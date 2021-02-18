  1. Футбол
  2. Матчи
Славия Прага
 
Позже

Стадион:
Лестер
1
Коларж
Ондржей
5
Бах
Александр
15
Кудела
Ондрей
6
Зима
Давид
18
Боржил
Ян
12
Сима
Абдалла
7
Станчу
Николае
3
Голеш
Томаш
17
Провод
Лукас
9
Олайинка
Питер
16
Кухта
Ян
1
Шмейхель
Каспер
18
Амарти
Даниэль
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
33
Томас
Люк
25
Ндиди
Уилфред
8
Тилеманс
Юри
11
Олбрайтон
Марк
10
Мэддисон
Джеймс
15
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
Славия Прага
4-5-1
Лестер
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сима Абдалла 3 0.5
2. Кухта Ян 2 0.33
3. Олайинка Питер 2 0.33
4. Станчу Николае 1 0.17
5. Лингр Ондржей 1 0.17
6. Провод Лукас 1 0.17
7. Шевчик Петр 0 0
8. Голеш Томаш 0 0
9. Траоре Ибрагим 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ихеаначо Келечи 3 0.5
2. Барнс Харви 3 0.5
3. Мэддисон Джеймс 2 0.33
4. Варди Джейми 2 (1) 0.33
5. Юндер Дженгиз 1 0.17
6. Прает Деннис 1 0.17
7. Томас Люк 1 0.17
8. Чодури Хамза 1 0.17
9. Олбрайтон Марк 0 0
10. Перес Айосе 0 0

Карточки

Славия Прага
# Игрок      
1. Кудела Ондрей 1 0
2. Боржил Ян 1 0
3. Голеш Томаш 1 0
4. Станчу Николае 1 0
5. Масопуст Лукаш 1 0
6. Коларж Ондржей 1 0
7. Шевчик Петр 1 0
8. Говорка Давид 1 0
9. Олайинка Питер 1 0
10. Кухта Ян 1 0
11. Муса Петар 1 0
12. Провод Лукас 1 0
13. Зима Давид 1 0
14. Сима Абдалла 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Олбрайтон Марк 2 0
2. Ихеаначо Келечи 2 0
3. Эванс Джонни 1 0
4. Менди Нампалис 1 0
5. Рикарду Перейра II 1 0
6. Тилеманс Юри 1 0
7. Томас Люк 1 0
8. Фофана Уэсли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Славия Прага 10% (1) 10% (1) 30% (3) 0 40% (4) 10% (1)
 Лестер 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Славия Прага Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Славия Прага 3:0 Пардубице Пршибрам 3:3 Славия Прага Славия Прага 3:0 Яблонец Фастав Злин 2:6 Славия Прага
Карвина 1:3 Славия Прага Славия Прага 4:1 Дукла Прага Славия Прага 3:1 Сигма Оломоуц Виктория Пльзень 0:1 Славия Прага Славия Прага 2:1 Богемианс-1905 Славия Прага 3:0 Слован Либерец Байер Л 4:0 Славия Прага Спарта Прага 0:3 Славия Прага Славия Прага 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Славия Прага 1:1 Зброёвка Ницца 1:3 Славия Прага Опава 0:6 Славия Прага Славия Прага 1:0 Млада Болеслав Славия Прага 3:2 Ницца Славия Прага 1:0 Байер Л Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага
Лестер Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер
Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
0 Манчестер Юнайтед
0 Брага
0 Рома
0 Олимпиакос
0 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
0 Янг Бойз
0 Байер Л
0 Вольфсбергер
0 Тоттенхэм
0 Црвена Звезда
0 Милан
0 Краснодар
0 Динамо Загреб
0 Лилль
0 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
0 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
0 Шахтёр Донецк
0 Антверпен
0 Глазго Рейнджерс
0 Гранада
0 Наполи
0 Бенфика
0 Арсенал
0 Мольде
0 Хоффенхайм
1/8 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • До матча
  • Здравствуйте! Совсем скоро стартует встреча 1/16 финала Лиги Европы между пражской "Славией" и "Лестером". С вами за игрой буду следить я, Сергей Прокофьев.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Славия Прага - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 февраля 2021, осталось 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 141
Славия Прага 11.3% (16)
X 17.7% (25)
Лестер 70.9% (100)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Славия Прага
Ничья
Лестер
4.20
3.59
2.38
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.70 3.17 2.38
Бонус: 10 000 ₽ 3.50 3.50 2.09
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.44 2.02
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.15 1.98
  4.07 3.59 1.96

Самый высокий коэффициент на матч «Славия Прага» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Славия Прага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Славия Прага» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.80 1.06 3.60 1.30 2.75 1.45 1.89 1.92 1.50 2.60 1.35 3.25 1.12 6.20
7.90 1.04 6.85 1.07 3.14 1.34 2.40 1.57 1.80 2.12 1.40 2.95 1.25 3.78 1.09 6.15 1.07 6.70 1.01 10.50
9.10 1.05 7.50 1.10 3.00 1.39 2.55 1.65 2.07 1.81 1.81 2.06 1.72 2.12 1.35 2.90 1.29 3.60 1.08 6.30 1.06 6.70 1.01 13.50 1.01 15.00 0.00 22.00
3.55 1.31 2.79 1.47 2.68 1.50 2.13 1.76 1.85 2.02 1.66 2.29 1.48 2.75 1.34 3.38 1.14 6.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.88 1.85 1.41 2.80 1.09 6.60
2.62 1.49 1.81 2.00 1.36 3.12 1.11 6.55 1.08 7.90
1.71 2.14 1.33 3.25 1.09 7.40
2.93 1.43 2.41 1.60 1.88 1.99 1.55 2.54 1.40 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.22 2.75 1.41 1.70 2.07 1.19 4.40
3.64 1.28 2.48 1.54 1.63 2.28 1.20 4.60 1.16 5.20
2.31 1.64 1.53 2.35 1.19 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.74 2.01
1.91 1.89
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
3.50 1.23
Где смотреть матч Славия Прага - Лестер онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Славия Прага - Лестер

Исход игры
Славия Прага
11.3% (16)
Ничья
17.7% (25)
Лестер
70.9% (100)
Тотал 2.5
Больше
56.2% (77)
Меньше
43.8% (60)
Обе команды забьют
Да
70.8% (97)
Нет
29.2% (40)
Популярный счёт
1:2 Лестер
41.1% (58)
1:1 Ничья
14.2% (20)
0:1 Лестер
13.5% (19)
0:2 Лестер
8.5% (12)
2:1 Славия Прага
5.7% (8)
1:3 Лестер
5% (7)
1:0 Славия Прага
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 