  1. Футбол
  2. Матчи
Реал Сосьедад
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баутиста Хон 2 0.33
2. Монреаль Начо 1 0.17
3. Виллиан Жозе 1 0.17
4. Порту Кристиан 1 0.17
5. Мерино Микель 0 0
6. Горосабел Андони 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Мерино Микель 2 0
2. Ле Норман Робен 2 0
3. Сильва Давид 1 0
4. Субельдия Игор 1 0
5. Оярсабаль Микель 1 0
6. Субименди Мартин 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 0 0 20% (1) 20% (1) 60% (3)
 Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон
Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Манчестер Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Манчестер Юнайтед 1:0 Реал Сосьедад Лига чемпионов
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
0 Манчестер Юнайтед
0 Брага
0 Рома
0 Олимпиакос
0 ПСВ
0 Динамо Киев
0 Брюгге
0 Славия Прага
0 Лестер
0 Янг Бойз
0 Байер Л
0 Вольфсбергер
0 Тоттенхэм
0 Црвена Звезда
0 Милан
0 Краснодар
0 Динамо Загреб
0 Лилль
0 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
0 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
0 Шахтёр Донецк
0 Антверпен
0 Глазго Рейнджерс
0 Гранада
0 Наполи
0 Бенфика
0 Арсенал
0 Мольде
0 Хоффенхайм
1/8 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 февраля 2021, осталось 2 дня 17 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Реал Сосьедад 9.1% (5)
    X 25.5% (14)
    Манчестер Юнайтед 65.5% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.54
    3.78
    2.24
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.30 3.65 2.18
    Бонус: 10 000 ₽ 3.35 3.60 2.12
    Бонус: 5 000 ₽ 3.54 3.78 2.24
    Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.60 2.12

    Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    3.75 1.28 2.90 1.42 1.95 1.86 1.54 2.50 1.37 3.15 1.13 6.00
    10.25 1.01 9.10 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.06 1.93 1.56 2.43 1.36 3.02 1.15 4.90 1.11 5.50 1.02 9.60
    12.50 1.01 9.00 1.04 3.70 1.25 2.90 1.38 1.97 1.83 1.77 2.06 1.57 2.44 1.36 3.00 1.16 4.80 1.13 5.50 1.02 9.50 1.01 9.90 0.00 15.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.39 1.92 1.82 1.42 2.70 1.10 6.40
    3.12 1.36 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.60
    2.02 1.79 1.44 2.65 1.14 5.40
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.10 1.21 1.74 2.02 1.20 4.20
    4.05 1.24 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.19 4.40
    2.90 1.38 1.74 2.02 1.32 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.71 2.06
    1.68 2.10
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.20
    4.20 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.33
    3.10 1.35
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    9.1% (5)
    Ничья
    25.5% (14)
    Манчестер Юнайтед
    65.5% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (32)
    Меньше
    38.46% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    82.69% (43)
    Нет
    17.31% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    49.1% (27)
    1:1 Ничья
    20% (11)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    7.3% (4)
    1:0 Реал Сосьедад
    3.6% (2)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    3.6% (2)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     