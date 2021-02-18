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Бенфика
 
Позже

Стадион:
Арсенал
77
Лейте
Элтон
4
Perez
Martinez
Lucas
VI
30
Отаменди
Николас
5
Вертонген
Ян
17
Гонсалвеш
Диогу
49
Адель
Таарабт
28
Вайгль
Юлиан
21
Пицци
Луиш
3
Гримальдо
Алехандро
10
Вальдшмидт
Лука
9
Нуньес
Дарвин
1
Лено
Бернд
2
Бельерин
Эктор
23
Луис
Давид
6
Габриэль
дос
Сантос
17
Седрик
Соареш
11
Эдегор
Мартин
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
8
Себальос
Дани
32
Смит-Роу
Эмил
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Бенфика
3-5-1-1
Арсенал
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пицци Луиш 6 (3) 1
2. Нуньес Дарвин 5 0.83
3. Силва Рафа 1 0.17
4. Эвертон Соарес 1 0.17
5. Вальдшмидт Лука 1 (1) 0.17
6. Вертонген Ян 1 0.17
7. Вайгль Юлиан 1 0.17
8. Рамуш Гонсалу 1 0.17
9. Адель Таарабт 0 0
10. Жилберто Жуниор 0 0
11. Серви Франко 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пепе Николя 3 0.5
2. Уиллок Джо 3 0.5
3. Нкетиа Эдди 3 0.5
4. Балогун Фоларин 2 0.33
5. Смит-Роу Эмил 1 0.17
6. Нелсон Райс 1 0.17
7. Мари Пабло 1 0.17
8. Ляказетт Александр 1 0.17
9. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.17
10. Луис Давид 1 0.17
11. Эльнени Мохамед 1 0.17
12. Бельерин Эктор 0 0
13. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
14. Сака Букайо 0 0

Карточки

Бенфика
# Игрок      
1. Отаменди Николас 0 1
2. Вертонген Ян 1 0
3. Серви Франко 1 0
4. Шикинью Франциску 1 0
5. Гонсалвеш Диогу 1 0
6. Габриэл III 1 0
7. Joao Ferreira2 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Ляказетт Александр 1 0
2. Мустафи Шкодран 1 0
3. Лено Бернд 1 0
4. Седрик Соареш 1 0
5. Луис Давид 1 0
6. Эльнени Мохамед 1 0
7. Парти Томас 1 0
8. Нкетиа Эдди 1 0
9. Уиллок Джо 1 0
10. Сака Букайо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бенфика 5.88% (1) 5.88% (1) 11.76% (2) 23.53% (4) 11.76% (2) 41.18% (7)
 Арсенал 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3) 16.67% (3) 27.78% (5) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Бенфика Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Морейренсе 1:1 Бенфика Эшторил 1:3 Бенфика Бенфика 2:0 Фамаликан Бенфика 0:0 Витория Гимарайнш
Спортинг Л 1:0 Бенфика Бенфика 3:0 Белененсеш Бенфика 1:1 Насьонал Мадейра Брага 2:1 Бенфика Порту 1:1 Бенфика Sintra Football 0:4 Бенфика Бенфика 2:0 Тондела Санта-Клара 1:1 Бенфика Бенфика 2:1 Портимоненсе Порту 2:0 Бенфика Жил Висенте 0:2 Бенфика Бенфика 1:1 Витория Гимарайнш Бенфика 5:0 Вилафранкенше Стандард 2:2 Бенфика Бенфика 2:1 Пасуш де Феррейра Бенфика 4:0 Лех
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед
Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Бенфика: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Арсенал: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Арсенал 5:2 Бенфика Кубок Эмирейтс Арсенал 5:1 Бенфика Кубок Эмирейтс Бенфика 2:1 Арсенал Товарищеские матчи
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
0 Манчестер Юнайтед
0 Брага
0 Рома
0 Олимпиакос
0 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
0 Янг Бойз
0 Байер Л
0 Вольфсбергер
0 Тоттенхэм
0 Црвена Звезда
0 Милан
0 Краснодар
0 Динамо Загреб
0 Лилль
0 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
0 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
0 Шахтёр Донецк
0 Антверпен
0 Глазго Рейнджерс
0 Гранада
0 Наполи
0 Бенфика
0 Арсенал
0 Мольде
0 Хоффенхайм
1/8 финала
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  • До матча
  • Всем добрый вечер! В одном из первых матчей 1/16 финала Лиги Европы лиссабонская "Бенфика" формально примет лондонский "Арсенал", но на самом деле встреча из-за строгости коронавирусных ограничений состоится на нейтральной территории на "Стадио Олимпико" в Риме. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru будет вести Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 февраля 2021, осталось 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 148
Бенфика 27.7% (41)
X 42.6% (63)
Арсенал 29.7% (44)
Все прогнозы
3.7 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Арсенал
4.20
3.80
2.39
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.00 3.75 1.92
Бонус: 10 000 ₽ 2.85 3.60 2.39
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.80 2.02
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.75 1.91

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.00 1.25 2.06 1.77 1.63 2.30 1.42 2.90 1.16 5.40 1.05 10.00
9.70 1.02 8.90 1.04 3.70 1.26 2.91 1.41 2.05 1.94 1.57 2.40 1.36 3.02 1.16 4.85 1.11 5.45 1.02 9.10
11.50 1.02 8.20 1.06 3.50 1.30 2.70 1.47 2.20 1.72 1.91 1.96 1.76 2.14 1.50 2.70 1.33 3.35 1.14 5.60 1.10 6.10 1.02 11.00 1.02 9.80 0.00 18.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 2.02 1.74 1.46 2.60 1.11 6.00
3.00 1.39 2.03 1.79 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
1.93 1.87 1.42 2.85 1.13 5.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 1.81 1.93 1.23 3.95
4.05 1.24 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.20
1.81 2.00
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
3.40 1.29
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Прогнозы на матч Бенфика - Арсенал

Исход игры
Бенфика
27.7% (41)
Ничья
42.6% (63)
Арсенал
29.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
50.35% (72)
Меньше
49.65% (71)
Обе команды забьют
Да
85.31% (122)
Нет
14.69% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (50)
2:1 Бенфика
18.9% (28)
1:2 Арсенал
18.9% (28)
0:1 Арсенал
8.8% (13)
2:2 Ничья
8.1% (12)
1:0 Бенфика
4.1% (6)
2:0 Бенфика
1.4% (2)
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