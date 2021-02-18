Янг Бойз
3:3
Второй тайм: 75'
Стадион: Стад де Суиз
Байер Л
1:0
3' ГолФасснахт Кристиан
2:0
19' ГолСибачо Жордан
3:0
44' ГолЭлиа Мешак
3:1
47' ГолШик Патрик
3:2
51' ГолШик Патрик
3:3
68' ГолДиаби Мусса
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
36
Ломб
Никлас
11
Амири
Надим
27
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
28
Грэй
Демарай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Майер НикоПолузащитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
28 Грэй ДемарайНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
-
Главный тренер: Бош Петер
Ход матча
3'
19'
2:0
44'
3:0
47'
3:1
51'
3:2
68'
3:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 6
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
35 Владение мячом, % 65
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|4 (2)
|0.57
|2.
|Фасснахт Кристиан
|2
|0.29
|3.
|Мамбимби Феликс
|2
|0.29
|4.
|Элиа Мешак
|1
|0.14
|5.
|Сулеймани Миралем
|1
|0.14
|6.
|Гаудино Джанлука
|1
|0.14
|7.
|Сибачо Жордан
|1
|0.14
|8.
|Эбишер Мишель
|0
|0
|9.
|Лефор Жордан
|0
|0
|10.
|Хефти Сильван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэйли Леон
|5
|0.71
|2.
|Диаби Мусса
|4
|0.57
|3.
|Беллараби Карим
|3
|0.43
|4.
|Шик Патрик
|3
|0.43
|5.
|Вирц Флориан
|2
|0.29
|6.
|Аларио Лукас
|2
|0.29
|7.
|Демирбай Керем
|1
|0.14
|8.
|Амири Надим
|1
|0.14
|9.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0.14
|10.
|Драгович Александр
|1
|0.14
|11.
|Едвай Тин
|0
|0
|12.
|Венделл Боргес
|0
|0
|13.
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
|14.
|Паласиос Эксекиэль
|0
|0
|15.
|Фримпонг Жереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|1
|2.
|Али Мохамед
|1
|1
|3.
|Эбишер Мишель
|2
|0
|4.
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|5.
|Гаудино Джанлука
|1
|0
|6.
|Зесигер Седрик
|1
|0
|7.
|Элиа Мешак
|1
|0
|8.
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Демирбай Керем
|2
|0
|2.
|Беллараби Карим
|0
|1
|3.
|Бендер Ларс
|1
|0
|4.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|5.
|Аларио Лукас
|1
|0
|6.
|Венделл Боргес
|1
|0
|7.
|Шик Патрик
|1
|0
|8.
|Онур Самед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Байер Л
|15% (3)
|15% (3)
|10% (2)
|15% (3)
|10% (2)
|35% (7)
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +16 =2 -2Лугано 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Цюрих 1:4 Янг Бойз
Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель
Байер Л Последние 20 матчей: +11 =3 -6Байер Л 2:2 Майнц Байер Л 5:2 Штуттгарт Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л РБ Лейпциг 1:0 Байер Л
Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Байер Л: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Янг Бойз 3:3 Байер Л
Исход игры
Янг Бойз
5.6% (8)
Ничья
23.2% (33)
Байер Л
71.1% (101)
Тотал 2.5
Больше
70.5% (98)
Меньше
29.5% (41)
Обе команды забьют
Да
86.33% (120)
Нет
13.67% (19)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
47.9% (68)
1:1 Ничья
16.9% (24)
0:1 Байер Л
7% (10)
1:3 Байер Л
5.6% (8)
2:2 Ничья
5.6% (8)
0:2 Байер Л
4.2% (6)
2:1 Янг Бойз
4.2% (6)
2:4 Байер Л
2.1% (3)
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