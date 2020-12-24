Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Боруссия Д
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.67
|2.
|Ракитич Иван
|2
|0.33
|3.
|Де Йонг Люк
|1
|0.17
|4.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.17
|5.
|Кунде Жюль
|1
|0.17
|6.
|Акунья Маркос
|0
|0
|7.
|Торрес Оливер
|0
|0
|8.
|Оскар Родригес
|0
|0
|9.
|Хордан Хоан
|0
|0
|10.
|Идрисси Уссама
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|6
|1
|2.
|Санчо Джедон
|2 (1)
|0.33
|3.
|Азар Торган
|1
|0.17
|4.
|Витсель Аксель
|1
|0.17
|5.
|Пищек Лукаш
|1
|0.17
|6.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0.17
|7.
|Мёнье Тома
|0
|0
|8.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|9.
|Джованни Рейна
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хордан Хоан
|3
|0
|2.
|Акунья Маркос
|2
|0
|3.
|Навас Хесус
|0
|1
|4.
|Гудель Неманья
|1
|0
|5.
|Серхи Гомес
|1
|0
|6.
|Рекик Карим
|1
|0
|7.
|Торрес Оливер
|1
|0
|8.
|Оскар Родригес
|1
|0
|9.
|Идрисси Уссама
|1
|0
|10.
|Кунде Жюль
|1
|0
|11.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|1
|0
|2.
|Джованни Рейна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Боруссия Д
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +16 =2 -2Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья
Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид
Боруссия Д Последние 20 матчей: +9 =4 -7Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург
Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария
Последние игры между собой
Севилья: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Боруссия Д: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
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Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Севилья - Боруссия Д
Исход игры
Севилья
68.1% (32)
Ничья
12.8% (6)
Боруссия Д
19.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
81.82% (36)
Меньше
18.18% (8)
Обе команды забьют
Да
90.91% (40)
Нет
9.09% (4)
Популярный счёт
2:1 Севилья
55.3% (26)
1:2 Боруссия Д
8.5% (4)
1:1 Ничья
8.5% (4)
1:0 Севилья
4.3% (2)
3:1 Севилья
4.3% (2)
2:3 Боруссия Д
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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