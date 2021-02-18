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Янг Бойз
3:3
Второй тайм: 75'

Стадион:
Байер Л
0'
1:0
3' Гол
Фасснахт Кристиан
2:0
19' Гол
Сибачо Жордан
3:0
44' Гол
Элиа Мешак
3:1
47' Гол
Шик Патрик
3:2
51' Гол
Шик Патрик
3:3
68' Гол
Диаби Мусса
75'
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
30
Лаупер
Сандро
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
17
Сибачо
Жордан
36
Ломб
Никлас
30
Фримпонг
Жереми
4
Та
Джонатан
6
Драгович
Александр
22
Синкгравен
Дэйли
11
Амири
Надим
10
Демирбай
Керем
27
Вирц
Флориан
9
Бэйли
Леон
14
Шик
Патрик
28
Грэй
Демарай
Янг Бойз
4-4-2
Байер Л
4-3-3

Ход матча

3'
Фасснахт Кристиан
(Эбишер Мишель)
1:0
19'
Сибачо Жордан
(Эбишер Мишель)
2:0
44'
Элиа Мешак
3:0
46'
 
Тапсоба Эдмон
Амири Надим
47'
3:1
Шик Патрик
(Фримпонг Жереми)
51'
3:2
Шик Патрик
57'
Гарсия Улиссес
Нгамале Муми
 
65'
 
Диаби Мусса
Бэйли Леон
68'
3:3
Диаби Мусса
(Вирц Флориан)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 35 Владение мячом, % 65

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 4 (2) 0.57
2. Фасснахт Кристиан 2 0.29
3. Мамбимби Феликс 2 0.29
4. Элиа Мешак 1 0.14
5. Сулеймани Миралем 1 0.14
6. Гаудино Джанлука 1 0.14
7. Сибачо Жордан 1 0.14
8. Эбишер Мишель 0 0
9. Лефор Жордан 0 0
10. Хефти Сильван 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэйли Леон 5 0.71
2. Диаби Мусса 4 0.57
3. Беллараби Карим 3 0.43
4. Шик Патрик 3 0.43
5. Вирц Флориан 2 0.29
6. Аларио Лукас 2 0.29
7. Демирбай Керем 1 0.14
8. Амири Надим 1 0.14
9. Баумгартлингер Юлиан 1 0.14
10. Драгович Александр 1 0.14
11. Едвай Тин 0 0
12. Венделл Боргес 0 0
13. Синкгравен Дэйли 0 0
14. Паласиос Эксекиэль 0 0
15. Фримпонг Жереми 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Нсаме Жан-Пьер 1 1
2. Али Мохамед 1 1
3. Эбишер Мишель 2 0
4. Сулеймани Миралем 1 0
5. Гаудино Джанлука 1 0
6. Зесигер Седрик 1 0
7. Элиа Мешак 1 0
8. Мамбимби Феликс 1 0
Байер Л
# Игрок      
1. Демирбай Керем 2 0
2. Беллараби Карим 0 1
3. Бендер Ларс 1 0
4. Баумгартлингер Юлиан 1 0
5. Аларио Лукас 1 0
6. Венделл Боргес 1 0
7. Шик Патрик 1 0
8. Онур Самед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3) 0 11.11% (1) 22.22% (2)
 Байер Л 15% (3) 15% (3) 10% (2) 15% (3) 10% (2) 35% (7)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Лугано 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Цюрих 1:4 Янг Бойз
Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель
Байер Л Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Байер Л 2:2 Майнц Байер Л 5:2 Штуттгарт Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л РБ Лейпциг 1:0 Байер Л
Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Байер Л: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Байер Л 2:2 Янг Бойз Товарищеские матчи
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
0 Манчестер Юнайтед
0 Брага
0 Рома
0 Олимпиакос
0 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
0 Янг Бойз
0 Байер Л
0 Вольфсбергер
0 Тоттенхэм
0 Црвена Звезда
0 Милан
0 Краснодар
0 Динамо Загреб
0 Лилль
0 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
0 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
0 Шахтёр Донецк
0 Антверпен
0 Глазго Рейнджерс
0 Гранада
0 Наполи
0 Бенфика
0 Арсенал
0 Мольде
0 Хоффенхайм
1/8 финала
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Элиа Мешак бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Сибачо Жордан бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Фасснахт Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Янг Бойз 5.6% (8)
X 23.2% (33)
Байер Л 71.1% (101)
Все прогнозы
1.94 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Байер Л
3.35
4.11
6.86
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.45 22.00 10.50
Бонус: 10 000 ₽ 3.35 3.75 2.07
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.72 2.36
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 3.90 11.00
  1.50 4.11 6.86

Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5
4.50 1.20 2.24 1.65 1.78 2.05 1.51 2.60 1.20 4.60 1.07 8.60
11.50 1.00 10.75 1.01 4.55 1.19 3.68 1.28 2.34 1.67 1.80 2.01 1.50 2.52 1.24 3.72 1.17 4.30 1.05 7.30
17.00 0.00 11.50 1.03 4.44 1.18 3.75 1.27 7.77 1.08 2.11 1.78 6.10 1.12 5.80 1.13 4.44 1.20 2.22 1.65 1.62 2.27 2.85 1.42 1.85 1.95 1.38 3.00 1.11 6.50 1.08 7.77
5.09 1.18 2.77 1.48 2.39 1.61 2.12 1.76 1.86 2.01 2.96 1.41 2.34 1.62 2.04 1.83 1.72 2.17 1.53 2.56 1.70 2.20 1.52 2.58 3.42 1.32 2.38 1.61 1.97 1.89 1.70 2.21 1.43 2.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
3.25 1.32 2.20 1.63 1.52 2.41 1.13 5.40
3.32 1.33 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
3.35 1.31 2.27 1.62 1.55 2.45 1.20 4.44 1.35 3.15 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.02 13.00
2.99 1.42 2.37 1.62 1.82 2.07 3.20 1.35 2.64 1.49 2.07 1.77 1.65 2.27 1.90 1.94 1.55 2.47 1.22 4.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.17 1.92 1.82 1.27 3.55
4.80 1.18 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.28 3.68
3.40 1.32 1.95 1.80 1.45 2.60 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.56 2.33
1.40 2.90
Букмекер Да Нет
3.75 1.24
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
2.65 1.44
Где смотреть матч Янг Бойз 3:3 Байер Л онлайн

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Прогнозы на матч Янг Бойз 3:3 Байер Л

Исход игры
Янг Бойз
5.6% (8)
Ничья
23.2% (33)
Байер Л
71.1% (101)
Тотал 2.5
Больше
70.5% (98)
Меньше
29.5% (41)
Обе команды забьют
Да
86.33% (120)
Нет
13.67% (19)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
47.9% (68)
1:1 Ничья
16.9% (24)
0:1 Байер Л
7% (10)
1:3 Байер Л
5.6% (8)
2:2 Ничья
5.6% (8)
0:2 Байер Л
4.2% (6)
2:1 Янг Бойз
4.2% (6)
2:4 Байер Л
2.1% (3)
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