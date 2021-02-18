Грубовато сыграл Шапаренко у центральной линии. Хавбеку "Динамо" нужно быть аккуратнее, ведь он уже на карточке.

Мехеле пробил по воротам после свистка о нарушении. Рефери пока устно побеседовал с футболистом "Брюгге".

"Брюгге" больше владеет мячом на старте второго тайма, но выбираться на ударные позиции "динамовцы" соперникам не позволяют.

Мирча Луческу недоволен действиями своей команды. "Динамо" в последние минуты совсем без мяча играет.

Шапаренко и Баланта завелись после фола последнего. Арбитр строго поговорил с футболистами.

Второй тайм стартовал в Киеве!

В первом тайме мы увидели не так много голевых моментов. Надеемся, что после перерыва игра будет более содержательной.

Де Кетеларе мягко и технично переадресовал мяч на Дирара, но того справа в чужой штрафной опередил соперник.

А теперь де Кетеларе пробивал со средней дистанции, но мяч пришёлся в защитника.

Продолжает пролетать снег в Киеве, но каких-то проблем футболистам на поле он не доставляет.

Вормер подал мяч в центр штрафной "Динамо" с правого фланга, но воздух остался за защитником.

Рисунок игры после перерыва особенно не изменился. Темп средний, борьбы много, ударов почти нет...

Первый тайм

— Без компенсаций у нас. Первый тайм завершён. Отдохнём немного, друзья!

45' Президент "Динамо" Игорь Суркис укутался в тёплую одежду и внимательно смотрит за тем, как играет его команда.

44' Неплохо! И снова связка Кендзёра - Буяльский работает. Поляк подал, а украинец пробил головой - чуть выше ворот. Миньоле ситуацию контролировал.

43' Беседин уходил в отрыв в атаке справа. У форварда было пространство, но он решил сразу переадресовать мяч в центр. Защитники перехватили.

42' Мата какое-то время полежал на холодном газоне на чужой половине поля, однако фола там не было.

41' Миньоле после передачи от защитника назад спокойно на замахе убрал Беседина. Опыт игры в "Ливерпуле" сказывается?

40' Фол, фол, ошибка при передаче, фол, фол, стык, длинный пас, борьба... Пока какой-то такой футбол мы смотрим в Киеве.

39' Миколенко досталось в центральной части поля. К счастью, футболист поднялся и продолжит игру.

37' И снова борьба в центре поля у нас царит. Как-то больше фолить стали футболисты к концу первого тайма.

36' Постепенно первый тайм близится к своему завершению. Лишь один действительно качественный момент увидели мы пока что.

34' МОМЕНТ! Кендзёра на правом фланге на замахе переложил мяч на левую ногу и подал, а Буяльский пробил головой - над перекладиной получилось!

33' Рикка получил карточку жёлтого цвета за удар Шапаренко по ноге сзади. По предупреждениям 1:1 у нас.

32' По такой игре серьёзной угрозой могут быть стандартные положения. Командам нужно более трепетно подходить к таким моментам.

31' Шапаренко неудачно подал со штрафного, направив мяч слишком высоко и далеко от ворот.

30' "Динамо", "Динамо"!" - послышалось с трибун. Надеются немногочисленные болельщики подбодрить свою любимую команду.

29' После подачи со штрафного и скидки головой Бущан сыграл на выходе кулаком, но там ещё и офсайд был.

28' А вот и карточка. Шапаренко увидел перед собой жёлтый свет на удар соперника по ноге сзади.

27' Как же много ошибок допускают команды. Тяжёлый газон тоже сказывается, технические качества в таких условиях проявить непросто.

25' "Динамо" пыталось что-то придумать на подступах к чужой штрафной, но довести дело до удара не удалось подопечным Луческу.

24' Полтайма позади у нас. Моментов и даже ударов по воротам почти нет, а вот борьбы - хоть отбавляй.

22' Карлос де Пена в центре поля ударил по ноге Мату. Не согласен игрок "Динамо" со свистком, но арбитру всё равно.

21' Удар Беседина с семнадцати метров был блокирован.

20' "Динамо" владеет мячом на чужой половине поля, но вариантов около чужой штрафной маловато. Нужно прибавлять в движении киевлянам.

19' Передача на Мату последовала в свободную зону между центральными защитниками "Динамо", но Попов выиграл борьбу без фола, хотя игрок "Брюгге" апеллировал к рефери.

18' А теперь Дост дотянулся до мяча головой в чужой штрафной, но удара не получилось.

16' Подача с правого фланга атаки "Брюгге" последовала, но Дост побежал не в ту зону, куда был направлен мяч.

15' Через средний и длинный пас строят атаки "Динамо" и "Брюгге", но большинство передач идут в борьбу, свободных зон мало.

14' Баланта прорывался в атаку по левому флангу, но Попов здорово сыграл в подкате и выбил мяч за боковую линию.

12' В конкурсе прогнозов на нашем портале самым популярным счётом на этот матч стал счёт 2:1 в пользу "Динамо". Посмотрим. Пока что голами не пахнет.

11' Скучновато пока у нас на поле, честно говоря. Вот Беседин забрался в офсайд на правом фланге...

10' Стоит сказать, что "Динамо" и "Брюгге" начинали этот евросезон в Лиге чемпионов. Команды заняли третьи места в своих группах.

8' А вот сейчас после подачи с левого фланга атаки "Брюгге" Дост не смог нанести акцентированный удар головой, и мяч долетел до другого края штрафной, откуда плохо пробил ногой Мата. Надо признать, что бить было неудобно.

7' Пока что мы наблюдаем классический зимний футбол с обилием борьбы. Конструктива мало.

6' Андрей Шевченко замечен на трибуне. Главный тренер сборной Украины внимательно следит за происходящим на поле.

5' Бущану пришлось выходить на пределы своей штрафной, чтобы сыграть на вынос. А мы уже слышим подсказки Мирчи Луческу с тренерского мостика.

4' Под свист незначительной публики футболисты "Брюгге" обмениваются передачами. "Динамо" вступает в прессинг избирательно, слишком высоко не лезут киевляне.

3' Сразу же борьба завязалась на поле "Олимпийского", мяч до штрафных площадок пока не доходил.

2' "Динамо" играет в белой форме с синими элементами, "Брюгге" - в чёрно-синей форме. В плане цветов всё вполне себе привычно.