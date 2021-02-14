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Краснодар
 
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Стадион:
Динамо Загреб

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Динамо Загреб
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майер Ловро 2 0.33
2. Петкович Бруно 2 (1) 0.33
3. Кастрати Лирим 1 0.17
4. Оршич Мислав 1 0.17
5. Иванушец Лука 1 0.17
6. Атьемвен Айяйи 1 0.17
7. Гвардиол Йошко 1 0.17
8. Адеми Ариян 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
Динамо Загреб
# Игрок      
1. Петкович Бруно 3 0
2. Франьич Бартол 2 0
3. Гавранович Марио 1 0
4. Леовац Марин 1 0
5. Теофил-Катерин Кевин 1 0
6. Якич Кристиян 1 0
7. Майер Ловро 1 0
8. Кастрати Лирим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 0 0 0 0 0
 Динамо Загреб 0 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар
Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва
Динамо Загреб Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Динамо Загреб 1:0 Осиек Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Локомотив Загреб Динамо Загреб 1:2 Шибеник
Динамо Загреб 3:1 Хайдук ХНК Горица 3:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:2 Риека Динамо Загреб 4:0 Вараждин Рудеш 0:2 Динамо Загреб Риека 2:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва Славен 1:5 Динамо Загреб Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Осиек 2:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 5:0 Истра 1961 Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Локомотив Загреб 1:1 Динамо Загреб ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб Шибеник 0:2 Динамо Загреб
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
0 Манчестер Юнайтед
0 Брага
0 Рома
0 Олимпиакос
0 ПСВ
0 Динамо Киев
0 Брюгге
0 Славия Прага
0 Лестер
0 Янг Бойз
0 Байер Л
0 Вольфсбергер
0 Тоттенхэм
0 Црвена Звезда
0 Милан
0 Краснодар
0 Динамо Загреб
0 Лилль
0 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
0 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
0 Шахтёр Донецк
0 Антверпен
0 Глазго Рейнджерс
0 Гранада
0 Наполи
0 Бенфика
0 Арсенал
0 Мольде
0 Хоффенхайм
1/8 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Динамо Загреб от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 февраля 2021, осталось 2 дня 17 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Краснодар 58.2% (32)
    X 34.5% (19)
    Динамо Загреб 7.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Динамо Загреб
    2.24
    3.40
    3.85
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.40 3.75
    Бонус: 10 000 ₽ 2.15 3.30 3.55
    Бонус: 5 000 ₽ 2.24 3.38 3.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.30 3.70
      2.15 3.32 3.75

    Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Динамо Загреб», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.00 1.07 7.10 1.08 3.40 1.32 2.55 1.51 1.81 2.02 1.44 2.80 1.31 3.45 1.13 5.50 1.11 6.80 1.03 10.50 1.01 13.50
    7.80 1.04 7.20 1.07 3.20 1.33 2.48 1.53 1.90 2.13 1.44 2.77 1.29 3.46 1.10 5.85 1.07 6.25 1.00 11.25
    10.00 1.03 7.50 1.07 3.15 1.33 2.48 1.53 2.02 1.79 1.78 2.04 1.39 2.85 1.27 3.50 1.11 5.90 1.09 6.80 1.01 11.00 1.01 12.00 0.00 17.50
    3.43 1.33 3.02 1.41 2.58 1.54 2.08 1.81 1.80 2.07 1.61 2.40 1.29 3.76
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.75 1.42 1.82 1.93 1.38 2.90 1.08 6.80
    2.77 1.44 1.82 1.99 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.60
    1.81 2.00 1.36 3.00 1.10 6.30
    2.91 1.44 2.38 1.62 1.85 2.02 1.53 2.59 1.38 3.16
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.75 1.25 2.60 1.46 1.65 2.15 1.17 4.70
    3.68 1.28 2.59 1.50 1.67 2.21 1.27 3.76 1.17 5.00
    2.55 1.48 1.63 2.18 1.25 3.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 1.96
    1.78 1.96
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.17
    4.80 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.29
    3.50 1.28
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    Прогнозы на матч Краснодар - Динамо Загреб

    Исход игры
    Краснодар
    58.2% (32)
    Ничья
    34.5% (19)
    Динамо Загреб
    7.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (26)
    Меньше
    50% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    80.77% (42)
    Нет
    19.23% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    38.2% (21)
    1:1 Ничья
    29.1% (16)
    1:0 Краснодар
    12.7% (7)
    1:2 Динамо Загреб
    5.5% (3)
    2:0 Краснодар
    3.6% (2)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
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