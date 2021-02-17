Навесил Кьеза с угла поля на ближнюю штангу, где в падении пробивал головой Сандро, но мяч застрял в гуще защитников.

Протащил мяч с центра поля к чужой штрафной Оливейра и пробил в дальний нижний угол, но смог Щесны спасти свою команду.

Диагональный пас исполнял Бентанкур на правый фланг, куда врывался Кьеза, но здесь Занузи вынес мяч в подкате за боковую линию.

С углового навесил Кьеза в центр штрафной, где пытался пробить головой Бентанкур, но проиграл он борьбу за мяч Пепе.

В центре поля Бентанкуру заехал сзади по ногам Отавио. Штрафной удар будут исполнять игроки "Ювентуса".

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Мусса Марега! И снова на старте провалились гости. Отобрал мяч Манафа на фланге и покатил в центр, куда ворвался Марега и пробил низом в ближний угол, не оставив ни единого шанса голкиперу.

Продавил защитника по флангу Роналду, сместился в центр и упал на газон в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти.

Разрезным пасом Оливейра искал в штрафной соперника Тареми, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитникам.

Дальний заброс исполнял Данило в штрафную на ход Роналду, но Марчесин на выходе не позволил пробить оппоненту.

Получил по ногам в подкате на фланге Сандро от Отавио. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

С фланга низом покатил Рабио в центр на Кулушевски, но выстрел последнего перевел на угловой в подкате Пепе.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!

45' Пробивал головой Бентанкур после навеса с фланга от Маккени, но мяч полетел далеко от ворот.

45' Компенсировал судья к времени первого тайма всего одну минуту.

44' В центре поля Демирал заехал сзади по ногам Мареге. Штрафной удар исполнять будут игроки "Порту".

43' Мягко забросил в штрафную Данило на ход Кулушевски, но снова на выходе Марчесин оказался первым на мяче.

42' Навесил со штрафного опять Бентанкур на линию вратарской, где в падении через себя пробил Рабио. Марчесин в прыжке смог отбить сферу.

41' В грубом подкате получил по ногам Роналду от Урибе. Можно было показать карточку, но пожалел нарушителя судья.

40' Очередной штрафной исполнил Бентанкур, навесив на дальнюю штангу, где пробил головой Роналду, но точно в руки Марчесину.

39' На дальнюю штангу навесил Рабио со штрафного, но здесь вышел из ворот Марчесин и кулаком вынес сферу подальше.

38' На фланге Манафа налетел на Сандро, заехав тому по ногам. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ювентуса".

37' С правого фланга низом Данило прострелил в центр штрафной, но здесь Марчесин перехватил мяч на выходе.

36' Сандро убегал по левой бровке, но напоролся на Манафа, который в чистейшем подкате отобрал сферу.

35' Вынужденная замена в составе "Ювентуса". Вместо Джорджо Кьеллини игру продолжать будет Мерих Демирал.

34' Дальний заброс исполнял Бентанкур в штрафную на Роналду, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Пепе.

33' С угла поля Оливейра навесил на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Де Лихт и вынес мяч головой подальше.

32' Манафа с правого фланга попытался низом прострелить в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

31' По флангу Сандро отдавал на ход Маккени, но тот выпустил мяч за боковую линию в борьбе с защитником.

30' Пробивал головой Тареми из пределов штрафной после навеса от Короны, но мяч стал легкой добычей для Щесны.

29' С левого фланга Занузи прострелил в центр на Тареми, но в подкате перехватил мяч в последний момент Кьеллини.

28' Ушел от двоих соперников на фланге Занузи, но получил по ногам от Данило. Судья пожалел желтую карточку нарушителю.

27' Кулушевски мог пробивать из пределов штрафной после паса от Бентанкура, но тому пробить не позволил Пепе.

26' В центре поля Рабио в очередной раз получил по ногам от Урибе. Штрафной удар будут исполнять хозяева.

24' Продавил защитника по флангу Данило и подал на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.

23' Перехватил мяч на чужой половине поля Оливейра и тут же пробил по воротам, но не попал в створ.

22' Зацепился вновь за мяч перед чужой штрафной Кулушевски и сбросил на Роналду, но перехватил этот пас М'Бемба.

21' Диагональным пасом Рабио искал на левой бровке Маккени, но тот не смог добраться до мяча в пределах поля.

20' В разрез отдавал Маккени в штрафную на ход Кулушевски, но вышел из ворот Марчесин и оказался первым на мяче.

19' Оливейра со штрафного навесил на дальнюю штангу, но здесь вышел из ворот Щесны и спокойно забрал мяч в свои руки.

18' Прорывался по флангу Занузи, но получил по ногам от Данило. Очередной штрафной удар будут исполнять португальцы.

17' Мягко забросил в штрафную Рабио на ход Роналду, но арбитр остановил игру из-за офсайда.

16' Сандро убежал по флангу и навесил на дальнюю штангу, но здесь удар Кьез заблокировал в подкате Манафа.

15' Зацепился за мяч в чужой штрафной Кулушевски и сбросил под удар Рабио, но тому пробить не позволил защитник.

14' С углового навесил Оливейра на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником Занузи не смог пробить по воротам.

13' На фланге руками Кьеллини уложил на газон Марегу. Штрафной удар опасный будет в распоряжении хозяев.

12' Маккени в центр покатил низом с левого фланга, но здесь пробить Кулушевски не позволил Пепе.

11' В центре поля грамотно подставился Рабио и вынудил нарушить правила соперника. Штрафной удар исполнят гости.

10' Дальний заброс исполнял Кьеллини на ход Роналду, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

9' В центре поля Кьеза получил сзади по ногам от Занузи. Штрафной удар исполнять будут гости.

8' С левого фланга прострелил Маккени в центр штрафной на Роналду, но тому не удалось пробить в борьбе с защитником.

7' По флангу отдавал Сандро на ход Маккени, но тому не удалось сохранить снаряд в пределах поля.

6' Теперь уже Кьеза налетел на соперника у боковой линии. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

5' Мог выскакивать на ворота соперника Тареми после паса от Отавио, но вышел далеко из ворот Щесны и отвел угрозу.

4' В центре поля получил по ногам Данило от Отавио. Штрафной удар в пользу туринцев назначил арбитр.

3' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Мехди Тареми! Быстрый гол удалось забить хозяевам. Обрезался в своей штрафной Бентанкур, отдав слабый пас назад. Тут же подскочил Тареми, перехватил сферу и в падении вколотил ее под перекладину.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе оранжевый комплект формы.