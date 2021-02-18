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Олимпиакос
3:2
Второй тайм: 73'

Стадион:
ПСВ
0'
1:0
9' Гол
Бухалакис Андреас
1:1
14' Гол
Захави Эран
32' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
2:1
37' Гол
М'Вила Янн
2:2
39' Гол
Захави Эран
3:2
45' Гол
Эль-Араби Юссеф
57' Желтая карточка
Рябчук Олег
63' Желтая карточка
Ба Уссейну
63' Желтая карточка
Брума Арминду
63' Желтая карточка
Росарио Пабло
73'
1
Са
Жозе
72
Лала
Кенни
15
Папастатопулос
Сократис
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
4
Камара
Мохамед
III
5
Бухалакис
Андреас
28
Вальбуэна
Матьё
11
Эль-Араби
Юссеф
27
Брума
Арминду
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
30
Томас
Райян
18
Росарио
Пабло
27
Гётце
Марио
7
Захави
Эран
9
Мален
Дониэлл
Олимпиакос
4-3-3
ПСВ
4-3-3

Ход матча

9'
Бухалакис Андреас
(Вальбуэна Матьё)
1:0
14'
1:1
Захави Эран
32'
 
Сангаре Ибрахим
37'
М'Вила Янн
2:1
38'
 
Баумгартль Тимо
Боскальи Оливье
39'
2:2
Захави Эран
45'
Эль-Араби Юссеф
3:2
57'
Рябчук Олег
 
63'
Ба Уссейну
 
63'
Брума Арминду
 
63'
 
Росарио Пабло
68'
Масурас Гиоргос
Вальбуэна Матьё
 
70'
 
Жуниор Мауро
Гётце Марио
70'
 
Вертессен Йорбе
Сангаре Ибрахим

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 1 1
2. М'Вила Янн 1 1
3. Бухалакис Андреас 1 1
4. Вальбуэна Матьё 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 5 0.71
2. Захави Эран 3 (1) 0.43
3. Пироэ Жоэль 2 0.29
4. Мадуэке Нони 1 0.14
5. Гакпо Коди 1 0.14
6. Дюмфрис Дензел 1 (1) 0.14
7. Гётце Марио 1 0.14
8. Макс Филипп 0 0
9. Файн Адриан 0 0
10. Томас Райян 0 0

Карточки

Олимпиакос
# Игрок      
1. Брума Арминду 1 0
2. Ба Уссейну 1 0
3. Рябчук Олег 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Сангаре Ибрахим 3 0
2. Дюмфрис Дензел 2 0
3. Гётце Марио 1 0
4. Томас Райян 1 0
5. Хендрикс Йоррит 1 0
6. Росарио Пабло 1 0
7. Файн Адриан 1 0
8. Жуниор Мауро 1 0
9. Тезе Джордан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпиакос 0 0 0 0 0 0
 ПСВ 0 16.67% (2) 33.33% (4) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3)

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Олимпиакос 3:0 ОФИ Олимпиакос 3:0 Панетоликос
Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 ПАОК Атромитос 0:1 Олимпиакос Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту Олимпиакос 4:1 Волос Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос
ПСВ Последние 20 матчей: +13 =4 -3
АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ Аякс 2:1 ПСВ ПСВ 3:0 Твенте Фейеноорд 3:1 ПСВ
Эммен 0:2 ПСВ ПСВ 2:0 Ваалвейк Волендам 0:2 ПСВ Спарта Роттердам 3:5 ПСВ ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:2 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:4 ПСВ Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт ПСВ 4:0 Омония Херенвен 2:2 ПСВ Гранада 0:1 ПСВ ПСВ 1:0 Спарта Роттердам ПСВ 3:2 ПАОК Твенте 1:1 ПСВ

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ПСВ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ПСВ 4:0 Олимпиакос Товарищеские матчи
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
0 Манчестер Юнайтед
0 Брага
0 Рома
0 Олимпиакос
0 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
0 Янг Бойз
0 Байер Л
0 Вольфсбергер
0 Тоттенхэм
0 Црвена Звезда
0 Милан
0 Краснодар
0 Динамо Загреб
0 Лилль
0 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
0 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
0 Шахтёр Донецк
0 Антверпен
0 Глазго Рейнджерс
0 Гранада
0 Наполи
0 Бенфика
0 Арсенал
0 Мольде
0 Хоффенхайм
1/8 финала
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Олимпиакос 52.1% (74)
X 28.2% (40)
ПСВ 19.7% (28)
Все прогнозы
2.09 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
ПСВ
2.46
4.30
9.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.33 4.30 14.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.09 3.55 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.50 3.02
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 4.10 15.00
  1.41 4.18 9.00

Самый высокий коэффициент на матч «Олимпиакос» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпиакос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпиакос» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
3.80 1.27 2.90 1.41 1.96 1.85 1.55 2.46 1.38 3.10 1.14 5.80
9.20 1.02 8.30 1.05 3.46 1.29 2.75 1.45 1.95 1.95 1.51 2.56 1.33 3.18 1.13 5.20 1.09 5.90 1.01 10.50
10.50 1.03 8.00 1.07 3.45 1.31 2.65 1.50 2.17 1.74 6.10 1.12 1.72 2.20 4.60 1.19 4.00 1.24 2.75 1.44 1.72 2.10 1.30 3.50 2.55 1.50 1.66 2.20 1.31 3.35 1.08 7.77 1.06 8.80 1.04 10.00 1.04 10.00
3.66 1.30 2.75 1.47 2.35 1.62 1.94 1.93 1.71 2.20 1.53 2.57 4.06 1.25 2.56 1.53 2.04 1.82 1.77 2.10 1.49 2.67 1.13 6.58 3.78 1.28 3.03 1.40 2.11 1.76 1.76 2.12 3.28 1.35 2.58 1.53 1.90 1.97 1.61 2.38 1.41 2.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.90 1.38 1.95 1.80 1.43 2.70 1.10 6.20
2.95 1.40 1.94 1.86 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
3.00 1.38 1.86 1.94 1.40 2.95 1.12 6.30 1.80 2.00 1.19 4.60 1.17 4.90
2.54 1.53 2.09 1.77 1.62 2.33 1.40 2.98 1.41 2.98 1.52 2.56 1.30 3.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.75 2.01 1.20 4.20
3.95 1.25 2.68 1.47 1.71 2.14 1.28 3.64 1.19 4.75
2.70 1.44 1.69 2.10 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
1.75 2.10
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
4.44 1.18
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
3.30 1.31
Где смотреть матч Олимпиакос 3:2 ПСВ онлайн

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Прогнозы на матч Олимпиакос 3:2 ПСВ

Исход игры
Олимпиакос
52.1% (74)
Ничья
28.2% (40)
ПСВ
19.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
44.6% (62)
Меньше
55.4% (77)
Обе команды забьют
Да
66.91% (93)
Нет
33.09% (46)
Популярный счёт
2:1 Олимпиакос
25.4% (36)
1:1 Ничья
23.2% (33)
1:0 Олимпиакос
21.8% (31)
1:2 ПСВ
11.3% (16)
0:1 ПСВ
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:0 Олимпиакос
2.8% (4)
0:2 ПСВ
2.1% (3)
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