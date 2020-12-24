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Порту
 
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Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Порту
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливейра Сержиу 3 (2) 0.5
2. Диас Луис 2 0.33
3. Урибе Матеус 1 0.17
4. Марега Мусса 1 0.17
5. Виейра Фабиу 1 0.17
6. Занузи Зайду 1 0.17
7. Отавио Эдмилсон 1 (1) 0.17
8. Корона Хесус 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 6 1
2. Роналду Криштиану 4 (2) 0.67
3. Кьеза Федерико 1 0.17
4. Дибала Пауло 1 0.17
5. Маккенни Уэстон 1 0.17
6. Куадрадо Хуан 0 0
7. Алекс Сандро 0 0
8. Кулушевски Деян 0 0

Карточки

Порту
# Игрок      
1. Груйич Марко 1 1
2. Оливейра Сержиу 2 0
3. Пепе Кеплер 1 0
4. Урибе Матеус 1 0
5. Корона Хесус 1 0
6. Нану Гомеш 1 0
7. Манафа Вилсон 1 0
8. Марега Мусса 1 0
9. Диас Луис 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Демирал Мерих 2 1
2. Куадрадо Хуан 2 0
3. Данило Луис 2 0
4. Бентанкур Родриго 2 0
5. Ремзи Аарон 1 0
6. Мората Альваро 1 0
7. Рабио Адриен 1 0
8. Кьеза Федерико 1 0
9. Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порту 40% (4) 10% (1) 10% (1) 0 20% (2) 20% (2)
 Ювентус 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 30.77% (4) 15.38% (2) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Порту Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Порту 2:2 Боавишта Брага 1:1 Порту Брага 2:2 Порту Белененсеш 0:0 Порту
Порту 2:0 Риу Аве Жил Висенте 0:2 Порту Фаренсе 0:1 Порту Спортинг Л 2:1 Порту Порту 1:1 Бенфика Насьонал Мадейра 2:4 Порту Фамаликан 1:4 Порту Порту 3:0 Морейренсе Витория Гимарайнш 2:3 Порту Порту 2:0 Бенфика Порту 2:0 Насьонал Мадейра Порту 2:1 Пасуш де Феррейра Порту 2:1 Тондела Олимпиакос 0:2 Порту Порту 4:3 Тондела Порту 0:0 Манчестер Сити
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус
Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали

Последние игры между собой

Порту: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ювентус: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ювентус 1:0 Порту Лига чемпионов Порту 0:2 Ювентус Лига чемпионов
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
0 Ливерпуль
0 Барселона
0 ПСЖ
0 Севилья
0 Боруссия Д
0 Порту
0 Ювентус
0 Атлетико М
0 Челси
0 Лацио
0 Бавария
0 Аталанта
0 Реал Мадрид
0 Боруссия М
0 Манчестер Сити
1/4 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Порту 8.5% (4)
    X 29.8% (14)
    Ювентус 61.7% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Ювентус
    4.60
    3.35
    2.08
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.40 3.35 1.95
    Бонус: 10 000 ₽ 4.00 3.25 2.03
    Бонус: 5 000 ₽ 4.60 3.32 2.03
    Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.15 2.07
      4.23 3.22 2.08

    Самый высокий коэффициент на матч «Порту» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порту» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порту» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.00 1.08 7.00 1.09 3.05 1.39 2.27 1.64 1.68 2.21 1.32 3.30 1.25 4.00 1.09 7.00 1.08 8.00 1.02 15.00 1.01 20.00
    7.60 1.05 6.50 1.08 2.94 1.38 2.26 1.64 1.72 2.25 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.85 1.05 7.40
    8.90 1.04 7.10 1.10 2.95 1.40 2.31 1.67 1.92 1.96 1.72 2.23 1.33 3.30 1.23 4.10 1.10 7.00 1.06 7.70 1.01 14.00 1.01 14.00 0.00 22.00
    3.13 1.39 2.73 1.50 2.32 1.66 1.92 1.97 1.69 2.26 1.53 2.63 1.27 4.02
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.47 1.69 2.09 1.33 3.15 1.07 7.60
    2.65 1.48 1.75 2.08 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.50
    1.72 2.12 1.33 3.25 1.08 7.30
    2.76 1.49 2.26 1.69 1.75 2.18 1.48 2.79 1.35 3.41
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 2.35 1.55 1.57 2.32 1.14 5.20
    3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60
    2.30 1.58 1.55 2.35 1.20 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.94 1.80
    1.93 1.90
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    5.20 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.25
    3.75 1.25
    Где смотреть матч Порту - Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Порту - Ювентус

    Исход игры
    Порту
    8.5% (4)
    Ничья
    29.8% (14)
    Ювентус
    61.7% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (20)
    Меньше
    54.55% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (32)
    Нет
    27.27% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    29.8% (14)
    1:1 Ничья
    25.5% (12)
    0:1 Ювентус
    14.9% (7)
    0:2 Ювентус
    8.5% (4)
    2:1 Порту
    6.4% (3)
    1:3 Ювентус
    4.3% (2)
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