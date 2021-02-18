Славия Прага
Позже
Стадион: Синобо
Лестер
18
Боржил
Ян
12
Сима
Абдалла
17
Провод
Лукас
16
Кухта
Ян
33
Томас
Люк
15
Барнс
Харви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
-
12 Сима АбдаллаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Провод ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кухта ЯнНападающий
- Запасные игроки
-
13 Стейскал ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Дорли ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Громада ЯкубПолузащитник
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Флинн ШейнПолузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сима Абдалла
|3
|0.5
|2.
|Кухта Ян
|2
|0.33
|3.
|Олайинка Питер
|2
|0.33
|4.
|Станчу Николае
|1
|0.17
|5.
|Лингр Ондржей
|1
|0.17
|6.
|Провод Лукас
|1
|0.17
|7.
|Шевчик Петр
|0
|0
|8.
|Голеш Томаш
|0
|0
|9.
|Траоре Ибрагим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ихеаначо Келечи
|3
|0.5
|2.
|Барнс Харви
|3
|0.5
|3.
|Мэддисон Джеймс
|2
|0.33
|4.
|Варди Джейми
|2 (1)
|0.33
|5.
|Юндер Дженгиз
|1
|0.17
|6.
|Прает Деннис
|1
|0.17
|7.
|Томас Люк
|1
|0.17
|8.
|Чодури Хамза
|1
|0.17
|9.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|10.
|Перес Айосе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кудела Ондрей
|1
|0
|2.
|Боржил Ян
|1
|0
|3.
|Голеш Томаш
|1
|0
|4.
|Станчу Николае
|1
|0
|5.
|Масопуст Лукаш
|1
|0
|6.
|Коларж Ондржей
|1
|0
|7.
|Шевчик Петр
|1
|0
|8.
|Говорка Давид
|1
|0
|9.
|Олайинка Питер
|1
|0
|10.
|Кухта Ян
|1
|0
|11.
|Муса Петар
|1
|0
|12.
|Провод Лукас
|1
|0
|13.
|Зима Давид
|1
|0
|14.
|Сима Абдалла
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|2.
|Ихеаначо Келечи
|2
|0
|3.
|Эванс Джонни
|1
|0
|4.
|Менди Нампалис
|1
|0
|5.
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|6.
|Тилеманс Юри
|1
|0
|7.
|Томас Люк
|1
|0
|8.
|Фофана Уэсли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Славия Прага
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|0
|40% (4)
|10% (1)
|Лестер
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Славия Прага Последние 20 матчей: +16 =2 -2Славия Прага 3:0 Пардубице Пршибрам 3:3 Славия Прага Славия Прага 3:0 Яблонец Фастав Злин 2:6 Славия Прага
Карвина 1:3 Славия Прага Славия Прага 4:1 Дукла Прага Славия Прага 3:1 Сигма Оломоуц Виктория Пльзень 0:1 Славия Прага Славия Прага 2:1 Богемианс-1905 Славия Прага 3:0 Слован Либерец Байер Л 4:0 Славия Прага Спарта Прага 0:3 Славия Прага Славия Прага 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Славия Прага 1:1 Зброёвка Ницца 1:3 Славия Прага Опава 0:6 Славия Прага Славия Прага 1:0 Млада Болеслав Славия Прага 3:2 Ницца Славия Прага 1:0 Байер Л Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага
Лестер Последние 20 матчей: +12 =4 -4Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер
Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм
1/16 финала
1/8 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Славия Прага» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Славия Прага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Славия Прага» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Славия Прага - Лестер
Исход игры
Славия Прага
11.3% (16)
Ничья
17.7% (25)
Лестер
70.9% (100)
Тотал 2.5
Больше
56.2% (77)
Меньше
43.8% (60)
Обе команды забьют
Да
70.8% (97)
Нет
29.2% (40)
Популярный счёт
1:2 Лестер
41.1% (58)
1:1 Ничья
14.2% (20)
0:1 Лестер
13.5% (19)
0:2 Лестер
8.5% (12)
2:1 Славия Прага
5.7% (8)
1:3 Лестер
5% (7)
1:0 Славия Прага
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!