Антверпен
3:4
Конец матча
Стадион: Босуил
Глазго Рейнджерс
0:1
39' ГолАрибо Джо
44' Желтая карточкаБаришич Борна
1:1
45' ГолАвенатти Фелипе
2:1
45' ПенальтиРафаэлов Лиор
53' Желтая карточкаКент Райан
58' Желтая карточкаДе Лат Ричи
2:2
59' ПенальтиБаришич Борна
63' Желтая карточкаСек Абдулай
64' Желтая карточкаАрфилд Скотт
3:2
67' ГолХонгла Мартин
3:3
83' ГолКент Райан
89' Вторая желтая карточкаСек Абдулай
3:4
90' ПенальтиБаришич Борна
30
Бута
15
Бойя
Франк
37
Арфилд
Скотт
10
Дэвис
Стивен
18
Камара
Глен
25
Руф
Кемар
17
Арибо
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 БутаПолузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Чеваун ТиамВратарь
- Вратарь
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
22 Нсимба БрюниНападающий
-
-
48 Ivan Pavlic
-
Главный тренер: Франк Веркаутерен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
25 Руф КемарНападающий
- Нападающий
-
17 Арибо ДжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Балогун ЛеонЗащитник
- Защитник
-
23 Райт СкоттПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Стюарт ГрэгПолузащитник
-
14 Кент РайанНападающий
- Нападающий
-
11 Иттен СедрикНападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
Ход матча
39'
0:1
44'
45'
1:1
45'
45'
2:1
45'
53'
58'
59'
2:2
63'
64'
67'
3:2
83'
3:3
89'
90'
3:4
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 6
-
0 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рафаэлов Лиор
|4 (1)
|0.57
|2.
|Геркенс Питер
|2
|0.29
|3.
|Хонгла Мартин
|2
|0.29
|4.
|Де Лат Ричи
|1
|0.14
|5.
|Авенатти Фелипе
|1
|0.14
|6.
|Бенсон Манюэль
|1
|0.14
|7.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|8.
|Мбокани Дьёмерси
|0
|0
|9.
|Бенавенте Кристиан
|0
|0
|10.
|Миёши Коджи
|0
|0
|11.
|Юклеред Симен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арфилд Скотт
|3 (1)
|0.43
|2.
|Морелос Альфредо
|2
|0.29
|3.
|Тавернье Джеймс
|2 (2)
|0.29
|4.
|Руф Кемар
|2
|0.29
|5.
|Баришич Борна
|1 (1)
|0.14
|6.
|Кент Райан
|1
|0.14
|7.
|Голдсон Коннор
|1
|0.14
|8.
|Камара Глен
|1
|0.14
|9.
|Иттен Седрик
|1
|0.14
|10.
|Хаджи Янис
|1
|0.14
|11.
|Арибо Джо
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сек Абдулай
|3
|1
|2.
|Арун Фарис
|2
|0
|3.
|Верстрате Биргер
|2
|0
|4.
|Нана Ампома
|2
|0
|5.
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|6.
|Мбокани Дьёмерси
|1
|0
|7.
|Де Лат Ричи
|1
|0
|8.
|Геркенс Питер
|1
|0
|9.
|Юклеред Симен
|1
|0
|10.
|Хонгла Мартин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Балогун Леон
|2
|0
|2.
|Арфилд Скотт
|1
|0
|3.
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|4.
|Тавернье Джеймс
|1
|0
|5.
|Джек Райан
|1
|0
|6.
|Голдсон Коннор
|1
|0
|7.
|Руф Кемар
|1
|0
|8.
|Зунгу Бонгани
|1
|0
|9.
|Баришич Борна
|1
|0
|10.
|Камара Глен
|1
|0
|11.
|Кент Райан
|1
|0
|12.
|Хаджи Янис
|1
|0
|13.
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антверпен
|0
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|Глазго Рейнджерс
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|25% (4)
|12.5% (2)
|25% (4)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Антверпен Последние 20 матчей: +11 =2 -7Стандард 1:1 Антверпен Брюгге 3:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен Антверпен 2:1 Ла Лувьер
Антверпен 3:2 Васланд-Беверен Эйпен 0:2 Антверпен Антверпен 1:2 Остенде Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Гент 0:1 Антверпен Мехелен 3:0 Антверпен Антверпен 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 0:3 Антверпен Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Антверпен 0:2 Брюгге Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +16 =3 -1Глазго Рейнджерс 1:0 Килмарнок Гамильтон Академикал 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Сент-Джонстон Хиберниан 0:1 Глазго Рейнджерс
Глазго Рейнджерс 5:0 Росс Каунти Мотеруэлл 1:1 Глазго Рейнджерс Абердин 1:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Сент-Миррен 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Хиберниан Сент-Джонстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:1 Мотеруэлл Сент-Миррен 3:2 Глазго Рейнджерс Данди Юнайтед 1:2 Глазго Рейнджерс Лех 0:2 Глазго Рейнджерс Росс Каунти 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Фолкерк 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:2 Бенфика Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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— ?
Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Антверпен» – «Глазго Рейнджерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Антверпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Антверпен» – «Глазго Рейнджерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс
Исход игры
Антверпен
9.9% (14)
Ничья
29.6% (42)
Глазго Рейнджерс
60.6% (86)
Тотал 2.5
Больше
46.76% (65)
Меньше
53.24% (74)
Обе команды забьют
Да
70.5% (98)
Нет
29.5% (41)
Популярный счёт
1:2 Глазго Рейнджерс
33.1% (47)
1:1 Ничья
23.9% (34)
0:1 Глазго Рейнджерс
17.6% (25)
2:1 Антверпен
4.2% (6)
1:0 Антверпен
4.2% (6)
1:3 Глазго Рейнджерс
3.5% (5)
0:2 Глазго Рейнджерс
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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