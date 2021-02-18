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Динамо Киев
0:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Брюгге
0'
28' Желтая карточка
Шапаренко Николай
33' Желтая карточка
Рикка Федерико
61'
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
4
Попов
Денис
II
16
Миколенко
Виталий
10
Шапаренко
Николай
5
Сидорчук
Сергей
14
Де
Пена
Карлос
15
Цыганков
Виктор
41
Беседин
Артём
29
Буяльский
Виталий
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Коссуну
Одилон
44
Мехеле
Брэндон
18
Рикка
Федерико
3
Баланта
Эдер
25
Вормер
Руд
8
Дирар
Набиль
90
Кетеларе
Шарль
21
Окереке
Давид
29
Дост
Бас
Динамо Киев
4-3-3
Брюгге
4-3-2-1

Ход матча

28'
Шапаренко Николай
 
33'
 
Рикка Федерико

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Шапаренко Николай 1 0
Брюгге
# Игрок      
1. Рикка Федерико 1 0

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев
Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов
Брюгге Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Брюгге 3:1 Антверпен Васланд-Беверен 0:2 Брюгге Брюгге 6:1 Ольса Бракель Брюгге 3:1 Стандард
Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:1 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Брюгге 3:0 Эйпен Брюгге 0:1 Гент Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Брюгге: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Киев 3:3 Брюгге Лига чемпионов Брюгге 1:0 Динамо Киев Лига чемпионов
1/16 финала
0 Динамо Киев
0 Брюгге
0 Реал Сосьедад
0 Манчестер Юнайтед
0 Брага
0 Рома
0 Олимпиакос
0 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
0 Янг Бойз
0 Байер Л
0 Вольфсбергер
0 Тоттенхэм
0 Црвена Звезда
0 Милан
0 Краснодар
0 Динамо Загреб
0 Лилль
0 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
0 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
0 Шахтёр Донецк
0 Антверпен
0 Глазго Рейнджерс
0 Гранада
0 Наполи
0 Бенфика
0 Арсенал
0 Мольде
0 Хоффенхайм
1/8 финала
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Финал
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  • Второй тайм
  • Судья
    58'
    Шапаренко и Баланта завелись после фола последнего. Арбитр строго поговорил с футболистами. 
  • 57'
    Мирча Луческу недоволен действиями своей команды. "Динамо" в последние минуты совсем без мяча играет. 
  • 56'
    "Брюгге" больше владеет мячом на старте второго тайма, но выбираться на ударные позиции "динамовцы" соперникам не позволяют. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Мехеле пробил по воротам после свистка о нарушении. Рефери пока устно побеседовал с футболистом "Брюгге". 
  • Фол, нарушение
    53'
    Грубовато сыграл Шапаренко у центральной линии. Хавбеку "Динамо" нужно быть аккуратнее, ведь он уже на карточке. 

