Брага
Позже
Стадион: Брага Мунисипал
Рома
34
Раул
Силва
21
Орта
Рикарду
13
Пау
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Перес КарлесПолузащитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орта Рикарду
|3
|0.5
|2.
|Паулинью Жуан
|3
|0.5
|3.
|Галено Вандерсон
|2
|0.33
|4.
|Эсгаю Рикарду
|1
|0.17
|5.
|Гайтан Николас
|1
|0.17
|6.
|Франсержио Родригес
|1
|0.17
|7.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.17
|8.
|Тормена Витор
|1
|0.17
|9.
|Медейруш Юри
|0
|0
|10.
|Раул Силва
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майораль Борха
|3
|0.5
|2.
|Джеко Эдин
|1
|0.17
|3.
|Мхитарян Генрих
|1
|0.17
|4.
|Перес Бруно
|1
|0.17
|5.
|Миланезе Томмазо
|1
|0.17
|6.
|Верету Жордан
|1 (1)
|0.17
|7.
|Педро Родригес
|1
|0.17
|8.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.17
|9.
|Ибаньес Рожер
|1
|0.17
|10.
|Калафьори Рикардо
|1
|0.17
|11.
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эсгаю Рикарду
|3
|0
|2.
|Карму Давид
|3
|0
|3.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|0
|4.
|Каштру Андре
|1
|0
|5.
|Франсержио Родригес
|1
|0
|6.
|Секейра Нуну
|1
|0
|7.
|Паулинью Жуан
|1
|0
|8.
|Раул Силва
|1
|0
|9.
|Виана Бруно
|1
|0
|10.
|Шеттине Гильерме
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перес Бруно
|2
|0
|2.
|Карсдорп Рик
|2
|0
|3.
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|4.
|Джеко Эдин
|1
|0
|5.
|Фасио Федерико
|1
|0
|6.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|7.
|Жуан Жезус
|1
|0
|8.
|Диавара Амаду
|1
|0
|9.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|10.
|Трипи Филиппо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брага
|38.46% (5)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|0
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|Рома
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
Предыдущие игры
Брага Последние 20 матчей: +14 =2 -4Санта-Клара 0:1 Брага Брага 1:1 Порту Брага 2:2 Порту Брага 2:1 Портимоненсе
Морейренсе 0:4 Брага Брага 2:1 Санта-Клара Брага 1:0 Жил Висенте Спортинг Л 1:0 Брага Брага 2:1 Бенфика Пасуш де Феррейра 2:0 Брага Брага 5:0 Торренсе Брага 2:1 Маритиму Спортинг Л 2:0 Брага Боавишта 1:4 Брага Брага 3:0 Риу Аве Брага 3:1 Эшторил Олимпику Монтижу 0:7 Брага Брага 2:0 Заря Белененсеш 2:1 Брага АЕК 2:4 Брага
Рома Последние 20 матчей: +12 =2 -6Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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— ?
— ?
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брага» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брага» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брага - Рома
Исход игры
Брага
10.2% (15)
Ничья
33.3% (49)
Рома
56.5% (83)
Тотал 2.5
Больше
60.56% (86)
Меньше
39.44% (56)
Обе команды забьют
Да
87.32% (124)
Нет
12.68% (18)
Популярный счёт
1:2 Рома
42.2% (62)
1:1 Ничья
25.9% (38)
2:1 Брага
9.5% (14)
0:1 Рома
6.8% (10)
2:2 Ничья
5.4% (8)
0:2 Рома
4.1% (6)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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