  1. Футбол
  2. Матчи
Севилья
1:3
Второй тайм: 55'

Стадион:
Боруссия Д
0'
1:0
7' Гол
Сусо Хесус
1:1
19' Гол
Дауд Махмуд
1:2
27' Гол
Холанн Эрлинг
1:3
43' Гол
Холанн Эрлинг
55'
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
18
Эскудеро
Серхио
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
7
Сусо
Хесус
15
Эн-Несири
Юссеф
42
Гомес
Алехандро
35
Хитц
Mapвин
2
Морей
Матеу
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
22
Беллингхем
Джуд
23
Джан
Эмре
8
Дауд
Махмуд
11
Ройс
Марко
7
Санчо
Джедон
9
Холанн
Эрлинг
Севилья
4-3-3
Боруссия Д
4-3-2-1

Ход матча

7'
Сусо Хесус
1:0
19'
1:1
Дауд Махмуд
(Холанн Эрлинг)
27'
1:2
Холанн Эрлинг
(Санчо Джедон)
43'
1:3
Холанн Эрлинг
(Ройс Марко)
46'
Гудель Неманья
Ракитич Иван
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 4 0.57
2. Ракитич Иван 2 0.29
3. Де Йонг Люк 1 0.14
4. Сусо Хесус 1 0.14
5. Мунир Эль-Хаддади 1 0.14
6. Кунде Жюль 1 0.14
7. Акунья Маркос 0 0
8. Торрес Оливер 0 0
9. Оскар Родригес 0 0
10. Хордан Хоан 0 0
11. Идрисси Уссама 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 8 1.14
2. Санчо Джедон 2 (1) 0.29
3. Азар Торган 1 0.14
4. Витсель Аксель 1 0.14
5. Пищек Лукаш 1 0.14
6. Геррейро Рафаэль 1 0.14
7. Дауд Махмуд 1 0.14
8. Ройс Марко 0 0
9. Мёнье Тома 0 0
10. Беллингхем Джуд 0 0
11. Джованни Рейна 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 3 0
2. Акунья Маркос 2 0
3. Навас Хесус 0 1
4. Гудель Неманья 1 0
5. Серхи Гомес 1 0
6. Рекик Карим 1 0
7. Торрес Оливер 1 0
8. Оскар Родригес 1 0
9. Идрисси Уссама 1 0
10. Кунде Жюль 1 0
11. Эн-Несири Юссеф 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 1 0
2. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 11.11% (1) 0 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Боруссия Д 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья
Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид
Боруссия Д Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург
Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария

Последние игры между собой

Севилья: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Боруссия Д: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Севилья 2:2 Боруссия Д Лига Европы Боруссия Д 0:1 Севилья Лига Европы
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
2 Ливерпуль
1 Барселона
4 ПСЖ
0 Севилья
0 Боруссия Д
0 Порту
0 Ювентус
0 Атлетико М
0 Челси
0 Лацио
0 Бавария
0 Аталанта
0 Реал Мадрид
0 Боруссия М
0 Манчестер Сити
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Второй тайм
  • 56'
    У Гомеса не прошёл перевод налево на Эскудеро.
  • 54'
    Гомес справа не смог удачно пробить по воротам в борьбе с соперником.
  • Фол, нарушение
    52'
    Гудель в центре поля ударил по ногам Беллингхема.
  • Угловой
    51'
    Сусо от углового флага навесил к воротам. Немецкие игроки мяч вынесли к центральному кругу.
  • Угловой
    50'
    Разыграли хозяева угловой удар. Гомес слева пробил по воротам  и от головы Хуммельса мяч улетел за пределы поля.

