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Вольфсбергер
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
4
Шерцер
Йонатан
19
Шпранглер
Свен
30
Тафернер
Маттойс
10
Линдль
Михаэль
24
Верницниг
Кристофер
9
Йовелич
Деян
11
Визингер
Дарио
1
Льорис
Уго
2
Доэрти
Мэтт
15
Дайер
Эрик
4
Алдервейрельд
Тоби
33
Дэвис
Бен
17
Сиссоко
Мусса
8
Уинкс
Гарри
9
Бэйл
Гарет
20
Алли
Деле
27
Лукас
Моура
7
Сон
Хынмин
Вольфсбергер
4-1-3-2
Тоттенхэм
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линдль Михаэль 4 (3) 0.67
2. Йовелич Деян 2 (1) 0.33
3. Визингер Дарио 1 0.17
4. Тафернер Маттойс 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винисиус Карлос 3 0.5
2. Лукас Моура 3 0.5
3. Сон Хынмин 2 0.33
4. Ло Чельсо Джовани 2 0.33
5. Кейн Гарри 1 0.17
6. Бэйл Гарет 1 (1) 0.17
7. Алли Деле 1 (1) 0.17
8. Уинкс Гарри 1 0.17
9. Дэвис Бен 0 0
10. Н'Домбеле Тангай 0 0

Карточки

Вольфсбергер
# Игрок      
1. Тафернер Маттойс 2 1
2. Верницниг Кристофер 2 0
3. Новак Михаэль 2 0
4. Баумгартнер Доминик 2 0
5. Ляйтгеб Марио 1 0
6. Кофлер Александр 1 0
7. Дьенг Шейку 1 0
8. Шпранглер Свен 1 0
9. Павелич Марио 1 0
10. Шерцер Йонатан 1 0
11. Визингер Дарио 1 0
12. Йовелич Деян 1 0
13. Перец Элиэль 1 0
14. Ходжич Амар 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Лукас Моура 1 0
2. Доэрти Мэтт 1 0
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
4. Алли Деле 1 0
5. Санчес Давинсон 1 0
6. Н'Домбеле Тангай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбергер 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0
 Тоттенхэм 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Вольфсбергер 2:1 Адмира Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер Капфенберг 1:2 Вольфсбергер Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер
Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 0:0 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Амштеттен Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси
Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
0 Манчестер Юнайтед
0 Брага
0 Рома
0 Олимпиакос
0 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
0 Янг Бойз
0 Байер Л
0 Вольфсбергер
0 Тоттенхэм
0 Црвена Звезда
0 Милан
0 Краснодар
0 Динамо Загреб
0 Лилль
0 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
0 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
0 Шахтёр Донецк
0 Антверпен
0 Глазго Рейнджерс
0 Гранада
0 Наполи
0 Бенфика
0 Арсенал
0 Мольде
0 Хоффенхайм
1/8 финала
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  • До матча
  • Посмотрели Лигу чемпионов, а теперь нас готова радовать Лига Европы. Прямую текстовую трансляцию первого матча 1/16 финала "Вольфсбергер" - "Тоттенхэм" предлагаем Вам, проведу её я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбергер - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 февраля 2021, осталось 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 143
Вольфсбергер 3.5% (5)
X 9.1% (13)
Тоттенхэм 87.4% (125)
Все прогнозы
1.62 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Тоттенхэм
9.10
5.35
1.37
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.70 5.10 1.37
Бонус: 5 000 ₽ 9.00 5.35 1.36
Бонус: 5 000 ₽ 9.10 5.00 1.33

Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбергер» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбергер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбергер» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.00 9.60 1.03 3.88 1.24 3.12 1.36 2.11 1.81 1.63 2.28 1.41 2.82 1.18 4.45 1.13 5.00 1.03 8.70
13.50 1.01 9.40 1.04 3.95 1.25 3.10 1.37 2.07 1.80 1.85 2.02 1.63 2.37 1.40 2.95 1.19 4.70 1.14 5.20 1.04 9.20 1.03 9.80 1.01 16.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.25
2.11 1.73 1.55 2.65 1.20 5.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.19 3.00 1.39 1.80 2.01 1.42 2.88 1.23 4.20
2.95 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.72
Букмекер Да Нет
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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Прогнозы на матч Вольфсбергер - Тоттенхэм

Исход игры
Вольфсбергер
3.5% (5)
Ничья
9.1% (13)
Тоттенхэм
87.4% (125)
Тотал 2.5
Больше
57.55% (80)
Меньше
42.45% (59)
Обе команды забьют
Да
60.43% (84)
Нет
39.57% (55)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
34.3% (49)
0:2 Тоттенхэм
25.2% (36)
1:3 Тоттенхэм
11.9% (17)
0:1 Тоттенхэм
9.8% (14)
1:1 Ничья
5.6% (8)
2:1 Вольфсбергер
2.8% (4)
0:3 Тоттенхэм
2.1% (3)
3:3 Ничья
1.4% (2)
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