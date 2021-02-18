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Маккаби Тель-Авив
 
Позже

Стадион:
Шахтёр Донецк
19
Тененбаум
Даниэль
28
Жералдеш
Андре
44
Эрнандес
Луис
18
Тиби
Эйтан
4
Саборит
Энрик
6
Глезер
Амит
22
Рикан
Авраам
42
Перец
Дор
17
Битон
Дан
72
Пешич
Александар
11
Бен-Хаим
Таль
II
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
4
Кривцов
Сергей
49
Эдуардо
Витор
22
Матвиенко
Николай
11
Марлос
Ромеро
6
Степаненко
Тарас
21
Патрик
Алан
7
Тайсон
Фреда
10
Мораес
Жуниор
19
Манор
Соломон
Маккаби Тель-Авив
4-3-3
Шахтёр Донецк
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коэн Йонатан 2 (1) 0.33
2. Перец Дор 1 0.17
3. Пешич Александар 1 0.17
4. Саборит Энрик 1 0.17
5. Битон Дан 1 (1) 0.17
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Маккаби Тель-Авив
# Игрок      
1. Саборит Энрик 2 1
2. Рикан Авраам 2 0
3. Тененбаум Даниэль 2 0
4. Йейни Ширан 1 0
5. Тиби Эйтан 1 0
6. Кандил Маор 1 0
7. Эрнандес Луис 1 0
8. Перец Дор 1 0
9. Глазер Дан 1 0
10. Коэн Йонатан 1 0
11. Герреро Эдуардо 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Маккаби Тель-Авив 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 50% (3) 0
 Шахтёр Донецк 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Хапоэль Кфар-Саба 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Хадера Маккаби Тель-Авив 1:0 Бней-Сахнин Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Маккаби Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Хайфа Маккаби Нетания 1:3 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 0:0 Бней-Иегуда Маккаби Петах-Тиква 0:1 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 0:4 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Хапоэль Кирьят-Шмона Бейтар Трамп 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:2 Маккаби Нетания Маккаби Тель-Авив 4:3 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив 1:0 Сивасспор Ашдод 3:2 Маккаби Тель-Авив Карабах 1:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Кфар-Саба Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Хапоэль Хадера 0:1 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 1:2 Маккаби Тель-Авив
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид
Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
0 Манчестер Юнайтед
0 Брага
0 Рома
0 Олимпиакос
0 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
0 Янг Бойз
0 Байер Л
0 Вольфсбергер
0 Тоттенхэм
0 Црвена Звезда
0 Милан
0 Краснодар
0 Динамо Загреб
0 Лилль
0 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
0 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
0 Шахтёр Донецк
0 Антверпен
0 Глазго Рейнджерс
0 Гранада
0 Наполи
0 Бенфика
0 Арсенал
0 Мольде
0 Хоффенхайм
1/8 финала
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Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Маккаби Тель-Авив - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 февраля 2021, осталось 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 151
    Маккаби Тель-Авив 4% (6)
    X 13.9% (21)
    Шахтёр Донецк 82.1% (124)
    Все прогнозы
    1.9 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Маккаби Тель-Авив
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    4.30
    3.70
    2.65
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.25 3.10 2.45
    Бонус: 10 000 ₽ 4.30 3.70 1.82
    Бонус: 5 000 ₽ 3.18 3.10 2.58
    Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.15 2.65
      3.13 3.07 2.58

    Самый высокий коэффициент на матч «Маккаби Тель-Авив» – «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Маккаби Тель-Авив» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Маккаби Тель-Авив» – «Шахтёр Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.20 1.06 3.30 1.34 2.55 1.53 1.80 2.02 1.43 2.85 1.30 3.55 1.10 7.00
    6.80 1.06 5.65 1.11 2.64 1.46 2.01 1.80 1.60 2.49 1.27 3.76 1.18 4.60 1.05 8.40 1.03 9.00 1.01 10.25
    7.40 1.07 5.70 1.14 2.60 1.49 1.98 1.88 1.71 2.21 1.55 2.55 1.25 4.00 1.18 4.90 1.05 8.70 1.04 9.40 1.01 16.50 1.01 17.00 0.00 24.00
    7.63 1.10 2.78 1.47 2.41 1.60 2.05 1.83 1.74 2.15 1.57 2.48 1.45 2.85 1.42 2.98 1.22 4.48 1.10 7.80
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.43 1.80 1.95 1.37 2.95 1.08 7.00
    2.50 1.53 1.64 2.26 1.31 3.45 1.07 8.20 1.05 9.70
    1.57 2.41 1.28 3.65 1.06 8.90
    2.53 1.55 2.08 1.81 1.61 2.39 1.41 3.05 1.34 3.42
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.75 1.24 2.60 1.46 1.64 2.17 1.17 4.70
    3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
    2.06 1.71 1.47 2.60 1.15 5.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.90 1.84
    2.06 1.76
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
    5.70 1.12
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.26
    3.95 1.21
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    Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Маккаби Тель-Авив
    4% (6)
    Ничья
    13.9% (21)
    Шахтёр Донецк
    82.1% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.31% (86)
    Меньше
    40.69% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    71.72% (104)
    Нет
    28.28% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Шахтёр Донецк
    45.7% (69)
    0:2 Шахтёр Донецк
    13.9% (21)
    0:1 Шахтёр Донецк
    12.6% (19)
    1:1 Ничья
    11.9% (18)
    1:3 Шахтёр Донецк
    4.6% (7)
    2:1 Маккаби Тель-Авив
    2.6% (4)
    3:3 Ничья
    1.3% (2)
    1:4 Шахтёр Донецк
    1.3% (2)
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