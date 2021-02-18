Црвена Звезда
Позже
Стадион: Райко Митич
Милан
82
Борян
Милан
23
Родич
Милан
20
Калюлю
Пьер
19
Тео
Эрнандес
33
Крунич
Раде
12
Ребич
Анте
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Родич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Саного СекуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Ребич АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|2
|0.33
|2.
|Катай Александар
|2
|0.33
|3.
|Фальчинелли Диего
|1
|0.17
|4.
|Канга Каку
|1
|0.17
|5.
|Милунович Неманья
|1
|0.17
|6.
|Гаич Милан II
|1
|0.17
|7.
|Петрович Ньегош
|1
|0.17
|8.
|Родич Милан
|0
|0
|9.
|Иванич Мирко
|0
|0
|10.
|Гобелич Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хёуге Йенс
|3
|0.5
|2.
|Диас Брахим
|3
|0.5
|3.
|Кастильехо Самуэль
|2
|0.33
|4.
|Далот Диогу
|1
|0.17
|5.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.17
|6.
|Крунич Раде
|1
|0.17
|7.
|Леау Рафаэл
|1
|0.17
|8.
|Ибрагимович Златан
|0
|0
|9.
|Ребич Анте
|0
|0
|10.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|11.
|Тео Эрнандес
|0
|0
|12.
|Салемакерс Алексис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саного Секу
|3
|0
|2.
|Фальчинелли Диего
|2
|0
|3.
|Милунович Неманья
|2
|0
|4.
|Гобелич Марко
|2
|0
|5.
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|1
|0
|6.
|Катай Александар
|1
|0
|7.
|Борян Милан
|1
|0
|8.
|Канга Каку
|1
|0
|9.
|Дегенек Милош
|1
|0
|10.
|Гаич Милан II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Алессио
|1
|0
|2.
|Крунич Раде
|1
|0
|3.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|4.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|5.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|6.
|Диас Брахим
|1
|0
|7.
|Тонали Сандро
|1
|0
|8.
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|9.
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Црвена Звезда
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|0
|Милан
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +15 =4 -1Раднички Ниш 0:1 Црвена Звезда Нови Пазар 1:3 Црвена Звезда Уфа 0:1 Црвена Звезда Металац 0:1 Црвена Звезда
Црвена Звезда 2:0 Бачка-Паланка Слован Либерец 0:0 Црвена Звезда Златибор 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Црвена Звезда 3:0 Рад Белград Гент 0:2 Црвена Звезда Войводина 0:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:2 ФК Инджия Црвена Звезда 2:1 Гент Радник Сурдулица 1:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец Црвена Звезда 0:0 Явор Иваньица Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Партизан 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 Напредак Арарат-Армения 1:2 Црвена Звезда
Милан Последние 20 матчей: +13 =3 -4Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан
1/16 финала
1/8 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Црвена Звезда» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Црвена Звезда» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Црвена Звезда» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Црвена Звезда - Милан
Исход игры
Црвена Звезда
3.4% (5)
Ничья
9% (13)
Милан
87.6% (127)
Тотал 2.5
Больше
57.04% (81)
Меньше
42.96% (61)
Обе команды забьют
Да
62.68% (89)
Нет
37.32% (53)
Популярный счёт
1:2 Милан
45.5% (66)
0:1 Милан
15.9% (23)
0:2 Милан
15.2% (22)
1:1 Ничья
7.6% (11)
1:3 Милан
6.2% (9)
1:0 Црвена Звезда
2.1% (3)
0:3 Милан
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!