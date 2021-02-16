  1. Футбол
  2. Матчи
Барселона
1:1
Второй тайм: 58'

Стадион:
ПСЖ
0'
20' Желтая карточка
Гуэйе Идрисса
1:0
27' Пенальти
Месси Лионель
1:1
32' Гол
Мбаппе Килиан
58'
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Дест
Серджино
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
16
Гонсалес
Педро
11
Дембеле
Усман
10
Месси
Лионель
7
Гризманн
Антуан
1
Навас
Кейлор
24
Флоренци
Алессандро
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
20
Кюрзава
Левен
27
Гуэйе
Идрисса
8
Паредес
Леандро
18
Кин
Мойзе
6
Верратти
Марко
7
Мбаппе
Килиан
9
Икарди
Мауро
Барселона
4-3-3
ПСЖ
4-2-3-1

Ход матча

20'
 
Гуэйе Идрисса
27'
Месси Лионель
1:0
32'
1:1
Мбаппе Килиан
(Верратти Марко)
46'
 
Эррера Андер
Гуэйе Идрисса

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 4 (4) 0.57
2. Дембеле Усман 3 (1) 0.43
3. Брайтвайт Мартин 3 (1) 0.43
4. Гризманн Антуан 2 0.29
5. Фати Ансу 1 0.14
6. Пике Херард 1 0.14
7. Коутиньо Филиппе 1 0.14
8. Дест Серджино 1 0.14
9. Гонсалес Педро 1 0.14
10. Альба Жорди 0 0
11. Де Йонг Френки 0 0
12. Мингеса Оскар 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Неймар 6 (1) 0.86
2. Мбаппе Килиан 3 (1) 0.43
3. Кин Мойзе 2 0.29
4. Ди Мария Анхель 1 0.14
5. Маркиньос Маркос 1 0.14
6. Верратти Марко 0 0
7. Рафинья Алькантара 0 0
8. Диалло Абду 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 0 1
2. Пьянич Миралем 1 0
3. Альба Жорди 1 0
4. Бускетс Серхио 1 0
5. Гризманн Антуан 1 0
6. Роберто Серхи 1 0
7. Юмтити Самуэль 1 0
8. Ленгле Клеман 1 0
9. Тринкан Франсишку 1 0
10. Фирпо Жуниор 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Гуэйе Идрисса 2 1
2. Кимпембе Преснел 1 1
3. Неймар 2 0
4. Верратти Марко 2 0
5. Паредес Леандро 2 0
6. Кюрзава Левен 1 0
7. Рафинья Алькантара 1 0
8. Эррера Андер 1 0
9. Данилу Перейра 1 0
10. Керер Тило 1 0
11. Кин Мойзе 1 0
12. Пембеле Тимоте 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 18.75% (3) 18.75% (3) 6.25% (1) 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4)
 ПСЖ 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона
Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
ПСЖ 2:1 Ницца Кан 0:1 ПСЖ Марсель 0:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним
Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ

Последние игры между собой

Барселона: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
ПСЖ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Барселона 6:1 ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ 4:0 Барселона Лига чемпионов Барселона 2:0 ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ 1:3 Барселона Лига чемпионов
Барселона 3:1 ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ 3:2 Барселона Лига чемпионов Барселона 1:1 ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ 2:2 Барселона Лига чемпионов ПСЖ 2:2 Барселона Международные матчи (клубы)
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
0 Ливерпуль
0 Барселона
0 ПСЖ
0 Севилья
0 Боруссия Д
0 Порту
0 Ювентус
0 Атлетико М
0 Челси
0 Лацио
0 Бавария
0 Аталанта
0 Реал Мадрид
0 Боруссия М
0 Манчестер Сити
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Второй тайм
  • 56'
    Верратти заброс слева к воротам на ход Мбаппе исполнил немного сильно.
  • 54'
    Парижане комбинируют перед чужой штрафной площадь. Бить по воротам никто не решается.
  • 53'
    Заброс Бускетса справа к воротам на Месси прервал Кимпембе.
  • Опасный момент
    52'
    Икарди покатил мяч направо на Кина, который пробил по воротам. Тер Штеген успел выставить руку вверх и отбил мяч.
  • 51'
    Пике подставил голову под удар Верратти слева от угла штрафной площади.

