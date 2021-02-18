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Брага
 
Позже

Стадион:
Рома
1
Матеус
Лима
47
Эсгаю
Рикарду
3
Тормена
Витор
34
Раул
Силва
5
Секейра
Нуну
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
27
Франсержио
Родригес
10
Гайтан
Николас
21
Орта
Рикарду
19
Шпорар
Андраж
90
Галено
Вандерсон
13
Пау
Лопес
23
Манчини
Джанлука
4
Кристанте
Бриан
3
Ибаньес
Рожер
37
Спинаццола
Леонардо
42
Диавара
Амаду
17
Верету
Жордан
2
Карсдорп
Рик
11
Педро
Родригес
77
Мхитарян
Генрих
9
Джеко
Эдин
Брага
4-3-3
Рома
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Брага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орта Рикарду 3 0.5
2. Паулинью Жуан 3 0.5
3. Галено Вандерсон 2 0.33
4. Эсгаю Рикарду 1 0.17
5. Гайтан Николас 1 0.17
6. Франсержио Родригес 1 0.17
7. Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.17
8. Тормена Витор 1 0.17
9. Медейруш Юри 0 0
10. Раул Силва 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майораль Борха 3 0.5
2. Джеко Эдин 1 0.17
3. Мхитарян Генрих 1 0.17
4. Перес Бруно 1 0.17
5. Миланезе Томмазо 1 0.17
6. Верету Жордан 1 (1) 0.17
7. Педро Родригес 1 0.17
8. Кумбулла Мараш 1 0.17
9. Ибаньес Рожер 1 0.17
10. Калафьори Рикардо 1 0.17
11. Спинаццола Леонардо 0 0

Карточки

Брага
# Игрок      
1. Эсгаю Рикарду 3 0
2. Карму Давид 3 0
3. Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0
4. Каштру Андре 1 0
5. Франсержио Родригес 1 0
6. Секейра Нуну 1 0
7. Паулинью Жуан 1 0
8. Раул Силва 1 0
9. Виана Бруно 1 0
10. Шеттине Гильерме 1 0
Рома
# Игрок      
1. Перес Бруно 2 0
2. Карсдорп Рик 2 0
3. Вильяр Гонсало 2 0
4. Джеко Эдин 1 0
5. Фасио Федерико 1 0
6. Мхитарян Генрих 1 0
7. Жуан Жезус 1 0
8. Диавара Амаду 1 0
9. Калафьори Рикардо 1 0
10. Трипи Филиппо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брага 38.46% (5) 7.69% (1) 15.38% (2) 0 7.69% (1) 30.77% (4)
 Рома 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3)

Предыдущие игры

Брага Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Санта-Клара 0:1 Брага Брага 1:1 Порту Брага 2:2 Порту Брага 2:1 Портимоненсе
Морейренсе 0:4 Брага Брага 2:1 Санта-Клара Брага 1:0 Жил Висенте Спортинг Л 1:0 Брага Брага 2:1 Бенфика Пасуш де Феррейра 2:0 Брага Брага 5:0 Торренсе Брага 2:1 Маритиму Спортинг Л 2:0 Брага Боавишта 1:4 Брага Брага 3:0 Риу Аве Брага 3:1 Эшторил Олимпику Монтижу 0:7 Брага Брага 2:0 Заря Белененсеш 2:1 Брага АЕК 2:4 Брага
Рома Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя
Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
0 Манчестер Юнайтед
0 Брага
0 Рома
0 Олимпиакос
0 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
0 Янг Бойз
0 Байер Л
0 Вольфсбергер
0 Тоттенхэм
0 Црвена Звезда
0 Милан
0 Краснодар
0 Динамо Загреб
0 Лилль
0 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
0 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
0 Шахтёр Донецк
0 Антверпен
0 Глазго Рейнджерс
0 Гранада
0 Наполи
0 Бенфика
0 Арсенал
0 Мольде
0 Хоффенхайм
1/8 финала
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  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на игре:

    Главный судья: Иштван Ковач (Румыния);
    Ассистент: Василе Маринеску (Румыния);
    Ассистент: Овидиу Артене (Васлуй, Румыния);
    Резервный: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге Европы. В рамках одного из поединков 1/16 финала турнира померятся силами игроки «Браги» и «Ромы». Встреча состоится в Браге, на стадионе «Мунисипал-ди-Брага».

    Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
Прогнозы 147
Брага 10.2% (15)
X 33.3% (49)
Рома 56.5% (83)
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Рома
3.65
3.85
2.07
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.55 3.70 2.04
Бонус: 10 000 ₽ 3.35 3.75 2.07
Бонус: 5 000 ₽ 3.54 3.85 2.04
Бонус: 5 000 ₽ 3.65 3.80 2.04
  3.56 3.73 2.06

Самый высокий коэффициент на матч «Брага» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брага» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.10 1.24 2.10 1.75 1.65 2.24 1.44 2.85 1.17 5.20 1.05 9.80
11.75 1.00 10.75 1.02 4.40 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.75 2.08 1.48 2.57 1.22 3.88 1.16 4.50 1.04 7.70
16.00 1.01 11.00 1.02 4.50 1.21 3.55 1.30 2.26 1.68 2.02 1.84 1.78 2.10 1.49 2.65 1.25 4.00 1.18 4.50 1.06 7.80 1.05 8.40 1.01 15.00
4.68 1.21 2.77 1.48 2.30 1.66 2.05 1.83 1.78 2.10 1.61 2.40 1.49 2.69 1.18 5.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.06 1.71 1.47 2.55 1.11 5.80
3.38 1.32 2.30 1.62 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
2.23 1.65 1.53 2.65 1.19 4.70
3.36 1.35 2.92 1.44 2.30 1.65 1.78 2.11 1.55 2.55 1.37 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.83 1.91 1.23 3.85
4.70 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85
3.35 1.30 1.90 1.84 1.42 2.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.18
1.58 2.39
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
3.85 1.23
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
2.80 1.41
Где смотреть матч Брага - Рома онлайн

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Прогнозы на матч Брага - Рома

Исход игры
Брага
10.2% (15)
Ничья
33.3% (49)
Рома
56.5% (83)
Тотал 2.5
Больше
60.56% (86)
Меньше
39.44% (56)
Обе команды забьют
Да
87.32% (124)
Нет
12.68% (18)
Популярный счёт
1:2 Рома
42.2% (62)
1:1 Ничья
25.9% (38)
2:1 Брага
9.5% (14)
0:1 Рома
6.8% (10)
2:2 Ничья
5.4% (8)
0:2 Рома
4.1% (6)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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