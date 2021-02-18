Олимпиакос
3:2
Второй тайм: 73'
Стадион: Караискакис
ПСВ
1:0
9' ГолБухалакис Андреас
1:1
14' ГолЗахави Эран
32' Желтая карточкаСангаре Ибрахим
2:1
37' ГолМ'Вила Янн
2:2
39' ГолЗахави Эран
3:2
45' ГолЭль-Араби Юссеф
57' Желтая карточкаРябчук Олег
63' Желтая карточкаБа Уссейну
63' Желтая карточкаБрума Арминду
63' Желтая карточкаРосарио Пабло
1
Са
Жозе
72
Лала
Кенни
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
30
Томас
Райян
27
Гётце
Марио
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
72 Лала КенниЗащитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
-
29 Пироэ ЖоэльНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
Ход матча
9'
14'
1:1
32'
37'
2:1
39'
2:2
45'
3:2
57'
63'
63'
63'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Араби Юссеф
|1
|1
|2.
|М'Вила Янн
|1
|1
|3.
|Бухалакис Андреас
|1
|1
|4.
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|5
|0.71
|2.
|Захави Эран
|3 (1)
|0.43
|3.
|Пироэ Жоэль
|2
|0.29
|4.
|Мадуэке Нони
|1
|0.14
|5.
|Гакпо Коди
|1
|0.14
|6.
|Дюмфрис Дензел
|1 (1)
|0.14
|7.
|Гётце Марио
|1
|0.14
|8.
|Макс Филипп
|0
|0
|9.
|Файн Адриан
|0
|0
|10.
|Томас Райян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брума Арминду
|1
|0
|2.
|Ба Уссейну
|1
|0
|3.
|Рябчук Олег
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сангаре Ибрахим
|3
|0
|2.
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|3.
|Гётце Марио
|1
|0
|4.
|Томас Райян
|1
|0
|5.
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|6.
|Росарио Пабло
|1
|0
|7.
|Файн Адриан
|1
|0
|8.
|Жуниор Мауро
|1
|0
|9.
|Тезе Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ПСВ
|0
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +15 =2 -3Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Олимпиакос 3:0 ОФИ Олимпиакос 3:0 Панетоликос
Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 ПАОК Атромитос 0:1 Олимпиакос Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту Олимпиакос 4:1 Волос Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос
ПСВ Последние 20 матчей: +13 =4 -3АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ Аякс 2:1 ПСВ ПСВ 3:0 Твенте Фейеноорд 3:1 ПСВ
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ПСВ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Олимпиакос» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпиакос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпиакос» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Олимпиакос 3:2 ПСВ
Исход игры
Олимпиакос
52.1% (74)
Ничья
28.2% (40)
ПСВ
19.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
44.6% (62)
Меньше
55.4% (77)
Обе команды забьют
Да
66.91% (93)
Нет
33.09% (46)
Популярный счёт
2:1 Олимпиакос
25.4% (36)
1:1 Ничья
23.2% (33)
1:0 Олимпиакос
21.8% (31)
1:2 ПСВ
11.3% (16)
0:1 ПСВ
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:0 Олимпиакос
2.8% (4)
0:2 ПСВ
2.1% (3)
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