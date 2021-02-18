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Црвена Звезда
 
Позже

Стадион:
Милан
82
Борян
Милан
19
Милунович
Неманья
6
Панков
Радован
5
Дегенек
Милош
77
Гобелич
Марко
8
Канга
Каку
20
Петрович
Ньегош
23
Родич
Милан
31
Бен-Набуан
Эль-Фарду
4
Иванич
Мирко
16
Фальчинелли
Диего
99
Доннарумма
Джанлуиджи
20
Калюлю
Пьер
13
Романьоли
Алессио
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
33
Крунич
Раде
4
Беннасер
Исмаэль
18
Мейте
Суалихо
7
Кастильехо
Самуэль
9
Манджукич
Марио
12
Ребич
Анте
Црвена Звезда
3-4-2-1
Милан
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Набуан Эль-Фарду 2 0.33
2. Катай Александар 2 0.33
3. Фальчинелли Диего 1 0.17
4. Канга Каку 1 0.17
5. Милунович Неманья 1 0.17
6. Гаич Милан II 1 0.17
7. Петрович Ньегош 1 0.17
8. Родич Милан 0 0
9. Иванич Мирко 0 0
10. Гобелич Марко 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хёуге Йенс 3 0.5
2. Диас Брахим 3 0.5
3. Кастильехо Самуэль 2 0.33
4. Далот Диогу 1 0.17
5. Чалханоглу Хакан 1 0.17
6. Крунич Раде 1 0.17
7. Леау Рафаэл 1 0.17
8. Ибрагимович Златан 0 0
9. Ребич Анте 0 0
10. Беннасер Исмаэль 0 0
11. Тео Эрнандес 0 0
12. Салемакерс Алексис 0 0

Карточки

Црвена Звезда
# Игрок      
1. Саного Секу 3 0
2. Фальчинелли Диего 2 0
3. Милунович Неманья 2 0
4. Гобелич Марко 2 0
5. Бен-Набуан Эль-Фарду 1 0
6. Катай Александар 1 0
7. Борян Милан 1 0
8. Канга Каку 1 0
9. Дегенек Милош 1 0
10. Гаич Милан II 1 0
Милан
# Игрок      
1. Романьоли Алессио 1 0
2. Крунич Раде 1 0
3. Кастильехо Самуэль 1 0
4. Беннасер Исмаэль 1 0
5. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
6. Диас Брахим 1 0
7. Тонали Сандро 1 0
8. Салемакерс Алексис 1 0
9. Мальдини Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Црвена Звезда 33.33% (3) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 0
 Милан 8.33% (1) 33.33% (4) 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Црвена Звезда Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Раднички Ниш 0:1 Црвена Звезда Нови Пазар 1:3 Црвена Звезда Уфа 0:1 Црвена Звезда Металац 0:1 Црвена Звезда
Црвена Звезда 2:0 Бачка-Паланка Слован Либерец 0:0 Црвена Звезда Златибор 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Црвена Звезда 3:0 Рад Белград Гент 0:2 Црвена Звезда Войводина 0:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:2 ФК Инджия Црвена Звезда 2:1 Гент Радник Сурдулица 1:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец Црвена Звезда 0:0 Явор Иваньица Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Партизан 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 Напредак Арарат-Армения 1:2 Црвена Звезда
Милан Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан
Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
0 Манчестер Юнайтед
0 Брага
0 Рома
0 Олимпиакос
0 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
0 Янг Бойз
0 Байер Л
0 Вольфсбергер
0 Тоттенхэм
0 Црвена Звезда
0 Милан
0 Краснодар
0 Динамо Загреб
0 Лилль
0 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
0 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
0 Шахтёр Донецк
0 Антверпен
0 Глазго Рейнджерс
0 Гранада
0 Наполи
0 Бенфика
0 Арсенал
0 Мольде
0 Хоффенхайм
1/8 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.30 3.30 2.08
Бонус: 10 000 ₽ 3.90 3.70 1.91
Бонус: 5 000 ₽ 3.96 3.20 2.19
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.15 2.15
  3.88 3.16 2.17

Самый высокий коэффициент на матч «Црвена Звезда» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Црвена Звезда» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Црвена Звезда» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.80 1.05 3.50 1.31 2.70 1.47 1.87 1.94 1.48 2.65 1.33 3.35 1.12 6.40
6.55 1.07 5.50 1.12 2.67 1.45 2.03 1.79 1.61 2.46 1.28 3.68 1.19 4.45 1.05 8.10 1.03 8.70 1.00 11.00
8.00 1.06 6.20 1.12 2.75 1.45 2.10 1.79 1.78 2.10 1.61 2.41 1.70 2.15 1.28 3.70 1.20 4.50 1.06 7.90 1.05 8.70 1.01 15.50 1.01 16.00 0.00 23.00
2.82 1.46 2.43 1.59 2.05 1.83 1.73 2.17 1.56 2.52 1.47 2.80 1.44 2.90 1.22 4.55 1.10 7.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.87 1.87 1.40 2.80 1.09 6.60
2.45 1.55 1.63 2.28 1.32 3.38 1.08 8.10 1.05 9.50
1.62 2.31 1.30 3.50 1.07 8.30
2.53 1.55 2.08 1.81 1.61 2.39 1.40 3.06 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.23 2.75 1.42 1.69 2.09 1.18 4.50
3.20 1.35 2.12 1.72 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.25
2.17 1.64 1.51 2.46 1.17 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.94
2.03 1.79
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
5.50 1.13
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
3.95 1.23
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Прогнозы на матч Црвена Звезда - Милан

Исход игры
Црвена Звезда
3.4% (5)
Ничья
9% (13)
Милан
87.6% (127)
Тотал 2.5
Больше
57.04% (81)
Меньше
42.96% (61)
Обе команды забьют
Да
62.68% (89)
Нет
37.32% (53)
Популярный счёт
1:2 Милан
45.5% (66)
0:1 Милан
15.9% (23)
0:2 Милан
15.2% (22)
1:1 Ничья
7.6% (11)
1:3 Милан
6.2% (9)
1:0 Црвена Звезда
2.1% (3)
0:3 Милан
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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