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РБ Лейпциг
0:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Ливерпуль
0'
5' Желтая карточка
Хайдара Амаду
5' Желтая карточка
Мукиэле Норди
52' Желтая карточка
Нкунку Кристофер
0:1
53' Гол
Салах Мохамед
56'
1
Гулачи
Петер
22
Мукиэле
Норди
5
Юпамекано
Део
16
Клостерманн
Лукас
14
Адамс
Тайлер
8
Хайдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
7
Забитцер
Марсель
3
Анхелиньо
Хосе
25
Ольмо
Дани
18
Нкунку
Кристофер
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
19
Кабак
Озан
14
Хендерсон
Джордан
26
Робертсон
Эндрю
6
Тьяго
Алькантара
5
Вейналдум
Джорджиньо
17
Джонс
Кёртис
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
РБ Лейпциг
3-5-2
Ливерпуль
4-3-3

Ход матча

5'
Хайдара Амаду
 
5'
Мукиэле Норди
 
52'
Нкунку Кристофер
 
53'
0:1
Салах Мохамед

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 6 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхелиньо Хосе 3 0.43
2. Поульсен Юссуф 1 0.14
3. Нкунку Кристофер 1 0.14
4. Хайдара Амаду 1 0.14
5. Форсберг Эмиль 1 (1) 0.14
6. Сорлот Александр 1 0.14
7. Мукиэле Норди 1 0.14
8. Ольмо Дани 1 0.14
9. Клюйверт Джастин 1 0.14
10. Забитцер Марсель 0 0
11. Кампль Кевин 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жота Диогу 4 0.57
2. Салах Мохамед 3 (1) 0.43
3. Мане Садио 1 0.14
4. Джонс Кёртис 1 0.14
5. Александер-Арнольд Трент 0 0
6. Гомес Джо 0 0
7. Уильямс Неко 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Юпамекано Део 3 0
2. Забитцер Марсель 2 0
3. Хенрихс Бенджамин 2 0
4. Мукиэле Норди 2 0
5. Клюйверт Джастин 2 0
6. Конате Ибраима 2 0
7. Форсберг Эмиль 1 0
8. Нкунку Кристофер 1 0
9. Адамс Тайлер 1 0
10. Ольмо Дани 1 0
11. Хайдара Амаду 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Милнер Джеймс 2 0
2. Вейналдум Джорджиньо 2 0
3. Хендерсон Джордан 1 0
4. Мане Садио 1 0
5. Цимикас Костас 1 0
6. Александер-Арнольд Трент 1 0
7. Келлехер Каомхин 1 0
8. Джонс Кёртис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1)
 Ливерпуль 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 55.56% (5) 0 11.11% (1)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =4 -3
РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л
Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург
Ливерпуль Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль
Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
0 Ливерпуль
0 Барселона
0 ПСЖ
0 Севилья
0 Боруссия Д
0 Порту
0 Ювентус
0 Атлетико М
0 Челси
0 Лацио
0 Бавария
0 Аталанта
0 Реал Мадрид
0 Боруссия М
0 Манчестер Сити
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Второй тайм
  • 57'
    Мог выскакивать на ворота Нкунку после отличного паса от Кампля, но на выходе первым на мяче оказался Алиссон.
  • 56'
    В центре поля Забитцер заехал по ногам Салаху. Судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу мерсисайдцев.
  • Офсайд
    55'
    Диагональным пасом Ольмо запустил по флангу Анхелиньо, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • Описание гола
    53'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Мохамед Салах! Дожали все-таки соперника мерсисайдцы. Провалилась оборона "быков", позволив Салаху убежать в штрафную после обрезки Забитцера. Мохамед такое не простил и отправил сферу точно под опорной ногой Гулачи в сетку.
  • Желтая карточка
    52'
    В верховой борьбе против Нкунку получил локтем по лицу Вейналдум. Судья показал желтую карточку нарушителю.

