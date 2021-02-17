  1. Футбол
  2. Матчи
Порту
2:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Ювентус
0'
1:0
2' Гол
Тареми Мехди
2:0
46' Гол
Марега Мусса
58'
1
Марчесин
Агустин
18
Манафа
Вилсон
19
М'Бемба
Шансель
3
Пепе
Кеплер
12
Занузи
Зайду
17
Корона
Хесус
8
Урибе
Матеус
27
Оливейра
Сержиу
25
Отавио
Эдмилсон
11
Марега
Мусса
9
Тареми
Мехди
1
Щесны
Войцех
13
Данило
Луис
4
Де
Лихт
Маттайс
3
Кьеллини
Джорджо
12
Алекс
Сандро
22
Кьеза
Федерико
30
Бентанкур
Родриго
25
Рабио
Адриен
14
Маккенни
Уэстон
44
Кулушевски
Деян
7
Роналду
Криштиану
Порту
4-4-2
Ювентус
4-4-2

Ход матча

2'
Тареми Мехди
1:0
35'
 
Демирал Мерих
Кьеллини Джорджо
46'
Марега Мусса
(Манафа Вилсон)
2:0
58'
Диас Луис
Отавио Эдмилсон
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Порту
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливейра Сержиу 3 (2) 0.43
2. Марега Мусса 2 0.29
3. Диас Луис 2 0.29
4. Урибе Матеус 1 0.14
5. Тареми Мехди 1 0.14
6. Виейра Фабиу 1 0.14
7. Занузи Зайду 1 0.14
8. Отавио Эдмилсон 1 (1) 0.14
9. Корона Хесус 0 0
10. Манафа Вилсон 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 6 0.86
2. Роналду Криштиану 4 (2) 0.57
3. Кьеза Федерико 1 0.14
4. Дибала Пауло 1 0.14
5. Маккенни Уэстон 1 0.14
6. Куадрадо Хуан 0 0
7. Алекс Сандро 0 0
8. Кулушевски Деян 0 0

Карточки

Порту
# Игрок      
1. Груйич Марко 1 1
2. Оливейра Сержиу 2 0
3. Пепе Кеплер 1 0
4. Урибе Матеус 1 0
5. Корона Хесус 1 0
6. Нану Гомеш 1 0
7. Манафа Вилсон 1 0
8. Марега Мусса 1 0
9. Диас Луис 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Демирал Мерих 2 1
2. Куадрадо Хуан 2 0
3. Данило Луис 2 0
4. Бентанкур Родриго 2 0
5. Ремзи Аарон 1 0
6. Мората Альваро 1 0
7. Рабио Адриен 1 0
8. Кьеза Федерико 1 0
9. Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порту 40% (4) 10% (1) 10% (1) 0 20% (2) 20% (2)
 Ювентус 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 30.77% (4) 15.38% (2) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Порту Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Порту 2:2 Боавишта Брага 1:1 Порту Брага 2:2 Порту Белененсеш 0:0 Порту
Порту 2:0 Риу Аве Жил Висенте 0:2 Порту Фаренсе 0:1 Порту Спортинг Л 2:1 Порту Порту 1:1 Бенфика Насьонал Мадейра 2:4 Порту Фамаликан 1:4 Порту Порту 3:0 Морейренсе Витория Гимарайнш 2:3 Порту Порту 2:0 Бенфика Порту 2:0 Насьонал Мадейра Порту 2:1 Пасуш де Феррейра Порту 2:1 Тондела Олимпиакос 0:2 Порту Порту 4:3 Тондела Порту 0:0 Манчестер Сити
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус
Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали

Последние игры между собой

Порту: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ювентус: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ювентус 1:0 Порту Лига чемпионов Порту 0:2 Ювентус Лига чемпионов
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
2 Ливерпуль
1 Барселона
4 ПСЖ
0 Севилья
0 Боруссия Д
0 Порту
0 Ювентус
0 Атлетико М
0 Челси
0 Лацио
0 Бавария
0 Аталанта
0 Реал Мадрид
0 Боруссия М
0 Манчестер Сити
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Второй тайм
  • 57'
    В центре поля Бентанкуру заехал сзади по ногам Отавио. Штрафной удар будут исполнять игроки "Ювентуса".
  • 56'
    С углового навесил Кьеза в центр штрафной, где пытался пробить головой Бентанкур, но проиграл он борьбу за мяч Пепе.
  • 55'
    Диагональный пас исполнял Бентанкур на правый фланг, куда врывался Кьеза, но здесь Занузи вынес мяч в подкате за боковую линию.
  • Опасный момент
    54'
    Протащил мяч с центра поля к чужой штрафной Оливейра и пробил в дальний нижний угол, но смог Щесны спасти свою команду.
  • 53'
    Навесил Кьеза с угла поля на ближнюю штангу, где в падении пробивал головой Сандро, но мяч застрял в гуще защитников.

