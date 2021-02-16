Пике подставил голову под удар Верратти слева от угла штрафной площади.

Икарди покатил мяч направо на Кина, который пробил по воротам. Тер Штеген успел выставить руку вверх и отбил мяч.

Заброс Бускетса справа к воротам на Месси прервал Кимпембе.

Парижане комбинируют перед чужой штрафной площадь. Бить по воротам никто не решается.

Верратти заброс слева к воротам на ход Мбаппе исполнил немного сильно.

Второй тайм в Барселоне!

В перерыве в составе "ПСЖ" произошла замена: вместо Идриссы Гуэйе на поле вышел Андер Эррера.

Мбаппе с двадцати трёх метров пробил рядом с правой штангой.

Месси чуть не смог достать мяч после заброса Гонсалеса вперёд.

Первый тайм

— Перерыв! "Барселона" (Испания) - "ПСЖ" (Франция) - 1:1.

45' Верратти у центрального круга недозволенным приёмом остановил Бускетса.

45' 1 минуту добавил Кейперс в первом тайме.

45' Мбаппе от углового флага навесил на Икарди, который головой пробил рядом с ближней штангой.

44' Гуэйе у центрального круга врезал по ногам Бускетсу. Кейперс не стал показывать Идриссе вторую жёлтую карточку, а мог.

43' Гонсалес решил сыграть пяткой на фланге. Передача Педро не дошла до Бускетса.

42' Верратти от углового флага откатил мяч на Кюрзава, которому по воротам помешал пробить Месси.

41' Верратти пошёл исполнять угловой удар. Навес на ближнюю штангу вынесен Пике за пределы поля.

40' Маркиньос с двадцати трёх метров низом слабо пробил правее ворот.

39' Паредес исполнил подачу от углового флага. Гризманн на ближней штанге всех опередил и выбил мяч к центральному кругу.

38' Кин справа из пределов штрафной площади пробил в ближний угол. Тер Штеген отбил мяч.

37' Гризманн слева убежал в контратаку, вошёл в штрафную площадь и низом пробил рядом с дальней штангой.

37' Паредес от углового флага навесил в центр штрафной площади. Хозяева мяч вынесли.

36' Мбаппе слева вывел к воротам Кюзава. Левен пробил между ног Пике в дальний угол, но Тер Штеген растянулся на газоне и отбил мяч.

35' Месси справа со штрафного направил мяч в руки Навасу.

34' Дембеле на правом фланге не смог пройти Кюрзава.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

МБАППЕ!!! Верратти вывел к воротам слева Мбаппе, который мощно пробил в ближний угол. Тер Штеген среагировать не смог.

32' Флоренци справа доставил мяч к воротам на Мбаппе. Килиан пяткой пытался переправить футбольный снаряд в сетку, но сыграл Ленгле.

31' Парижане прессингуют соперника на чужой половине поля.

30' Месси проскочил между двух защитников и выдал пас на Дембеле в центр. Усман с пятнадцати метров слабо пробил в правый угол, чем дал шанс Навасу сыграть.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

МЕССИ!!! Месси сильно пробил в правый верхний угол. Навас выручить свою команду не смог.

27' ВАР подтверждает пенальти.

26' Пенальти! Кюрзава в штрафной площади зацепил ногу Де Йонга.

25' Гуэйе на чужой половине поля сбил Де Йонга.

24' Паредес слева со штрафного навесил к ближней штанге, откуда Пике вынес мяч головой.

23' Дест на фланге сбил Мбаппе.

22' Мбаппе слева навесил к воротам, откуда испанские защитники мяч выбили.

21' Навес Месси со штрафного вынесен на Дембеле, серия ударов которого заблокирована соперниками.

20' Гуэйе сбил на подходе к штрафной площади Гонсалеса и получил первую жёлтую карточку в матче. Чуть больше тридцати метров до ворот.

19' Икарди слева вышел к воротам и покатил мяч мимо Тер Штегена в дальний угол. Кто-то из защитников "Барселоны" выбил мяч.

18' Кюрзава на чужой половине поля врезал по ногам Де Йонгу.

17' Кюрзава слева навесил в штрафную площадь. Пике ногой выбил мяч за боковую линию поля.

16' Навес Дембеле справа в центр штрафной площади ногой в прыжке выбил Гуэйе.

15' "Барселона" постепенно налаживает контроль мяча в центре поля. Партнёры вывели Гризманна слева к воротам. Удар Антуана Навас парировал ногами.

14' Паредес от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч вынес Гризманн.

13' Кин справа прорвался в штрафную площадь, но Де Йонг не позволил Мойзе пробить по воротам.

12' У Де Йонга не получилась подача слева. Мяч по высокой траектории улетел за ворота.

11' Кюрзава слева не догнал мяч и делал прострел к воротам уже из-за пределов поля.

10' Альба ускорился на левом фланге, но уйти от Флоренци не смог. Пришлось Хорди уходить к угловому флагу, откуда делать передачу назад.

9' Ленгле на чужой половине поля врезался в Кина. Мойзе требуется помощь медиков.

8' Дембеле справа сместился к центру и с двадцати метров пробил в Кимпембе.

7' Кин активно играет на правом фланге, но пока все его проходы вперёд прерываются соперниками.

6' Гуэйе с двадцати восьми метров пробил правее ворот.

5' Парижане активно проводят стартовые минуты встречи. Французы пока ограничиваются контролем мяча в центре поля без обострений вперёд.

4' Верратти в центральном круге нарушил правила.

3' Мбаппе слева обыграл Деста, но его передача пяткой в штрафную площадь перехвачена испанцами.

2' "Барселона" играет в сине-гранатовой форме, "ПСЖ" - в белой с вертикальной красно-синей полосой спереди.