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  2. Матчи
  3. Дания
Копенгаген
3:2
Конец матча

Стадион:
Сённерйюск
0'
35' Желтая карточка
Экани Виктор
1:0
38' Гол
Фишер Виктор
40' Желтая карточка
Альбек Мадс
1:1
45' Гол
Альбек Мадс
47' Вторая желтая карточка
Экани Виктор
2:1
48' Пенальти
Винд Жонас
57' Желтая карточка
Стаге Йенс
80' Желтая карточка
Бангор Патрик
3:1
81' Пенальти
Винд Жонас
82' Желтая карточка
Йоргенсен Матиас
3:2
83' Пенальти
Хенде Марк-Даль
87' Желтая карточка
Бойлесен Николай
90' Желтая карточка
Бартолец Карло
90'+6
21
Йонссон
Карл-Йохан
17
Бартолец
Карло
4
Нельссон
Виктор
25
Йоргенсен
Матиас
20
Бойлесен
Николай
6
Стаге
Йенс
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
23
Винд
Жонас
28
Бунду
Мустафа
7
Фишер
Виктор
1
Лоуренс
Томас
12
Канструп
Пьер
2
Гартенманн
Стефан
26
Бангор
Патрик
5
Хенде
Марк-Даль
21
Симонсен
Йеппе
90
Альбек
Мадс
29
Экани
Виктор
24
Виндерслев
Расмус
10
Anders
Jacobsen
II
25
Райт
Хаджи
Копенгаген
4-3-1-2
Сённерйюск
4-5-1

Ход матча

29'
Биэл Пеп
Фальк Расмус
 
35'
 
Экани Виктор
38'
Фишер Виктор
(Винд Жонас)
1:0
40'
 
Альбек Мадс
45'
1:1
Альбек Мадс
47'
 
Экани Виктор
48'
Винд Жонас
2:1
57'
Стаге Йенс
 
69'
Лерагер Лукас
Фишер Виктор
 
76'
 
Фредериксен Эмиль
Альбек Мадс
76'
 
Хассан Рилван
Симонсен Йеппе
76'
 
Кристиансен Петер
Райт Хаджи
76'
 
Финне Бор
Anders Jacobsen II
76'
 
Эскесен Юлиус
Канструп Пьер
80'
 
Бангор Патрик
81'
Винд Жонас
3:1
82'
Йоргенсен Матиас
 
83'
3:2
Хенде Марк-Даль
87'
Бойлесен Николай
 
87'
Вильчек Камиль
Стаге Йенс
 
90'
Бартолец Карло
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 22
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винд Жонас 8 (4) 0.5
2. Вильчек Камиль 5 0.31
3. Фальк Расмус 4 0.25
4. Фишер Виктор 2 0.13
5. Биэл Пеп 2 0.13
6. Зека Карлос 2 0.13
7. Бойлесен Николай 1 0.06
8. Бартолец Карло 1 0.06
9. Кауфманн Миккель 1 0.06
10. Дарами Мохаммед 1 0.06
11. Анкерсен Петер 1 0.06
12. Стаге Йенс 1 0.06
13. Бенгтссон Пьер 0 0
14. Овьедо Брайан 0 0
15. Бунду Мустафа 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 7 0.44
2. Якобсен Андерс 6 (2) 0.38
3. Бах Александр 4 0.25
4. Альбек Мадс 2 0.13
5. Симонсен Йеппе 1 0.06
6. Гартенманн Стефан 1 0.06
7. Хенде Марк-Даль 1 (1) 0.06
8. Экани Виктор 1 0.06
9. Anders Jacobsen II 1 0.06
10. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.06

Карточки

Копенгаген
# Игрок      
1. Зека Карлос 5 1
2. Кауфманн Миккель 4 1
3. Йоргенсен Матиас 4 0
4. Нельссон Виктор 4 0
5. Овьедо Брайан 3 0
6. Фишер Виктор 1 1
7. Вильчек Камиль 2 0
8. Фальк Расмус 2 0
9. Бьеллан Андреас 1 0
10. Йонссон Карл-Йохан 1 0
11. Бойлесен Николай 1 0
12. Бартолец Карло 1 0
13. Стаге Йенс 1 0
14. Биэл Пеп 1 0
15. Дарами Мохаммед 1 0
16. Стаменич Марко 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Экани Виктор 5 2
2. Райт Хаджи 4 1
3. Бах Александр 4 0
4. Альбек Мадс 3 0
5. Якобсен Андерс 3 0
6. Бангор Патрик 3 0
7. Лоуренс Томас 2 0
8. Симонсен Йеппе 2 0
9. Гартенманн Стефан 2 0
10. Абсалонсен Йохан 1 0
11. Канструп Пьер 1 0
12. Хассан Рилван 1 0
13. Хенде Марк-Даль 1 0
14. Эскесен Юлиус 1 0
15. Фредериксен Эмиль 1 0
16. Кристиансен Петер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Копенгаген 20.69% (6) 17.24% (5) 10.34% (3) 24.14% (7) 10.34% (3) 17.24% (5)
 Сённерйюск 4% (1) 8% (2) 28% (7) 20% (5) 12% (3) 28% (7)

