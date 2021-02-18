Динамо Киев
0:0
Второй тайм: 61'
Стадион: Олимпийский (Киев)
Брюгге
28' Желтая карточкаШапаренко Николай
33' Желтая карточкаРикка Федерико
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
29
Дост
Бас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
94 Arne Engels
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
33'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шапаренко Николай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рикка Федерико
|1
|0
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +12 =3 -5Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев
Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов
Брюгге Последние 20 матчей: +16 =2 -2Брюгге 3:1 Антверпен Васланд-Беверен 0:2 Брюгге Брюгге 6:1 Ольса Бракель Брюгге 3:1 Стандард
Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:1 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Брюгге 3:0 Эйпен Брюгге 0:1 Гент Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Брюгге: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Брюгге
Исход игры
Динамо Киев
54.2% (83)
Ничья
28.8% (44)
Брюгге
17% (26)
Тотал 2.5
Больше
56.46% (83)
Меньше
43.54% (64)
Обе команды забьют
Да
81.63% (120)
Нет
18.37% (27)
Популярный счёт
2:1 Динамо Киев
34.6% (53)
1:1 Ничья
24.8% (38)
1:0 Динамо Киев
11.8% (18)
1:2 Брюгге
11.1% (17)
3:1 Динамо Киев
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:1 Брюгге
3.3% (5)
2:0 Динамо Киев
1.3% (2)
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