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  • 50'
    Месси чуть не смог достать мяч после заброса Гонсалеса вперёд.
  • Опасный момент
    49'
    Мбаппе с двадцати трёх метров пробил рядом с правой штангой.
  • Офсайд
    48'
    Альба слева забежал в офсайд.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "ПСЖ" произошла замена: вместо Идриссы Гуэйе на поле вышел Андер Эррера.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Барселоне!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Барселона" (Испания) - "ПСЖ" (Франция) - 1:1.
  • Фол, нарушение
    45'
    Верратти у центрального круга недозволенным приёмом остановил Бускетса.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Кейперс в первом тайме.
  • Угловой
    45'
    Мбаппе от углового флага навесил на Икарди, который головой пробил рядом с ближней штангой.
  • Фол, нарушение
    44'
    Гуэйе у центрального круга врезал по ногам Бускетсу. Кейперс не стал показывать Идриссе вторую жёлтую карточку, а мог.
  • 43'
    Гонсалес решил сыграть пяткой на фланге. Передача Педро не дошла до Бускетса.
  • Угловой
    42'
    Верратти от углового флага откатил мяч на Кюрзава, которому по воротам помешал пробить Месси.
  • Угловой
    41'
    Верратти пошёл исполнять угловой удар. Навес на ближнюю штангу вынесен Пике за пределы поля.
  • 40'
    Маркиньос с двадцати трёх метров низом слабо пробил правее ворот.
  • Угловой
    39'
    Паредес исполнил подачу от углового флага. Гризманн на ближней штанге всех опередил и выбил мяч к центральному кругу.
  • Опасный момент
    38'
    Кин справа из пределов штрафной площади пробил в ближний угол. Тер Штеген отбил мяч.
  • Опасный момент
    37'
    Гризманн слева убежал в контратаку, вошёл в штрафную площадь и низом пробил рядом с дальней штангой.
  • Угловой
    37'
    Паредес от углового флага навесил в центр штрафной площади. Хозяева мяч вынесли.
  • Опасный момент
    36'
    Мбаппе слева вывел к воротам Кюзава. Левен пробил между ног Пике в дальний угол, но Тер Штеген растянулся на газоне и отбил мяч.
  • 35'
    Месси справа со штрафного направил мяч в руки Навасу.
  • 34'
    Дембеле на правом фланге не смог пройти Кюрзава.
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    МБАППЕ!!! Верратти вывел к воротам слева Мбаппе, который мощно пробил в ближний угол. Тер Штеген среагировать не смог.
  • 32'
    Флоренци справа доставил мяч к воротам на Мбаппе. Килиан пяткой пытался переправить футбольный снаряд в сетку, но сыграл Ленгле.
  • 31'
    Парижане прессингуют соперника на чужой половине поля.
  • Опасный момент
    30'
    Месси проскочил между двух защитников и выдал пас на Дембеле в центр. Усман с пятнадцати метров слабо пробил в правый угол, чем дал шанс Навасу сыграть.
  • Пенальти
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    МЕССИ!!! Месси сильно пробил в правый верхний угол. Навас выручить свою команду не смог.
  • Видеоповтор
    27'
    ВАР подтверждает пенальти.
  • Пенальти!
    26'
    Пенальти! Кюрзава в штрафной площади зацепил ногу Де Йонга.
  • Фол, нарушение
    25'
    Гуэйе на чужой половине поля сбил Де Йонга.
  • 24'
    Паредес слева со штрафного навесил к ближней штанге, откуда Пике вынес мяч головой.
  • Фол, нарушение
    23'
    Дест на фланге сбил Мбаппе.
  • 22'
    Мбаппе слева навесил к воротам, откуда испанские защитники мяч выбили.
  • 21'
    Навес Месси со штрафного вынесен на Дембеле, серия ударов которого заблокирована соперниками.
  • Желтая карточка
    20'
    Гуэйе сбил на подходе к штрафной площади Гонсалеса и получил первую жёлтую карточку в матче. Чуть больше тридцати метров до ворот.
  • Опасный момент
    19'
    Икарди слева вышел к воротам и покатил мяч мимо Тер Штегена в дальний угол. Кто-то из защитников "Барселоны" выбил мяч.
  • Фол, нарушение
    18'
    Кюрзава на чужой половине поля врезал по ногам Де Йонгу.
  • 17'
    Кюрзава слева навесил в штрафную площадь. Пике ногой выбил мяч за боковую линию поля.
  • 16'
    Навес Дембеле справа в центр штрафной площади ногой в прыжке выбил Гуэйе.
  • Опасный момент
    15'
    "Барселона" постепенно налаживает контроль мяча в центре поля. Партнёры вывели Гризманна слева к воротам. Удар Антуана Навас парировал ногами.
  • Угловой
    14'
    Паредес от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч вынес Гризманн.
  • 13'
    Кин справа прорвался в штрафную площадь, но Де Йонг не позволил Мойзе пробить по воротам.
  • 12'
    У Де Йонга не получилась подача слева. Мяч по высокой траектории улетел за ворота.
  • 11'
    Кюрзава слева не догнал мяч и делал прострел к воротам уже из-за пределов поля.
  • 10'
    Альба ускорился на левом фланге, но уйти от Флоренци не смог. Пришлось Хорди уходить к угловому флагу, откуда делать передачу назад.
  • Травма, повреждение
    9'
    Ленгле на чужой половине поля врезался в Кина. Мойзе требуется помощь медиков.
  • 8'
    Дембеле справа сместился к центру и с двадцати метров пробил в Кимпембе.
  • 7'
    Кин активно играет на правом фланге, но пока все его проходы вперёд прерываются соперниками.
  • 6'
    Гуэйе с двадцати восьми метров пробил правее ворот.
  • 5'
    Парижане активно проводят стартовые минуты встречи. Французы пока ограничиваются контролем мяча в центре поля без обострений вперёд.
  • Фол, нарушение
    4'
    Верратти в центральном круге нарушил правила.
  • 3'
    Мбаппе слева обыграл Деста, но его передача пяткой в штрафную площадь перехвачена испанцами.
  • 2'
    "Барселона" играет в сине-гранатовой форме, "ПСЖ" - в белой с вертикальной красно-синей полосой спереди.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Камп Ноу"!
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 2.85 3.65
Бонус: 10 000 ₽ 1.99 4.00 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.79 4.33 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 2.80 4.50
  2.15 3.30 3.60

