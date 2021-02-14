Реал Сосьедад
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Стадион: Альянц Стэдиум
Манчестер Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баутиста Хон
|2
|0.33
|2.
|Монреаль Начо
|1
|0.17
|3.
|Виллиан Жозе
|1
|0.17
|4.
|Порту Кристиан
|1
|0.17
|5.
|Мерино Микель
|0
|0
|6.
|Горосабел Андони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мерино Микель
|2
|0
|2.
|Ле Норман Робен
|2
|0
|3.
|Сильва Давид
|1
|0
|4.
|Субельдия Игор
|1
|0
|5.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|6.
|Субименди Мартин
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|60% (3)
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +5 =9 -6Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =6 -3Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон
Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Манчестер Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
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Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Реал Сосьедад
9.1% (5)
Ничья
25.5% (14)
Манчестер Юнайтед
65.5% (36)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (32)
Меньше
38.46% (20)
Обе команды забьют
Да
82.69% (43)
Нет
17.31% (9)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
49.1% (27)
1:1 Ничья
20% (11)
0:1 Манчестер Юнайтед
7.3% (4)
1:0 Реал Сосьедад
3.6% (2)
0:2 Манчестер Юнайтед
3.6% (2)
2:2 Ничья
3.6% (2)
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