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  • 52'
    Рисунок игры после перерыва особенно не изменился. Темп средний, борьбы много, ударов почти нет...
  • 51'
    Вормер подал мяч в центр штрафной "Динамо" с правого фланга, но воздух остался за защитником. 
  • 50'
    Продолжает пролетать снег в Киеве, но каких-то проблем футболистам на поле он не доставляет. 
  • 49'
    А теперь де Кетеларе пробивал со средней дистанции, но мяч пришёлся в защитника. 
  • 48'
    Де Кетеларе мягко и технично переадресовал мяч на Дирара, но того справа в чужой штрафной опередил соперник. 
  • 47'
    В первом тайме мы увидели не так много голевых моментов. Надеемся, что после перерыва игра будет более содержательной. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в Киеве! 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Без компенсаций у нас. Первый тайм завершён. Отдохнём немного, друзья!
  • 45'
    Президент "Динамо" Игорь Суркис укутался в тёплую одежду и внимательно смотрит за тем, как играет его команда. 
  • Опасный момент
    44'
    Неплохо! И снова связка Кендзёра - Буяльский работает. Поляк подал, а украинец пробил головой - чуть выше ворот. Миньоле ситуацию контролировал. 
  • 43'
    Беседин уходил в отрыв в атаке справа. У форварда было пространство, но он решил сразу переадресовать мяч в центр. Защитники перехватили. 
  • 42'
    Мата какое-то время полежал на холодном газоне на чужой половине поля, однако фола там не было. 
  • 41'
    Миньоле после передачи от защитника назад спокойно на замахе убрал Беседина. Опыт игры в "Ливерпуле" сказывается? 
  • 40'
    Фол, фол, ошибка при передаче, фол, фол, стык, длинный пас, борьба... Пока какой-то такой футбол мы смотрим в Киеве. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Миколенко досталось в центральной части поля. К счастью, футболист поднялся и продолжит игру. 
  • 37'
    И снова борьба в центре поля у нас царит. Как-то больше фолить стали футболисты к концу первого тайма. 
  • 36'
    Постепенно первый тайм близится к своему завершению. Лишь один действительно качественный момент увидели мы пока что. 
  • Опасный момент
    34'
    МОМЕНТ! Кендзёра на правом фланге на замахе переложил мяч на левую ногу и подал, а Буяльский пробил головой - над перекладиной получилось! 
  • Желтая карточка
    33'
    Рикка получил карточку жёлтого цвета за удар Шапаренко по ноге сзади. По предупреждениям 1:1 у нас. 
  • 32'
    По такой игре серьёзной угрозой могут быть стандартные положения. Командам нужно более трепетно подходить к таким моментам. 
  • 31'
    Шапаренко неудачно подал со штрафного, направив мяч слишком высоко и далеко от ворот. 
  • 30'
    "Динамо", "Динамо"!" - послышалось с трибун. Надеются немногочисленные болельщики подбодрить свою любимую команду. 
  • Офсайд
    29'
    После подачи со штрафного и скидки головой Бущан сыграл на выходе кулаком, но там ещё и офсайд был. 
  • Желтая карточка
    28'
    А вот и карточка. Шапаренко увидел перед собой жёлтый свет на удар соперника по ноге сзади. 
  • 27'
    Как же много ошибок допускают команды. Тяжёлый газон тоже сказывается, технические качества в таких условиях проявить непросто. 
  • 25'
    "Динамо" пыталось что-то придумать на подступах к чужой штрафной, но довести дело до удара не удалось подопечным Луческу. 
  • 24'
    Полтайма позади у нас. Моментов и даже ударов по воротам почти нет, а вот борьбы - хоть отбавляй. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Карлос де Пена в центре поля ударил по ноге Мату. Не согласен игрок "Динамо" со свистком, но арбитру всё равно. 
  • 21'
    Удар Беседина с семнадцати метров был блокирован. 
  • 20'
    "Динамо" владеет мячом на чужой половине поля, но вариантов около чужой штрафной маловато. Нужно прибавлять в движении киевлянам. 
  • 19'
    Передача на Мату последовала в свободную зону между центральными защитниками "Динамо", но Попов выиграл борьбу без фола, хотя игрок "Брюгге" апеллировал к рефери. 
  • 18'
    А теперь Дост дотянулся до мяча головой в чужой штрафной, но удара не получилось. 
  • 16'
    Подача с правого фланга атаки "Брюгге" последовала, но Дост побежал не в ту зону, куда был направлен мяч. 
  • 15'
    Через средний и длинный пас строят атаки "Динамо" и "Брюгге", но большинство передач идут в борьбу, свободных зон мало. 
  • 14'
    Баланта прорывался в атаку по левому флангу, но Попов здорово сыграл в подкате и выбил мяч за боковую линию. 
  • 12'
    В конкурсе прогнозов на нашем портале самым популярным счётом на этот матч стал счёт 2:1 в пользу "Динамо". Посмотрим. Пока что голами не пахнет. 
  • Офсайд
    11'
    Скучновато пока у нас на поле, честно говоря. Вот Беседин забрался в офсайд на правом фланге...
  • 10'
    Стоит сказать, что "Динамо" и "Брюгге" начинали этот евросезон в Лиге чемпионов. Команды заняли третьи места в своих группах. 
  • 8'
    А вот сейчас после подачи с левого фланга атаки "Брюгге" Дост не смог нанести акцентированный удар головой, и мяч долетел до другого края штрафной, откуда плохо пробил ногой Мата. Надо признать, что бить было неудобно. 
  • 7'
    Пока что мы наблюдаем классический зимний футбол с обилием борьбы. Конструктива мало. 
  • 6'
    Андрей Шевченко замечен на трибуне. Главный тренер сборной Украины внимательно следит за происходящим на поле. 
  • 5'
    Бущану пришлось выходить на пределы своей штрафной, чтобы сыграть на вынос. А мы уже слышим подсказки Мирчи Луческу с тренерского мостика. 
  • 4'
    Под свист незначительной публики футболисты "Брюгге" обмениваются передачами. "Динамо" вступает в прессинг избирательно, слишком высоко не лезут киевляне. 
  • 3'
    Сразу же борьба завязалась на поле "Олимпийского", мяч до штрафных площадок пока не доходил. 
  • 2'
    "Динамо" играет в белой форме с синими элементами, "Брюгге" - в чёрно-синей форме. В плане цветов всё вполне себе привычно. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Арбитр дал стартовый свисток, и матч начался! Начальный удар в центре поля сделал игрок "Брюгге". 
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Рикка Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Шапаренко Николай получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.60 2.05 3.45
Бонус: 10 000 ₽ 2.70 3.40 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.96 2.94 2.76
Бонус: 5 000 ₽ 3.75 2.00 3.50
  3.65 2.04 3.47