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  • 51'
    По флангу забросил Арнольд на ход Салаху, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 50'
    Дальний заброс исполнял Арнольд в штрафную на Салаха, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Клостерманн.
  • 49'
    Прорывался по флангу на скорости Хайдара и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 48'
    Забросил с фланга Анхелиньо в штрафную на Ольмо, но того опередил Хендерсон и вынес сферу в аут.
  • Опасный момент
    47'
    После ошибки обороны мерсисайдцев выскакивал один на один с голкипером Нкунку, но переиграть Алиссона в ближнем бою у него не получилось.
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправил арбитр футболистов на перерыв. Команды обошлись без забитых голов в первом тайме!
  • 45'
    В разрез отдавал Салах на ход Мане, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    Грамотно подставился в центре поля Ольмо и заработал для своей команды опасный штрафной удар.
  • 43'
    Со штрафного навесил Тьяго на ближнюю штангу, но здесь спокойно головой вынес сферу подальше Клостерманн.
  • 42'
    Кампль в силовой борьбе уложил на газон Джонса. Судья был рядом и назначил штрафной удар.
  • 41'
    Пробивал по воротам Фирмино метров с двадцати трех, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 40'
    В разрез отдавал Хайдара с фланга на ход Нкунку, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Кабак.
  • 39'
    Пробил головой Ольмо из пределов штрафной после подачи от Анхелиньо, но мяч полетел гораздо выше перекладины.
  • 38'
    Мог убегать на ворота соперника Нкунку после заброса от Хайдара, но вышел за пределы штрафной Алиссон и вынес мяч в аут.
  • 37'
    Поборолся в чужой штрафной Мане и смог протолкнуть мяч во вратарскую, после ошибки Мукиэле. Здесь был совсем один Фирмино и в падении головой отправил сферу в сетку, но судья отменил гол. Мяч вышел за пределы поля.
  • 36'
    Зацепился за мяч Нкунку перед чужой штрафной и сбросил под удар Хайдара, но тот отправил сферу точно в руки Алиссону.
  • 35'
    Заехал по ногам сопернику в центре поля Нкунку. Штрафной удар будут исполнять игроки  "Ливерпуля".
  • 34'
    Мягко забросил в штрафную Кампль на ход Ольмо, но тот не смог пробить головой в борьбе против Кабака.
  • 33'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде неудачно приземлился в сетку Гулачи. Медики пытаются поставить голкипера на ноги.
  • Опасный момент
    32'
    Ошибся на выходе Гулачи, выбив мяч точно в ноги Робертсону, который почти с центра поля попытался отправить мяч в сетку, но не попал в створ ворот.
  • 31'
    С углового Нкунку навесил на ближнюю штангу, но здесь верх выиграл Вейналдум и вынес сферу головой.
  • 30'
    Кампль в разрез отдавал в штрафную, куда врывался Нкунку, но ему пробить в подкате не позволил Хендерсон.
  • 29'
    Адамс мягко забросил в штрафную, куда врывался Нкунку, но вышел из ворот Алиссон и забрал мяч в свои руки.
  • 28'
    Дальний заброс исполнял Клостерманн на правый фланг, куда врывался Хайдара, но мяч полетел сильно и оказался за пределами поля.
  • 27'
    Тонким пасом Салах вывел на удар Фирмино, но тот из пределов штрафной не попал в створ ворот.
  • 25'
    Диагональным пасом Вейналдум искал в чужой штрафной Фирмино, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Мукиэле.
  • 24'
    Прорвался по флангу Салах и подал на линию вратарской, где пробил головой Мане, но немного неточным вышел этот выстрел.
  • 23'
    По флангу забросил Робертсон на ход Мане, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Мукиэле.
  • 22'
    Долго катают мяч у чужой штрафной гости, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 21'
    Робертсон с левого фланга навесил в центр штрафной, но здесь первым оказался Клостерманн и вынес мяч в центр поля.
  • 20'
    Перехватил мяч в центре поля Тьяго и тут же забросил вперед на ход Салаху, но тот не смог убежать от защитника и потерял сферу.
  • 19'
    На фланге Мукиэле заехал по ногам Мане. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • 18'
    Мягко забросил Нкунку в штрафную, куда ворвался Анхелиньо и с лету пробил по воротам, но не попал в створ.
  • 17'
    Зацепился за мяч на линии чужой штрафной Забитцер и вторым касанием пробил по воротам, но точно в руки Алиссону.
  • 16'
    Подхватил сферу в чужой штрафной Фирмино и пробил с острого угла, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
  • Опасный момент
    15'
    Выскакивал один на один с голкипером Салах после паса от Тьяго, но переиграть Гулачи в ближнем бою ему не удалось.
  • Офсайд
    14'
    В разрез отдавал Ольмо в штрафную на ход Нкунку, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 13'
    Ворвался на скорости в штрафную соперника Салах и прострелил поперек на Фирмино, но тому пробить не позволил Мукиэле.
  • 12'
    Мягко забросил в штрафную соперника Арнольд на ход Мане, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Клостерманн.
  • 11'
    С углового навесил Арнольд в центр штрафной, где смог пробить головой Фирмино, но крайне неточно.
  • Угловой
    10'
    По флангу забросил Арнольд на ход Салаху, который прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел на угловой.
  • Офсайд
    9'
    Забросил Хайдара в штрафную, куда врывался Забитцер и пробил по воротам, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.
  • 8'
    С левого фланга вновь навесил в штрафную соперника Анхелиньо, но вышел из ворот Алиссон и спокойно забрал мяч в свои руки.
  • Желтая карточка
    7'
    В центре поля Хайдара заехал сзади по ногам сопернику в подкате, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • Опасный момент
    6'
    Прорвался по левой бровке Анхелиньо и прострелил в центр штрафной, где пробил в падении Ольмо. Лишь штанга сейчас спасла гостей от пропущенного гола.
  • 5'
    Диагональ исполнял Вейналдум на правый фланг, куда забегал Салах, но в борьбе с защитником выпустил он мяч за пределы поля.
  • 4'
    Откровенно грубо налетел Адамс в центре поля на Вейналдума. Можно было показать карточку, но судья не стал наказывать нарушителя так строго.
  • 3'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
  • 2'
    В центре поля получил по ногам Забитцер от Тьяго. Штрафной удар будут исполнять футболисты "РБ Лейпциг".
  • Первый тайм начался
    1'
    матч начался. С центра поля разыграли игроки "Ливерпуля"!
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Puskas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.65 2.85 2.12
Бонус: 10 000 ₽ 3.10 3.65 2.36
Бонус: 5 000 ₽ 3.14 3.70 2.32
Бонус: 5 000 ₽ 3.75 2.75 2.15