Бонус 5 000 руб.
от букмекера



  • Угловой
    52'
    С фланга низом покатил Рабио в центр на Кулушевски, но выстрел последнего перевел на угловой в подкате Пепе.
  • 51'
    Получил по ногам в подкате на фланге Сандро от Отавио. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
  • 50'
    Дальний заброс исполнял Данило в штрафную на ход Роналду, но Марчесин на выходе не позволил пробить оппоненту.
  • 49'
    Разрезным пасом Оливейра искал в штрафной соперника Тареми, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитникам.
  • 48'
    Продавил защитника по флангу Роналду, сместился в центр и упал на газон в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти.
  • Описание гола
    47'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Мусса Марега! И снова на старте провалились гости. Отобрал мяч Манафа на фланге и покатил в центр, куда ворвался Марега и пробил низом в ближний угол, не оставив ни единого шанса голкиперу.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
  • 45'
    Пробивал головой Бентанкур после навеса с фланга от Маккени, но мяч полетел далеко от ворот.
  • Дополнительное время
    45'
    Компенсировал судья к времени первого тайма всего одну минуту.
  • 44'
    В центре поля Демирал заехал сзади по ногам Мареге. Штрафной удар исполнять будут игроки "Порту".
  • 43'
    Мягко забросил в штрафную Данило на ход Кулушевски, но снова на выходе Марчесин оказался первым на мяче.
  • Опасный момент
    42'
    Навесил со штрафного опять Бентанкур на линию вратарской, где в падении через себя пробил Рабио. Марчесин в прыжке смог отбить сферу.
  • 41'
    В грубом подкате получил по ногам Роналду от Урибе. Можно было показать карточку, но пожалел нарушителя судья.
  • 40'
    Очередной штрафной исполнил Бентанкур, навесив на дальнюю штангу, где пробил головой Роналду, но точно в руки Марчесину.
  • 39'
    На дальнюю штангу навесил Рабио со штрафного, но здесь вышел из ворот Марчесин и кулаком вынес сферу подальше.
  • 38'
    На фланге Манафа налетел на Сандро, заехав тому по ногам. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ювентуса".
  • 37'
    С правого фланга низом Данило прострелил в центр штрафной, но здесь Марчесин перехватил мяч на выходе.
  • 36'
    Сандро убегал по левой бровке, но напоролся на Манафа, который в чистейшем подкате отобрал сферу.
  • Замена
    35'
    Вынужденная замена в составе "Ювентуса". Вместо Джорджо Кьеллини игру продолжать будет Мерих Демирал.
  • 34'
    Дальний заброс исполнял Бентанкур в штрафную на Роналду, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Пепе.
  • 33'
    С угла поля Оливейра навесил на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Де Лихт и вынес мяч головой подальше.
  • Угловой
    32'
    Манафа с правого фланга попытался низом прострелить в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 31'
    По флангу Сандро отдавал на ход Маккени, но тот выпустил мяч за боковую линию в борьбе с защитником.
  • 30'
    Пробивал головой Тареми из пределов штрафной после навеса от Короны, но мяч стал легкой добычей для Щесны.
  • 29'
    С левого фланга Занузи прострелил в центр на Тареми, но в подкате перехватил мяч в последний момент Кьеллини.
  • 28'
    Ушел от двоих соперников на фланге Занузи, но получил по ногам от Данило. Судья пожалел желтую карточку нарушителю.
  • 27'
    Кулушевски мог пробивать из пределов штрафной после паса от Бентанкура, но тому пробить не позволил Пепе.
  • 26'
    В центре поля Рабио в очередной раз получил по ногам от Урибе. Штрафной удар будут исполнять хозяева.
  • 24'
    Продавил защитника по флангу Данило и подал на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 23'
    Перехватил мяч на чужой половине поля Оливейра и тут же пробил по воротам, но не попал в створ.
  • 22'
    Зацепился вновь за мяч перед чужой штрафной Кулушевски и сбросил на Роналду, но перехватил этот пас М'Бемба.
  • 21'
    Диагональным пасом Рабио искал на левой бровке Маккени, но тот не смог добраться до мяча в пределах поля.
  • 20'
    В разрез отдавал Маккени в штрафную на ход Кулушевски, но вышел из ворот Марчесин и оказался первым на мяче.
  • 19'
    Оливейра со штрафного навесил на дальнюю штангу, но здесь вышел из ворот Щесны и спокойно забрал мяч в свои руки.
  • 18'
    Прорывался по флангу Занузи, но получил по ногам от Данило. Очередной штрафной удар будут исполнять португальцы.
  • Офсайд
    17'
    Мягко забросил в штрафную Рабио на ход Роналду, но арбитр остановил игру из-за офсайда. 
  • 16'
    Сандро убежал по флангу и навесил на дальнюю штангу, но здесь удар Кьез заблокировал в подкате Манафа.
  • 15'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Кулушевски и сбросил под удар Рабио, но тому пробить не позволил защитник.
  • 14'
    С углового навесил Оливейра на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником Занузи не смог пробить по воротам.
  • 13'
    На фланге руками Кьеллини уложил на газон Марегу. Штрафной удар опасный будет в распоряжении хозяев.
  • 12'
    Маккени в центр покатил низом с левого фланга, но здесь пробить Кулушевски не позволил Пепе.
  • 11'
    В центре поля грамотно подставился Рабио и вынудил нарушить правила соперника. Штрафной удар исполнят гости.
  • 10'
    Дальний заброс исполнял Кьеллини на ход Роналду, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 9'
    В центре поля Кьеза получил сзади по ногам от Занузи. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 8'
    С левого фланга прострелил Маккени в центр штрафной на Роналду, но тому не удалось пробить в борьбе с защитником.
  • 7'
    По флангу отдавал Сандро на ход Маккени, но тому не удалось сохранить снаряд в пределах поля.
  • 6'
    Теперь уже Кьеза налетел на соперника у боковой линии. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 5'
    Мог выскакивать на ворота соперника Тареми после паса от Отавио, но вышел далеко из ворот Щесны и отвел угрозу.
  • 4'
    В центре поля получил по ногам Данило от Отавио. Штрафной удар в пользу туринцев назначил арбитр.
  • Описание гола
    3'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Мехди Тареми! Быстрый гол удалось забить хозяевам. Обрезался в своей штрафной Бентанкур, отдав слабый пас назад. Тут же подскочил Тареми, перехватил сферу и в падении вколотил ее под перекладину.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе оранжевый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 2.95 5.70
Бонус: 10 000 ₽ 4.00 3.30 2.02
Бонус: 5 000 ₽ 4.15 3.38 2.12
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.50 5.30
  1.81 3.28 5.29

