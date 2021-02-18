Вольфсбергер
Позже
Стадион: Имени Ференца Пушкаша
Тоттенхэм
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
20
Алли
Деле
27
Лукас
Моура
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
-
23 Шефль ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
-
41 Уайтмэн ЭлфиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линдль Михаэль
|4 (3)
|0.67
|2.
|Йовелич Деян
|2 (1)
|0.33
|3.
|Визингер Дарио
|1
|0.17
|4.
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винисиус Карлос
|3
|0.5
|2.
|Лукас Моура
|3
|0.5
|3.
|Сон Хынмин
|2
|0.33
|4.
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.33
|5.
|Кейн Гарри
|1
|0.17
|6.
|Бэйл Гарет
|1 (1)
|0.17
|7.
|Алли Деле
|1 (1)
|0.17
|8.
|Уинкс Гарри
|1
|0.17
|9.
|Дэвис Бен
|0
|0
|10.
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тафернер Маттойс
|2
|1
|2.
|Верницниг Кристофер
|2
|0
|3.
|Новак Михаэль
|2
|0
|4.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|5.
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|6.
|Кофлер Александр
|1
|0
|7.
|Дьенг Шейку
|1
|0
|8.
|Шпранглер Свен
|1
|0
|9.
|Павелич Марио
|1
|0
|10.
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|11.
|Визингер Дарио
|1
|0
|12.
|Йовелич Деян
|1
|0
|13.
|Перец Элиэль
|1
|0
|14.
|Ходжич Амар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Моура
|1
|0
|2.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|3.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|4.
|Алли Деле
|1
|0
|5.
|Санчес Давинсон
|1
|0
|6.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбергер
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|Тоттенхэм
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +12 =3 -5Вольфсбергер 2:1 Адмира Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер Капфенберг 1:2 Вольфсбергер Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер
Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 0:0 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Амштеттен Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =4 -7Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси
Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбергер» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбергер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбергер» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вольфсбергер - Тоттенхэм
Исход игры
Вольфсбергер
3.5% (5)
Ничья
9.1% (13)
Тоттенхэм
87.4% (125)
Тотал 2.5
Больше
57.55% (80)
Меньше
42.45% (59)
Обе команды забьют
Да
60.43% (84)
Нет
39.57% (55)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
34.3% (49)
0:2 Тоттенхэм
25.2% (36)
1:3 Тоттенхэм
11.9% (17)
0:1 Тоттенхэм
9.8% (14)
1:1 Ничья
5.6% (8)
2:1 Вольфсбергер
2.8% (4)
0:3 Тоттенхэм
2.1% (3)
3:3 Ничья
1.4% (2)
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