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Лилль
 
Позже

Стадион:
Аякс
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
22
Веа
Тимоти
18
Саншеш
Ренату
24
Сумаре
Бубакари
7
Бамба
Джонатан
12
Язиджи
Юсуф
9
Дэвид
Джонатан
1
Стекеленбург
Мартен
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
4
Альварес
Эдсон
6
Классен
Дэви
17
Блинд
Дэйли
39
Антони
10
Тадич
Душан
7
Нерес
Давид
Лилль
4-4-2
Аякс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Язиджи Юсуф 6 (1) 1
2. Иконе Жонатан 3 0.5
3. Йилмаз Бурак 2 0.33
4. Веа Тимоти 1 0.17
5. Бамба Джонатан 1 0.17
6. Челик Зеки 1 0.17
7. Дэвид Джонатан 0 0
8. Сумаоро Адама 0 0
9. Сумаре Бубакари 0 0
10. Брадарич Домагой 0 0
11. Ботман Свен 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Шека 3 0
2. Андре Бенжамин 2 0
3. Брадарич Домагой 2 0
4. Ботман Свен 2 0
5. Пье Жереми 1 0
6. Бамба Джонатан 1 0
7. Саншеш Ренату 1 0
8. Сумаре Бубакари 1 0
9. Иконе Жонатан 1 0
10. Челик Зеки 1 0
11. Дэвид Джонатан 1 0
Аякс
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 0 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 42.86% (6) 14.29% (2)
 Аякс 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Лилль 0:0 Брест Дижон 0:1 Лилль Нант 0:2 Лилль Бордо 0:3 Лилль
Лилль 1:0 Дижон Ренн 0:1 Лилль Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль Лилль 0:0 ПСЖ Дижон 0:2 Лилль Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль
Аякс Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Хераклес 0:2 Аякс Аякс 2:1 ПСВ АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II
Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд Твенте 1:3 Аякс Аякс 2:2 ПСВ Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле Аякс 0:1 Аталанта Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс

Последние игры между собой

Лилль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Аякс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Лилль 0:2 Аякс Лига чемпионов Аякс 3:0 Лилль Лига чемпионов
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
0 Манчестер Юнайтед
0 Брага
0 Рома
0 Олимпиакос
0 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
0 Янг Бойз
0 Байер Л
0 Вольфсбергер
0 Тоттенхэм
0 Црвена Звезда
0 Милан
0 Краснодар
0 Динамо Загреб
0 Лилль
0 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
0 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
0 Шахтёр Донецк
0 Антверпен
0 Глазго Рейнджерс
0 Гранада
0 Наполи
0 Бенфика
0 Арсенал
0 Мольде
0 Хоффенхайм
1/8 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - Аякс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 февраля 2021, осталось 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 148
    Лилль 44.6% (66)
    X 29.7% (44)
    Аякс 25.7% (38)
    Все прогнозы
    1.81 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Аякс
    2.65
    3.47
    3.10
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.47 2.90
    Бонус: 10 000 ₽ 2.65 3.40 2.65
    Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.36 3.05
    Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.25 3.10
      2.49 3.30 3.04

    Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.00 1.05 3.65 1.29 2.80 1.44 1.91 1.90 1.52 2.55 1.36 3.20 1.13 6.20
    7.80 1.04 6.85 1.08 3.14 1.34 2.43 1.56 1.81 2.11 1.41 2.91 1.28 3.54 1.10 6.00 1.07 6.55 1.00 11.00
    9.30 1.05 7.00 1.08 3.05 1.37 2.33 1.60 2.04 1.83 1.72 2.11 1.77 2.14 1.40 3.05 1.28 3.90 1.10 6.50 1.08 7.77 1.01 12.50 1.01 12.00 0.00 20.00
    3.39 1.34 2.97 1.42 2.53 1.55 2.04 1.84 1.77 2.11 1.59 2.43 1.43 2.93 1.29 3.74 1.10 7.85
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.39 1.90 1.84 1.41 2.75 1.09 6.40
    2.68 1.47 1.81 2.00 1.39 3.00 1.11 6.45 1.08 7.80
    2.70 1.45 1.79 2.02 1.35 3.15 1.10 6.80 1.06 7.37
    2.87 1.45 2.35 1.63 1.83 2.05 1.52 2.63 1.38 3.20
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.00 1.22 1.72 2.04 1.19 4.30
    3.68 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
    3.60 1.28 2.40 1.57 1.63 2.35 1.20 4.00 1.14 4.99

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.69 2.09
    1.92 1.87
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.20
    4.80 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.33
    3.60 1.28
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    Прогнозы на матч Лилль - Аякс

    Исход игры
    Лилль
    44.6% (66)
    Ничья
    29.7% (44)
    Аякс
    25.7% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.75% (74)
    Меньше
    48.25% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    77.62% (111)
    Нет
    22.38% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    30.4% (45)
    1:1 Ничья
    25% (37)
    1:2 Аякс
    13.5% (20)
    1:0 Лилль
    9.5% (14)
    0:1 Аякс
    7.4% (11)
    2:2 Ничья
    3.4% (5)
    0:2 Аякс
    2% (3)
    2:0 Лилль
    2% (3)
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