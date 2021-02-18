Лилль
Позже
Стадион: Пьер Моруа
Аякс
16
Меньян
Майк
22
Веа
Тимоти
12
Язиджи
Юсуф
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
39
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Rocco Ascone
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Блинд ДэйлиПолузащитник
-
39 АнтониНападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Язиджи Юсуф
|6 (1)
|1
|2.
|Иконе Жонатан
|3
|0.5
|3.
|Йилмаз Бурак
|2
|0.33
|4.
|Веа Тимоти
|1
|0.17
|5.
|Бамба Джонатан
|1
|0.17
|6.
|Челик Зеки
|1
|0.17
|7.
|Дэвид Джонатан
|0
|0
|8.
|Сумаоро Адама
|0
|0
|9.
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|10.
|Брадарич Домагой
|0
|0
|11.
|Ботман Свен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шека
|3
|0
|2.
|Андре Бенжамин
|2
|0
|3.
|Брадарич Домагой
|2
|0
|4.
|Ботман Свен
|2
|0
|5.
|Пье Жереми
|1
|0
|6.
|Бамба Джонатан
|1
|0
|7.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|8.
|Сумаре Бубакари
|1
|0
|9.
|Иконе Жонатан
|1
|0
|10.
|Челик Зеки
|1
|0
|11.
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|0
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|42.86% (6)
|14.29% (2)
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +13 =4 -3Лилль 0:0 Брест Дижон 0:1 Лилль Нант 0:2 Лилль Бордо 0:3 Лилль
Аякс Последние 20 матчей: +15 =2 -3Хераклес 0:2 Аякс Аякс 2:1 ПСВ АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II
Последние игры между собой
Лилль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Аякс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лилль - Аякс
Исход игры
Лилль
44.6% (66)
Ничья
29.7% (44)
Аякс
25.7% (38)
Тотал 2.5
Больше
51.75% (74)
Меньше
48.25% (69)
Обе команды забьют
Да
77.62% (111)
Нет
22.38% (32)
Популярный счёт
2:1 Лилль
30.4% (45)
1:1 Ничья
25% (37)
1:2 Аякс
13.5% (20)
1:0 Лилль
9.5% (14)
0:1 Аякс
7.4% (11)
2:2 Ничья
3.4% (5)
0:2 Аякс
2% (3)
2:0 Лилль
2% (3)
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