Бенфика
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Арсенал
77
Лейте
Элтон
28
Вайгль
Юлиан
21
Пицци
Луиш
23
Луис
Давид
34
Джака
Гранит
- Основной состав
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
71 Тавареш НунуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Педриньо IIПолузащитник
-
11 Серви ФранкоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Райан МэттВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пицци Луиш
|6 (3)
|1
|2.
|Нуньес Дарвин
|5
|0.83
|3.
|Силва Рафа
|1
|0.17
|4.
|Эвертон Соарес
|1
|0.17
|5.
|Вальдшмидт Лука
|1 (1)
|0.17
|6.
|Вертонген Ян
|1
|0.17
|7.
|Вайгль Юлиан
|1
|0.17
|8.
|Рамуш Гонсалу
|1
|0.17
|9.
|Адель Таарабт
|0
|0
|10.
|Жилберто Жуниор
|0
|0
|11.
|Серви Франко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пепе Николя
|3
|0.5
|2.
|Уиллок Джо
|3
|0.5
|3.
|Нкетиа Эдди
|3
|0.5
|4.
|Балогун Фоларин
|2
|0.33
|5.
|Смит-Роу Эмил
|1
|0.17
|6.
|Нелсон Райс
|1
|0.17
|7.
|Мари Пабло
|1
|0.17
|8.
|Ляказетт Александр
|1
|0.17
|9.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.17
|10.
|Луис Давид
|1
|0.17
|11.
|Эльнени Мохамед
|1
|0.17
|12.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|13.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
|14.
|Сака Букайо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отаменди Николас
|0
|1
|2.
|Вертонген Ян
|1
|0
|3.
|Серви Франко
|1
|0
|4.
|Шикинью Франциску
|1
|0
|5.
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|6.
|Габриэл III
|1
|0
|7.
|Joao Ferreira2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ляказетт Александр
|1
|0
|2.
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|3.
|Лено Бернд
|1
|0
|4.
|Седрик Соареш
|1
|0
|5.
|Луис Давид
|1
|0
|6.
|Эльнени Мохамед
|1
|0
|7.
|Парти Томас
|1
|0
|8.
|Нкетиа Эдди
|1
|0
|9.
|Уиллок Джо
|1
|0
|10.
|Сака Букайо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бенфика
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|41.18% (7)
|Арсенал
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Бенфика Последние 20 матчей: +11 =6 -3Морейренсе 1:1 Бенфика Эшторил 1:3 Бенфика Бенфика 2:0 Фамаликан Бенфика 0:0 Витория Гимарайнш
Спортинг Л 1:0 Бенфика Бенфика 3:0 Белененсеш Бенфика 1:1 Насьонал Мадейра Брага 2:1 Бенфика Порту 1:1 Бенфика Sintra Football 0:4 Бенфика Бенфика 2:0 Тондела Санта-Клара 1:1 Бенфика Бенфика 2:1 Портимоненсе Порту 2:0 Бенфика Жил Висенте 0:2 Бенфика Бенфика 1:1 Витория Гимарайнш Бенфика 5:0 Вилафранкенше Стандард 2:2 Бенфика Бенфика 2:1 Пасуш де Феррейра Бенфика 4:0 Лех
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =3 -8Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед
Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Бенфика: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Арсенал: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бенфика» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бенфика» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бенфика» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бенфика - Арсенал
Исход игры
Бенфика
27.7% (41)
Ничья
42.6% (63)
Арсенал
29.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
50.35% (72)
Меньше
49.65% (71)
Обе команды забьют
Да
85.31% (122)
Нет
14.69% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (50)
2:1 Бенфика
18.9% (28)
1:2 Арсенал
18.9% (28)
0:1 Арсенал
8.8% (13)
2:2 Ничья
8.1% (12)
1:0 Бенфика
4.1% (6)
2:0 Бенфика
1.4% (2)
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