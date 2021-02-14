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Вольфсбергер
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линдль Михаэль 4 (3) 0.67
2. Йовелич Деян 2 (1) 0.33
3. Визингер Дарио 1 0.17
4. Тафернер Маттойс 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винисиус Карлос 3 0.5
2. Лукас Моура 3 0.5
3. Сон Хынмин 2 0.33
4. Ло Чельсо Джовани 2 0.33
5. Кейн Гарри 1 0.17
6. Бэйл Гарет 1 (1) 0.17
7. Алли Деле 1 (1) 0.17
8. Уинкс Гарри 1 0.17
9. Дэвис Бен 0 0
10. Н'Домбеле Тангай 0 0

Карточки

Вольфсбергер
# Игрок      
1. Тафернер Маттойс 2 1
2. Верницниг Кристофер 2 0
3. Новак Михаэль 2 0
4. Баумгартнер Доминик 2 0
5. Ляйтгеб Марио 1 0
6. Кофлер Александр 1 0
7. Дьенг Шейку 1 0
8. Шпранглер Свен 1 0
9. Павелич Марио 1 0
10. Шерцер Йонатан 1 0
11. Визингер Дарио 1 0
12. Йовелич Деян 1 0
13. Перец Элиэль 1 0
14. Ходжич Амар 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Лукас Моура 1 0
2. Доэрти Мэтт 1 0
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
4. Алли Деле 1 0
5. Санчес Давинсон 1 0
6. Н'Домбеле Тангай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбергер 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0
 Тоттенхэм 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Вольфсбергер 2:1 Адмира Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер Капфенберг 1:2 Вольфсбергер Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер
Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 0:0 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Амштеттен Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси
Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
0 Манчестер Юнайтед
0 Брага
0 Рома
0 Олимпиакос
0 ПСВ
0 Динамо Киев
0 Брюгге
0 Славия Прага
0 Лестер
0 Янг Бойз
0 Байер Л
0 Вольфсбергер
0 Тоттенхэм
0 Црвена Звезда
0 Милан
0 Краснодар
0 Динамо Загреб
0 Лилль
0 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
0 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
0 Шахтёр Донецк
0 Антверпен
0 Глазго Рейнджерс
0 Гранада
0 Наполи
0 Бенфика
0 Арсенал
0 Мольде
0 Хоффенхайм
1/8 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбергер - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 февраля 2021, осталось 2 дня 17 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Вольфсбергер 5.7% (3)
    X 17% (9)
    Тоттенхэм 77.4% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбергер
    Ничья
    Тоттенхэм
    8.00
    4.95
    1.44
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 7.90 4.95 1.44
    Бонус: 5 000 ₽ 8.00 4.90 1.39

    Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбергер» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбергер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбергер» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.45 1.31 2.26 1.71 1.74 2.09 1.47 2.60 1.22 3.90 1.15 4.50 1.04 7.80
    15.50 1.01 10.50 1.02 4.30 1.20 3.45 1.29 2.23 1.66 1.95 1.82 1.74 2.08 1.47 2.60 1.23 3.90 1.18 4.60 1.06 7.80 1.05 8.50 0.00 14.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.38 1.32 2.28 1.63 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
    2.20 1.67 1.52 2.48 1.18 5.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.65 1.19 3.26 1.34 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85
    3.40 1.29 1.91 1.83 1.42 2.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.93 1.87
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.30
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    Прогнозы на матч Вольфсбергер - Тоттенхэм

    Исход игры
    Вольфсбергер
    5.7% (3)
    Ничья
    17% (9)
    Тоттенхэм
    77.4% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    48% (24)
    Меньше
    52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (30)
    Нет
    40% (20)
    Популярный счёт
    0:2 Тоттенхэм
    32.1% (17)
    1:2 Тоттенхэм
    30.2% (16)
    1:1 Ничья
    11.3% (6)
    2:1 Вольфсбергер
    5.7% (3)
    0:1 Тоттенхэм
    5.7% (3)
    3:3 Ничья
    3.8% (2)
    1:3 Тоттенхэм
    3.8% (2)
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