20' Желтая карточкаГуэйе Идрисса
1:0
27' ПенальтиМесси Лионель
1:1
32' ГолМбаппе Килиан
18
Альба
Жорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Полузащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Полузащитник
-
38 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
20'
27'
1:0
32'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
0 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|4 (4)
|0.57
|2.
|Дембеле Усман
|3 (1)
|0.43
|3.
|Брайтвайт Мартин
|3 (1)
|0.43
|4.
|Гризманн Антуан
|2
|0.29
|5.
|Фати Ансу
|1
|0.14
|6.
|Пике Херард
|1
|0.14
|7.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.14
|8.
|Дест Серджино
|1
|0.14
|9.
|Гонсалес Педро
|1
|0.14
|10.
|Альба Жорди
|0
|0
|11.
|Де Йонг Френки
|0
|0
|12.
|Мингеса Оскар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Неймар
|6 (1)
|0.86
|2.
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|0.43
|3.
|Кин Мойзе
|2
|0.29
|4.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.14
|5.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.14
|6.
|Верратти Марко
|0
|0
|7.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|8.
|Диалло Абду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пике Херард
|0
|1
|2.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|3.
|Альба Жорди
|1
|0
|4.
|Бускетс Серхио
|1
|0
|5.
|Гризманн Антуан
|1
|0
|6.
|Роберто Серхи
|1
|0
|7.
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|8.
|Ленгле Клеман
|1
|0
|9.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|10.
|Фирпо Жуниор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гуэйе Идрисса
|2
|1
|2.
|Кимпембе Преснел
|1
|1
|3.
|Неймар
|2
|0
|4.
|Верратти Марко
|2
|0
|5.
|Паредес Леандро
|2
|0
|6.
|Кюрзава Левен
|1
|0
|7.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|8.
|Эррера Андер
|1
|0
|9.
|Данилу Перейра
|1
|0
|10.
|Керер Тило
|1
|0
|11.
|Кин Мойзе
|1
|0
|12.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|25% (4)
|ПСЖ
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона
Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =3 -3ПСЖ 2:1 Ницца Кан 0:1 ПСЖ Марсель 0:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним
Последние игры между собой
Барселона: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
ПСЖ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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— ?
Финал
— ?
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Барселона 1:1 ПСЖ
Исход игры
Барселона
69.8% (132)
Ничья
19.6% (37)
ПСЖ
10.6% (20)
Тотал 2.5
Больше
76.97% (137)
Меньше
23.03% (41)
Обе команды забьют
Да
89.89% (160)
Нет
10.11% (18)
Популярный счёт
2:1 Барселона
47.6% (90)
1:1 Ничья
12.7% (24)
1:2 ПСЖ
9% (17)
1:0 Барселона
6.3% (12)
2:2 Ничья
5.3% (10)
3:1 Барселона
4.8% (9)
3:2 Барселона
3.2% (6)
2:0 Барселона
2.6% (5)
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