В верховой борьбе против Нкунку получил локтем по лицу Вейналдум. Судья показал желтую карточку нарушителю.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Мохамед Салах! Дожали все-таки соперника мерсисайдцы. Провалилась оборона "быков", позволив Салаху убежать в штрафную после обрезки Забитцера. Мохамед такое не простил и отправил сферу точно под опорной ногой Гулачи в сетку.

Диагональным пасом Ольмо запустил по флангу Анхелиньо, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

В центре поля Забитцер заехал по ногам Салаху. Судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу мерсисайдцев.

Мог выскакивать на ворота Нкунку после отличного паса от Кампля, но на выходе первым на мяче оказался Алиссон.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

После ошибки обороны мерсисайдцев выскакивал один на один с голкипером Нкунку, но переиграть Алиссона в ближнем бою у него не получилось.

Забросил с фланга Анхелиньо в штрафную на Ольмо, но того опередил Хендерсон и вынес сферу в аут.

Прорывался по флангу на скорости Хайдара и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

Дальний заброс исполнял Арнольд в штрафную на Салаха, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Клостерманн.

По флангу забросил Арнольд на ход Салаху, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

Первый тайм

— Своим свистком отправил арбитр футболистов на перерыв. Команды обошлись без забитых голов в первом тайме!

45' В разрез отдавал Салах на ход Мане, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

45' Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.

44' Грамотно подставился в центре поля Ольмо и заработал для своей команды опасный штрафной удар.

43' Со штрафного навесил Тьяго на ближнюю штангу, но здесь спокойно головой вынес сферу подальше Клостерманн.

42' Кампль в силовой борьбе уложил на газон Джонса. Судья был рядом и назначил штрафной удар.

41' Пробивал по воротам Фирмино метров с двадцати трех, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

40' В разрез отдавал Хайдара с фланга на ход Нкунку, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Кабак.

39' Пробил головой Ольмо из пределов штрафной после подачи от Анхелиньо, но мяч полетел гораздо выше перекладины.

38' Мог убегать на ворота соперника Нкунку после заброса от Хайдара, но вышел за пределы штрафной Алиссон и вынес мяч в аут.

37' Поборолся в чужой штрафной Мане и смог протолкнуть мяч во вратарскую, после ошибки Мукиэле. Здесь был совсем один Фирмино и в падении головой отправил сферу в сетку, но судья отменил гол. Мяч вышел за пределы поля.

36' Зацепился за мяч Нкунку перед чужой штрафной и сбросил под удар Хайдара, но тот отправил сферу точно в руки Алиссону.

35' Заехал по ногам сопернику в центре поля Нкунку. Штрафной удар будут исполнять игроки "Ливерпуля".

34' Мягко забросил в штрафную Кампль на ход Ольмо, но тот не смог пробить головой в борьбе против Кабака.

33' Пауза в матче. В прошлом эпизоде неудачно приземлился в сетку Гулачи. Медики пытаются поставить голкипера на ноги.

32' Ошибся на выходе Гулачи, выбив мяч точно в ноги Робертсону, который почти с центра поля попытался отправить мяч в сетку, но не попал в створ ворот.

31' С углового Нкунку навесил на ближнюю штангу, но здесь верх выиграл Вейналдум и вынес сферу головой.

30' Кампль в разрез отдавал в штрафную, куда врывался Нкунку, но ему пробить в подкате не позволил Хендерсон.

29' Адамс мягко забросил в штрафную, куда врывался Нкунку, но вышел из ворот Алиссон и забрал мяч в свои руки.

28' Дальний заброс исполнял Клостерманн на правый фланг, куда врывался Хайдара, но мяч полетел сильно и оказался за пределами поля.

27' Тонким пасом Салах вывел на удар Фирмино, но тот из пределов штрафной не попал в створ ворот.

25' Диагональным пасом Вейналдум искал в чужой штрафной Фирмино, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Мукиэле.

24' Прорвался по флангу Салах и подал на линию вратарской, где пробил головой Мане, но немного неточным вышел этот выстрел.

23' По флангу забросил Робертсон на ход Мане, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Мукиэле.

22' Долго катают мяч у чужой штрафной гости, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

21' Робертсон с левого фланга навесил в центр штрафной, но здесь первым оказался Клостерманн и вынес мяч в центр поля.

20' Перехватил мяч в центре поля Тьяго и тут же забросил вперед на ход Салаху, но тот не смог убежать от защитника и потерял сферу.

19' На фланге Мукиэле заехал по ногам Мане. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.

18' Мягко забросил Нкунку в штрафную, куда ворвался Анхелиньо и с лету пробил по воротам, но не попал в створ.

17' Зацепился за мяч на линии чужой штрафной Забитцер и вторым касанием пробил по воротам, но точно в руки Алиссону.

16' Подхватил сферу в чужой штрафной Фирмино и пробил с острого угла, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

15' Выскакивал один на один с голкипером Салах после паса от Тьяго, но переиграть Гулачи в ближнем бою ему не удалось.

14' В разрез отдавал Ольмо в штрафную на ход Нкунку, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

13' Ворвался на скорости в штрафную соперника Салах и прострелил поперек на Фирмино, но тому пробить не позволил Мукиэле.

12' Мягко забросил в штрафную соперника Арнольд на ход Мане, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Клостерманн.

11' С углового навесил Арнольд в центр штрафной, где смог пробить головой Фирмино, но крайне неточно.

10' По флангу забросил Арнольд на ход Салаху, который прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел на угловой.

9' Забросил Хайдара в штрафную, куда врывался Забитцер и пробил по воротам, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.

8' С левого фланга вновь навесил в штрафную соперника Анхелиньо, но вышел из ворот Алиссон и спокойно забрал мяч в свои руки.

7' В центре поля Хайдара заехал сзади по ногам сопернику в подкате, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

6' Прорвался по левой бровке Анхелиньо и прострелил в центр штрафной, где пробил в падении Ольмо. Лишь штанга сейчас спасла гостей от пропущенного гола.

5' Диагональ исполнял Вейналдум на правый фланг, куда забегал Салах, но в борьбе с защитником выпустил он мяч за пределы поля.

4' Откровенно грубо налетел Адамс в центре поля на Вейналдума. Можно было показать карточку, но судья не стал наказывать нарушителя так строго.

3' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.

2' В центре поля получил по ногам Забитцер от Тьяго. Штрафной удар будут исполнять футболисты "РБ Лейпциг".