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.00 1.18 3.85 1.25 2.39 1.58 1.90 1.91 1.58 2.41 1.30 3.45 1.23 4.20 1.10 6.60 1.09 7.80
4.85 1.15 3.80 1.23 2.44 1.53 1.94 1.86 1.64 2.55 1.30 3.52 1.21 4.20 1.07 7.00 1.05 7.30 1.00 11.75
18.00 0.00 8.83 1.03 3.90 1.25 3.05 1.37 4.90 1.17 2.18 1.73 3.60 1.28 1.76 2.14 2.00 1.80 1.48 2.63 1.30 3.50 1.22 4.20 1.16 7.77 1.03 8.71 1.03 9.33
5.57 1.17 2.71 1.50 2.18 1.73 1.91 1.97 1.68 2.26 1.47 2.81 1.65 2.32 2.48 1.57 2.17 1.74 1.86 2.02 1.63 2.36 1.50 2.70 1.10 8.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.40 1.29 2.34 1.55 1.58 2.30 1.15 5.00
4.20 1.23 2.79 1.44 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
2.52 1.52 1.62 2.27 1.30 3.50 1.06 7.30 1.47 2.65 1.07 8.40 1.04 10.00
2.17 1.74 1.78 2.11 1.38 3.18 1.26 4.06 1.54 2.56 1.36 3.25 1.26 4.03 1.14 6.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.15 2.00 1.75 1.51 2.45 1.30 3.35
4.90 1.18 3.45 1.31 1.92 1.88 1.44 2.79 1.27 3.76
4.51 1.16 3.30 1.29 2.04 1.85 1.44 2.75 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.40
1.75 2.05
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
2.90 1.40
Где смотреть матч Барселона 1:1 ПСЖ онлайн

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Прогнозы на матч Барселона 1:1 ПСЖ

Исход игры
Барселона
69.8% (132)
Ничья
19.6% (37)
ПСЖ
10.6% (20)
Тотал 2.5
Больше
76.97% (137)
Меньше
23.03% (41)
Обе команды забьют
Да
89.89% (160)
Нет
10.11% (18)
Популярный счёт
2:1 Барселона
47.6% (90)
1:1 Ничья
12.7% (24)
1:2 ПСЖ
9% (17)
1:0 Барселона
6.3% (12)
2:2 Ничья
5.3% (10)
3:1 Барселона
4.8% (9)
3:2 Барселона
3.2% (6)
2:0 Барселона
2.6% (5)
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