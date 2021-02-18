Краснодар
Позже
Стадион: Краснодар
Динамо Загреб
31
Кайо
Силва
33
Берг
Маркус
10
Майер
Ловро
99
Оршич
Мислав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Берг МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
81 Сабуа ЛеонНападающий
-
10 ВандерсонНападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Леовац МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
-
26 Бертон РоббиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мамич Зоран
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майер Ловро
|2
|0.33
|2.
|Петкович Бруно
|2 (1)
|0.33
|3.
|Кастрати Лирим
|1
|0.17
|4.
|Оршич Мислав
|1
|0.17
|5.
|Иванушец Лука
|1
|0.17
|6.
|Атьемвен Айяйи
|1
|0.17
|7.
|Гвардиол Йошко
|1
|0.17
|8.
|Адеми Ариян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Петкович Бруно
|3
|0
|2.
|Франьич Бартол
|2
|0
|3.
|Гавранович Марио
|1
|0
|4.
|Леовац Марин
|1
|0
|5.
|Теофил-Катерин Кевин
|1
|0
|6.
|Якич Кристиян
|1
|0
|7.
|Майер Ловро
|1
|0
|8.
|Кастрати Лирим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Динамо Загреб
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =3 -8Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар
Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва
Динамо Загреб Последние 20 матчей: +14 =3 -3Динамо Загреб 1:0 Осиек Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Локомотив Загреб Динамо Загреб 1:2 Шибеник
Динамо Загреб 3:1 Хайдук ХНК Горица 3:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:2 Риека Динамо Загреб 4:0 Вараждин Рудеш 0:2 Динамо Загреб Риека 2:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва Славен 1:5 Динамо Загреб Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Осиек 2:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 5:0 Истра 1961 Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Локомотив Загреб 1:1 Динамо Загреб ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб Шибеник 0:2 Динамо Загреб
1/16 финала
1/8 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Динамо Загреб», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Краснодар - Динамо Загреб
Исход игры
Краснодар
64.5% (100)
Ничья
26.5% (41)
Динамо Загреб
9% (14)
Тотал 2.5
Больше
43.05% (65)
Меньше
56.95% (86)
Обе команды забьют
Да
67.55% (102)
Нет
32.45% (49)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
32.3% (50)
1:1 Ничья
23.9% (37)
1:0 Краснодар
18.7% (29)
2:0 Краснодар
9.7% (15)
1:2 Динамо Загреб
6.5% (10)
3:1 Краснодар
1.9% (3)
0:1 Динамо Загреб
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!