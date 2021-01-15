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Барселона
 
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Стадион:
ПСЖ

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дембеле Усман 3 (1) 0.5
2. Брайтвайт Мартин 3 (1) 0.5
3. Месси Лионель 3 (3) 0.5
4. Гризманн Антуан 2 0.33
5. Фати Ансу 1 0.17
6. Пике Херард 1 0.17
7. Коутиньо Филиппе 1 0.17
8. Дест Серджино 1 0.17
9. Гонсалес Педро 1 0.17
10. Альба Жорди 0 0
11. Де Йонг Френки 0 0
12. Мингеса Оскар 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Неймар 6 (1) 1
2. Мбаппе Килиан 2 (1) 0.33
3. Кин Мойзе 2 0.33
4. Ди Мария Анхель 1 0.17
5. Маркиньос Маркос 1 0.17
6. Верратти Марко 0 0
7. Рафинья Алькантара 0 0
8. Диалло Абду 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 0 1
2. Пьянич Миралем 1 0
3. Альба Жорди 1 0
4. Бускетс Серхио 1 0
5. Гризманн Антуан 1 0
6. Роберто Серхи 1 0
7. Юмтити Самуэль 1 0
8. Ленгле Клеман 1 0
9. Тринкан Франсишку 1 0
10. Фирпо Жуниор 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Гуэйе Идрисса 1 1
2. Кимпембе Преснел 1 1
3. Неймар 2 0
4. Верратти Марко 2 0
5. Паредес Леандро 2 0
6. Кюрзава Левен 1 0
7. Рафинья Алькантара 1 0
8. Эррера Андер 1 0
9. Данилу Перейра 1 0
10. Керер Тило 1 0
11. Кин Мойзе 1 0
12. Пембеле Тимоте 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 18.75% (3) 18.75% (3) 6.25% (1) 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4)
 ПСЖ 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона
Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
ПСЖ 2:1 Ницца Кан 0:1 ПСЖ Марсель 0:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним
Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ

Последние игры между собой

Барселона: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
ПСЖ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Барселона 6:1 ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ 4:0 Барселона Лига чемпионов Барселона 2:0 ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ 1:3 Барселона Лига чемпионов
Барселона 3:1 ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ 3:2 Барселона Лига чемпионов Барселона 1:1 ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ 2:2 Барселона Лига чемпионов ПСЖ 2:2 Барселона Международные матчи (клубы)
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
0 Ливерпуль
0 Барселона
0 ПСЖ
0 Севилья
0 Боруссия Д
0 Порту
0 Ювентус
0 Атлетико М
0 Челси
0 Лацио
0 Бавария
0 Аталанта
0 Реал Мадрид
0 Боруссия М
0 Манчестер Сити
1/4 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 февраля 2021, осталось 2 дня 18 часов 17 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Барселона 71.4% (30)
    X 21.4% (9)
    ПСЖ 7.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    ПСЖ
    2.10
    4.15
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.90 3.40
    Бонус: 5 000 ₽ 2.10 4.15 3.50
    Бонус: 5 000 ₽ 2.02 4.00 3.40
      2.01 3.96 3.37

    Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    4.90 1.12 4.33 1.19 2.46 1.52 1.99 1.82 1.71 2.41 1.34 3.26 1.25 3.78 1.09 6.15 1.07 6.65 1.00 11.75
    12.50 1.01 5.00 1.15 4.20 1.22 2.60 1.51 2.05 1.82 1.83 2.07 1.67 2.31 1.36 3.25 1.25 3.85 1.10 6.10 1.08 6.80 1.01 10.50 1.01 12.00
    5.68 1.15 2.57 1.51 2.30 1.63 2.04 1.81 1.79 2.05 1.63 2.30 1.25 4.00
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.26 2.68 1.47 1.69 2.17 1.26 3.85 1.18 5.00
    2.60 1.51 1.64 2.26 1.27 3.85
    3.29 1.34 2.63 1.50 1.93 1.90 1.64 2.28 1.44 2.82
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.30 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32
    2.06 1.71 1.53 2.39 1.32 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.49 2.75
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.28
    Букмекер Да Нет
    2.55 1.47
    Где смотреть матч Барселона - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона - ПСЖ

    Исход игры
    Барселона
    71.4% (30)
    Ничья
    21.4% (9)
    ПСЖ
    7.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.92% (30)
    Меньше
    23.08% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    94.87% (37)
    Нет
    5.13% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    50% (21)
    1:1 Ничья
    16.7% (7)
    1:2 ПСЖ
    4.8% (2)
    3:2 Барселона
    4.8% (2)
    2:0 Барселона
    4.8% (2)
    3:1 Барселона
    4.8% (2)
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