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Гранада
 
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Стадион:
Наполи

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 2 0.33
2. Мачис Дарвин 1 0.17
3. Соро Альберто 1 0.17
4. Видаль Молина 1 0.17
5. Эррера Янгель 1 0.17
6. Монторо Анхель 0 0
7. Пуэртас Антонио 0 0
8. Милья Луис 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Политано Маттео 2 0.33
2. Мертенс Дрис 1 0.17
3. Зелиньски Пётр 1 0.17
4. Демме Диего 1 0.17
5. Лосано Ирвинг 1 0.17
6. Инсинье Лоренцо 0 0
7. Ди Лоренцо Джованни 0 0
8. Бакайоко Тьемуэ 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Мачис Дарвин 2 0
2. Санчес Герман 2 0
3. Эррера Янгель 2 0
4. Суарес Луис III 2 0
5. Перес Неуэн 2 0
6. Монторо Анхель 1 0
7. Гоналон Максим 1 0
8. Видаль Молина 1 0
9. Силва Руи 1 0
10. Дуарте Домингуш 1 0
11. Вальехо Хесус 1 0
12. Милья Луис 1 0
13. Нева Карлос 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Осимхен Виктор 1 1
2. Кулибали Калиду 2 0
3. Лосано Ирвинг 2 0
4. Мертенс Дрис 1 0
5. Фабиан Руис 1 0
6. Демме Диего 1 0
7. Политано Маттео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 50% (3) 0
 Наполи 16.67% (1) 0 50% (3) 16.67% (1) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта
Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ
Наполи Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта
Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
0 Манчестер Юнайтед
0 Брага
0 Рома
0 Олимпиакос
0 ПСВ
0 Динамо Киев
0 Брюгге
0 Славия Прага
0 Лестер
0 Янг Бойз
0 Байер Л
0 Вольфсбергер
0 Тоттенхэм
0 Црвена Звезда
0 Милан
0 Краснодар
0 Динамо Загреб
0 Лилль
0 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
0 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
0 Шахтёр Донецк
0 Антверпен
0 Глазго Рейнджерс
0 Гранада
0 Наполи
0 Бенфика
0 Арсенал
0 Мольде
0 Хоффенхайм
1/8 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гранада - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Гранада 0% (0)
    X 20.8% (11)
    Наполи 79.2% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гранада
    Ничья
    Наполи
    3.47
    3.60
    2.16
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.40 3.60 1.87
    Бонус: 10 000 ₽ 3.35 3.45 2.15
    Бонус: 5 000 ₽ 3.34 3.55 2.16
    Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.50 2.11
      3.47 3.58 2.14

    Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.40 1.06 3.40 1.33 2.60 1.51 1.82 2.00 1.44 2.80 1.31 3.50 1.11 6.80
    9.70 1.02 8.50 1.04 3.18 1.33 2.45 1.55 1.82 2.10 1.40 2.95 1.26 3.70 1.09 6.30 1.07 6.65 1.00 10.75
    11.50 1.02 7.90 1.05 3.20 1.30 2.65 1.49 2.07 1.77 1.84 2.00 1.44 2.80 1.30 3.35 1.13 5.60 1.11 6.30 1.01 10.00 1.01 10.50 0.00 16.50
    3.56 1.31 2.69 1.50 2.14 1.75 1.85 2.02 1.65 2.32 1.45 2.87 1.30 3.62 1.10 7.56
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.43 1.80 1.94 1.38 2.90 1.08 7.00
    3.04 1.38 1.95 1.85 1.44 2.79 1.11 6.40 1.08 7.80
    1.85 1.92 1.40 2.80 1.12 5.90
    2.98 1.42 2.44 1.59 1.90 1.97 1.55 2.53 1.40 3.08
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.80 1.24 2.65 1.45 1.66 2.14 1.17 4.60
    3.64 1.28 2.48 1.54 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.45
    2.70 1.48 1.63 2.20 1.28 3.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.80 1.95
    1.78 1.97
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.17
    4.80 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
    3.30 1.31
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    Прогнозы на матч Гранада - Наполи

    Исход игры
    Гранада
    0% (0)
    Ничья
    20.8% (11)
    Наполи
    79.2% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    58% (29)
    Меньше
    42% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    72% (36)
    Нет
    28% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    45.3% (24)
    0:2 Наполи
    13.2% (7)
    1:1 Ничья
    13.2% (7)
    0:1 Наполи
    11.3% (6)
    2:2 Ничья
    5.7% (3)
    1:3 Наполи
    3.8% (2)
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