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Хорсенс 0:2 Копенгаген Ольборг 2:3 Копенгаген Копенгаген 6:1 Орхус Копенгаген 3:2 Хельсингёр
Копенгаген 2:2 Видовре Копенгаген 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Хорсенс Сённерйюск 1:3 Копенгаген Копенгаген 1:2 Раннерс Митьюлланд 4:0 Копенгаген Аварта 1:2 Копенгаген Копенгаген 4:2 Люнгбю Орхус 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:2 Ольборг Копенгаген 3:2 Нордшелланн Копенгаген 0:1 Риека Вайле 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:0 Пяст
Сённерйюск Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск
Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Сённерйюск: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Сённерйюск 1:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Копенгаген 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании
Сённерйюск 0:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Копенгаген Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 16 11 1 4 32 - 20 34
2. Митьюлланд Заявка 16 10 3 3 27 - 17 33
3. Копенгаген Заявка 16 9 2 5 30 - 25 29
4. Орхус Заявка 16 8 5 3 27 - 16 29
5. Раннерс Заявка 16 8 2 6 25 - 14 26
6. Сённерйюск Заявка 16 7 3 6 25 - 22 24
7. Ольборг Заявка 16 5 6 5 18 - 22 21
8. Оденсе Заявка 16 5 5 6 20 - 21 20
9. Вайле Заявка 16 5 5 6 21 - 26 20
10. Нордшелланн Заявка 16 4 5 7 24 - 24 17
11. Люнгбю Заявка 16 1 4 11 13 - 35 7
12. Хорсенс Заявка 16 1 3 12 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2. Орхус Заявка 8 6 0 2 19 - 8 18
3. Брондбю Заявка 7 5 1 1 17 - 10 16
4. Нордшелланн Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
5. Копенгаген Заявка 8 4 1 3 16 - 13 13
6. Сённерйюск Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
7. Оденсе Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
8. Ольборг Заявка 8 3 3 2 11 - 11 12
9. Раннерс Заявка 8 3 1 4 13 - 11 10
10. Вайле Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Хорсенс Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
12. Люнгбю Заявка 8 0 4 4 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 9 6 0 3 15 - 10 18
2. Раннерс Заявка 8 5 1 2 12 - 3 16
3. Копенгаген Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
4. Митьюлланд Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
5. Сённерйюск Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
6. Вайле Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Орхус Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Ольборг Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
9. Оденсе Заявка 7 2 1 4 11 - 13 7
10. Нордшелланн Заявка 8 0 4 4 11 - 16 4
11. Люнгбю Заявка 8 1 0 7 9 - 20 3
12. Хорсенс Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.06 10.00 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.40 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 9.20 50.00
  2.05 2.75 5.11

Самый высокий коэффициент на матч «Копенгаген» – «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Копенгаген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сённерйюск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Копенгаген» – «Сённерйюск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.25 1.00 9.10 1.02 3.70 1.26 2.95 1.40 2.13 1.79 1.64 2.26 1.36 3.02 1.18 4.40 1.13 5.50 1.03 8.70
5.80 1.11 4.20 1.20 2.15 1.65 1.60 2.25 3.75 1.25 1.81 2.00 2.48 1.50 2.08 1.70 1.35 3.05 1.18 4.50 1.17 11.00 1.11 5.80 1.01 12.60
4.00 1.26 2.56 1.55 2.05 1.83 1.77 2.12 1.50 2.69 1.89 1.99 1.67 2.28 1.50 2.71 1.61 2.43 1.93 1.95 1.83 2.04 1.50 2.65 1.18 4.93 1.64 2.31 1.45 2.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.11 1.73 1.49 2.62 1.18 4.95 1.12 6.15
1.52 2.42 1.07 7.50 1.04 9.00 1.05 8.50 1.03 10.00
1.28 3.72 1.15 5.71 1.35 3.30 1.68 2.29 1.48 2.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.91 1.41 1.82 1.99 1.33 3.30 1.23 4.20
3.10 1.33 1.81 1.94 1.36 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.50 1.25
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