Краснодар
Позже
Стадион: Краснодар
Динамо Загреб
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майер Ловро
|2
|0.33
|2.
|Петкович Бруно
|2 (1)
|0.33
|3.
|Кастрати Лирим
|1
|0.17
|4.
|Оршич Мислав
|1
|0.17
|5.
|Иванушец Лука
|1
|0.17
|6.
|Атьемвен Айяйи
|1
|0.17
|7.
|Гвардиол Йошко
|1
|0.17
|8.
|Адеми Ариян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Петкович Бруно
|3
|0
|2.
|Франьич Бартол
|2
|0
|3.
|Гавранович Марио
|1
|0
|4.
|Леовац Марин
|1
|0
|5.
|Теофил-Катерин Кевин
|1
|0
|6.
|Якич Кристиян
|1
|0
|7.
|Майер Ловро
|1
|0
|8.
|Кастрати Лирим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Динамо Загреб
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =3 -8Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар
Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва
Динамо Загреб Последние 20 матчей: +14 =3 -3Динамо Загреб 1:0 Осиек Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Локомотив Загреб Динамо Загреб 1:2 Шибеник
Динамо Загреб 3:1 Хайдук ХНК Горица 3:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:2 Риека Динамо Загреб 4:0 Вараждин Рудеш 0:2 Динамо Загреб Риека 2:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва Славен 1:5 Динамо Загреб Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Осиек 2:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 5:0 Истра 1961 Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Локомотив Загреб 1:1 Динамо Загреб ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб Шибеник 0:2 Динамо Загреб
1/16 финала
1/8 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Динамо Загреб», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Краснодар - Динамо Загреб
Исход игры
Краснодар
58.2% (32)
Ничья
34.5% (19)
Динамо Загреб
7.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
50% (26)
Меньше
50% (26)
Обе команды забьют
Да
80.77% (42)
Нет
19.23% (10)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
38.2% (21)
1:1 Ничья
29.1% (16)
1:0 Краснодар
12.7% (7)
1:2 Динамо Загреб
5.5% (3)
2:0 Краснодар
3.6% (2)
2:2 Ничья
3.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!