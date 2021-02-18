Гранада
Позже
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Наполи
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Руис ИсмаПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|2
|0.33
|2.
|Мачис Дарвин
|1
|0.17
|3.
|Соро Альберто
|1
|0.17
|4.
|Видаль Молина
|1
|0.17
|5.
|Эррера Янгель
|1
|0.17
|6.
|Монторо Анхель
|0
|0
|7.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|8.
|Милья Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Политано Маттео
|2
|0.33
|2.
|Мертенс Дрис
|1
|0.17
|3.
|Зелиньски Пётр
|1
|0.17
|4.
|Демме Диего
|1
|0.17
|5.
|Лосано Ирвинг
|1
|0.17
|6.
|Инсинье Лоренцо
|0
|0
|7.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|8.
|Бакайоко Тьемуэ
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мачис Дарвин
|2
|0
|2.
|Санчес Герман
|2
|0
|3.
|Эррера Янгель
|2
|0
|4.
|Суарес Луис III
|2
|0
|5.
|Перес Неуэн
|2
|0
|6.
|Монторо Анхель
|1
|0
|7.
|Гоналон Максим
|1
|0
|8.
|Видаль Молина
|1
|0
|9.
|Силва Руи
|1
|0
|10.
|Дуарте Домингуш
|1
|0
|11.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|12.
|Милья Луис
|1
|0
|13.
|Нева Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Осимхен Виктор
|1
|1
|2.
|Кулибали Калиду
|2
|0
|3.
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|4.
|Мертенс Дрис
|1
|0
|5.
|Фабиан Руис
|1
|0
|6.
|Демме Диего
|1
|0
|7.
|Политано Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|Наполи
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +8 =5 -7Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта
Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ
Наполи Последние 20 матчей: +9 =4 -7Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта
Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Гранада - Наполи
Исход игры
Гранада
4.2% (6)
Ничья
26.6% (38)
Наполи
69.2% (99)
Тотал 2.5
Больше
54.68% (76)
Меньше
45.32% (63)
Обе команды забьют
Да
76.26% (106)
Нет
23.74% (33)
Популярный счёт
1:2 Наполи
42% (60)
1:1 Ничья
21.7% (31)
0:1 Наполи
12.6% (18)
0:2 Наполи
7% (10)
2:2 Ничья
3.5% (5)
1:3 Наполи
3.5% (5)
2:1 Гранада
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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