Самый высокий коэффициент на матч «Порту» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порту» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порту» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.08 7.00 1.09 3.05 1.39 2.27 1.64 1.68 2.21 1.33 3.25 1.25 4.00 1.09 7.00 1.08 8.00 1.02 15.00 1.01 20.00
8.10 1.04 7.20 1.07 3.26 1.32 2.50 1.53 1.85 2.06 1.44 2.79 1.30 3.40 1.11 5.75 1.08 6.30 1.00 11.75
9.80 1.03 7.20 1.07 3.60 1.28 2.45 1.55 2.02 2.03 1.60 1.90 1.22 4.20 1.15 5.30 1.03 12.00 1.02 13.00 1.03 8.98 1.02 9.59 0.00 20.00
8.39 1.10 3.24 1.38 3.36 1.35 2.68 1.50 1.97 1.92 1.66 2.30 1.45 2.87 1.71 2.21 1.52 2.62 1.92 1.97 1.69 2.24 1.48 2.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.55 1.48 1.69 2.10 1.33 3.15 1.07 7.60
2.75 1.45 1.85 1.95 1.41 2.91 1.12 6.25 1.08 7.60
1.64 2.07 1.37 1.80 1.04 10.00 1.17 4.90
2.73 1.51 2.25 1.71 1.76 2.19 1.49 2.79 1.17 5.29 1.49 2.73 1.19 5.02 1.57 2.49 1.41 3.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.35 1.55 1.57 2.32 1.14 5.20
3.76 1.27 2.56 1.51 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95
3.35 1.31 2.27 1.49 1.62 2.45 1.25 4.29 1.12 5.31

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
1.58 2.35
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
3.75 1.24
4.20 1.22
Где смотреть матч Порту 2:0 Ювентус онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Порту 2:0 Ювентус

Исход игры
Порту
7.1% (12)
Ничья
19.5% (33)
Ювентус
73.4% (124)
Тотал 2.5
Больше
51.23% (83)
Меньше
48.77% (79)
Обе команды забьют
Да
66.05% (107)
Нет
33.95% (55)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
38.5% (65)
0:1 Ювентус
17.2% (29)
1:1 Ничья
14.8% (25)
0:2 Ювентус
11.8% (20)
2:1 Порту
3.6% (6)
1:3 Ювентус
3% (5)
2:2 Ничья
2.4% (4)
1:0 Порту
1.8% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 