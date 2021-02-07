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РБ Лейпциг
 
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Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхелиньо Хосе 3 0.5
2. Поульсен Юссуф 1 0.17
3. Нкунку Кристофер 1 0.17
4. Хайдара Амаду 1 0.17
5. Форсберг Эмиль 1 (1) 0.17
6. Сорлот Александр 1 0.17
7. Мукиэле Норди 1 0.17
8. Ольмо Дани 1 0.17
9. Клюйверт Джастин 1 0.17
10. Забитцер Марсель 0 0
11. Кампль Кевин 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жота Диогу 4 0.67
2. Салах Мохамед 3 (1) 0.5
3. Мане Садио 1 0.17
4. Джонс Кёртис 1 0.17
5. Александер-Арнольд Трент 0 0
6. Гомес Джо 0 0
7. Уильямс Неко 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Юпамекано Део 3 0
2. Забитцер Марсель 2 0
3. Хенрихс Бенджамин 2 0
4. Клюйверт Джастин 2 0
5. Конате Ибраима 2 0
6. Форсберг Эмиль 1 0
7. Нкунку Кристофер 1 0
8. Мукиэле Норди 1 0
9. Адамс Тайлер 1 0
10. Ольмо Дани 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Милнер Джеймс 2 0
2. Вейналдум Джорджиньо 2 0
3. Хендерсон Джордан 1 0
4. Мане Садио 1 0
5. Цимикас Костас 1 0
6. Александер-Арнольд Трент 1 0
7. Келлехер Каомхин 1 0
8. Джонс Кёртис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1)
 Ливерпуль 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 55.56% (5) 0 11.11% (1)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =4 -3
РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л
Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург
Ливерпуль Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль
Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
0 Ливерпуль
0 Барселона
0 ПСЖ
0 Севилья
0 Боруссия Д
0 Порту
0 Ювентус
0 Атлетико М
0 Челси
0 Лацио
0 Бавария
0 Аталанта
0 Реал Мадрид
0 Боруссия М
0 Манчестер Сити
1/4 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 февраля 2021, осталось 2 дня 18 часов 17 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    РБ Лейпциг 31.7% (13)
    X 26.8% (11)
    Ливерпуль 41.5% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Ливерпуль
    3.02
    3.75
    2.37
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.70 2.25
    Бонус: 5 000 ₽ 3.02 3.75 2.34
    Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.55 2.37

    Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.50 1.00 12.00 1.01 4.40 1.18 3.52 1.30 2.30 1.69 1.78 2.04 1.49 2.54 1.23 3.80 1.17 4.35 1.05 7.50 1.04 7.70
    16.50 0.00 11.00 1.01 4.30 1.21 3.60 1.29 2.30 1.66 2.05 1.83 1.80 2.08 1.50 2.50 1.23 3.95 1.21 4.60 1.06 7.30 1.05 8.10 1.01 14.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.60 1.29 2.43 1.56 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
    2.31 1.62 1.57 2.46 1.21 4.60
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.70 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
    3.35 1.30 1.93 1.80 1.44 2.75 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.57 2.50
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.80 1.41
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Ливерпуль

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    31.7% (13)
    Ничья
    26.8% (11)
    Ливерпуль
    41.5% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (27)
    Меньше
    30.77% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    94.87% (37)
    Нет
    5.13% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    29.3% (12)
    2:1 РБ Лейпциг
    26.8% (11)
    1:1 Ничья
    24.4% (10)
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