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  • Фол, нарушение
    49'
    Морей на фланге сбил Эскудеро.
  • 48'
    "Боруссия" комбинирует на левом фланге, где активны Санчо с Геррейро.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Севильи" произошла замена: вместо Ивана Ракитича на поле вышел Неманья Гудель.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Севилье!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Севилья" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 1:3.
  • 45'
    Удар Гомеса с двадцати двух метров заблокировал Ройс.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Маккели в первом тайме.
  • 2 гола - дубль!
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:3!!!
    ХОЛАНН!!! Быструю контратаку провели гости. Ройс покатил мяч направо на Холанна, который с десяти метров точно низом пробил в дальний угол.
  • 42'
    Фернандо на фланге выбил мяч у Санчо.
  • Угловой
    41'
    Гомес от углового флага покатил мяч на Хордана. Сусо доставить мяч справа к воротам не смог.
  • 40'
    Прострел Наваса справа к воротам перехватил Ройс.
  • Фол, нарушение
    39'
    Джан на фланге сбил Эскудеро.
  • Угловой
    38'
    Угловой удар исполнили хозяева. Удар Гомеса принял на себя защитник "Боруссии", а Диего Карлос после отскока пробил в руки Хитцу.
  • 36'
    "Севилья" никак не может организовать свой второй удар в створ ворот. Почти полчаса прошло с первого.
  • Угловой
    35'
    Два угловых удара подряд исполнил Санчо. Хуммельс после второй подачи ногой с двенадцати метров с отскоком от газона пробил выше перекладины.
  • Опасный момент
    34'
    Первый парированный удар. Дауд слева покатил мяч вперёд на Холанна, чей удар с восемнадцати метров под перекладину Буну парировал.
  • 33'
    Статистика по ударам в створ - 1:2. Результативность в первые полчаса игрового времени впечатляет - 100%.
  • 32'
    Наваса справа у линии штрафной площади встретили трое соперников и оттеснили Хесуса к угловому флагу.
  • 31'
    У Эскудеро слева не прошёл пас вперёд на Гомеса.
  • 29'
    "Севилья" отправилась на чужую половину поля. Передачи вперёд перехватываются соперниками.
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:2!!!
    ХОЛАНН!!! Холанн по центру прошёл вперёд, на линии  штрафной площади обыгрался с Санчо и протолкнул мяч под выскочившем навстречу Буну.
  • Травма, повреждение
    27'
    Морей с Эскудеро столкнулись на фланге и не могут оба подняться с газона.
  • 26'
    Менье побежал разминаться но Аканджи пока вернулся на поле. Похоже, замена Мануэлю пока не требуется.
  • Угловой
    25'
    Первый угловой удар в матче исполнили гости. Подача Санчо на ближнюю штангу защитниками "Севильи" вынесена.
  • Травма, повреждение
    24'
    Аканджи получил травму. С левым бедром проблемы у защитника "Боруссии".
  • 22'
    Пас Наваса справа в штрафную площадь на Сусо не прошёл.
  • 21'
    Два дальних удара сегодня уже принесли результат. С другой стороны, близко к воротам пробираться никому не удаётся.
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ДАУД!!! Дауд получил пас справа от Холанна, сместился в центр и с двадцати трёх метров пробил в правый верхний угол.
  • Фол, нарушение
    19'
    Эн-Несири в центральном круге сбил Аканджи.
  • 18'
    Эскудеро слева не стал навешивать к воротам, а через партнёров перевёл мяч на правый фланг.
  • 17'
    Удар Геррейро слева из пределов штрафной площади приняли на себя защитники "Севильи".
  • 16'
    Кунде справа с двадцати метров в дальний угол низом пробил неточно.
  • Фол, нарушение
    15'
    Ройс на левом фланге атаки руками прихватил Наваса.
  • 14'
    Санчо слева вошёл в штрафную площадь, но не справился с обыгрышем нескольких соперников на пути.
  • 13'
    Навес Герреейро слева к дальней штанге получился безадресным.
  • 12'
    Не торопятся команды с атакующими действиями, долго перекатывая мяч поперёк поля.
  • 10'
    Санчо слева не смог доставить мяч к воротам "Севильи".
  • 9'
    Первый же удар по воротам в матче стал результативным. Теперь "Боруссия" забрала мяч и комбинирует в центре поля.
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    СУСО!!! Сусо перед штрафной площадью обыграл Санчо и с восемнадцати метров пробил в дальний угол. Рикошет от Хуммельса не позволил сыграть Хитцу.
  • Фол, нарушение
    6'
    "Севилья" демонтсрирует отличный контроль мяча в центре поля. Джан у центрального круга придержал руками Сусо.
  • 6'
    У Эн-Несири слева пас в центр на Гомеса получился неточным.
  • 5'
    Испанцы подержали мяч в центре поля, переводя мяч с фланга на фланг.
  • 4'
    На правом фланге комбинирует "Боруссия" доставить мяч к воротам не удаётся.
  • 3'
    Прострел Морея справа к воротам прервал Диего Карлос. "Боруссия" активно начала встречу.
  • 2'
    "Севилья" играет в белой форме, "Боруссия" - в жёлтых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Рамон Санчес Писхуан""
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 25.00 10.00 1.10
Бонус: 10 000 ₽ 2.33 3.40 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.44 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 9.00 1.12
  29.51 10.08 1.10

