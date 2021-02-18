Маккаби Тель-Авив
Позже
Стадион: Блумфилд
Шахтёр Донецк
18
Тиби
Эйтан
22
Рикан
Авраам
42
Перец
Дор
17
Битон
Дан
21
Патрик
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Тиби ЭйтанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Рикан АвраамПолузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
-
17 Битон ДанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Кандил МаорЗащитник
-
31 Пивень ШахарЗащитник
- Защитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
-
21 Йейни ШиранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Альмог ЭйлонНападающий
-
10 Шехтер ИтейНападающий
-
Главный тренер: Patrick van Leeuwen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 ТетеНападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коэн Йонатан
|2 (1)
|0.33
|2.
|Перец Дор
|1
|0.17
|3.
|Пешич Александар
|1
|0.17
|4.
|Саборит Энрик
|1
|0.17
|5.
|Битон Дан
|1 (1)
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саборит Энрик
|2
|1
|2.
|Рикан Авраам
|2
|0
|3.
|Тененбаум Даниэль
|2
|0
|4.
|Йейни Ширан
|1
|0
|5.
|Тиби Эйтан
|1
|0
|6.
|Кандил Маор
|1
|0
|7.
|Эрнандес Луис
|1
|0
|8.
|Перец Дор
|1
|0
|9.
|Глазер Дан
|1
|0
|10.
|Коэн Йонатан
|1
|0
|11.
|Герреро Эдуардо
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Маккаби Тель-Авив
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|Шахтёр Донецк
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +14 =5 -1Хапоэль Кфар-Саба 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Хадера Маккаби Тель-Авив 1:0 Бней-Сахнин Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Маккаби Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Хайфа Маккаби Нетания 1:3 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 0:0 Бней-Иегуда Маккаби Петах-Тиква 0:1 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 0:4 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Хапоэль Кирьят-Шмона Бейтар Трамп 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:2 Маккаби Нетания Маккаби Тель-Авив 4:3 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив 1:0 Сивасспор Ашдод 3:2 Маккаби Тель-Авив Карабах 1:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Кфар-Саба Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Хапоэль Хадера 0:1 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 1:2 Маккаби Тель-Авив
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +8 =8 -4Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид
Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Маккаби Тель-Авив» – «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Маккаби Тель-Авив» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Маккаби Тель-Авив» – «Шахтёр Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив - Шахтёр Донецк
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
4% (6)
Ничья
13.9% (21)
Шахтёр Донецк
82.1% (124)
Тотал 2.5
Больше
59.31% (86)
Меньше
40.69% (59)
Обе команды забьют
Да
71.72% (104)
Нет
28.28% (41)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
45.7% (69)
0:2 Шахтёр Донецк
13.9% (21)
0:1 Шахтёр Донецк
12.6% (19)
1:1 Ничья
11.9% (18)
1:3 Шахтёр Донецк
4.6% (7)
2:1 Маккаби Тель-Авив
2.6% (4)
3:3 Ничья
1.3% (2)
1:4 Шахтёр Донецк
1.3% (2)
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