  1. Футбол
  2. Матчи
Антверпен
3:4
Конец матча

Стадион:
Глазго Рейнджерс
0'
0:1
39' Гол
Арибо Джо
44' Желтая карточка
Баришич Борна
1:1
45' Гол
Авенатти Фелипе
2:1
45' Пенальти
Рафаэлов Лиор
53' Желтая карточка
Кент Райан
58' Желтая карточка
Де Лат Ричи
2:2
59' Пенальти
Баришич Борна
63' Желтая карточка
Сек Абдулай
64' Желтая карточка
Арфилд Скотт
3:2
67' Гол
Хонгла Мартин
3:3
83' Гол
Кент Райан
89' Вторая желтая карточка
Сек Абдулай
3:4
90' Пенальти
Баришич Борна
90'+8
1
Бейраванд
Алиреза
4
Сек
Абдулай
31
Ле
Маршан
Максим
2
Де
Лат
Ричи
30
Бута
15
Бойя
Франк
18
Хонгла
Мартин
94
Лукаку
Джордан
11
Рафаэлов
Лиор
16
Геркенс
Питер
90
Авенатти
Фелипе
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
5
Хеландер
Филип
6
Голдсон
Коннор
31
Баришич
Борна
37
Арфилд
Скотт
10
Дэвис
Стивен
18
Камара
Глен
25
Руф
Кемар
20
Морелос
Альфредо
17
Арибо
Джо
Антверпен
3-4-2-1
Глазго Рейнджерс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рафаэлов Лиор 4 (1) 0.57
2. Геркенс Питер 2 0.29
3. Хонгла Мартин 2 0.29
4. Де Лат Ричи 1 0.14
5. Авенатти Фелипе 1 0.14
6. Бенсон Манюэль 1 0.14
7. Лукаку Джордан 0 0
8. Мбокани Дьёмерси 0 0
9. Бенавенте Кристиан 0 0
10. Миёши Коджи 0 0
11. Юклеред Симен 0 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арфилд Скотт 3 (1) 0.43
2. Морелос Альфредо 2 0.29
3. Тавернье Джеймс 2 (2) 0.29
4. Руф Кемар 2 0.29
5. Баришич Борна 1 (1) 0.14
6. Кент Райан 1 0.14
7. Голдсон Коннор 1 0.14
8. Камара Глен 1 0.14
9. Иттен Седрик 1 0.14
10. Хаджи Янис 1 0.14
11. Арибо Джо 1 0.14

Карточки

Антверпен
# Игрок      
1. Сек Абдулай 3 1
2. Арун Фарис 2 0
3. Верстрате Биргер 2 0
4. Нана Ампома 2 0
5. Рафаэлов Лиор 1 0
6. Мбокани Дьёмерси 1 0
7. Де Лат Ричи 1 0
8. Геркенс Питер 1 0
9. Юклеред Симен 1 0
10. Хонгла Мартин 1 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок      
1. Балогун Леон 2 0
2. Арфилд Скотт 1 0
3. Макгрегор Аллан 1 0
4. Тавернье Джеймс 1 0
5. Джек Райан 1 0
6. Голдсон Коннор 1 0
7. Руф Кемар 1 0
8. Зунгу Бонгани 1 0
9. Баришич Борна 1 0
10. Камара Глен 1 0
11. Кент Райан 1 0
12. Хаджи Янис 1 0
13. Угелумба Кэлвин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антверпен 0 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 36.36% (4) 18.18% (2)
 Глазго Рейнджерс 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Антверпен Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Стандард 1:1 Антверпен Брюгге 3:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен Антверпен 2:1 Ла Лувьер
Антверпен 3:2 Васланд-Беверен Эйпен 0:2 Антверпен Антверпен 1:2 Остенде Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Гент 0:1 Антверпен Мехелен 3:0 Антверпен Антверпен 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 0:3 Антверпен Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Антверпен 0:2 Брюгге Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Глазго Рейнджерс 1:0 Килмарнок Гамильтон Академикал 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Сент-Джонстон Хиберниан 0:1 Глазго Рейнджерс
Глазго Рейнджерс 5:0 Росс Каунти Мотеруэлл 1:1 Глазго Рейнджерс Абердин 1:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Сент-Миррен 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Хиберниан Сент-Джонстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:1 Мотеруэлл Сент-Миррен 3:2 Глазго Рейнджерс Данди Юнайтед 1:2 Глазго Рейнджерс Лех 0:2 Глазго Рейнджерс Росс Каунти 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Фолкерк 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:2 Бенфика Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
4 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
1 Лилль
2 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
2 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
2 Шахтёр Донецк
3 Антверпен
4 Глазго Рейнджерс
2 Гранада
0 Наполи
1 Бенфика
1 Арсенал
3 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Антверпен 9.9% (14)
X 29.6% (42)
Глазго Рейнджерс 60.6% (86)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.60 3.65 2.02
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.52 2.06
Бонус: 5 000 ₽ 140.00 23.00 1.01
  1.33 4.14 15.51

Самый высокий коэффициент на матч «Антверпен» – «Глазго Рейнджерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Антверпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Антверпен» – «Глазго Рейнджерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
4.10 1.24 2.06 1.77 1.63 2.29 1.42 2.85 1.16 5.40 1.05 10.00
7.90 1.04 6.90 1.07 3.04 1.36 2.34 1.60 1.76 2.18 1.37 3.10 1.25 3.78 1.08 6.60 1.05 7.20 1.01 10.50
4.44 1.20 3.15 1.35 1.87 1.92 1.40 2.90 1.99 1.88 1.25 3.90 1.81 2.06 1.08 7.77 3.35 1.31 2.22 1.65 1.53 2.50 1.18 4.75 2.04 1.77 1.33 3.25 1.17 4.90 1.02 13.00 1.11 6.50
2.91 1.43 2.30 1.65 2.00 1.87 3.41 1.33 2.32 1.64 1.91 1.95 1.66 2.28 1.41 2.97 1.50 2.70 3.12 1.38 2.56 1.53 2.00 1.86 1.60 2.39 1.42 2.92 1.49 2.68 1.83 2.03 1.51 2.60 1.21 4.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.04 1.72 1.47 2.55 1.11 5.80
2.72 1.46 1.79 2.02 1.37 3.10 1.10 6.80 1.07 8.20
1.38 3.00 1.04 10.00 1.02 13.00 1.01 15.00
1.73 2.14 1.44 2.79 1.16 5.15 1.45 2.76 1.20 4.53
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 1.81 1.93 1.23 3.95
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
2.23 1.61 1.55 2.41 1.20 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
3.85 1.23
Где смотреть матч Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс

Исход игры
Антверпен
9.9% (14)
Ничья
29.6% (42)
Глазго Рейнджерс
60.6% (86)
Тотал 2.5
Больше
46.76% (65)
Меньше
53.24% (74)
Обе команды забьют
Да
70.5% (98)
Нет
29.5% (41)
Популярный счёт
1:2 Глазго Рейнджерс
33.1% (47)
1:1 Ничья
23.9% (34)
0:1 Глазго Рейнджерс
17.6% (25)
2:1 Антверпен
4.2% (6)
1:0 Антверпен
4.2% (6)
1:3 Глазго Рейнджерс
3.5% (5)
0:2 Глазго Рейнджерс
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 