Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливейра Сержиу
|3 (2)
|0.5
|2.
|Диас Луис
|2
|0.33
|3.
|Урибе Матеус
|1
|0.17
|4.
|Марега Мусса
|1
|0.17
|5.
|Виейра Фабиу
|1
|0.17
|6.
|Занузи Зайду
|1
|0.17
|7.
|Отавио Эдмилсон
|1 (1)
|0.17
|8.
|Корона Хесус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|6
|1
|2.
|Роналду Криштиану
|4 (2)
|0.67
|3.
|Кьеза Федерико
|1
|0.17
|4.
|Дибала Пауло
|1
|0.17
|5.
|Маккенни Уэстон
|1
|0.17
|6.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|7.
|Алекс Сандро
|0
|0
|8.
|Кулушевски Деян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Груйич Марко
|1
|1
|2.
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|3.
|Пепе Кеплер
|1
|0
|4.
|Урибе Матеус
|1
|0
|5.
|Корона Хесус
|1
|0
|6.
|Нану Гомеш
|1
|0
|7.
|Манафа Вилсон
|1
|0
|8.
|Марега Мусса
|1
|0
|9.
|Диас Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Демирал Мерих
|2
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|2
|0
|3.
|Данило Луис
|2
|0
|4.
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|5.
|Ремзи Аарон
|1
|0
|6.
|Мората Альваро
|1
|0
|7.
|Рабио Адриен
|1
|0
|8.
|Кьеза Федерико
|1
|0
|9.
|Кулушевски Деян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порту
|40% (4)
|10% (1)
|10% (1)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|Ювентус
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Порту Последние 20 матчей: +13 =6 -1Порту 2:2 Боавишта Брага 1:1 Порту Брага 2:2 Порту Белененсеш 0:0 Порту
Порту 2:0 Риу Аве Жил Висенте 0:2 Порту Фаренсе 0:1 Порту Спортинг Л 2:1 Порту Порту 1:1 Бенфика Насьонал Мадейра 2:4 Порту Фамаликан 1:4 Порту Порту 3:0 Морейренсе Витория Гимарайнш 2:3 Порту Порту 2:0 Бенфика Порту 2:0 Насьонал Мадейра Порту 2:1 Пасуш де Феррейра Порту 2:1 Тондела Олимпиакос 0:2 Порту Порту 4:3 Тондела Порту 0:0 Манчестер Сити
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус
Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали
Последние игры между собой
Порту: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ювентус: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Порту» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порту» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порту» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Порту - Ювентус
Исход игры
Порту
8.5% (4)
Ничья
29.8% (14)
Ювентус
61.7% (29)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (20)
Меньше
54.55% (24)
Обе команды забьют
Да
72.73% (32)
Нет
27.27% (12)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
29.8% (14)
1:1 Ничья
25.5% (12)
0:1 Ювентус
14.9% (7)
0:2 Ювентус
8.5% (4)
2:1 Порту
6.4% (3)
1:3 Ювентус
4.3% (2)
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