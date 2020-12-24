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Севилья
 
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Стадион:
Боруссия Д

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 4 0.67
2. Ракитич Иван 2 0.33
3. Де Йонг Люк 1 0.17
4. Мунир Эль-Хаддади 1 0.17
5. Кунде Жюль 1 0.17
6. Акунья Маркос 0 0
7. Торрес Оливер 0 0
8. Оскар Родригес 0 0
9. Хордан Хоан 0 0
10. Идрисси Уссама 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 6 1
2. Санчо Джедон 2 (1) 0.33
3. Азар Торган 1 0.17
4. Витсель Аксель 1 0.17
5. Пищек Лукаш 1 0.17
6. Геррейро Рафаэль 1 0.17
7. Мёнье Тома 0 0
8. Беллингхем Джуд 0 0
9. Джованни Рейна 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 3 0
2. Акунья Маркос 2 0
3. Навас Хесус 0 1
4. Гудель Неманья 1 0
5. Серхи Гомес 1 0
6. Рекик Карим 1 0
7. Торрес Оливер 1 0
8. Оскар Родригес 1 0
9. Идрисси Уссама 1 0
10. Кунде Жюль 1 0
11. Эн-Несири Юссеф 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 1 0
2. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 11.11% (1) 0 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Боруссия Д 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья
Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид
Боруссия Д Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург
Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария

Последние игры между собой

Севилья: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Боруссия Д: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Севилья 2:2 Боруссия Д Лига Европы Боруссия Д 0:1 Севилья Лига Европы
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
0 Ливерпуль
0 Барселона
0 ПСЖ
0 Севилья
0 Боруссия Д
0 Порту
0 Ювентус
0 Атлетико М
0 Челси
0 Лацио
0 Бавария
0 Аталанта
0 Реал Мадрид
0 Боруссия М
0 Манчестер Сити
1/4 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Севилья 68.1% (32)
    X 12.8% (6)
    Боруссия Д 19.1% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Боруссия Д
    2.45
    3.52
    3.10
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.50 2.90
    Бонус: 10 000 ₽ 2.39 3.40 2.95
    Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.52 3.02
    Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.50 3.10
      2.45 3.47 3.02

    Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.00 1.05 8.50 1.06 3.80 1.27 2.95 1.41 1.96 1.85 1.56 2.45 1.38 3.05 1.16 5.00 1.14 5.80 1.04 11.00 1.02 15.00
    9.20 1.02 8.30 1.04 3.70 1.26 2.91 1.41 2.01 1.89 1.56 2.43 1.36 3.02 1.15 4.85 1.11 5.45 1.02 9.60
    12.50 1.01 9.00 1.04 3.80 1.27 2.95 1.40 2.15 1.70 2.02 1.85 1.80 2.08 1.58 2.48 1.38 3.05 1.17 5.00 1.13 5.50 1.04 9.70 1.03 10.00 0.00 17.00
    4.01 1.27 3.09 1.41 2.38 1.63 2.03 1.86 1.79 2.10 1.56 2.53 1.37 3.24 1.13 6.57
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.38 1.95 1.80 1.43 2.70 1.10 6.20
    2.95 1.40 2.03 1.79 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
    2.00 1.81 1.45 2.75 1.15 6.00
    3.19 1.39 2.62 1.53 2.05 1.85 1.64 2.36 1.46 2.88
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.10 1.21 1.75 2.00 1.20 4.20
    4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.22 4.30
    2.90 1.38 1.75 2.00 1.32 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.66 2.13
    1.66 2.20
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.20
    4.20 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.34
    3.05 1.35
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    Прогнозы на матч Севилья - Боруссия Д

    Исход игры
    Севилья
    68.1% (32)
    Ничья
    12.8% (6)
    Боруссия Д
    19.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.82% (36)
    Меньше
    18.18% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    90.91% (40)
    Нет
    9.09% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    55.3% (26)
    1:2 Боруссия Д
    8.5% (4)
    1:1 Ничья
    8.5% (4)
    1:0 Севилья
    4.3% (2)
    3:1 Севилья
    4.3% (2)
    2:3 Боруссия Д
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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