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.06 3.55 1.30 2.70 1.47 1.87 1.94 1.48 2.65 1.34 3.30 1.12 6.40
5.70 1.10 4.55 1.17 2.36 1.56 1.79 2.02 1.49 2.81 1.20 4.55 1.14 5.35 1.02 10.00 1.01 10.50 1.00 11.25
2.35 1.58 1.53 2.50 1.27 3.70 2.15 1.75 1.06 8.80 1.68 2.28 1.04 10.00 1.71 2.14 1.08 7.77 1.06 8.80 1.02 10.00 1.02 10.50 1.01 18.00 1.01 18.50 0.00 25.00
2.59 1.52 2.12 1.75 1.65 2.30 1.42 2.94 1.42 2.95 1.61 2.39 1.36 3.20 1.55 2.52 1.51 2.66 1.46 2.81 1.46 2.82 1.19 4.98 1.10 7.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.85 1.89 1.40 2.85 1.09 6.60
2.26 1.64 1.51 2.56 1.27 3.76 1.05 9.70 1.04 11.25
1.30 3.50 1.24 4.00 1.13 5.80 1.04 9.80 1.02 9.58
1.14 5.59 1.34 3.25 1.11 6.66 1.30 3.50 1.36 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.23 2.75 1.42 1.69 2.09 1.18 4.40
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.13 6.00 1.09 7.30
2.45 1.55 1.57 2.40 1.28 3.60 1.05 7.77 1.03 8.84

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.04
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
5.80 1.13
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Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Брюгге

Исход игры
Динамо Киев
54.2% (83)
Ничья
28.8% (44)
Брюгге
17% (26)
Тотал 2.5
Больше
56.46% (83)
Меньше
43.54% (64)
Обе команды забьют
Да
81.63% (120)
Нет
18.37% (27)
Популярный счёт
2:1 Динамо Киев
34.6% (53)
1:1 Ничья
24.8% (38)
1:0 Динамо Киев
11.8% (18)
1:2 Брюгге
11.1% (17)
3:1 Динамо Киев
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:1 Брюгге
3.3% (5)
2:0 Динамо Киев
1.3% (2)
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