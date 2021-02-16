РБ Лейпциг
0:1
Второй тайм: 56'
Стадион: Имени Ференца Пушкаша
Ливерпуль
5' Желтая карточкаХайдара Амаду
5' Желтая карточкаМукиэле Норди
52' Желтая карточкаНкунку Кристофер
0:1
53' ГолСалах Мохамед
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
28 Дэвис Бен IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
64 Кейн ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
52'
53'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
6 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхелиньо Хосе
|3
|0.43
|2.
|Поульсен Юссуф
|1
|0.14
|3.
|Нкунку Кристофер
|1
|0.14
|4.
|Хайдара Амаду
|1
|0.14
|5.
|Форсберг Эмиль
|1 (1)
|0.14
|6.
|Сорлот Александр
|1
|0.14
|7.
|Мукиэле Норди
|1
|0.14
|8.
|Ольмо Дани
|1
|0.14
|9.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.14
|10.
|Забитцер Марсель
|0
|0
|11.
|Кампль Кевин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жота Диогу
|4
|0.57
|2.
|Салах Мохамед
|3 (1)
|0.43
|3.
|Мане Садио
|1
|0.14
|4.
|Джонс Кёртис
|1
|0.14
|5.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|6.
|Гомес Джо
|0
|0
|7.
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юпамекано Део
|3
|0
|2.
|Забитцер Марсель
|2
|0
|3.
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0
|4.
|Мукиэле Норди
|2
|0
|5.
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|6.
|Конате Ибраима
|2
|0
|7.
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|8.
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|9.
|Адамс Тайлер
|1
|0
|10.
|Ольмо Дани
|1
|0
|11.
|Хайдара Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Милнер Джеймс
|2
|0
|2.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0
|3.
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|4.
|Мане Садио
|1
|0
|5.
|Цимикас Костас
|1
|0
|6.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|7.
|Келлехер Каомхин
|1
|0
|8.
|Джонс Кёртис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|Ливерпуль
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|55.56% (5)
|0
|11.11% (1)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =4 -3РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л
Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург
Ливерпуль Последние 20 матчей: +7 =6 -7Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль
Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
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— ?
Победитель
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Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:1 Ливерпуль
Исход игры
РБ Лейпциг
40.7% (70)
Ничья
25% (43)
Ливерпуль
34.3% (59)
Тотал 2.5
Больше
69.14% (112)
Меньше
30.86% (50)
Обе команды забьют
Да
90.74% (147)
Нет
9.26% (15)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
30.2% (52)
1:2 Ливерпуль
23.8% (41)
1:1 Ничья
20.9% (36)
1:0 РБ Лейпциг
4.1% (7)
2:2 Ничья
3.5% (6)
0:1 Ливерпуль
2.3% (4)
1:3 Ливерпуль
2.3% (4)
3:1 РБ Лейпциг
1.7% (3)
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