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.50 1.21 3.45 1.30 2.21 1.68 1.75 2.09 1.49 2.60 1.25 3.85 1.19 4.80 1.08 7.50 1.07 8.80
9.80 1.01 9.00 1.04 3.88 1.24 3.04 1.38 2.08 1.83 1.61 2.31 1.40 2.86 1.18 4.45 1.12 5.05 1.03 8.70 1.04 7.70
4.75 1.18 3.35 1.31 1.92 1.87 1.44 2.75 1.27 3.70 1.84 2.03 1.09 7.20 1.07 8.40 1.03 8.81 1.03 9.43 1.04 9.10 1.05 8.70 1.01 16.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.17 1.64 1.52 2.44 1.13 5.40
3.20 1.35 2.22 1.66 1.61 2.31 1.19 4.75 1.16 5.25
1.50 2.55 1.09 7.20 1.05 9.50 1.03 8.92 1.10 5.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.17 1.90 1.84 1.26 3.65
4.05 1.24 2.83 1.43 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
4.41 1.17 3.05 1.37 1.80 1.90 1.34 3.00 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
3.75 1.24
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
3.05 1.37
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:1 Ливерпуль

Исход игры
РБ Лейпциг
40.7% (70)
Ничья
25% (43)
Ливерпуль
34.3% (59)
Тотал 2.5
Больше
69.14% (112)
Меньше
30.86% (50)
Обе команды забьют
Да
90.74% (147)
Нет
9.26% (15)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
30.2% (52)
1:2 Ливерпуль
23.8% (41)
1:1 Ничья
20.9% (36)
1:0 РБ Лейпциг
4.1% (7)
2:2 Ничья
3.5% (6)
0:1 Ливерпуль
2.3% (4)
1:3 Ливерпуль
2.3% (4)
3:1 РБ Лейпциг
1.7% (3)
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