миккель
|4
|1
|3.
|Нельссон Виктор
|4
|0
|4.
|Йоргенсен Матиас
|3
|0
|5.
|Овьедо Брайан
|3
|0
|6.
|Фишер Виктор
|1
|1
|7.
|Вильчек Камиль
|2
|0
|8.
|Фальк Расмус
|2
|0
|9.
|Бьеллан Андреас
|1
|0
|10.
|Йонссон Карл-Йохан
|1
|0
|11.
|Биэл Пеп
|1
|0
|12.
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|13.
|Стаменич Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Экани Виктор
|5
|1
|2.
|Райт Хаджи
|4
|1
|3.
|Бах Александр
|4
|0
|4.
|Альбек Мадс
|3
|0
|5.
|Якобсен Андерс
|3
|0
|6.
|Лоуренс Томас
|2
|0
|7.
|Бангор Патрик
|2
|0
|8.
|Симонсен Йеппе
|2
|0
|9.
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|10.
|Абсалонсен Йохан
|1
|0
|11.
|Канструп Пьер
|1
|0
|12.
|Хассан Рилван
|1
|0
|13.
|Хенде Марк-Даль
|1
|0
|14.
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|15.
|Фредериксен Эмиль
|1
|0
|16.
|Кристиансен Петер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Копенгаген
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|Сённерйюск
|4.35% (1)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: +12 =3 -5Хорсенс 0:2 Копенгаген Ольборг 2:3 Копенгаген Копенгаген 6:1 Орхус Копенгаген 3:2 Хельсингёр
Копенгаген 2:2 Видовре Копенгаген 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Хорсенс Сённерйюск 1:3 Копенгаген Копенгаген 1:2 Раннерс Митьюлланд 4:0 Копенгаген Аварта 1:2 Копенгаген Копенгаген 4:2 Люнгбю Орхус 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:2 Ольборг Копенгаген 3:2 Нордшелланн Копенгаген 0:1 Риека Вайле 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:0 Пяст
Сённерйюск Последние 20 матчей: +10 =5 -5Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск
Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Сённерйюск: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Сённерйюск 0:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Копенгаген Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 20
|34
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|27 - 17
|33
|3.
|Копенгаген
|1:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 23
|29
|4.
|Орхус
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|27 - 16
|29
|5.
|Раннерс
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 14
|26
|6.
|Сённерйюск
|0:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|7.
|Ольборг
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 22
|21
|8.
|Оденсе
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 21
|20
|9.
|Вайле
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 26
|20
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|24 - 24
|17
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 35
|7
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Орхус
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 8
|18
|3.
|Брондбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 10
|16
|4.
|Нордшелланн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|5.
|Копенгаген
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Сённерйюск
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|7.
|Оденсе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|8.
|Ольборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|Раннерс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|10.
|Вайле
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 10
|18
|2.
|Раннерс
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 3
|16
|3.
|Копенгаген
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|5.
|Сённерйюск
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|6.
|Вайле
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Орхус
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Ольборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|9.
|Оденсе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|11 - 16
|4
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Копенгаген» – «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Копенгаген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Копенгаген» – «Сённерйюск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров