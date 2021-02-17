Разыграли хозяева угловой удар. Гомес слева пробил по воротам и от головы Хуммельса мяч улетел за пределы поля.

Сусо от углового флага навесил к воротам. Немецкие игроки мяч вынесли к центральному кругу.

Гудель в центре поля ударил по ногам Беллингхема.

Гомес справа не смог удачно пробить по воротам в борьбе с соперником.

У Гомеса не прошёл перевод налево на Эскудеро.

Второй тайм в Севилье!

В перерыве в составе "Севильи" произошла замена: вместо Ивана Ракитича на поле вышел Неманья Гудель.

"Боруссия" комбинирует на левом фланге, где активны Санчо с Геррейро.

Первый тайм

— Перерыв! "Севилья" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 1:3.

45' Удар Гомеса с двадцати двух метров заблокировал Ройс.

45' 1 минуту добавил Маккели в первом тайме.

44' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:3!!!

ХОЛАНН!!! Быструю контратаку провели гости. Ройс покатил мяч направо на Холанна, который с десяти метров точно низом пробил в дальний угол.

42' Фернандо на фланге выбил мяч у Санчо.

41' Гомес от углового флага покатил мяч на Хордана. Сусо доставить мяч справа к воротам не смог.

40' Прострел Наваса справа к воротам перехватил Ройс.

39' Джан на фланге сбил Эскудеро.

38' Угловой удар исполнили хозяева. Удар Гомеса принял на себя защитник "Боруссии", а Диего Карлос после отскока пробил в руки Хитцу.

36' "Севилья" никак не может организовать свой второй удар в створ ворот. Почти полчаса прошло с первого.

35' Два угловых удара подряд исполнил Санчо. Хуммельс после второй подачи ногой с двенадцати метров с отскоком от газона пробил выше перекладины.

34' Первый парированный удар. Дауд слева покатил мяч вперёд на Холанна, чей удар с восемнадцати метров под перекладину Буну парировал.

33' Статистика по ударам в створ - 1:2. Результативность в первые полчаса игрового времени впечатляет - 100%.

32' Наваса справа у линии штрафной площади встретили трое соперников и оттеснили Хесуса к угловому флагу.

31' У Эскудеро слева не прошёл пас вперёд на Гомеса.

29' "Севилья" отправилась на чужую половину поля. Передачи вперёд перехватываются соперниками.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:2!!!

ХОЛАНН!!! Холанн по центру прошёл вперёд, на линии штрафной площади обыгрался с Санчо и протолкнул мяч под выскочившем навстречу Буну.

27' Морей с Эскудеро столкнулись на фланге и не могут оба подняться с газона.

26' Менье побежал разминаться но Аканджи пока вернулся на поле. Похоже, замена Мануэлю пока не требуется.

25' Первый угловой удар в матче исполнили гости. Подача Санчо на ближнюю штангу защитниками "Севильи" вынесена.

24' Аканджи получил травму. С левым бедром проблемы у защитника "Боруссии".

22' Пас Наваса справа в штрафную площадь на Сусо не прошёл.

21' Два дальних удара сегодня уже принесли результат. С другой стороны, близко к воротам пробираться никому не удаётся.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ДАУД!!! Дауд получил пас справа от Холанна, сместился в центр и с двадцати трёх метров пробил в правый верхний угол.

19' Эн-Несири в центральном круге сбил Аканджи.

18' Эскудеро слева не стал навешивать к воротам, а через партнёров перевёл мяч на правый фланг.

17' Удар Геррейро слева из пределов штрафной площади приняли на себя защитники "Севильи".

16' Кунде справа с двадцати метров в дальний угол низом пробил неточно.

15' Ройс на левом фланге атаки руками прихватил Наваса.

14' Санчо слева вошёл в штрафную площадь, но не справился с обыгрышем нескольких соперников на пути.

13' Навес Герреейро слева к дальней штанге получился безадресным.

12' Не торопятся команды с атакующими действиями, долго перекатывая мяч поперёк поля.

10' Санчо слева не смог доставить мяч к воротам "Севильи".

9' Первый же удар по воротам в матче стал результативным. Теперь "Боруссия" забрала мяч и комбинирует в центре поля.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

СУСО!!! Сусо перед штрафной площадью обыграл Санчо и с восемнадцати метров пробил в дальний угол. Рикошет от Хуммельса не позволил сыграть Хитцу.

6' "Севилья" демонтсрирует отличный контроль мяча в центре поля. Джан у центрального круга придержал руками Сусо.

6' У Эн-Несири слева пас в центр на Гомеса получился неточным.

5' Испанцы подержали мяч в центре поля, переводя мяч с фланга на фланг.

4' На правом фланге комбинирует "Боруссия" доставить мяч к воротам не удаётся.

3' Прострел Морея справа к воротам прервал Диего Карлос. "Боруссия" активно начала встречу.

2' "Севилья" играет в белой форме, "Боруссия" - в жёлтых футболках и чёрных трусах.