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
10.00 1.05 8.50 1.06 3.90 1.26 3.05 1.39 1.97 1.82 1.59 2.44 1.40 3.00 1.18 4.70 1.15 5.60 1.05 9.50 1.03 11.00
10.00 1.01 9.10 1.03 3.78 1.25 2.88 1.42 1.99 1.91 1.54 2.48 1.36 3.04 1.14 4.95 1.10 5.55 1.01 10.50
9.11 1.03 7.97 1.04 8.40 1.07 6.80 1.10 2.21 1.71 2.85 1.42 1.73 2.18 2.18 1.68 6.10 1.12 4.60 1.19 4.60 1.19 3.35 1.31 1.90 1.90 1.42 2.85 1.27 3.70 1.08 7.77 1.07 8.40
3.83 1.29 2.86 1.45 2.25 1.69 1.94 1.94 1.72 2.19 1.51 2.65 2.57 1.54 2.25 1.69 1.93 1.95 2.78 1.47 2.20 1.72 1.92 1.96 3.67 1.30 2.45 1.59 2.00 1.88 1.72 2.20 1.45 2.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
2.95 1.37 1.97 1.79 1.45 2.65 1.10 6.00
3.12 1.36 2.05 1.77 1.49 2.62 1.15 5.45 1.10 6.75
3.00 1.38 1.94 1.86 2.18 1.68 1.40 2.90 1.22 4.20 1.45 2.70 1.06 8.80 1.04 10.00
3.06 1.40 2.52 1.56 1.97 1.91 1.59 2.43 1.43 2.96 1.88 1.99 1.55 2.53 1.23 4.33 1.24 4.25 1.12 6.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.76 1.97 1.21 4.10
4.20 1.23 2.83 1.43 1.74 2.09 1.34 3.26 1.20 4.30
4.20 1.22 2.85 1.45 1.74 2.15 1.35 3.16 1.20 4.07

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.17
1.38 3.00
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
3.25 1.36
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Прогнозы на матч Севилья 1:3 Боруссия Д

Исход игры
Севилья
73.8% (121)
Ничья
16.5% (27)
Боруссия Д
9.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
74.68% (118)
Меньше
25.32% (40)
Обе команды забьют
Да
82.28% (130)
Нет
17.72% (28)
Популярный счёт
2:1 Севилья
51.2% (84)
1:0 Севилья
10.4% (17)
1:1 Ничья
7.9% (13)
2:2 Ничья
7.3% (12)
3:1 Севилья
6.1% (10)
1:2 Боруссия Д
3.7% (6)
2:0 Севилья
3% (5)
2:3 Боруссия Д
1.2% (2)
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