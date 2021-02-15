Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Копенгаген вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Бартолец Карло получил желтую карточку от судьи

95' Бартолец Карло упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

95' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Сённерйюск

94' Нельссон Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Матч возобновлен

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Фредериксен Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Удар от ворот произведет Сённерйюск

93' Как он промахнулся? Вильчек Камиль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

93' Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Нельссон Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Лоуренс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Фредериксен Эмиль из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

89' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Фредериксен Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Бойлесен Николай получил желтую карточку от судьи

86' Удар от ворот произведет Копенгаген

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Стаге Йенс получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Стаге Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Хенде Марк-Даль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Плохо сыграл Йоргенсен Матиас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

85' Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' После проверки VAR судья не изменил решения - Сённерйюск пробьет пенальти!

83' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

82' Йоргенсен Матиас получил желтую карточку от судьи

81' Г О О О О Л - Винд Жонас из команды Копенгаген забивает с точки!

81' После проверки VAR судья не изменил решения - Копенгаген пробьет пенальти!

81' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

80' Бангор Патрик получил желтую карточку от судьи

80' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом

73' Удар от ворот произведет Сённерйюск

72' Как он промахнулся? Бунду Мустафа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

72' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Удар от ворот произведет Сённерйюск

70' Зека Карлос из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

70' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Фишер Виктор из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

67' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Копенгаген имеет хороший шанс забить.

66' Винд Жонас из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

65' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

64' Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Нельссон Виктор из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

63' Гартенманн Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Сённерйюск

61' После штрафного удара,который нанес Бартолец Карло мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

58' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Гартенманн Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Стаге Йенс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Альбек Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Бунду Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Йоргенсен Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Стаге Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

54' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Винд Жонас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

52' Бартолец Карло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Удар от ворот произведет Сённерйюск

51' Отличные скиллы показывает Фишер Виктор , обводя своих соперников

48' Г О О О О Л - Винд Жонас из команды Копенгаген забивает с точки!

48' После проверки VAR судья не изменил решения - Копенгаген пробьет пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Бунду Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Гартенманн Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара