Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дембеле Усман
|3 (1)
|0.5
|2.
|Брайтвайт Мартин
|3 (1)
|0.5
|3.
|Месси Лионель
|3 (3)
|0.5
|4.
|Гризманн Антуан
|2
|0.33
|5.
|Фати Ансу
|1
|0.17
|6.
|Пике Херард
|1
|0.17
|7.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.17
|8.
|Дест Серджино
|1
|0.17
|9.
|Гонсалес Педро
|1
|0.17
|10.
|Альба Жорди
|0
|0
|11.
|Де Йонг Френки
|0
|0
|12.
|Мингеса Оскар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Неймар
|6 (1)
|1
|2.
|Мбаппе Килиан
|2 (1)
|0.33
|3.
|Кин Мойзе
|2
|0.33
|4.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.17
|5.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.17
|6.
|Верратти Марко
|0
|0
|7.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|8.
|Диалло Абду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пике Херард
|0
|1
|2.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|3.
|Альба Жорди
|1
|0
|4.
|Бускетс Серхио
|1
|0
|5.
|Гризманн Антуан
|1
|0
|6.
|Роберто Серхи
|1
|0
|7.
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|8.
|Ленгле Клеман
|1
|0
|9.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|10.
|Фирпо Жуниор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гуэйе Идрисса
|1
|1
|2.
|Кимпембе Преснел
|1
|1
|3.
|Неймар
|2
|0
|4.
|Верратти Марко
|2
|0
|5.
|Паредес Леандро
|2
|0
|6.
|Кюрзава Левен
|1
|0
|7.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|8.
|Эррера Андер
|1
|0
|9.
|Данилу Перейра
|1
|0
|10.
|Керер Тило
|1
|0
|11.
|Кин Мойзе
|1
|0
|12.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|25% (4)
|ПСЖ
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона
Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =3 -3ПСЖ 2:1 Ницца Кан 0:1 ПСЖ Марсель 0:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним
Последние игры между собой
Барселона: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
ПСЖ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Барселона - ПСЖ
Исход игры
Барселона
71.4% (30)
Ничья
21.4% (9)
ПСЖ
7.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
76.92% (30)
Меньше
23.08% (9)
Обе команды забьют
Да
94.87% (37)
Нет
5.13% (2)
Популярный счёт
2:1 Барселона
50% (21)
1:1 Ничья
16.7% (7)
1:2 ПСЖ
4.8% (2)
3:2 Барселона
4.8% (2)
2:0 Барселона
4.8% (2)
3:1 Барселона
4.8% (2)
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